Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con andamento alternato, in linea con la settimana precedente: Borsa USA ancora in rosso, Borsa Canada in lieve e risicato positivo. Pesa sempre una forte volatilità nel contesto borsistico internazionale, peraltro in forte subbuglio a causa dell’innalzamento dei costi di merci e derrate. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.01, -0,02 (-0,13%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 25,93, -0,13 (-0,50%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 24,35, -0,04 (-0,16%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 95.69, +0,21 (+0,22%).

Due titoli di marijuana da comprare agli inizi di settembre?

La maggior parte degli investitori in azioni di marijuana ha una visione positiva del futuro. Nell’ultimo mese si è assistito a un aumento della volatilità del trading. In effetti, nelle ultime settimane si è assistito più a un’impennata che a un calo. Ora, gran parte di questa speculazione deriva dai progressi dell’industria della cannabis. Come molti sanno, il settore è ancora giovane e in via di sviluppo. Ciò significa che quando accade qualcosa di importante, che si tratti di legislazione o di società, può avere un impatto positivo sul resto del settore della cannabis.

Ad esempio, nel mese di agosto un buon numero di società ha riportato forti utili. Questo è stato un catalizzatore sufficientemente forte da far sì che le contrattazioni si siano rafforzate nelle ultime 4 settimane. Per coloro che pensano di aver perso l’occasione di investire in azioni di marijuana, non è del tutto vero. C’è ancora molto da vedere e da fare che può influenzare il trading del settore. Ciò significa che quando c’è un calo di prezzo, si può sfruttare questo momento per trovare le migliori azioni di marijuana da comprare. Inoltre, non tutte le azioni della cannabis sono destinate ad essere mantenute a lungo termine.

Molti trader comprano i ribassi e prendono profitto quando le aziende iniziano a riprendersi. Il motivo è che la maggior parte delle volte quando un titolo di marijuana inizia a salire è solo per un breve periodo. Quindi è meglio prendere profitti lungo il percorso. Prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento, è sempre bene assicurarsi di aver fatto delle ricerche. Le società che seguono sono alcune opzioni da considerare questa settimana.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di settembre 2022

1. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

2. Planet 13 Holdings Inc. ( OTC:PLNHF )

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue consociate coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Recentemente la società ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2022.

Punti salienti del secondo trimestre e menzioni chiave

Fatturato del secondo trimestre di 218 milioni di dollari, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente.

Profitto lordo rettificato1 di 116 milioni di dollari, pari al 53% del fatturato, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, escludendo il mark-up del valore equo per l’inventario acquisito e gli aggiustamenti del costo dei beni venduti per le acquisizioni e altri costi non-core.

EBITDA rettificato1 del secondo trimestre di 51 milioni di dollari, pari al 23% del fatturato, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Ricavi all’ingrosso per 95 milioni di dollari, che hanno mantenuto la posizione dell’azienda come primo venditore di prodotti di marca negli Stati Uniti. 1 negli Stati Uniti per la vendita di prodotti di marca a base di cannabis, con posizioni di leadership nelle categorie fiori, concentrati e vape2.

Ha raggiunto la posizione di leader di marca in Massachusetts e ha mantenuto la posizione numero 1 in Illinois e Pennsylvania2.

I ricavi al dettaglio sono aumentati del 22% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 123 milioni di dollari, pari a 2,5 milioni di dollari per negozio medio aperto nel trimestre; le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 6% rispetto all’anno precedente.

Il trimestre si è concluso con 90 milioni di dollari di liquidità in cassa.

Planet 13 Holdings Inc.

Planet 13 Holdings Inc. è una società di cannabis integrata che si occupa di coltivazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di cannabis e prodotti infusi di cannabis per i mercati della cannabis medica e al dettaglio in Nevada, negli Stati Uniti.

L’azienda gestisce anche dispensari di cannabis autorizzati; un negozio di prodotti non a base di cannabis e uno spazio per eventi; possiede e gestisce Trece Eatery + Spirits, un caffè e una pizzeria. Il 15 agosto, la società ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2022.

I dati salienti

Il fatturato è stato di 28,4 milioni di dollari rispetto ai 32,8 milioni di dollari, con un calo del 13,5%.

L’utile lordo è stato di 13,8 milioni di dollari, pari al 48,7%, rispetto ai 19,0 milioni di dollari, pari al 57,9%.

Utile netto prima delle imposte di 0,9 milioni di dollari contro una perdita netta di 2,6 milioni di dollari.

Perdita netta di 2,0 milioni di dollari rispetto a una perdita netta di 5,6 milioni di dollari

EBITDA rettificato di 3,0 milioni di dollari rispetto a un EBITDA rettificato di 7,2 milioni di dollari

Andamento borsistico aggiornato in data 2 settembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 2 settembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La borsa valori multa e sospende le contrattazioni di un produttore britannico di CBD

Il produttore britannico di CBD Love Hemp Group è stato multato di 100.000 sterline (118.347 dollari) dall’Aquis Stock Exchange di Londra per aver ingannato gli investitori annunciando un aumento di capitale di 2 milioni di sterline che non è stato completato.

La borsa ha inoltre sospeso la negoziazione delle azioni di Love Hemp (LIFE) e ha dato alla società l’opzione di pagare una sanzione ridotta di 70.000 sterline per una “liquidazione anticipata” della multa.

In un comunicato stampa Love Hemp ha dichiarato di aver “raggiunto un accordo” con Aquis e di aver “accettato di pagare la somma di 70.000 sterline all’AQSE per risolvere la questione”.

L’8 febbraio la società ha annunciato il completamento di una raccolta di capitale di 2,06 milioni di sterline e, secondo la Borsa, la raccolta comprendeva un accordo, o atto di sottoscrizione, con un investitore per un importo di 1,2 milioni di sterline con scadenza di pagamento al 7 marzo 2022.

Ma quando l’investitore non ha fornito il denaro il 7 marzo, sostiene l’Aquis, Love Hemp non ha avvisato gli investitori.

La Borsa sostiene inoltre che quando Love Hemp ha annunciato i risultati intermedi il 31 marzo, ha dichiarato che “la posizione di cassa della Società è stata significativamente migliorata a seguito del finanziamento post-periodo annunciato l’8 febbraio 2022 con un totale di (GBP) 2,06 raccolti”.

Il 28 aprile, il consiglio di amministrazione di Love Hemp ha deciso di annullare l’assegnazione delle azioni all’investitore e, il 29 aprile, ha informato il consulente aziendale di Aquis, Peterhouse Capital, che l’investitore non aveva consegnato il pagamento, secondo quanto riportato dalla borsa.

Poi, il 2 maggio, Peterhouse si è dimessa da consulente aziendale di Love Hemp e Aquis ha sospeso le azioni di Love Hemp dalle negoziazioni.

Il 3 maggio, secondo la Borsa, “Love Hemp ha annunciato la mancata consegna dei fondi dovuti da parte dell’investitore”.

Love Hemp ha dichiarato di essere al lavoro per definire un nuovo consulente aziendale, un passo importante per ottenere la revoca della sospensione delle negoziazioni.

“A nome del Consiglio di Amministrazione, ci rammarichiamo che Love Hemp si sia trovata in questa posizione, ma sono lieto che la Società sia riuscita a risolvere la situazione con l’AQSE e che sia in attesa di nominare un nuovo consulente aziendale e di revocare a breve la sospensione delle negoziazioni”, ha dichiarato il presidente di Love Hemp Graham Mullis in un comunicato.

“La Società ha rafforzato il proprio Consiglio di Amministrazione, ha migliorato la governance e i controlli e prende sul serio le proprie responsabilità di società quotata in borsa”.

La Curaleaf è stata multata e la licenza dell’Oregon è stata sospesa in una vicenda di THC-CBD

L’operatore multinazionale della cannabis Curaleaf Holdings è stato multato di 130.000 dollari e la sua licenza commerciale è stata sospesa per 23 giorni dalle autorità di regolamentazione dell’Oregon per aver confuso THC e CBD in prodotti infusi l’anno scorso.

La Oregon Liquor and Cannabis Commission (OLCC) ha detto che la società ha inviato 1.500 gocce etichettate in modo errato con il suo marchio Select, come riporta The Oregonian.

L’azienda è stata colpita da cause federali da parte di 11 clienti che sostenevano di aver avuto bisogno di cure mediche dopo aver assunto gocce di CBD che contenevano alte dosi di THC.

Dieci di loro si sono accordati con l’azienda.

Almeno cinque persone hanno dichiarato di essere andate in ospedale dopo aver assunto i prodotti.

Secondo The Oregonian, l’OLCC ha proposto in una riunione di infliggere all’azienda una multa record di 200.000 dollari e di sospendere la licenza per 70 giorni.

Ma Curaleaf si è opposta alla sanzione, cercando di abbassarla a un importo inferiore e a una sospensione più breve.

Le autorità di regolamentazione dell’Oregon hanno dichiarato al The Oregonian che l’azienda è stata collaborativa e ha dimostrato che le sue violazioni non erano state commesse di proposito.

Nella stessa riunione dell’OLCC, la commissione si è detta frustrata dagli errori dei laboratori di analisi, dai richiami di prodotti e dall’etichettatura errata delle aziende produttrici di marijuana, secondo il giornale.

L’azienda britannica di CBD Trip raccoglie 12 milioni di dollari per l’espansione

Trip, un’azienda produttrice di CBD con sede nel Regno Unito, ha dichiarato di aver raccolto 12 milioni di dollari di nuovi capitali da imprenditori, leader aziendali e altri investitori.

Tra gli investitori c’è Maria Raga, ex CEO dell’azienda di e-commerce londinese Depop.

In un comunicato stampa, Trip ha dichiarato che l’afflusso di capitale “continuerà a guidare la crescita della fiorente comunità di TRIP e ad approfondire la distribuzione negli Stati Uniti”.

Trip ha dichiarato di avere una quota di mercato dell’88% nel settore dei CBD nel Regno Unito, grazie alla distribuzione in oltre 11.000 punti vendita.

L’azienda ha dichiarato che il mercato globale del CBD raggiungerà 12,8 miliardi di dollari nel 2021, citando la Global Market Insights, con sede nel Delaware.

Cronos Australia annuncia il primo dividendo

Il National Institutes of Health degli Stati Uniti ha pubblicato una richiesta di informazioni (RFI) riguardante l’interesse e gli ostacoli alla ricerca sugli effetti della cannabis e dei suoi componenti sulla salute.

Sebbene la ricerca sulla cannabis terapeutica si sia sviluppata negli ultimi anni, ci sono ancora molte lacune nelle conoscenze. E più impariamo a conoscere questa pianta, più ci rendiamo conto che non conosciamo né i benefici né i rischi. Queste lacune potrebbero permanere fino a quando saranno presenti barriere normative e di altro tipo che ostacoleranno gli sforzi di ricerca.

L’NIH è l’agenzia statunitense per la ricerca medica, che sostiene gli studi scientifici che “trasformano la scoperta in salute”.

L’NIH, in particolare il National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), afferma di voler raccogliere informazioni dalla comunità scientifica riguardo agli ostacoli, agli interessi scientifici e alle esigenze legate alla ricerca sulla cannabis terapeutica o sui cannabinoidi.

L’organizzazione vuole sentire i ricercatori che conducono o sono interessati a condurre ricerche sulla cannabis, sui cannabinoidi e sui composti correlati, come i terpeni. I terpeni sono composti aromatici presenti in molte piante che conferiscono loro un profumo caratteristico. Mentre i cannabinoidi tendono a rubare la scena, si pensa che anche i terpeni possano avere un ruolo importante nella medicina legata alla cannabis.

“Tali informazioni saranno utili al NIH per affrontare le esigenze dell’infrastruttura di ricerca e identificare le aree di interesse in questo campo”, afferma il NIH.

Gli argomenti trattati dall’RFI includono (in sintesi):

Argomenti di ricerca di interesse/importanza legati ai cannabinoidi/alla cannabis.

Infrastrutture scientifiche esistenti o necessarie per condurre ricerche correlate.

Ostacoli all’avvio e alla conduzione della ricerca.

Quali attività coordinate dal NIH potrebbero aiutare in questa ricerca.

Metodi, strumenti o risorse necessari per incrementare la ricerca correlata.

Accesso alle informazioni normative, cliniche e scientifiche sulla cannabis.

Le risposte all’RFI saranno accettate fino al 15 ottobre 2022. Le informazioni fornite possono essere condivise pubblicamente o apparire in rapporti, ma l’NCCIH chiarisce che non è obbligato a pubblicare nulla. Ulteriori informazioni sulla RFI sono disponibili qui.

In passato l’NCCIH ha fornito sostegno finanziario alla ricerca sulla cannabis medica. Ad esempio, nel 2019 ha finanziato borse di studio per indagini sulle potenziali proprietà antidolorifiche delle sostanze fitochimiche della cannabis – e sul loro funzionamento.

Un ricercatore del Nebraska vuole bonificare il terreno con la canapa dopo l’esposizione alle sostanze chimiche dell’impianto di etanolo

Cronos Australia (ASX:CAU) ha affermato di essere la prima società di cannabis terapeutica quotata all’ASX a registrare un profitto – e la prima a dichiarare un dividendo.

Lunedì Cronos Australia ha annunciato che pagherà un dividendo agli azionisti per l’anno finanziario chiuso al 30 giugno 2022. Il dividendo è di 1,0 centesimi per azione ordinaria, completamente affrancato. Per quanto riguarda i dividendi, non si tratta certo di una cifra enorme, ma di qualcosa di diverso per l’industria locale che ha promesso molto agli investitori, ma per la maggior parte ha dato poco fino ad oggi.

“La Società ha raggiunto una crescita record durante l’anno finanziario 2022 ed è gratificante che la Società possa condividere il suo successo con i suoi azionisti in un modo molto tangibile”, ha dichiarato Rodney Cocks, amministratore delegato e direttore esecutivo di Cronos.

Lunedì è stato pubblicato anche il rapporto finanziario dell’azienda per l’anno, che ha indicato un fatturato di 67,0 milioni di dollari per l’anno 2022, con una crescita del 208% rispetto all’anno precedente. Al 30 giugno 2022, la società disponeva di liquidità in banca per 16,1 milioni di dollari e ha registrato un utile netto al netto delle imposte di 6,0 milioni di dollari per l’anno in corso. Cronos afferma che, a parte i contratti di leasing standard, non ha avuto alcun debito materiale.

Durante il periodo di riferimento, la Società si è fusa con CDA Health Pty. Ltd, a cui si è aggiunta una serie di filiali CDA. Tra queste, CanView, una piattaforma online che offre soluzioni per la prescrizione, la dispensazione e la formazione. La piattaforma vende e distribuisce più di 160 diversi prodotti a base di cannabis terapeutica di decine di marche, insieme ai relativi dispositivi.

Cronos ha dichiarato che oltre 2800 farmacie sono registrate su CanView, quasi la metà di tutte le farmacie in Australia. Oltre 700 prescrittori sono registrati sulla piattaforma, ovvero il 2,2% di tutti i medici di base in Australia. Sono stati registrati 7.000 pazienti.

Il numero di pazienti su CanView è cresciuto in modo significativo, con una crescita composta del 42% su base trimestrale, mentre il numero di prescrittori è cresciuto ad un tasso composto del 35% su base trimestrale. L’azienda afferma di avere un’ambiziosa strategia di crescita per l’anno fiscale 23, che prevede l’inserimento di un maggior numero di prescrittori in un mercato relativamente poco frequentato, per favorire un’ulteriore crescita.

Cronos nutre grandi speranze per l’esercizio finanziario in corso. Sulla base delle vendite e della crescita attuali, l’azienda prevede che i ricavi per l’anno fiscale 23 supereranno probabilmente i 100 milioni di dollari.

