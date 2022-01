Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, chiudono il mese di gennaio 2022 in rosso, confermando così un andamento depressivo che prosegue e si è sviluppato nell’arco delle prime tre settimane dell’anno. Vari i motivi, come il clima di conflittualità sullo scacchiere russo/ucraino dove ci si contende su fonti di energia primaria come il gas ma senza tralasciare di annotare le tensioni arrecate dal contrasto Cina/Taiwan, i ripetuti lanci missilistici della Corea del Nord e la complessificazione del quadrante asiatico/centrale, in specie nei tratti di mare essenziali dal punto di vista commerciale. Tutto questo ha creato un clima generale di estramavolatilità e -a tratti- di depressione. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 27.68, -0,50 (-1,77%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 37,58, -0,10(-0,27%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 51,18, -1,10(-2,10%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 172.53, +1,73(+1,01%)

Gli aggiornamenti del settore canapa/cannabis e le azioni da seguire con maggior attenzione in chiusura del mese di gennaio 2022

Negli ultimi scambi le azioni di marijuana hanno dovuto affrontare una discreta quantità di arretramenti. Questo non è del tutto negativo, ma se hai investito in azioni di cannabis nell’ultimo anno, questo desta maggiore preoccupazione. Il positivo è poter trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare. Ora l’evidente svantaggio è che il settore ha ancora una volta problemi a vedere un migliore trading al rialzo. Quindi cosa devono fare gli investitori e gli azionisti poiché questa incertezza è ancora presente? Sembra che questo nuovo anno iniziato porterà grandi emozioni.

Eppure, verso la fine del mese, le cose iniziano a vedere la stessa tendenza al ribasso. Alcuni investitori in azioni di cannabis ritengono che ci sia stata una crescita e un progresso sufficienti fino a dove il trading dovrebbe essere migliore. Tuttavia, attualmente, questo non è il caso e il settore sta assistendo a un altro calo. Sembra che il consenso sia che molti stiano acquistando i cali con l’anticipazione che alla fine si verificherà una grande corsa. Si prevede che questo grande aumento degli scambi avrà luogo il giorno in cui il Congresso porrà fine alla proibizione della cannabis.

Guardando indietro nel 2021, qualsiasi notizia progressista sull’argomento si traduce in genere in un migliore scambio di azioni di marijuana. Quindi è da qui che nasce l’idea. Che, come accennato in precedenza, è ciò che stanno aspettando coloro che hanno investito in azioni di cannabis. Ora ci sono alcuni che sono stati in grado di trarre profitto da questi pop volatili nel trading.

Approfondimento per investire in azioni di marijuana nel 2022

Anche se sono stati piccoli guadagni, è meglio che nessun profitto. A causa di questa preoccupazione per il futuro dell’industria della cannabis nell’ultimo anno, ci sono stati anche problemi con il mantenimento dello slancio. Eppure nel 2022 potrebbero accadere molte cose che aiuterebbero a vedere un trading sostenuto. Anche nel caso in cui la riforma federale non avanzi nel 2022. Questo nuovo anno ha molto potenziale per essere grande per le azioni di marijuana e l’industria in generale. Quindi con questo ricordati di rimanere aggiornato e aggiornato con il settore. Questo ti darà una visione migliore per sapere quali aree della nicchia hanno un valore di investimento migliore. Le azioni di marijuana di seguito sono alcune opzioni da considerare quando si cerca di investire nella cannabis legale.

Titoli da seguire con attenzione nel 2022

Planet 13 Holdings Inc. (OTC:PLNHF)

Jushi Holdings Inc. (OTC:JUSHF)

Verano Holdings Corp. (OTC:VRNOF)

Planet 13 Holdings Inc.

Planet 13 Holdings Inc. è una società di cannabis integrata, che coltiva, produce, distribuisce prodotti a base di cannabis. Oltre a commercializzare cannabis e prodotti a base di cannabis per i mercati della cannabis medica e al dettaglio in Nevada. In recenti sviluppi, la società ha annunciato l’acquisizione di Next Green Wave Holdings. Questa impresa amplierà ulteriormente la presenza delle aziende in California. Questo porta con sé una coltivazione indoor premium e un’ampia base di cultivar feno-cacciata.

Si prevede che questa transazione aumenterà immediatamente all’EBITDA 2021 e 2022. Inoltre, la struttura della transazione fornisce una protezione significativa del prezzo contro la volatilità del mercato. In particolare con il prezzo delle azioni Planet 13 fino al completamento dell’Operazione. Poiché la società continua a crescere, sempre più persone trovano interesse a investire possibilmente in azioni PLNHF.

Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. è un’azienda di cannabis integrata verticalmente, che si occupa della coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti medici e per adulti. Negli ultimi mesi Jushi ha rilasciato importanti aggiornamenti aziendali. Il 14 dicembre, l’azienda ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio BEYOND / HELLO™ in Pennsylvania.

Con l’emergere di più sedi, aggiungerà solo più valore e possibili entrate per l’azienda. Che ha la possibilità di risuonare bene con le prestazioni delle azioni JUSHF. In aggiornamenti più recenti la società ha annunciato l’acquisto di azioni. Che viene eseguito dall’amministratore delegato, presidente e fondatore, Jim Cacioppo.

Parole dell’azienda

Jim Cacioppo, amministratore delegato, presidente e fondatore di Jushi, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno abbiamo fatto progressi significativi nello sviluppo delle nostre operazioni e nell’espansione della nostra presenza in mercati nuovi ed esistenti, rafforzando nel contempo il nostro bilancio con finanziamenti opportunistici. Data la nostra attuale posizione di mercato, i recenti successi e le aspettative di crescita futura, riteniamo che il nostro prezzo delle azioni non rifletta il valore sottostante dell’attività. La mia fiducia nella visione, nella strategia e nel futuro di Jushi non è mai stata così forte e rimaniamo impegnati a massimizzare il valore per gli azionisti nel nuovo anno”.

Verano Holdings Corp.

Verano Holdings Corp. opera come operatore di cannabis multi-stato integrato verticalmente negli Stati Uniti. L’azienda produce e vende una suite di prodotti a base di cannabis nell’ambito del portafoglio di marchi di consumo, tra cui Encore, Avexia, MÃœVe Verano. All’inizio di gennaio, la società ha accolto il veterano CPG Industry Finance Executive Brett Summerer come CFO. Summerer assume il ruolo precedentemente ricoperto da Brian Ward. Di cui il Sig. Ward continuerà a prestare servizio come consulente durante il periodo di transizione prima di lasciare Verano.

Summerer porta oltre 21 anni di diversificata esperienza di leadership finanziaria nel team esecutivo di Verano. Ora, nelle notizie più recenti, la società ha anche potuto partecipare a varie conferenze con gli investitori all’inizio di gennaio.

Andamento borsistico aggiornato in data 28 gennaio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 28 gennaio 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

L’azienda di tecnologia della canapa del Michigan Heartland collabora con un’azienda di riciclaggio globale

Un’azienda biotecnologica della canapa del Michigan e un riciclatore, compoundatore e distributore internazionale di materie plastiche hanno unito le forze per sviluppare resine plastiche.Heartland Industries, una società che progetta fibre di canapa come additivi per la plastica con sede a Detroit, e RavagoAmericas, un riciclatore, produttore e distributore di plastica con sede a Orlando, in Florida, hanno annunciato lunedì che le società stanno lavorando per progettare materiali di canapa come additivi rinnovabili per la plastica . Le aziende mirano a promuovere l’innovazione dei materiali per le aziende che acquistano grandi volumi di plastica. I termini della partnership non sono stati divulgati. Ravago, che gestisce più di 45 strutture, afferma che sarà in grado di offrire ai propri clienti prodotti compositi più resistenti, più leggeri e più sostenibili sfruttando additivi di plastica rinnovabili a base di canapa. Heartland ha affermato che i suoi additivi di canapa ingegnerizzati possono ridurre l’impronta di carbonio della plastica vergine fino al 44%. L’azienda, che il mese scorso ha ottenuto una sovvenzione dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per sviluppare un programma di innovazione del suolo per i coltivatori di canapa, sta lavorando per verificare l’impatto della plastica riciclata riempita di canapa rispetto alla plastica vergine tradizionale.

L’impresa fallita nella lavorazione della canapa nel Montana finisce con una causa da 2 milioni di dollari

Un uomo dell’Idaho sta accusando il suo ex partner di aver sventato un’impresa di lavorazione della canapa nel Montana e di aver rubato circa 2 milioni di dollari. Jeremiah Skaggs afferma nella causa che Clinton Boone è stata assunta da Isotex Health LLC del Texas nel 2019 per avviare un impianto di lavorazione del CBD a Lincoln, nel Montana. Isotex ha promesso alla gente del posto che la struttura del CBD alla fine avrebbe impiegato 120 persone. Skaggs afferma di essersi trasferito nel Montana per avviare il progetto e avrebbe dovuto ricevere il 45% dei suoi proventi. Tuttavia, dice Skaggs, Boone ha dirottato fondi e macchinari destinati alla struttura del Montana. Il progetto è terminato nel 2020. Skaggs chiede a un tribunale federale del Montana di assegnargli un risarcimento non specificato. La legge 360 ​​ha prima denunciato la causa. Gli avvocati di Boone non hanno risposto immediatamente alla denuncia.

Una tribù di indiani d’America nel Maine sperimenta la canapa industriale per la pulizia del suolo inquinato

Una tribù di indiani d’America nel Maine sta testando la canapa come fitorimediatore per ripulire 600 acri inquinati della sua terra.L’Aroostook Band of Micmacs ha riconquistato la terra nel 2009, quando il governo degli Stati Uniti ha ceduto alla tribù l’ex base dell’aeronautica militare di Loring, ma la terra era così inquinata da essere classificata come un sito di superfund federale. Molte delle tossine da allora sono state rimosse, ma ci sono ancora livelli di tossicità nel suolo e nell’acqua preoccupanti. Attraverso una collaborazione di ricerca in corso tra i membri della Micmac Nation, insieme a Limestone, azienda ambientale con sede nel Maine Upland Grassroots e scienziati in Connecticut e Virginia, la tribù sta studiando la capacità della canapa industriale di estrarre acido perfluorottansolfonico, comunemente noto come PFOS, dal suolo. I PFOS, insieme alle sostanze per- e polifluoroalchilicheinorganiche o PFAS, sono “sostanze chimiche per sempre” utilizzate nei prodotti industriali e domestici e si è scoperto che presentano rischi per la salute umana.

Come i mix di bevande al CBD alimentati da piante di zolt stanno cambiando il gioco

Il team di Zolt ritiene che migliorare il proprio benessere attraverso prodotti a base vegetale dovrebbe essere sia divertente che senza sforzo. I mix di super drink in polvere del marchio sono incentrati su quattro pilastri cruciali della vita quotidiana: concentrazione, immunità, equilibrio e sonno. Ogni “mixie stick” pre-porzionato è formulato con miscele uniche di CBD (20 mg di canapa isolata o a spettro completo) e adattogeni organici e antiossidanti specificamente progettati per migliorare la tua salute in modo olistico. Delizioso e accessibile. Con una carriera di 17 anni nel settore delle bevande e una conoscenza avanzata delle tecnologie alimentari emergenti, il co-fondatore e CEO di ZoltDoug Siegel era ben attrezzato per trasferirsi nello spazio delle bevande CBD. La sua ispirazione per Zolt è nata dalla sua esperienza positiva con l’assunzione di CBD. Voleva condividere gli stessi vantaggi del CBD con il mondo, ma voleva offrire una bevanda funzionale che fosse un prodotto delizioso e accessibile che potesse essere facilmente integrato nella giornata di chiunque.”La nostra missione è servire la comunità e aiutare le persone a trovare i vantaggi che abbiamo riscontrato: è davvero di grande impatto”, ha affermato Siegel.

Gli elettori di Austin decideranno sulla misura di depenalizzazione della marijuana

Il consiglio comunale di Austin ha votato questa settimana per includere una misura di depenalizzazione della marijuana nel ballottaggio per le elezioni che si terranno a maggio. Gli elettori di Austin, in Texas, decideranno su una misura che depenalizzerebbe efficacemente la cannabis dopo che i legislatori cittadini questa settimana hanno approvato la proposta per il ballottaggio in un’elezione che si terrà a maggio. Il consiglio comunale di Austin ha approvato la misura, nota come Austin Freedom Act, per il ballottaggio con un voto di 7-3 di martedì 18 gennaio. Se la misura elettorale avrà successo alle urne di maggio, agli agenti di polizia di Austin sarebbe vietato arrestare o multare persone per reati minori legati alla marijuana, incluso il possesso di piccole quantità di cannabis o accessori per marijuana, a meno che un sospetto non sia accusato anche di un crimine più grave . La città non sarebbe inoltre autorizzata a pagare per i test scientifici di sostanze sospettate di essere marijuana, rendendo difficile, se non impossibile, il perseguimento di un crimine legato alla cannabis. Inoltre, la proposta vieterebbe alle forze dell’ordine di eseguire mandati di non bussare (la pratica della polizia di eseguire mandati di perquisizione ed entrare nelle case senza prima annunciarsi) in città. Il consiglio comunale ha preso provvedimenti in risposta a una petizione diffusa dal gruppo politico progressista Ground Game Texas, che sta anche sponsorizzando sforzi simili in altre parti dello Stato.

