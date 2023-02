Borsa: canapa, una piccola ventata d’ottimismo

Nel bel mezzo di una apertura d’anno mostratasi particolarmente negativa e che è durata per tutto il corso del mese di gennaio 2023, giunge finalmente una settimana con una chiusura positiva sebbene si tratti di valori alquanto contenuti. Date le premesse, però, si tratta comunque di una buona notizia, a fronte del fatto che tutte e quattro le settimane di gennaio si son chiuse in rosso. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 11.08, +0,39 (+3,65%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 15,46, +0,32 (+2,11%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 18,02, +0,68 (+3,92%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 87.82, +1,18 (+1,36%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire nel mese di febbraio 2023

Gli investitori in azioni di marijuana tengono d’occhio il settore questa settimana. Con l’inizio di un nuovo mese, gli investitori sono alla ricerca di uno slancio migliore. Al momento sembra che il trading stia mostrando un aumento della volatilità. Tuttavia, questo mese potremmo vedere questa volatilità giocare a favore di alcuni. L’anno scorso molti azionisti hanno dovuto adattare i loro stili di trading a causa di modelli di trading incoerenti. Ad esempio, la maggior parte dei titoli della marijuana non ha avuto un’elevata costanza di rialzo. Quindi hanno continuato a salire e scendere.

Tuttavia, non è stato tutto negativo, poiché coloro che sono stati in grado di adattarsi hanno tratto profitto. Quindi, quando ci sono dei pullback, è un’occasione per trovare azioni di marijuana da acquistare. Ma quando c’è un rialzo si possono prendere profitti o tenere. In un certo periodo, le azioni della cannabis hanno avuto una buona consistenza, tanto che quando si verificava un pullback, spesso si verificava una forte ripresa.

Per il 2023 c’è ancora molto da vedere e da fare che potrebbe dettare il modo in cui il settore si muove. Per questo motivo gli investitori tengono d’occhio il settore alla ricerca di titoli di marijuana da tenere d’occhio. Anche le speculazioni su ciò che potrebbe accadere quest’anno hanno avuto un ruolo in alcune delle migliori contrattazioni di inizio anno. Tuttavia, se siete alla ricerca delle migliori azioni della cannabis per il vostro portafoglio, le società qui sotto potrebbero fare al caso vostro.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per gennaio 2023

Questo nuovo anno si presenta con continui progressi, innovazioni e nuovi inizi. Alcune società di canapa e cannabis stanno lavorando a vari progetti che contribuiranno a far progredire il settore. Inoltre, dimostreranno l’innovazione di alcune di queste aziende. Vedremo nuovi prodotti di cannabis e le aziende che si sono unite nel 2022 per iniziare a lavorare nel 2023.

1. StateHouse Holdings Inc. ( OTC:STHZF )

StateHouse Holdings Inc.

StateHouse Holdings Inc. si occupa di coltivazione, lavorazione, produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Il 26 gennaio l’azienda ha annunciato il lancio del suo nuovo programma di fidelizzazione dei clienti ad alto valore aggiunto “TOPS”. I clienti iscritti a TOPS riceveranno 1 punto per 1 dollaro speso. Inoltre, riceveranno 1,5 punti per ogni dollaro speso sui marchi interni, tra cui Kingpen/Kingroll, Fuzzies/Sublime, Urbn Leaf, Loudpack, Smokiez, Harborside Farms, Dime Bag e Key.

Le parole dell’azienda

“Siamo incredibilmente entusiasti di lanciare TOPS, uno dei programmi di fidelizzazione di maggior valore del settore”, ha dichiarato Ed Schmults, amministratore delegato di StateHouse. “Abbiamo un’opportunità significativa di coinvolgere la nostra preziosa base di clienti, che dopo l’integrazione dei nostri dispensari Harborside e Urbn Leaf rappresenta oltre 800.000 clienti unici”.

MariMed Inc.

MariMed Inc. si occupa di coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis terapeutica e ricreativa negli Stati Uniti e a livello internazionale. Recentemente la società ha annunciato la chiusura di una linea di credito da 35 milioni di dollari per accelerare i suoi piani di crescita strategica. La società ha chiuso una linea di credito garantita di 35 milioni di dollari con Chicago Atlantic Advisors, LLC (“Chicago Atlantic”) come finanziatore principale.

Le parole dell’amministratore delegato

“Sono lieto di annunciare la chiusura di questa linea di credito trasformativa”, ha dichiarato Jon Levine, presidente e amministratore delegato ad interim di MariMed. MariMed è nota per la sua disciplina operativa e finanziaria, che si traduce in uno dei bilanci più solidi dell’industria della cannabis e che ci ha permesso di ottenere questo finanziamento”.

Andamento borsistico aggiornato in data 3 febbraio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 3 febbraio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Scotts Miracle-Gro hawthorne, nel primo trimestre, ha registrato un calo delle entrate del 22% su base sequenziale

Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG), leader mondiale nella commercializzazione di prodotti di marca per la cura del prato e del giardino e per la coltivazione indoor e idroponica, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre fiscale conclusosi il 31 dicembre 2022.

“Il primo trimestre riflette il nostro approccio disciplinato per riorientare l’attività e rafforzare le prestazioni operative e finanziarie dell’azienda”, ha dichiarato Jim Hagedorn, presidente e amministratore delegato. “Abbiamo ulteriormente posizionato ScottsMiracle-Gro per la crescita a lungo termine e il valore per gli azionisti. Siamo comodamente all’interno del nostro requisito di leva finanziaria e prevediamo di rimanere su questa traiettoria per tutto l’anno fiscale. Per quanto riguarda il Progetto Springboard, abbiamo la possibilità di ottenere risparmi annuali superiori all’obiettivo iniziale di 185 milioni di dollari, creando opportunità di reinvestimento nell’azienda”.

I punti salienti del primo trimestre

Le vendite nette del settore Consumer negli Stati Uniti sono aumentate dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie a una forte collaborazione con i nostri rivenditori per il carico del primo semestre e a un’esecuzione precisa da parte dei nostri operatori che ha permesso di realizzare spedizioni record a dicembre. Tuttavia, a causa della continua pressione sull’intero settore idroponico, le vendite del segmento Hawthorne, più piccolo, sono diminuite del 31% rispetto all’anno precedente. Il fatturato totale dell’azienda è diminuito del 7% nel trimestre, raggiungendo i 527 milioni di dollari. A causa della stagionalità, il primo trimestre rappresenta in genere meno del 15% delle vendite dell’intero anno.

Entrambe le fasi del Progetto Springboard dovrebbero ora garantire 185 milioni di dollari di risparmi annualizzati nell’anno fiscale 2023, prima del previsto, con la possibilità di ottenere ulteriori risparmi fino all’anno fiscale 2024, il che riflette l’elevato livello di disciplina finanziaria in tutta l’azienda e mitiga in parte l’aumento degli interessi passivi e la perdita di volume a Hawthorne quest’anno.

“Sono impressionato dal profondo talento di SMG e dall’alto livello di trasparenza, collaborazione e realizzazione dei nostri obiettivi finanziari”, ha dichiarato Matt Garth, diventato direttore finanziario nel primo trimestre. “Il lavoro del team e i nostri ultimi risultati mi hanno ispirato fiducia nella nostra capacità di mantenere il rispetto dei nostri covenant investendo al contempo nelle nostre iniziative strategiche, che dovrebbero garantire una crescita redditizia nel 2024 e oltre”.

La Società ha registrato una perdita GAAP di 1,17 dollari per azione. L’utile rettificato non GAAP, che è alla base delle indicazioni della Società, è stato una perdita di 1,02 dollari per azione.

Risultati finanziari

Dettagli del primo trimestre

Nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2022, le vendite a livello aziendale sono diminuite del 7%, raggiungendo i 526,6 milioni di dollari. Le vendite del segmento U.S. Consumer sono aumentate dell’8%, passando da 342,4 milioni di dollari dell’anno precedente a 369,0 milioni di dollari. Le vendite del segmento Hawthorne sono diminuite del 31% a 131,5 milioni di dollari, rispetto ai 190,6 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, a causa delle continue sfide del settore idroponico.

La piattaforma tecnologica per la cannabis LeafLink raccoglie 100 milioni di dollari

LeafLink, la principale piattaforma di cannabis all’ingrosso, ha annunciato di essersi assicurata un finanziamento di Serie D da 100 milioni di dollari guidato da CPMG, L2 Ventures e Nosara Capital, oltre alla partecipazione degli investitori esistenti. L’investimento sarà finanziato in due tranche. LeafLink ha attuato una serie di cambiamenti di leadership esecutiva per guidare l’evoluzione dell’azienda.

Dalla sua fondazione nel 2016, LeafLink è cresciuta fino a diventare un partner importante di marchi e rivenditori nel settore della cannabis legale, servendo circa il 50% del settore della cannabis all’ingrosso negli Stati Uniti in 30 mercati. L’investimento nella Serie D consente a LeafLink di supportare l’evoluzione delle esigenze tecnologiche e operative dei propri clienti attraverso il miglioramento delle funzionalità della piattaforma.

LeafLink sta evolvendo il suo team dirigenziale con i seguenti cambiamenti a partire dal 1° febbraio 2023:

Il cofondatore e amministratore delegato Ryan G. Smith sarà elevato a presidente esecutivo. Smith si concentrerà sulle iniziative strategiche a lungo termine, sull’innovazione, sulle relazioni con i clienti e sui rapporti con i governi.

Il Presidente e Direttore operativo Artie Minson è stato nominato Presidente e Direttore esecutivo. Minson supervisionerà la strategia quotidiana e l’esecuzione dell’attività.

Karan Gupta è entrato a far parte di LeafLink come Chief Technology Officer. Gupta guiderà gli sforzi ingegneristici dell’azienda. Prima di entrare a far parte di LeafLink, Gupta ha ricoperto ruoli di leadership tecnica per oltre un decennio, più recentemente come Chief Technology Officer presso Shift Technologies.

Il cofondatore e attuale Chief Technology Officer Zach Silverman è passato al ruolo di Senior Advisor. Silverman continuerà a fornire consigli e indicazioni al team di gestione e al Consiglio di amministrazione di LeafLink.

L’indice globale delle azioni della cannabis è salito a gennaio

Dalla chiusura profondamente depressa di fine anno 2022 di 9,71, il Global Cannabis Stock Index è salito del 10,1% in gennaio a 10,69.

L’indice è sceso del 23,7% nel terzo trimestre e del 13,8% nel quarto, chiudendo il 2022 con un calo del 70,4%.

Dal picco del febbraio 2021, l’indice globale delle azioni della cannabis è sceso dell’88,4% dal massimo di chiusura di 92,48.

I 4 nomi più forti di gennaio sono saliti tutti di oltre il 31%:

Hexo Corp (NASDAQ: HEXO) (TSX: HEXO): +58.4%

Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG): +48.6%

GrowGeneration (NASDAQ: GRWG): +31.6%

Canopy Growth (NASDAQ: CGC) (TSX: WEED): +31.2%

Tutti questi titoli sono scesi enormemente nel 2022. Non c’è stata alcuna notizia a guidare i rimbalzi.

I 4 nomi più deboli di gennaio sono tutti scesi di oltre l’11%:

Village Farms (NASDAQ: VFF): -19.4%

Columbia Care (OTC: CCHWF) (NEO: CCHW) (CSE: CCHW): -13.3%

Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR): -11.4%

Trulieve (OTC: TCNNF) (CSE: TRUL): -11,0%

Village Farms è stata colpita dopo un’offerta di azioni. Columbia Care si è mossa con un forte sconto rispetto al prezzo di transazione implicito nella sua fusione con Cresco Labs. Innovative Industrial Properties ha toccato un nuovo minimo pluriennale dopo aver fornito un aggiornamento sul quarto trimestre. Trulieve è stata debole insieme a molti altri operatori multi-stato e si è avvicinata al minimo stabilito nel marzo del 2021.

Riassumeremo la performance dell’indice tra un mese. Per saperne di più sui membri dell’indice e sui requisiti per l’inclusione, visitate il Global Cannabis Stock Index. Assicuratevi di inserire la pagina tra i preferiti per rimanere aggiornati sui movimenti dei prezzi delle azioni della cannabis nell’arco della giornata o da un giorno all’altro.

New Cannabis Ventures gestisce sette indici proprietari progettati per aiutare gli investitori a monitorare i titoli della cannabis negoziati pubblicamente, tra cui il Global Cannabis Stock Index e il Canadian Cannabis LP Index e i suoi tre sottoindici. Il sesto indice, l’American Cannabis Operator Index, è stato lanciato alla fine di ottobre 2018 e tiene traccia dei principali coltivatori, trasformatori e rivenditori di cannabis negli Stati Uniti. Più recentemente, alla fine di marzo 2021, abbiamo introdotto l’Ancillary Cannabis Index, che riflette il numero crescente di società quotate in borsa che forniscono beni o servizi agli operatori della cannabis.

I ricavi del quarto trimestre di High Tide sono aumentati del 14% su base sequenziale, raggiungendo 108 milioni di dollari

High Tide pubblica i risultati finanziari certificati del 2022, con un fatturato record nel quarto trimestre di 108,2 milioni di dollari e un EBITDA rettificato record di 5,0 milioni di dollari.

La Società ha anche firmato un LOI con la società Sanity Group, con sede a Berlino, che si occupa di salute e scienze della vita, per trarre vantaggio dalla potenziale legalizzazione tedesca della cannabis per uso adulto.

Questo comunicato stampa costituisce un “comunicato stampa designato” ai fini del supplemento al prospetto della Società datato 3 dicembre 2021, al suo prospetto di base breve datato 22 aprile 2021.

L’attuale fatturato annuo supera i 450 milioni di dollari, mantenendo la posizione di High Tide come prima azienda canadese produttrice di cannabis1.

La Società ha festeggiato il suo 11° trimestre consecutivo di EBITDA rettificato positivo2

L’azienda conta ora circa 4,5 milioni di clienti totali a livello globale su tutte le piattaforme3.

I negozi della Società hanno generato una crescita delle vendite nello stesso negozio del 50% rispetto all’anno precedente e del 9% su base sequenziale nel quarto trimestre fiscale del 2022.

Il più grande rivenditore non affiliato in Canada, con 151 sedi e circa 950.000 membri del Cabana Club, che lo rende il più grande programma di fidelizzazione alla cannabis in Canada.

Gli aggiornamenti dei soci ELITE a pagamento hanno già superato i 6.000 membri dal lancio di questa iniziativa prima nel suo genere in Canada, alla fine di novembre 2022.

CALGARY, Alberta, 30 gennaio 2023-(BUSINESS WIRE)-High Tide Inc. (“High Tide” o la “Società”) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FSE: 2LYA), un’azienda leader nel settore della cannabis incentrata sulla vendita al dettaglio, con attività sia nei negozi che nell’e-commerce globale, ha depositato il 30 gennaio 2023 i risultati finanziari di fine anno 2022 sottoposti a revisione, i cui punti salienti sono riportati nel presente comunicato stampa. La serie completa di bilanci consolidati certificati per gli esercizi chiusi al 31 ottobre 2022 e 2021 (i “Bilanci”) e la relativa discussione e analisi del management possono essere consultati visitando il sito web di High Tide all’indirizzo www.hightideinc.com e le pagine del suo profilo su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com e EDGAR all’indirizzo www.sec.gov.

Anno fiscale 2022 – Punti di forza finanziari

I ricavi sono aumentati del 97% a 356,9 milioni di dollari per l’anno conclusosi il 31 ottobre 2022 e sono aumentati sequenzialmente del 14% a 108,2 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022.

L’utile lordo è aumentato del 58% a 101,0 milioni di dollari per l’anno conclusosi il 31 ottobre 2022 ed è aumentato su base sequenziale del 15% a 29,5 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022.

Il margine di profitto lordo è stato del 28% per l’esercizio chiuso al 31 ottobre 2022 e del 27% nel quarto trimestre del 2022, in linea con i due trimestri precedenti.

Le spese per stipendi, salari e benefit hanno rappresentato il 12% del fatturato nel quarto trimestre fiscale del 2022, rispetto al 15% del quarto trimestre fiscale del 2021 e in linea con il trimestre precedente. Le spese generali e amministrative hanno rappresentato il 7% del fatturato nel quarto trimestre fiscale del 2022, rispetto all’8% del quarto trimestre fiscale del 2021 e in linea con il trimestre precedente.

L’EBITDA rettificato4 ha raggiunto la cifra record di 14,6 milioni di dollari per l’anno conclusosi il 31 ottobre 2022, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente, e di 5,0 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2022, con un aumento del 18% su base sequenziale e del 206% rispetto al quarto trimestre del 2021.

A livello geografico, per l’anno conclusosi il 31 ottobre 2022, 290,4 milioni di dollari di ricavi sono stati realizzati in Canada (con un aumento del 93%), 59,3 milioni di dollari negli Stati Uniti (con un aumento del 100%) e 7,1 milioni di dollari a livello internazionale (con un aumento del 671%). Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, il fatturato è stato di 93,9 milioni di dollari in Canada (un aumento del 16% su base sequenziale), di 13,2 milioni di dollari negli Stati Uniti (un aumento del 4% su base sequenziale) e di 1,2 milioni di dollari a livello internazionale (un calo del 37% su base sequenziale). Questo calo è legato al rallentamento delle vendite di prodotti a base di CBD a livello globale.

Le vendite di dati Cabanalytics provenienti dall’intero ecosistema di vendita al dettaglio, comprese le piattaforme di vendita al dettaglio e di e-commerce, sono state pari a 21,7 milioni di dollari per l’anno fiscale conclusosi il 31 ottobre 2022, rispetto ai 12,2 milioni di dollari dell’anno fiscale conclusosi il 31 ottobre 2021. Su base sequenziale, le vendite di dati di Cabanalytics sono aumentate a 6,4 milioni di dollari rispetto ai 5,5 milioni di dollari del terzo trimestre fiscale.

Nel quarto trimestre fiscale del 2022, i negozi della Società hanno registrato una crescita delle vendite del 50% rispetto all’anno precedente e del 9% su base sequenziale. Dato il successo del nostro innovativo modello di discount club, nonché dell’upgrade opzionale ad ELITE, la Società prevede che le vendite negli stessi negozi continueranno ad essere forti rispetto alla media del settore nel primo trimestre fiscale del 2023.

Nel quarto trimestre fiscale del 2022, la Società ha completato il test annuale di svalutazione.

Ayr Wellness esce dall’acquisto di un dispensario di Chicago da 55 milioni di dollari

Ayr Wellness Inc. (CSE: AYR.A, OTCQX: AYRWF) (“Ayr” o la “Società”), un operatore di cannabis multistatale statunitense verticalmente integrato (“MSO”), ha annunciato oggi l’interruzione della proposta di acquisizione, precedentemente annunciata, delle partecipazioni azionarie di Gentle Ventures, LLC d/b/a Dispensary 33 (“Dispensary 33”), e di alcuni suoi affiliati che, collettivamente, possiedono e gestiscono due dispensari al dettaglio autorizzati a Chicago, Illinois.

A seguito della risoluzione reciproca, Ayr non sarà più tenuta a pagare il corrispettivo d’acquisto precedentemente annunciato di 55 milioni di dollari in anticipo, di cui 12 milioni di dollari in contanti, 3 milioni di dollari in titoli di credito dei venditori e 40 milioni di dollari in azioni.

Per saperne di più su Ayr Wellness o per localizzare il dispensario più vicino, visitate il sito www.ayrwellness.com.

Informazioni su Ayr Wellness Inc.

Ayr è un operatore di cannabis in espansione, integrato verticalmente e con più stati negli Stati Uniti. Basandosi sulla convinzione che tutto inizia con la qualità della pianta, la missione dell’azienda è quella di coltivare la cannabis della migliore qualità su scala e di offrire ogni giorno esperienze straordinarie ai propri clienti.

Il team dirigenziale di Ayr vanta una comprovata esperienza nella crescita di aziende di successo attraverso una disciplinata gestione operativa e finanziaria, ed è impegnato a promuovere un impatto positivo per i clienti, i dipendenti e le comunità in cui opera. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ayrwellness.com.

