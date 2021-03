Canada e USA chiudono anche questa settimana con un andamento sofferto a metà settimana ma chiudono entrambe con valori positivi, più marcatamente nel caso della Borsa canadese. Una boccata d’ossigeno per le Borse mondiali che avevano registrato forte volatilità, nel loro complesso, e valori fortemente negativi nel campo della produzione, coltivazione, trattamento e commercializzazione della canapa.

Indice Marijuana Canada 311.92

In data 12/3/2021 è

Positivo: +11,97

Costituenti: 14

Cambio: 3,99%

Prezzo di apertura: 316.67

Volume Totale: 69.71 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

4 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 307,64

5 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 283.91

8 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 278.67

9 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 294.99

10 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 320.39

11 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 311,80

Indice Marijuana Stati Uniti 126.02

In data 12/3/2021

Positivo: +2,51

Costituenti: 26

Cambio: 2,03%

Prezzo di apertura: 125.72

Volume Totale: 4.77 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

4 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 132,66

5 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 123.57

8 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 121.46

9 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 122.67

10 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 127.92

11 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 126,09

Andamento borsistico aggiornato in data 12 marzo 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 12 marzo 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Il nuovo disegno di legge statunitense sullo stimolo economico stanzia 4 miliardi di dollari di riduzione del debito per gli agricoltori di colore

Gli agricoltori socialmente svantaggiati, compresi quelli dell’industria della canapa, sono in linea per nuovi fondi di cancellazione del debito nel piano di salvataggio americano da $ 1,9 trilioni del 2021. La legislazione, approvata sabato al Senato degli Stati Uniti e in attesa di modifiche e un voto finale alla Camera, ordina al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti di effettuare pagamenti agli agricoltori neri e agli agricoltori di colore che sono pari al 120% di tutti i prestiti diretti e USDA- prestiti garantiti. La misura definisce gli agricoltori ammissibili come chiunque in “un gruppo i cui membri sono stati soggetti a pregiudizi razziali o etnici”. I fondi extra sono destinati a coprire le tasse dal debito. I prestiti dell’USDA aiutano gli agricoltori ad acquistare forniture e attrezzature necessarie per la produzione, ma non sono sempre stati equamente distribuiti. Secondo The Counter, una newsletter indipendente sui sistemi alimentari, l’USDA aveva sviluppato un arretrato di oltre 14.000 denunce di discriminazione entro il 2009, molte provenienti da agricoltori neri che affermavano che l’agenzia aveva trattenuto i prestiti a causa della loro razza.

Un coltivatore di canapa dell’Oregon perde la sfida sul mandato di perquisizione

Un produttore di canapa dell’Oregon che cercava $ 2,5 milioni di danni dopo che il suo magazzino è stato perquisito dalle autorità alla ricerca di marijuana illegale ha subito una grande battuta d’arresto in tribunale federale. Il giudice del magistrato americano Mark Clarke ha stabilito che il mandato di perquisizione utilizzato quando le autorità hanno fatto irruzione nella Oregonized Hemp Co., un’azienda agricola e azienda di servizi agricoli, era valido.La società di canapa con sede a Grants Pass aveva sostenuto che le autorità delle contee di Josephine e Jackson erano state condotte in modo improprio. Secondo il (Medford, Oregon) Mail Tribune, il giudice ha ammesso che la società e il suo proprietario sono “comprensibilmente frustrati dalle azioni delle forze dell’ordine in questo caso”, ma ha detto che la perquisizione era costituzionale.Clarke ha fatto notare che Oregonized “ha subito una grande perdita economica a causa della distruzione della loro canapa industriale, che le forze dell’ordine hanno erroneamente identificato come marijuana”. Il giudice ha dato a Oregonized il tempo di presentare un reclamo modificato in base alla sua sentenza sul mandato di perquisizione.

Secondo uno studio di settore la legalizzazione della canapa non ha raffreddato le importazioni

Le importazioni di canapa sono state citate come uno dei principali motori del voto del Congresso nel 2014 per autorizzare una sperimentazione limitata con il raccolto dopo decenni di politiche graffianti che consentono di acquistare e vendere la canapa negli Stati Uniti, purché sia ​​stata coltivata altrove. Ma da allora le esportazioni di canapa sono cresciute notevolmente. Le importazioni di canapa sono aumentate dell’82% nel primo anno dopo l’approvazione del Farm Bill 2014, da $ 42,9 milioni nel 2014 a $ 78,1 milioni nel 2015. Le importazioni di canapa hanno continuato a salire dopo che l’autorizzazione della canapa è stata estesa quattro anni dopo. L’anno scorso gli Stati Uniti hanno importato circa $ 87,8 milioni di canapa, secondo il 2021 Hemp & CBD Factbook. Le importazioni di canapa non CBD negli Stati Uniti sono aumentate del 10% nei primi 10 mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il valore delle spedizioni di semi di canapa in arrivo fino a ottobre è aumentato di quasi un quarto rispetto al 2019, mentre il valore delle importazioni di canapa grezza è balzato di oltre un terzo. I valori a 10 mesi per queste due categorie hanno superato i valori dell’intero anno per il 2019 e hanno compensato il forte calo delle importazioni di olio di semi di canapa e panelli nel 2020. Secondo l’International Trade Commission, il Canada è rimasto la principale fonte di importazioni di canapa nel 2020, fornendo oltre l’85% dei prodotti non CBD in arrivo nei 10 mesi terminati a ottobre. Cina, Romania, Repubblica Dominicana e Polonia completano i primi cinque paesi che hanno fornito fibre di canapa, prodotti tessili e sementi agli Stati Uniti durante quel periodo.Rispetto al 2018, la Lituania, la Germania e la Bolivia sono state nuove entrate nella top 10 dei paesi esportatori di canapa nel 2020.

I coltivatori di canapa del Texas per lo più sono stati risparmiati dalla tempesta invernale mentre altri segmenti agricoli ne hanno sofferto

I coltivatori di canapa si stanno preparando a piantare i loro campi solo due settimane dopo che il Texas si è congelato durante la tempesta invernale Uri, una strana tempesta di neve e ghiaccio che ha causato oltre 600 milioni di dollari di danni all’economia agricola dello Stato. Secondo i primi dati del Texas A&M Extension Service, altri settori come gli agrumi, il bestiame e le colture orticole erano tra i settori più colpiti. “Le temperature gelide e il ghiaccio hanno ucciso o danneggiato molti dei loro raccolti e bestiame, oltre a causare difficoltà finanziarie e battute d’arresto operative”, ha affermato Jeff Hyde, direttore dell’AgriLife Extension Service presso la Texas A&M University. “E i costi residui del disastro potrebbero affliggere molti produttori negli anni a venire”. Secondo AgriLife, alcune delle maggiori perdite agricole dello stato per merce sono state:

Agrumi: almeno 230 milioni di dollari.

Bestiame: almeno $ 228 milioni.

Verdure: almeno $ 150 milioni.

Le preoccupazioni per il sonno e lo stress creano opportunità per i Marchi di CBD e marijuana

Il sonno è un bene prezioso e qualcosa di cui molti americani sono sempre più privati. Molti esperti di salute vedono i problemi del sonno come una crisi sanitaria incombente. Il quaranta percento o più americani non dormono a sufficienza, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il problema è peggiore tra le persone di colore. Tale insufficienza di sonno, che gli esperti di salute classificano come meno di sette ore di sonno notturno, porta a problemi di salute a lungo termine, dalle malattie cardiovascolari e dal diabete ai problemi di salute mentale. Il sonno CBD, il sonno e le preoccupazioni per lo stress creano opportunità per i marchi di CBD e marijuana. Le tendenze hanno portato a ricerche su Internet a tarda notte e aumenti sismici del consumo digitale complessivo, che, sebbene positivi per il commercio digitale, sono dannosi per il sonno.La parola “insonnia” è stata cercata su Google più che mai nel 2020. Un record di 2,77 milioni di ricerche sono state registrate solo nei primi cinque mesi del 2020, secondo la ricercatrice Kirsi-Marja Zitting, istruttrice e neuroscienziata associata al Brigham and Women’s Hospital di Boston che ha studiato la tendenza. L’American Sleep Apnea Association stima da 20 a 30 milioni di americani ogni anno soffrono di problemi di sonno intermittente.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti