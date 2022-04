Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, sono state sottoposte a sferzate di volatilità e spesso sono andate in rosso spinto. Questa settimana chiudono con lievi segnali positivi, nei prossimi giorni ed ore si verificherà se si tratta di un miglioramento passeggero oppure cadranno nuovamente in crisi. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 29.28, +0,83 (+2,92%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 38,80, +0,67 (+1,76%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 55,43, +1,69 (+3,14%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 176.86, +3,28 (+1,89%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di aprile

Nel corso delle ultime settimane, molti investitori in azioni di marijuana hanno scambiato speculazioni. Questa speculazione deriva da come sarà il futuro dell’industria della cannabis. Da una prospettiva a livello statale, le cose stanno andando bene per la maggior parte degli stati legali. Con ogni nuovo stato legale che aggiunge solo più opportunità e valore. Tuttavia, ciò su cui molti investitori sono concentrati è l’approvazione della riforma federale nel 2022.

Attualmente, 3 disegni di legge di riforma saranno votati nel prossimo futuro. Il primo, e in una notizia recente, il MORE act è tornato alla Camera per la seconda volta. In seguito, c’è anche Chuck Schumer che ha detto che presenterà la sua proposta di legge in aprile. C’è anche una legge guidata dai repubblicani con lo stesso obiettivo di porre fine alla proibizione della cannabis negli Stati Uniti.

Alcuni potrebbero guardare a questo e non vedere ciò che alcuni trader vedono. Ciò che questa speculazione crea è più trading nel settore. Nell’ultimo mese o giù di lì i titoli di marijuana sono passati attraverso alcuni scambi su e giù. Eppure ci sono stati più giorni in rosso che in verde.

Seguire le azioni di marijuana nel 2022

Eppure, con molto allineato nel 2022, ci sono molte ragioni per vedere un trading generale migliore. Quello che molti faranno è prendere profitti finché il settore è in rialzo e comprare i minimi se scende. Con più da vedere con la riforma della cannabis, potrebbe essere un buon momento per trovare i migliori stock di marijuana da guardare. Tuttavia, prima di iniziare a invertire la rotta, imparate a trovare i migliori titoli di marijuana da comprare. C’è ancora la possibilità di investire nei migliori titoli di marijuana. Prendetevi il tempo necessario per costruire una base di trading che possa essere più di una risorsa quando si scambiano titoli di cannabis. Le società qui sotto potrebbero essere i titoli di marijuana che volete nel vostro portafoglio.

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di aprile 2022

Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN)

Green Thumb Industries Inc. (OTC:GTBIF)

Jushi Holdings Inc. (OTC:JUSHF)

Greenlane Holdings, Inc.

Greenlane Holdings, Inc. vende accessori per la cannabis, imballaggi a prova di bambino e prodotti speciali per la vaporizzazione negli Stati Uniti. Così come in Canada, Europa, Australia e Sud America. Il 10 marzo l’azienda ha annunciato cambiamenti di leadership. Inoltre, l’azienda ha intenzione di capitalizzare il business e accelerare il percorso di Greenlane verso la redditività. Greenlane ha completato una riduzione della forza, che l’azienda prevede porterà a circa 8,0 milioni di dollari in risparmi sui costi di compensazione in contanti annualizzati.

La riduzione della forza comprendeva un ampio spettro di divisioni sia a livello nazionale che internazionale. Insieme alla riduzione della forza, l’azienda sta anche implementando ulteriori iniziative di miglioramento dei profitti. Come la riduzione delle sue strutture in tutto il mondo e l’adeguamento della sua strategia di go-to-market. Questo ridurrebbe significativamente i suoi costi operativi e migliorerebbe la liquidità. Sempre nelle ultime notizie, l’azienda ha annunciato che il 31 marzo Greenlane ospiterà una conference call per il quarto trimestre e l’intero anno 2021. Questa chiamata è fissata alle 8:30 ora orientale.

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. è impegnata nella produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Nelle notizie più recenti di Green Thumbs la società ha annunciato di aver continuato le sue iniziative di investimento nella comunità. Che è quella di donare all’Olive Harvey College di Chicago. L’azienda donerà 200.000 dollari per sostenere il programma di educazione alla cannabis della scuola.

Il programma fornisce formazione, borse di studio, attrezzature, personale e accesso all’industria. Il che ha lo scopo di aiutare a creare una forza lavoro più diversificata all’interno dell’industria della cannabis. Olive-Harvey è un college comunitario nel sud-est di Chicago e fa parte dei City Colleges of Chicago.

Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. una società di cannabis integrata verticalmente, è impegnata nella coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti per uso medico e per adulti. Nelle ultime notizie, l’azienda ha rilasciato i risultati del Q4 e dell’intero anno 2021. Durante il Q4 l’azienda ha visto un fatturato totale di 65,9 milioni di dollari. Questo ha fatto un aumento del 22% sequenziale e del 104% su base annua.

Anche i profitti lordi rettificati hanno raggiunto 26,4 milioni di dollari, con un aumento dell’8% su base sequenziale e del 76% su base annua. Un altro punto saliente è l’EBITDA rettificato(1) di 1,5 milioni di dollari. Inoltre Jushi ha aperto quattro punti vendita BEYOND / HELLO™ e il 28° negozio dell’azienda a livello nazionale. Inoltre, Jushi ha nominato Edward Kremer direttore finanziario.

Andamento borsistico aggiornato in data 1° aprile 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 1° aprile 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Inizia la costruzione del nuovo stabilimento GW Pharma

La casa madre della GW Pharmaceuticals ha annunciato l’inizio della costruzione di un nuovo importante impianto di produzione di cannabinoidi nel Kent Science Park del Regno Unito. La GW Pharma è il produttore dell’Epidiolex, che è stato il primo farmaco a base di CBD (cannabidiolo) approvato dalla Food and Drug Administration degli USA. Commercializzato con il nome di Epidyolex nell’UE e in Australia, è stato anche approvato nell’Unione Europea e dalla Therapeutic Goods Administration australiana per il trattamento della sindrome di Lennox Gastaut e della sindrome di Dravet nei bambini. Nel febbraio dello scorso anno, la società farmaceutica globale e quotata al NASDAQ Jazz Pharmaceuticals ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire GW Pharma per un corrispettivo totale di ben 7,2 miliardi di dollari. Jazz Pharmaceuticals ha detto la scorsa settimana che la nuova struttura GW da 100 milioni di dollari (circa 75 milioni di sterline) sarà di circa 60.000 piedi quadrati e una volta operativo il progetto creerà più di 100 nuovi posti di lavoro altamente qualificati. Dovrebbe aprire nel 2024, l’impianto è progettato per supportare la produzione di Epidiolex ed Epidyolex, oltre a supportare la capacità futura di nuovi farmaci in fase di sviluppo.

L’Australia un “ritardatario” sulla canapa

È necessario più lavoro a livello governativo per migliorare l’innovazione e far crescere l’industria della canapa in Australia, dice un deputato dei Verdi. Dopo decenni di proibizionismo, l’Australia è stato l’ultimo paese al mondo a rovesciare un divieto sui cibi a base di canapa nel 2017. Ma la canapa coltivata per uso alimentare e per altre applicazioni come la fibra continua ad essere strettamente controllata in Australia. Mentre si prevede che il mercato globale della canapa crescerà da 3,5 a 26,6 miliardi di dollari entro il 2025 e questo offre un’enorme opportunità agli agricoltori australiani, l’industria non beneficia del livello di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di cui godono altre industrie agricole del paese. “Il Commonwealth finanzia ogni anno almeno 12,65 milioni di dollari direttamente all’affermata industria del cotone”, ha detto il portavoce dei Verdi per l’agricoltura, il senatore Peter Whish-Wilson. “Mentre la nascente industria della canapa ha ricevuto 500.000 dollari all’anno negli ultimi cinque anni”. Lo stato insulare australiano della Tasmania produce attualmente circa l’80% del raccolto di canapa del paese. Il senatore vuole “sovralimentarla”, impegnandosi ad un investimento di 20 milioni di dollari per sostenere i partner e la ricerca; assumendo una posizione di equilibrio di potere dopo le prossime elezioni. Il senatore Whish-Wilson dice che i Verdi sono pronti a lavorare con tutti i livelli di governo per rimuovere le barriere normative esistenti alla produzione di canapa.

Un’altra spinta per l’ONU a deschedulare la cannabis

Due rappresentanti statunitensi hanno introdotto una risoluzione bipartisan che sollecita le Nazioni Unite a rimuovere la cannabis dalla Tabella 1 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

I rappresentanti. Nancy Mace (R-S.C.) e Barbara Lee (D-Calif.) stanno anche sollecitando l’ONU a trattare la cannabis come un prodotto agricolo. Negli USA, la canapa è trattata come tale grazie al Farm Bill del 2018.

Nel dicembre 2020, la Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti (CND) ha votato di stretta misura per rimuovere la cannabis e la resina di cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961. Tuttavia, la cannabis e la resina di cannabis dovevano rimanere nella Tabella I della Convenzione e soggette a tutti i livelli di controllo associati.Questo continua ad avere un impatto su come la cannabis medica è percepita e trattata dalla legge in varie giurisdizioni del mondo. Questo impedisce ad alcune nazioni membri di beneficiare pienamente dei benefici che la cannabis può portare. “Molti paesi deschedule cannabis e rivalutare come la cannabis è classificata se l’ONU ha fatto così. La cannabis ha dimostrato di essere efficace nel trattamento di numerose condizioni mediche come l’epilessia, il PTSD, il sollievo dal dolore del cancro, la nausea e le malattie croniche e terminali”, ha detto il rappresentante Mace. “La deschedulazione all’ONU sosterrebbe la ricerca globale su come la cannabis può trattare una vasta gamma di disturbi e condizioni”.La rappresentante Barbara Lee ha detto che l’attuale classificazione è “obsoleta, fuori dal mondo” e dovrebbe essere affrontata non solo nel suo Paese, ma in tutto il mondo.

Il Senato degli Stati Uniti approva la legge sulla ricerca sulla cannabis, ma la Camera deve soppesare

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una legge bipartisan per “tagliare la burocrazia” che blocca la ricerca scientifica sulle proprietà mediche della cannabis e dei cannabidioli. Secondo un comunicato stampa rilasciato giovedì dalla senatrice Dianne Feinstein, una democratica della California, il Senato ha approvato la legge S. 253 con un voto a voce. La misura – che autorizzerebbe la U.S. Food and Drug Administration a studiare i prodotti a base di cannabis – si dirige ora verso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per l’esame. La legge è stata co-sponsorizzata dal senatore repubblicano dell’Iowa Chuck Grassley e dal democratico delle Hawaii Brian Schatz, che hanno entrambi lodato il successo della legge. “Questa legge bipartisan … darà alla FDA il potere di analizzare il CBD e i prodotti di marijuana medica in modo sicuro e responsabile in modo che il pubblico americano possa decidere se utilizzarli in futuro sulla base di solidi dati scientifici”. La misura del Senato arriva quasi un anno dopo che la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti ha segnalato che potrebbe allentare le sue restrizioni sulla ricerca sulla marijuana.

L’azienda di canapa del Colorado fa causa al governatore e ad altri per la perdita del contratto statale

Un’azienda di canapa del Colorado ha intentato una causa per corruzione contro il governatore Jared Polis e diversi suoi consiglieri, dicendo che una gara d’appalto del 2020 per supervisionare il piano di gestione e promozione della canapa del Colorado era truccata. BoCo Farms sostiene nella causa di 125 pagine depositata il mese scorso che Polis e altri hanno cospirato per assicurarsi che una società di consulenza di Denver, il Marijuana Policy Group, “si aggiudicasse i contratti più lucrativi relativi alla canapa nella storia del (Colorado Department of Agriculture)”. BoCo Farms sostiene anche che Polis ha investimenti nella canapa attraverso società di partecipazione e ha spinto impropriamente per la creazione di un “programma di mantenimento del valore della canapa” per permettere ai coltivatori di canapa del Colorado di vendere canapa calda.L’azienda sostiene anche che vari funzionari statali hanno calunniato l’azienda e danneggiato i suoi affari. “L’intero processo è stato corrotto”, sostiene la causa. Oltre a Polis, la lista degli imputati include 15 persone – dal consigliere di Polis sulla cannabis, Ean Seeb, a un ex vice procuratore generale dello stato – e il Marijuana Policy Group. I querelanti chiedono un processo con giuria e danni non specificati.

