Borsa: canapa, timida chiusura positiva per Canada e USA

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe con valori timidamente positivi, dopo tre settimane in rosso cupo. Qualche segnale di ripresa? Nient’affatto, la volatilità è stata paradossalmente la costante di tutto l’anno borsistico, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina, con tutto quel che ne è conseguito sullo scenario borsistico, economico e commerciale mondiale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 9.64, +0,35 (+3,77%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 14,40, +0,39 (+2,78%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 14,55, +0,31 (+2,18%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 75.02, +0,42 (+0,59%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a fine anno 2022

Gli investitori in azioni di marijuana si stanno preparando per il 2023. Con il settore della cannabis che mostra ancora modelli di trading incoerenti, potrebbe essere un buon momento per investire. Il motivo è che quando il trading è volatile può portare a un pullback. Quando c’è un calo nelle contrattazioni, è un’occasione per trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare a punti di ingresso bassi. Questa è la preparazione che la maggior parte degli investitori sta adottando con le azioni della cannabis. Con l’arrivo del nuovo anno ci saranno diversi catalizzatori che potrebbero portare a un aumento delle contrattazioni.

Se si investe in azioni di marijuana e si tiene duro fino alla prossima ripresa, può essere un buon inizio per il 2023. Nel 2023 continueremo a lottare per l’attuazione della riforma federale, attesa da tempo. Quando la riforma federale diventerà legge, sarà un’enorme spinta in avanti per l’industria della cannabis nel suo complesso. Tuttavia, la cannabis è ancora illegale a livello federale negli Stati Uniti. Anche se gli Stati possono legalizzare la cannabis e gestire i propri mercati. Non si tratta di sapere se la riforma federale passerà, ma di sapere quando lo farà.

Tenendo presente questo, sono state avviate molte iniziative commerciali che diventeranno attive nel 2023. Le società di cannabis di maggior successo hanno maggiori probabilità di vedere un migliore slancio per le azioni della marijuana. Se pensate che investire in azioni di marijuana faccia per voi, assicuratevi di fare le vostre ricerche in anticipo. Le azioni della cannabis da tenere d’occhio qui sotto sono diverse opzioni da tenere sotto controllo nel 2023.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per la chiusura del mese di dicembre 2022

1. Innovative Industrial Properties, Inc. ( NYSE:IIPR )

3. NewLake Capital Partners, Inc. ( OTC:NLCP )

Innovative Industrial Properties, Inc.

Innovative Industrial Properties, Inc. è una società autogestita del Maryland focalizzata sull’acquisizione, la proprietà e la gestione di proprietà specializzate affittate a operatori esperti con licenza statale per le loro strutture di cannabis a uso medico regolamentate. Tra le notizie recenti, la società ha dichiarato i dividendi del 4° trimestre 2022. I dividendi delle azioni ordinarie dichiarati per l’anno che termina il 31 dicembre 2022 sono di 7,10 dollari per azione ordinaria.

Questo rappresenta un aumento di 1,38 dollari, o del 24%, rispetto ai dividendi dichiarati per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Inoltre, IIP ha annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale regolare di 0,5625 dollari per azione della Serie A Cumulativa Riscattabile del 9,00% di IIP. I dividendi saranno pagati il 13 gennaio 2023 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 30 dicembre 2022.

AFC Gamma, Inc.

AFC Gamma, Inc. crea, struttura, sottoscrive e investe in prestiti garantiti senior. Oltre ad altri tipi di prestiti e titoli di debito per aziende affermate che operano nel settore della cannabis. In particolare negli Stati che hanno legalizzato la cannabis per uso medico e/o per adulti. Il 15 dicembre la società ha annunciato il dividendo del quarto trimestre.

Azioni AFCG

Il Consiglio di Amministrazione di AFC Gamma ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,56 dollari. Questo è per il trimestre che termina il 31 dicembre 2022, per azione comune in circolazione. Il dividendo è pagabile il 13 gennaio 2023 agli azionisti ordinari registrati il 31 dicembre 2022. Il dividendo trimestrale di dicembre rappresenta un aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

NewLake Capital Partners, Inc.

NewLake Capital Partners, Inc. è un fornitore leader di capitale immobiliare per gli operatori di cannabis con licenza statale. Fondata nel 2019, è un REIT a tripla locazione che acquisisce proprietà industriali e commerciali attraverso operazioni di sale-leaseback, acquisti di terzi e progetti build-to-suit. Il 16 dicembre la società ha dichiarato i dividendi delle azioni ordinarie del quarto trimestre 2022.

Il dividendo equivale a un dividendo annualizzato di 1,56 dollari per azione ordinaria. Si tratta del settimo aumento trimestrale consecutivo del dividendo della società. Inoltre, rappresenta un aumento del 5,4% su base trimestrale e del 25,8% su base annua. Il dividendo è pagabile il 13 gennaio 2023 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 30 dicembre 2022.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 30 dicembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 30 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Truelieve annuncia la chiusura del secondo finanziamento non diluitivo di 18,9 milioni di dollari per scopi aziendali generali

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (“Trulieve” o “la Società”), un’azienda di cannabis leader e con i migliori risultati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura di un prestito commerciale garantito da un impianto di coltivazione e produzione situato in West Virginia per un ricavo lordo complessivo di 18,9 milioni di dollari. Trulieve pagherà interessi a un tasso fisso del 7,3% per i primi cinque anni del prestito decennale. Dopo cinque anni, il tasso si fissa al tasso del Tesoro a cinque anni più il 3,5% per il resto del prestito. L’azienda può rimborsare anticipatamente il prestito con denaro proveniente dalle attività senza penali di pagamento anticipato in qualsiasi momento. La Società intende utilizzare i proventi netti del prestito per scopi aziendali generali.

Questa azienda di tecnologia della cannabis si concentra sui rivenditori del settore

Treez è una piattaforma commerciale cloud costruita per servire i rivenditori di cannabis. L’azienda ha raccolto una Serie C da 51 milioni di dollari a maggio, e l’amministratore delegato John Yang C ha condiviso uno sguardo interno all’azienda poco dopo. Ora, alla fine del 2022, Yang si è ricontattato per parlare di come l’azienda ha messo a frutto i finanziamenti e ha potenziato i rivenditori del settore con nuovi prodotti.

La piattaforma Treez aiuta i rivenditori di cannabis a semplificare le loro operazioni e ad aumentare la redditività, e l’azienda continua a rilasciare nuovi prodotti per sostenere questa missione. Per esempio, ha rilasciato una nuova piattaforma analitica per la vendita al dettaglio e un hub di integrazione. La piattaforma analitica fornisce ai rivenditori un’analisi in tempo reale delle loro operazioni, mentre l’hub di integrazione rende più facile l’integrazione nel migliore stack tecnologico, secondo Yang.

Trulieve ottiene un finanziamento non diluitivo di 71,5 milioni di dollari

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (“Trulieve” o “la Società”), un’azienda di cannabis leader e con i migliori risultati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura di un prestito commerciale garantito da un sito di coltivazione e produzione in Florida per un ricavo lordo complessivo di 71,5 milioni di dollari. Trulieve pagherà interessi a un tasso fisso del 7,53% per la durata del prestito di cinque anni. I finanziatori erano costituiti da tre banche, con la Valley National Bank che ha svolto il ruolo di lead agent. La Società intende utilizzare i proventi netti del prestito per scopi aziendali generali.

Kim Rivers, amministratore delegato di Trulieve: Questo prestito offre a Trulieve una maggiore flessibilità mentre ci concentriamo sul miglioramento del flusso di cassa nel 2023″. Siamo orgogliosi di collaborare con Trulieve, uno dei principali fornitori dell’industria della cannabis medica e ricreativa”, ha commentato John Meyer, vicepresidente senior dei prestiti commerciali della Valley Bank. “In qualità di una delle principali banche commerciali del Paese, Valley dispone di un’ampia gamma di soluzioni finanziarie innovative per servire ogni settore, comprese le imprese legate alla cannabis come Trulieve. Riteniamo che il nostro modello bancario basato sulle relazioni sia stato un elemento di differenziazione nella strutturazione di questo prestito commerciale con Trulieve e siamo entusiasti di sostenerli mentre continuano a crescere e ad espandersi in nuovi mercati”.

TerrAscend riduce il debito della Pennsylvania di 35 milioni di dollari con un accordo di credito migliorato

TerrAscend Corp. (“TerrAscend”) (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), uno dei principali operatori nordamericani di cannabis, ha annunciato oggi che la sua controllata, WDB Holding PA, Inc. ha completato un emendamento (l'”Emendamento”) al suo prestito a termine senior garantito da 115 milioni di dollari in Pennsylvania (il “Prestito”).

TerrAscend ha adottato di recente misure significative per ridurre il debito in essere e gli interessi passivi, rafforzando ulteriormente il nostro percorso verso un flusso di cassa positivo e sostenibile dalle operazioni.

Jason Wild, presidente esecutivo di TerrAscend: “La Società ha accesso a molteplici fonti di finanziamento aggiuntive, molte delle quali non diluitive e non fruttifere, e intendiamo esplorare tutte le opzioni per continuare a ridurre il debito e ottimizzare il bilancio”.

“L’emendamento ridurrà il debito della Società di 35 milioni di dollari e la spesa annuale per interessi di 5 milioni di dollari. Insieme al ritiro del debito di 125 milioni di dollari annunciato di recente, il debito della Società si ridurrà di 160 milioni di dollari in totale, con un risparmio annuo di 15 milioni di dollari sugli interessi. TerrAscend effettuerà il pagamento di 35 milioni di dollari il 15 marzo 2023 al prezzo originale di rimborso anticipato del 103,22% alla pari. Il prestito scade nel dicembre 2024 e originariamente non poteva essere prepagato senza penalità fino al giugno 2023”.

Secondo i termini dell’emendamento, TerrAscend modificherà le garanzie per bilanciare in modo più appropriato il debito con le attività. Questo riequilibrio comprenderà l’inclusione dei beni della Società relativi ai dispensari di Maplewood e Lodi, nel New Jersey, come garanzia aggiuntiva per il Prestito Pennsylvania, al soddisfacimento di determinate condizioni. Inoltre, l’emendamento offre alla Società la flessibilità di effettuare una transazione di vendita e retrolocazione o un’ipoteca, a sua discrezione, sul suo impianto di coltivazione in Pennsylvania, che ha un valore stimato di 50 milioni di dollari.

NDL cerca di ridurre la proprietà di NOVA Cannabis con un accordo di partnership modificato

SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL” o la “Società”) e Nova Cannabis Inc. (TSX: NOVC) (“Nova”) sono liete di annunciare di aver concluso un accordo (l'”Accordo”) per l’attuazione di una partnership strategica (l'”Operazione”) che prevede la creazione di una piattaforma di vendita al dettaglio di cannabis ben capitalizzata in Canada secondo un modello di integrazione verticale con le capacità a monte di SNDL.

Tutte le informazioni finanziarie contenute nel presente comunicato stampa sono espresse in dollari canadesi, salvo diversa indicazione.

Questo comunicato stampa costituisce un “comunicato stampa designato” ai fini del supplemento al prospetto di Nova del 22 luglio 2022, al suo short form base shelf prospectus del 27 giugno 2022.

Riepilogo dell’operazione

Ai sensi dell’Operazione, Nova riceverà da SNDL:

Contributo al dettaglio: SNDL venderà al commercio al dettaglio di cannabis di Nova i suoi 26 negozi al dettaglio di cannabis esistenti con i marchi Spiritleaf e Superette situati in Ontario e Alberta. Nova avrà anche un diritto di prelazione sulla pipeline canadese di SNDL per la vendita al dettaglio di cannabis.

Servizi aziendali: L’accordo di gestione e servizi amministrativi esistente tra la controllata di SNDL, Alcanna Inc. e Nova viene modificato e rinnovato per aggiornare e mantenere l’accordo con SNDL. Per i primi tre anni successivi alla modifica e alla rideterminazione, Nova non dovrà versare alcuna commissione in base all’accordo di gestione e servizi amministrativi. Dopo la pausa di tre anni, Nova beneficerà di un compenso annuale a basso costo di 2 milioni di dollari, che è sostanzialmente inferiore al costo di costruzione e gestione dell’infrastruttura se Nova dovesse gestire questi servizi internamente.

Ristrutturazione del debito: SNDL eliminerà una linea di credito rotativa di 15 milioni di dollari, che dovrebbe essere interamente utilizzata al momento della chiusura dell’Operazione. Ciò fornirà immediatamente a Nova una liquidità aggiuntiva di circa 5,5 milioni di dollari grazie all’utilizzo dell’importo non utilizzato prima della chiusura. Inoltre, SNDL anticiperà una nuova linea di credito di 15 milioni di dollari a un tasso di Canadian Prime più 2,75% con una funzione “accordion” di 10 milioni di dollari che sarà disponibile a determinate condizioni.

Ritorno di capitale: Circa 14,3 milioni di azioni ordinarie di Nova (“Azioni Nova”) detenute dalle partecipazioni di SNDL saranno restituite alla tesoreria di Nova per essere annullate. Le parti hanno assegnato un valore di 7,5 milioni di dollari all’annullamento delle azioni Nova, con un numero di azioni calcolato sulla base di un prezzo di 0,526 dollari, che era il prezzo medio ponderato per il volume di 20 giorni delle azioni Nova alla Borsa di Toronto (“TSX”) fino al 16 dicembre 2022, e che rappresenta uno sconto del 19% circa rispetto alla chiusura del 19 dicembre 2022.

Aumento della liquidità: SNDL prevede di ridurre la sua partecipazione azionaria in Nova al di sotto del 20% attraverso la distribuzione di azioni Nova di proprietà di SNDL agli azionisti di SNDL. Ciò consentirà a Nova di scalare le proprie attività con la proprietà diretta di negozi al dettaglio di cannabis in Ontario e British Columbia.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database