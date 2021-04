Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe con curve nettamente positive, in modo più chiaro e vistoso nel caso della Borsa canapa Canada. Si sviluppa, così, un’altra settimana con valori che sorridono in termini di redditività ma si tratta sempre di cauto ottimismo, in particolar modo alla luce delle settimane trascorse, quando le piazze borsistiche della canapa hanno sofferto grandemente la aleatorietà del mercato.

Indice Marijuana Canada 273.83

In data 30/4/2021 è

Positivo: 13,62

Costituenti: 15

Cambio: 5,23%

Prezzo di apertura: 259.30

Volume Totale: 382.88 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

22 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 251,14

23 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 253,20

26 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 256.74

27 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 261.76

28 aprile 2021 ore 10.30 AM raggiunto 265.40

28 aprile 2021 ore 03,50 PM raggiunto 273.80

Indice Marijuana Stati Uniti 117.56

In data 30/4/2021

Positivo: 1.78

Costituenti: 30

Cambio: 1,54%

Prezzo di apertura: 116.50

Volume Totale: 15.67

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

22 aprile 2021 ore 10.30 AM raggiunto 113.90

23 aprile 2021 ore 10.30 PM raggiunto 114.88

26 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 116.17

27 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 116.05

28 aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 115,75

28 aprile 2021 ore 03,50 PM raggiunto 117,57

Andamento borsistico aggiornato in data 30 aprile 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 30 aprile 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

L’USDA svolge ricerche sugli ingredienti della canapa per la cura della pelle e della persona

Il braccio di ricerca del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta lavorando per trovare modi migliori per utilizzare gli oli di canapa nelle creme per la pelle e in altri prodotti per la cura personale.L’Agricultural Research Service ha annunciato martedì che avvierà un accordo di 24 mesi con il Midwest Bioprocessing Center, un’azienda di Peoria, Illinois, specializzata nella produzione di prodotti chimici e farmaceutici organici. L’obiettivo: trovare modi per utilizzare enzimi e calore piuttosto che sostanze chimiche e solventi per catalizzare reazioni che legano antiossidanti naturali come l’acido ferulico ai lipidi nell’olio di semi di canapa. Nessun limite di finanziamento è stato posto sulla ricerca. In una ricerca precedente, il team dell’USDA ha lavorato a obiettivi simili con la soia e altri oli vegetali. L’agenzia ha affermato che la nuova partnership potrebbe portare a nuove opportunità di utilizzare i derivati ​​della canapa in “cosmeceutici” – ingredienti per la cura della pelle che svolgono funzioni specifiche, come proteggere la pelle dai raggi UV, trattenere l’umidità o stabilizzare altri principi attivi utilizzati nelle formulazioni. “Come l’olio di soia o di mais, l’olio di canapa contiene anche una varietà di sostanze nutritive, acidi grassi (inclusi gli acidi grassi omega-3) e composti bioattivi che possono essere trasformati in sostanze chimiche speciali che offrono nuove proprietà utili”, ha detto l’agenzia. Il Centro nazionale per la ricerca sull’utilizzo agricolo dell’USDA sta anche cercando modi per trasformare meglio la canapa in combustibili, lubrificanti e adesivi.

Un operatore canadese del settore marijuana acquista Green Roads CBD per entrare nel mercato statunitense

La Valens Co., un produttore canadese di prodotti a base di marijuana, ha annunciato martedì che acquisirà il produttore di canapa-CBD della Florida Green Roads CBD. L’accordo include $ 40 milioni in anticipo, inclusi $ 25,4 milioni in azioni ordinarie Valens Co. e fino a $ 14,6 milioni in contanti, più fino a $ 20 milioni aggiuntivi in ​​pagamenti di earnout se gli obiettivi di guadagno vengono raggiunti dopo la transazione. Green Roads, società privata di CBD derivata dalla canapa, co-fondata da Laura Fuentes e Arby Barroso, produce prodotti di consumo tra cui oli, topici, prodotti per la cura personale, prodotti per animali domestici e ingeribili come il caffè ai fiori di canapa e una linea di caramelle gommose funzionali. sono venduti online e in più di 7.000 negozi al dettaglio a livello nazionale. Inoltre, Green Roads fornisce servizi di produzione B2B per molti dei suoi partner in due strutture della Florida conformi a cGMP. Con l’acquisizione di Green Roads, Valens entra nel mercato statunitense e rafforza le sue capacità di fornire prodotti nei mercati globali con la sua offerta di prodotti ampliata, ha dichiarato in un comunicato il CEO di Valens Tyler Robson. Con sede a Kelowna, British Columbia, Valens prevede che l’acquisizione sarà redditizia per l’organizzazione quest’anno. Con il potenziale mancato guadagno, l’accordo è valutato a oltre quattro volte l’EBITDA previsto per il 2022. L’acquisizione, che dovrebbe concludersi a giugno, attende l’approvazione dalla Borsa di Toronto, dove Valens è quotata come VLNS.

Un produttore di CBD del Texas accusato di danneggiare la reputazione di una fattoria di fiori selvatici

L’azienda di canapa del Texas Wildseed Hemp deve affrontare una causa contro un marchio da una fattoria di fiori selvatici che afferma che il suo nome sta danneggiando la reputazione dell’azienda di fiori selvatici. Wildseed Farms afferma nel suo caso depositato presso il tribunale federale di Austin che la società di canapa “potrebbe avere un effetto disastroso” sulla sua reputazione perché la società di canapa produce “canapa e prodotti CBD controversi”. “I consumatori assoceranno il marchio Wildseed a prodotti controversi contenenti tetraidrocannabinolo (THC), un composto psicoattivo altamente regolamentato in Texas”, afferma la denuncia. Wildseed Hemp non ha risposto alla denuncia, che chiede danni non specificati e un’ordinanza del tribunale che chiede all’azienda di canapa di cambiare nome. La fattoria ha affermato nella sua argomentazione che, poiché i prodotti CBD possono contenere livelli elevati di THC, l’attività più vecchia è a rischio perché “non ha la capacità di impedire che la vendita di prodotti con il marchio Wildseed faccia atterrare i consumatori in prigione”. La denuncia elenca anche Texas Cannafarms, che distribuisce i prodotti Wildseed Hemp. La legge 360 ​​ha segnalato per la prima volta la disputa sui fiori selvatici.

I CEO sfruttano i risultati di uno studio clinico CBD di Validcare per stimolare partnership, profitti e promettenti attività normative

Convalidato. Questo è il sentimento travolgente dei fondatori e amministratori delegati dietro lo studio clinico Validcare National CBD sulla funzione epatica di sette mesi approvato dall’IRB, condotto, in parte, per rispondere alle richieste della FDA di un esame scientifico più rigoroso dell’impatto del CBD sulla salute del fegato.Lo studio clinico ha rivelato “nessuna evidenza clinica di malattia del fegato o aumento della prevalenza di test di funzionalità epatica elevati in nessun partecipante”, secondo una dichiarazione di Validcare, che è stata condivisa con i membri del Cannabis Product Council della FDA. Validcare riferisce che è prevista per la pubblicazione su riviste scientifiche e sarà presto aperto per la revisione tra pari. CBD Marketing Hub l Cannabis Marketing-Hub ha raccolto le risposte dei finanziatori dello studio, che concordano collettivamente che i suoi risultati aumenteranno la fiducia dei consumatori, inviteranno ulteriore supporto dalla comunità medica e rispondono alle richieste di dati scientifici sufficienti per determinare e agire in base a una normativa sicura percorso in avanti. Il rilascio dello studio sta già avendo un impatto, secondo i sostenitori dello studio, che riferiscono di aver visto segnali di maggiori investimenti aziendali, capitale di rischio e altri interessi di finanziamento e partnership correlate. Crain’s ha riferito della tendenza e del relativo impatto economico nel Michigan, che si trova tra i primi 10 mercati in crescita della Nazione. Secondo Crain’s, il CEO di CBD American Shaman, Vince Sanders, sta perseguendo un interesse immediato per gli sforzi di espansione nel Michigan.

Le strategie per preparare bevande a base di cannabis

Gli attivisti della cannabis affermano da decenni che la pianta dovrebbe essere regolata come l’alcol. Ora la scienza sta aiutando a far sì che anche la cannabis si comporti come l’alcol. Scienziati e formulatori dell’estrazione stanno correndo verso modi più veloci ed economici per creare molecole di cannabinoidi – che sono naturalmente idrofobiche e quindi impossibili da sciogliere in acqua – adatte per essere incorporate nelle bevande. La cannabis si lega facilmente al grasso ma non all’acqua, il che spiega perché le persone hanno a lungo incorporato il THC in prodotti da forno burrosi come i brownies. L’alcol, d’altra parte, è solubile in acqua, quindi è comunemente miscelato nelle bevande, ma meno negli alimenti. Ma la tecnologia sta offrendo ai produttori di cannabis modi migliori per cambiare i modi in cui i cannabinoidi amano i grassi e incorporare le molecole nell’acqua, nelle bibite e persino nelle bevande energetiche.Le innovazioni aiutano le bevande a base di cannabis a superare i limiti di gusto e stabilità che hanno lasciato a lungo i consumatori con l’amaro in bocca, letteralmente.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database