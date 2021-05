Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana respirano un clima di caldo ottimismo. Entrambe le curve borsistiche hanno mostrato un andamento progressivamente in crescita, chiudendo con valori nettamente positivi. Ce n’era francamente bisogno, dopo settimane di incertezza e di chiusure in rosso

Indice Marijuana Canada 237.83

In data 28/5/2021 è

Positivo: +5,98

Costituenti: 14

Cambio: 2,58 %

Prezzo di apertura: 228.60

Volume Totale: 502.82 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

20 maggio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 223.13

21 maggio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 224.02

25 maggio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 230.04

26 maggio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 230,04

26 maggio 2021 ore 04,00 PM raggiunto 237,80

Indice Marijuana Stati Uniti 115.89

In data 28/5/2021

Positivo: +2.03

Costituenti: 28

Cambio: +1.78%

Prezzo di apertura: 114.19

Volume Totale: 19.14 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

13 maggio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 110.67

14 maggio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 109.17

17 maggio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 110,98

18 maggio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 112.03

19 maggio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 109.02

19 maggio 2021 ore 10,30 PM raggiunto 109.68

Andamento borsistico aggiornato in data 28 maggio 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 28 maggio 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Un produttore di CBD annuncia la contrattazione collettiva per i lavoratori in Colorado e Florida

Un produttore di CBD con sede in Colorado, fondato pensando alla contrattazione collettiva, Union Harvest, afferma di aver completato l’organizzazione per i lavoratori della produzione, dell’imballaggio e delle vendite in Colorado e Florida. L’azienda afferma che più di 10 lavoratori nella sua struttura di Longmont sono ora rappresentati da United Food and Commercial Workers Local 7. I lavoratori a Clearwater, Florida, sono rappresentati da UFCW Local 1625. Justin Eisenach, CEO di Union Harvest, ha dichiarato a Hemp Industry Daily che la rappresentanza dell’UFCW significa che i suoi lavoratori avranno una migliore formazione sulla sicurezza e opportunità di sviluppo professionale, oltre a una paga oraria competitiva e un processo per risolvere i reclami. Non ha elaborato i salari. Eisenach ha affermato che la contrattazione collettiva darà ai produttori di CBD un vantaggio mentre la pandemia si allontana e le aziende si scontrano per i talenti. “I lavoratori altamente qualificati e altamente formati sono fondamentali per il successo di un’azienda che vuole essere un attore a lungo termine in questo settore”, ha affermato. I lavoratori della Union Harvest si uniscono a quelli dei Nature’s Root Labs a Longmont, anch’essi coperti dalla rappresentanza dell’UFCW. Union Harvest produce softgel, capsule, tinture, topici e prodotti per animali domestici CBD derivati ​​dalla canapa venduti online. UFCW copre più di 10.000 lavoratori della marijuana a livello nazionale.

Una azienda canadese di fibre naturali completa un aumento di capitale per 7 milioni di dollari

Una società canadese che produce fibre naturali non tessute afferma di aver raccolto 7 milioni di dollari (8,5 milioni di CAD) per portare avanti i suoi piani di espansione della produzione. Bast Fiber Technologies ha annunciato la scorsa settimana il finanziamento azionario di serie A. La società ha raccolto altri 3,3 milioni di dollari la scorsa estate da angel investor. Con sede a Victoria, British Columbia, l’azienda afferma che utilizzerà il capitale per completare i lavori su un impianto di produzione in Europa e per “entrare nella commercializzazione su vasta scala”, ha affermato in un comunicato il CEO Noel Hall. “Ora abbiamo un gran numero di clienti che utilizzano le nostre fibre liberiane naturali su linee di produzione commerciale, quindi è fondamentale investire nella capacità di produzione per soddisfare la forte domanda del mercato”, ha detto Hall. L’azienda sta lavorando allo sviluppo di salviettine detergenti disinfettanti. “Solo nel segmento monouso, vengono utilizzate quasi 6 milioni di tonnellate di fibra di plastica ogni anno e giocheremo un ruolo chiave nel ridurre la tradizionale dipendenza dell’industria del non tessuto dal materiale sintetico”, ha affermato nell’annuncio il presidente dell’azienda Jim Posa. La fibra di rafia proviene dalla corteccia interna del gruppo di piante della famiglia della rafia, tra cui canapa, lino, iuta e kenaf. I materiali non tessuti sono realizzati con fibre legate con prodotti chimici, solventi o calore. Bast Fiber Technologies è una società privata.

Sondaggio: quali misure di sicurezza bisognerebbe avere nel proprio punto vendita canapa?

Un numero crescente di rivenditori tradizionali sta eliminando i requisiti per i quali i clienti debbano indossare una maschera per il viso dopo che i Centers for Disease Control and Prevention hanno annunciato che gli americani –che sono completamente vaccinati contro il coronavirus– non hanno più bisogno di indossare maschere.Walmart, Sam’s Club, Costco, Starbucks, Target, CVS, Trader Joe’s e Publix sono tra i principali rivenditori che hanno abbandonato i loro mandati di maschere per i clienti che sono completamente vaccinati.“A partire da oggi, i clienti e i membri vaccinati sono invitati a fare acquisti senza maschera e continueremo a richiedere che i clienti e i membri non vaccinati indossino coperture per il viso nei nostri negozi e club”, il CEO di Walmart USA John Furner e il CEO di Sam’s Club Kath McLay ha detto in una dichiarazione congiunta rilasciata il 14 maggio. Hemp Industry Daily e MJBizDaily vogliono sapere cosa sta facendo il tuo punto vendita di cannabis al dettaglio in termini di requisiti di maschera e altre misure di sicurezza relative alla pandemia COVID-19.

Hemp Fusion la società di CBD Sagely Naturals per 25 milioni di dollari

La frenesia degli acquisti di HempFusion Wellness è continuata martedì quando ha annunciato un accordo da 25 milioni di dollari per l’acquisto di Sagely Naturals, un marchio CBD con distribuzione a oltre 14.000 rivenditori statunitensi. Con sede a Santa Monica, in California, i prodotti incentrati sulle donne di Sagely Naturals sono venduti da rivenditori tra cui CVS, Rite Aid, Albertsons, Sprouts e Nordstrom. Il marchio rivendica una quota di mercato del 23% nel canale della droga, secondo la società di analisi di mercato Information Resources, Inc. I termini includono $ 25 milioni come corrispettivo iniziale, con $ 2 milioni in contanti e $ 23 milioni in azioni ordinarie di HempFusion. I co-CEO di Sagely Naturals Kerrigan Behrens e Kaley Nichol potrebbero anche ricevere un compenso di 5 milioni di dollari, soggetto al raggiungimento degli obiettivi di fatturato, con il 40% del compenso pagato in azioni HempFusion e il resto in contanti. Sagely Naturals diventerà una consociata interamente controllata di HempFusion. Behrens e Nichol rimarranno co-CEO. Con un fatturato netto di Sagely Naturals per il 2020 di oltre 4 milioni di dollari, combinato con la chiusura del recente acquisto di Apothecanna da parte di HempFusion, l’accordo triplicherà più del fatturato di HempFusion nel 2020, ha dichiarato Jason Mitchell, CEO di HempFusion. HempFusion è quotata alla Borsa di Toronto come CBD.U.

Davis Farms dell’Oregon riceve i brevetti delle piante, si allinea con The Hemp Mine

Due produttori statunitensi di genetiche di canapa sulle coste opposte stanno unendo le forze per migliorare gli standard di qualità per i fiori di canapa conformi. Davis Farms, con sede a Bend, Oregon, e The Hemp Mine of Fair Play, South Carolina, stanno lavorando insieme per selezionare la genetica attraverso nuovi metodi di selezione, sperimentazione e produzione che consentiranno agli agricoltori di coltivare fiori di canapa di prima qualità. “La nostra speranza è stabilire una priorità nel settore per la collaborazione rispetto alla concorrenza malsana”, ha dichiarato Allison Justice, fondatore e CEO di The Hemp Mine, in una dichiarazione sull’alleanza. “The Hemp Mine e Davis Hemp Farms intendono rimanere in questo settore a lungo termine e non vediamo modo migliore per farlo e crescere che unendo le forze e combinando le (nostre) competenze … a beneficio dell’agricoltore”. L’obiettivo della collaborazione è scoprire i migliori esempi di varietà selezionate dalla linea genetica Davis Farms Mariposa attraverso la caccia al fenotipo sul campo. Le due società, con il supporto e la sponsorizzazione di società di test indipendenti con sede in Florida, Kaycha Labs e Result Group in Colorado, testeranno sul campo i semi delle varietà di canapa “Painted Lady” e “Eighty Eight” di Davis Farms presso The Hemp Mine, South Carolina. azienda agricola. Davis Farms ha ricevuto l’approvazione dei brevetti vegetali dall’Ufficio brevetti e commercio degli Stati Uniti su queste due nuove varietà, la società ha annunciato questa settimana, a seguito della notizia che le varietà sono state aggiunte all’elenco delle cultivar approvate di Health Canada.

