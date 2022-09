Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe in modo nettamente positivo. Una chiusura positiva apparentemente inaspettata, dato che nelle due settimane precedenti si sono registrati veri e propri tracolli. Ma questo è il segno dei tempi: grande volatilità e grande incertezza, stante la indecifrabile situazione collegata alla crisi scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 11.91, +0,50 (+4,38%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 19,14, +0,61 (+3,29%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 19,07, +0,80 (+4,38%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 85.30, +1,55 (+1,85%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte finale del mese di settembre 2022

Gli investitori in azioni di marijuana stanno aspettando che il settore mostri una maggiore consistenza. Per essere chiari, il trading ha registrato una crescente volatilità. Ma nonostante ciò i profitti vengono realizzati al momento giusto. I molti che osservano e negoziano attivamente le azioni della marijuana sanno che il settore è sempre stato imprevedibile. Ciò significa che la velocità con cui un titolo di marijuana sale è pari a quella con cui può scendere. Ora, anche quando un calo offre agli investitori la possibilità di trovare azioni di marijuana da acquistare, preferiscono vedere uno slancio costante verso l’alto. Inoltre, anche se la media degli scambi del settore della cannabis è scesa in modo significativo, ci sono state più azioni in generale. Alcuni di questi comportamenti di mercato hanno incuriosito altri e non li hanno allontanati.

Gran parte di questo ottimismo può essere dovuto a ciò che resta da fare nel settore. Ad esempio, quando una società di cannabis quotata in borsa subisce un impatto positivo da un cambiamento nel settore, può aiutare il mercato. Quanto meglio un’azienda fa fuori dal mercato, tanto più ha il potenziale per fare bene al suo interno. Se state cercando di investire in azioni di marijuana, ecco alcuni passi per iniziare. Innanzitutto, informatevi sul settore e su come operare, nonché su quali azioni di marijuana hanno le migliori probabilità di rendimento. Con una buona istruzione e un’accurata due diligence, potreste mettervi nella posizione di essere un trader redditizio. Le azioni della marijuana da tenere d’occhio qui di seguito sono società che stanno cercando di guadagnare slancio nel mercato azionario di oggi.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di settembre 2022

1. Verano Holdings Corp. ( OTC:VRNOF )

2. Lowell Farms Inc. ( OTC:LOWLF )

3. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

Verano Holdings Corp.

Verano Holdings Corp. opera come operatore di cannabis multistatale integrato verticalmente negli Stati Uniti. Si occupa di coltivazione, lavorazione, distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di cannabis in vari stati degli USA. Recentemente, la società ha annunciato l’apertura di Zen Leaf New Kensington. Questa sede è il 15° dispensario affiliato di Veranos in Pennsylvania e il 117° a livello nazionale.

Le parole dell’amministratore delegato

“L’apertura di Zen Leaf New Kensington è un altro passo avanti positivo per la nostra attività in Pennsylvania, uno dei mercati principali di Verano”, ha dichiarato George Archos, fondatore e amministratore delegato di Verano.

Lowell Farms Inc.

Lowell Farms Inc. si occupa di coltivazione, estrazione, produzione, vendita, marketing e distribuzione di prodotti a base di cannabis ai dispensari al dettaglio in California. Il 26 agosto la società ha annunciato di aver venduto altri 2,2 milioni di dollari di obbligazioni convertibili.

Azioni LOWLF

Le Obbligazioni Convertibili Aggiuntive 2022 sono convertibili in un totale di 9,3 milioni di azioni con voto subordinato della Società. Gli investitori nelle Obbligazioni convertibili aggiuntive 2022 hanno ricevuto warrant della Società per l’acquisto di un totale di 9,3 milioni di azioni a voto subordinato. Più warrant di Subco per l’acquisto di un totale di 14 milioni di azioni ordinarie senza diritto di voto di Subco.

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue consociate coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Il 6 settembre la società ha annunciato di aver chiuso la vendita e il leaseback con Aventine Property Group per la struttura di Brookville, PA.

Cresco LabsLa proprietà di Brookville, PA, comprende circa 135.000 piedi quadrati di coltivazione, produzione e capacità produttiva esistenti. Questa vendita segna la prima operazione di sale-leaseback di Cresco Labs con Aventine.

Le parole dell’azienda

L’amministratore delegato e cofondatore di Cresco Labs, Charles Bachtell, ha dichiarato: “Questa transazione rafforza ulteriormente la nostra azienda, liberando un capitale prezioso dal nostro bilancio. Le dimensioni e la qualità delle nostre operazioni garantiscono l’accesso al capitale a tassi ragionevoli con partner finanziari forti come Aventine, anche in mercati volatili”.

Andamento borsistico aggiornato in data 30 settembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 30 settembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Due membri GOP del Congresso criticano la FDA per la sua mancanza di supervisione sul CBD

Due membri repubblicani del Congresso vogliono risposte dalle autorità federali in merito alla regolamentazione del CBD e di altri prodotti derivati dalla canapa.

I rappresentanti degli Stati Uniti. Morgan Griffith della Virginia e Brett Guthrie del Kentucky hanno firmato due lettere al commissario della Food and Drug Administration Robert Califf in cui mettono in discussione diverse pratiche normative della FDA e chiedono un intervento.

“In settori che vanno dagli alimenti per bambini ai prodotti a base di CBD e al tabacco, la FDA è stata lenta nel risolvere i problemi, non ha risposto al Congresso ed è stata carente nell’esecuzione delle responsabilità assegnatele dalla legge”, ha dichiarato Griffith in un comunicato.

“In definitiva, vogliamo garantire che l’agenzia federale agisca in modo più deciso quando vengono segnalati dei problemi e che si assuma la responsabilità di garantire che i prodotti siano sicuri per il consumo”, ha dichiarato Guthrie in un comunicato stampa.

Una lettera evidenzia le lacune del Centro per la sicurezza alimentare e la nutrizione applicata della FDA e del Centro per i prodotti del tabacco riguardo al cannabidiolo, ai prodotti derivati dal CBD e ai prodotti del tabacco.

L’altra si concentra sulla garanzia di una fornitura sicura e adeguata di latte artificiale.

I rappresentanti hanno chiesto alla FDA di rispondere entro il 17 ottobre.

Da mesi le aziende statunitensi chiedono all’agenzia di sviluppare regole di sicurezza di base per i cannabinoidi negli alimenti e negli integratori alimentari.

Il coltivatore di canapa della Carolina del Sud presenta una causa federale per i raccolti distrutti

La prima persona accusata di coltivazione illegale di canapa ai sensi della legge sulla coltivazione della canapa della Carolina del Sud sta facendo causa a diverse agenzie statali, sostenendo che non gli è stato concesso il giusto processo prima che le sue coltivazioni venissero distrutte.

L’agricoltore John Trenton Pendarvis ha intentato una causa federale contro la South Carolina Law Enforcement Division (SLED), il Dipartimento dell’Agricoltura e l’ufficio del procuratore generale dello Stato il 16 settembre, come riporta l’Associated Press.

Secondo la causa del 16 settembre:

Il dipartimento dell’agricoltura della Carolina del Sud ha scoperto coltivazioni su terreni privi di licenza nel luglio 2019 e Pendarvis ha dichiarato di aver presentato una domanda di modifica per spostare i luoghi a causa delle condizioni di siccità.

La Divisione per la protezione dei consumatori del Dipartimento dell’Agricoltura ha dichiarato via e-mail che l’azione di Pendarvis è stata una “violazione intenzionale” dei regolamenti agricoli dello Stato.

Il procuratore generale della Carolina del Sud, Adam Cook, ha definito la legge sulla coltivazione della canapa “molto oscura” quando si tratta di trattare coltivazioni senza licenza, ma il procuratore generale ha chiesto allo SLED di garantire a Pendarvis un giusto processo attraverso “un’autorizzazione giudiziaria”.

Invece, gli agenti dello SLED hanno chiesto l’approvazione di un giudice locale per distruggere il raccolto di Pendarvis. Il giudice ha negato l’approvazione e si è offerto di ascoltare la questione, ma lo SLED ha rifiutato.

Il procuratore generale ha quindi cambiato marcia per allinearsi con lo SLED, affermando che l’accordo di partecipazione alla coltivazione della canapa fornisce un “valido consenso” per distruggere le colture non autorizzate.

Canopy Growth abbandona il commercio al dettaglio di cannabis in Canada

L’azienda canadese di cannabis Canopy Growth Corp. ha gettato la spugna sulle sue operazioni di vendita al dettaglio di cannabis “bricks-and-mortar” in Canada, vendendo 28 negozi di proprietà aziendale sotto i suoi marchi di vendita al dettaglio Tweed e Tokyo Smoke, chiudendone altri cinque e terminando gli accordi di franchising e di licenza.

I termini finanziari della vendita dei negozi non sono stati resi noti immediatamente.

L’uscita di Canopy dal commercio al dettaglio “rafforza l’attenzione dell’azienda” sul raggiungimento della “redditività come azienda di cannabis e di beni di consumo confezionati (CPG) incentrata su un marchio premium”, si legge in un comunicato stampa.

Le cessioni annunciate martedì scorso comprendono:

23 negozi al dettaglio di proprietà di Canopy in Saskatchewan, Manitoba e Terranova e Labrador, che saranno acquistati dal partner di Canopy OEG Retail Cannabis (OEGRC), che già possiede e gestisce i negozi in franchising Tokyo Smoke in Ontario.

Cinque negozi di proprietà di Canopy in Alberta, che saranno acquistati dalla società di vendita al dettaglio di cannabis Four20, con sede a Calgary, che li ridenominerà.

Un portavoce di Canopy ha confermato a MJBizDaily che l’azienda possiede 10 negozi al dettaglio in Alberta – ma Four20 ne sta acquistando solo cinque, e gli altri cinque saranno chiusi.

Il portavoce ha detto che Canopy non avrà più negozi al dettaglio in Canada.

OEGRC, una divisione del gruppo privato Katz, afferma di avere 64 negozi Tokyo Smoke in Ontario “e di essere ben posizionata per il successo futuro nelle prime fasi di un mercato emergente”.

In un comunicato stampa, OEGRC ha dichiarato che diventerà “l’unico proprietario del marchio Tokyo Smoke e di tutti i negozi al dettaglio Tweed acquisiti nell’ambito di questa transazione”.

L’accordo di franchising principale di Tokyo Smoke stipulato da OEGRC con Canopy sarà risolto al momento della chiusura della transazione, ha dichiarato Canopy.

Canopy ha anche rescisso l’accordo di licenza principale con l’operatore di convenience store Alimentation Couche-Tard per il marchio al dettaglio Tweed in Ontario.

Tuttavia, il marchio Tweed continuerà a essere usato per i prodotti a base di cannabis.

I ricavi al dettaglio della Canopy sono diminuiti, con un calo dei ricavi business-to-consumer nel trimestre conclusosi il 30 giugno di circa il 28% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

In un documento normativo, la Canopy ha attribuito questo calo al “continuo e rapido aumento” dei negozi di cannabis al dettaglio in Canada e alla “compressione dei prezzi derivante dall’aumento della concorrenza”.

Canopy ha dichiarato nel suo comunicato che i risparmi sui costi derivanti dalla dismissione dei negozi al dettaglio le permetteranno di raggiungere “un livello più vicino alla fascia alta dell’obiettivo annualizzato” di riduzione dei costi che la società aveva annunciato in aprile, quando aveva licenziato l’8% della sua forza lavoro.

All’inizio di agosto Canopy ha registrato una perdita netta nel primo trimestre di 2,1 miliardi di dollari canadesi (1,6 miliardi di dollari).

Le azioni di Canopy sono quotate come WEED alla Borsa di Toronto e CGC al Nasdaq.

Una causa intentata contro l’azienda della marijuana MSO Green Thumb denuncia discriminazioni per sesso ed età

Un’ex dipendente di un dispensario di marijuana medica in Pennsylvania ha intentato una causa contro Green Thumb Industries (GTI) accusando l’operatore multistatale di Chicago di discriminazione per età e sesso.

Carrie Baker, che ha 50 anni, sostiene di essere stata “costretta” a lasciare il suo ruolo presso il dispensario Rise per far posto a dipendenti maschi più giovani e single, secondo quanto riportato da Green Market Report.

La denuncia del 22 settembre, riportata per la prima volta da Law360, sostiene che:

Alla Baker era stato inizialmente offerto un ruolo di specialista dell’assistenza ai pazienti dopo che aveva fatto domanda per un posto da manager meglio retribuito.

Quattro ex dipendenti sono stati “assunti per diversità” per aiutare la GTI a ottenere una licenza in Pennsylvania.

La Baker ha svolto le mansioni di un manager pur non avendo il ruolo, mentre un giovane dipendente di sesso maschile, meno qualificato, è stato promosso a una posizione di supervisore del turno al posto suo.

La donna si è lamentata con le risorse umane di GTI e nel 2018 ha presentato un reclamo alla Commissione per le relazioni umane della Pennsylvania.

La Baker ha iniziato a ricevere azioni disciplinari da parte di GTI, che ha affermato che lei cercava lavoro mentre era al lavoro e si lamentava della retribuzione e della gestione.

Ritenendo di essere molestata, la Baker si è licenziata nel giugno 2019.

Nel 2020, la Baker ha presentato un reclamo alla Commissione per le Pari Opportunità degli Stati Uniti (EEOC). Nel 2022, l’EEOC non ha preso alcuna decisione in merito al reclamo e ha rilasciato alla Baker un avviso di diritto a fare causa per discriminazione.

GTI non ha fornito commenti a Green Market Report.

Baker lavora ora nella divisione marijuana medica del dipartimento della salute della Pennsylvania.

NY concede più permessi condizionati per l’uso della marijuana da parte degli adulti, modificando le regole sulla canapa

Le autorità di regolamentazione di New York hanno approvato licenze condizionate per l’uso di marijuana per adulti per 19 coltivatori e 10 trasformatori e hanno adottato nuove regole per i coltivatori domestici di cannabis medica.

Secondo i nuovi regolamenti emanati dal Cannabis Control Board (CCB) dello Stato, i pazienti di marijuana medica possono coltivare fino a sei piante e gli assistenti possono coltivare fino a 12 piante per un massimo di quattro pazienti, ha riferito il Post-Standard (Syracuse).

Questo cambiamento potrebbe avere un impatto sull’industria newyorkese della MMJ, dato che i pazienti e gli assistenti non dovranno più acquistare la cannabis dai dispensari autorizzati.

Il CCB ha anche annunciato modifiche al suo programma sulla canapa:

La creazione di un nuovo tipo di licenza per i coltivatori di canapa autorizzati a vendere i fiori di canapa che coltivano.

Un aumento della dose massima di cannabinoidi per porzione a 100 milligrammi, da 75 milligrammi.

