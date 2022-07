Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con un andamento alterno, nel caso degli USA si nota qualche piccolo segnale che consente una chiusura in lieve ripresa, sebbene chiaramente momentanea, nel caso del Canada, invece, la chiusura è in chiaro rosso. Tutto questo denota una forte volatilità sui mercati internazionali, stante la complessa situazione relativa all’invasione russa dell’Ucraina e gli effetti che essa ha scatenato -soprattutto in termini di pessimismo- sul mondo della produzione e del commercio, oltre che avere un effetto nefasto sui costi delle fonti di energia primaria, con tutto quel che ne consegue sull’indotto economico mondiale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 16.32, -0,02 (-0,12%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 22,25, 0,03(0,14%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 29,68, -0,03(-0,10%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 101.64, -1,16(-1,13%).

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di luglio

State cercando le migliori azioni di marijuana da comprare nel 2022? Il mercato statunitense della cannabis sta attualmente toccando nuovi minimi a giugno, a causa di un enorme calo dei prezzi delle azioni della cannabis. Il fatto che le MSO statunitensi possano essere negoziate solo sui mercati OTC è un fattore che contribuisce ai loro livelli di negoziazione notevolmente inferiori. Le imprese di cannabis negli Stati Uniti sono ancora proibite dalla legge federale, quindi non possono negoziare sulle principali borse statunitensi. Un piano bipartisan che consentirebbe alle imprese statunitensi di marijuana di accedere ai servizi finanziari e di essere quotate in borsa ha iniziato a muoversi al Congresso giovedì.

Il Capital Lending and Investment for Marijuana Businesses (CLIMB) Act è sponsorizzato dai Reps. Guy Reschenthaler (R-PA) e Troy Carter (D-LA). In linea di principio, questa legge amplierebbe le possibilità di prestito finanziario e di investimento dell’industria della cannabis. Difendendo le agenzie governative e le istituzioni finanziarie commerciali che forniscono servizi ai mercati consolidati. Ciò avviene consentendo alle principali istituzioni di partecipare alle società di cannabis statunitensi, il che potrebbe avere un’influenza sui prezzi delle azioni della marijuana.

MSO statunitensi nel secondo trimestre 2022

La moderata crescita dei ricavi degli MSO statunitensi nel primo trimestre del 2022 non si è tradotta in guadagni di mercato. Di conseguenza, molti investitori in cannabis si dedicano al trading a breve termine delle azioni statunitensi della marijuana. Alcuni investitori di cannabis a lungo termine scelgono di fare trading intorno ai loro asset principali a lungo termine utilizzando strategie a breve termine. Questo permette loro di trarre profitto dalle fluttuazioni giornaliere del prezzo delle azioni. Recentemente, le MSO negli Stati Uniti hanno fatto meglio di qualsiasi altro generatore di reddito a livello mondiale. A partire dall’epidemia, hanno ottenuto risultati migliori rispetto agli LP canadesi. Alla luce dei nuovi minimi del mercato di giugno, esaminiamo 2 dei principali titoli della marijuana attualmente negoziati sul mercato OTC.

1. Verano Holdings Corp. ( OTC: VRNOF )

2. Cresco Labs Inc. ( OTC: CRLBF )

Verano Holdings Corp.

Verano Holdings è un’azienda di marijuana che offre ai clienti marijuana legale e opera in diversi Stati. L’azienda vende prodotti di cannabis di alta qualità con diversi marchi. Verano possiede 12 impianti di produzione e lavorazione in 15 Stati, oltre a 100 dispensari. L’azienda mantiene una grande influenza in Florida grazie ai suoi 47 dispensari. Zen LeafTM e MÜVTM, due dei marchi di vendita al dettaglio dell’azienda, gestiscono dispensari che servono sia clienti per uso medico che per uso adulto. In Flamingo Road a Las Vegas, l’azienda ha aperto un dispensario drive-through. Zen Leaf Westover, il secondo dispensario dell’azienda nello Stato e il 100° a livello nazionale, ha aperto il 26 maggio, ha dichiarato Verano.

Le vendite sono aumentate del 67% a 202 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, ha dichiarato l’azienda a maggio, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, rispetto al primo trimestre del 2021, quando l’utile lordo era stato di 54 milioni di dollari, il primo trimestre del 2022 ha visto un utile lordo di 100 milioni di dollari, pari al 49% del fatturato. Verano ha registrato una perdita netta di 7 milioni di dollari per il primo trimestre del 2022, contro una perdita di 2 milioni di dollari per lo stesso periodo dell’anno precedente. È importante notare che nel primo trimestre del 2022 l’azienda ha raggiunto 81 milioni di dollari di EBITDA non rettificato, pari al 40% del fatturato, e 81 milioni di dollari di EBITDA rettificato, pari al 40% del fatturato.

Performance del titolo VRNOF

Le azioni VRNOF hanno chiuso a 6,97 dollari il 24 giugno, con un calo del 2,25% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Attualmente, il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $6,28 e $18,78 ed è in calo del 44,83% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di Tip Ranks, il titolo VRNOF ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 24,45 dollari per azione. Questo rappresenterebbe un aumento del 250,76% rispetto al suo ultimo prezzo di negoziazione di $6,97.

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs è una società di cannabis con una struttura aziendale integrata verticalmente, con sede negli Stati Uniti. L’azienda è attualmente il principale produttore di prodotti di cannabis di marca del Paese. Secondo un sondaggio BDSA, Cresco è il marchio di marijuana più apprezzato in Illinois e Pennsylvania. Con 50 punti vendita al dettaglio, 20 impianti di produzione e 47 licenze di vendita al dettaglio, Cresco opera in 11 Stati. Come parte della sua strategia di espansione, Sunnyside ha aperto il suo quarto dispensario in Pennsylvania. Secondo l’azienda, alla gamma di prodotti Good News verranno aggiunti nuovi consumabili e alternative al vaping. L’azienda passerà alla distribuzione del marchio di proprietà in California per aumentare la redditività e abbandonare la distribuzione di terzi.

Il fatturato del primo trimestre è aumentato del 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 214 milioni di dollari. Inoltre, dopo aver escluso la maggiorazione del valore equo per le voci acquisite, l’utile lordo è stato di 113 milioni di dollari, pari al 53% del fatturato, con un aumento del 29% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA rettificato è aumentato del 45% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 51 milioni di dollari nel primo trimestre, pari al 24% del fatturato. Con un aumento del 9% delle vendite negli stessi negozi, i ricavi al dettaglio sono aumentati del 44% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 119 milioni di dollari, pari a 2,5 milioni di dollari per ogni negozio medio aperto nel trimestre.

Alla fine del trimestre, Cresco aveva 179 milioni di dollari in contanti e aveva aggiunto quattro nuovi punti vendita, per un totale di 50, di cui tre in Florida e uno in Pennsylvania. Inoltre, nel primo trimestre l’azienda ha introdotto in Florida la sua linea di prodotti di marca, composta da Sunnyside* Chews, High Supply®, Good News® e RemediTM. Cresco ha recentemente acquisito Columbia Care Inc. (OTC: CCHWF), che ha raggiunto una valutazione di 2 miliardi di dollari, diventando così il nuovo leader dell’industria della cannabis.

Performance del titolo CRLBF

Le azioni CRLBF hanno chiuso il 24 giugno a 2,79 dollari, con un calo del 7,62% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Il titolo è attualmente scambiato in una fascia di prezzo di 52 settimane compresa tra 2,71 e 11,947 dollari, con un calo del 58,17% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo CRLBF ha un obiettivo di prezzo mediano a 12 mesi di 11,71 dollari per azione. In questo caso, si tratta di un rialzo del 319,55% rispetto all’ultimo prezzo di negoziazione di 2,79 dollari.

Andamento borsistico aggiornato in data 1° luglio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 1° luglio. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

I creatori di Muscle Milk rilasciano una bevanda per il fitness a base di canapa

I creatori di Muscle Milk, una popolare bevanda proteica, hanno rilasciato mercoledì una nuova bevanda energetica infusa con la canapa.

Secondo un comunicato stampa, Gym Weed, prodotta da Alternative Biologics, non contiene THC.

La bevanda pre-allenamento contiene invece 20 milligrammi di estratto di canapa e 200 milligrammi di caffeina, oltre ad altri integratori naturali.

Il comunicato non dice se l’estratto di canapa contiene cannabinoidi come il CBD.

I produttori di Gym Weed hanno formulato la ricetta del Muscle Milk, ma non lo producono.

Muscle Milk è di proprietà di PepsiCo, che ha acquistato l’azienda di bevande proteiche nel 2019 per 465 milioni di dollari, secondo Food Business News.

L’uscita segna un altro caso di prodotti al dettaglio contenenti canapa e destinati al mercato degli integratori per il fitness.

InterCure, Cookies apre un negozio di CBD in Austria

La società israeliana InterCure e la società Cookies di San Francisco hanno aperto il primo negozio Cookies a Vienna.

Il negozio offrirà un menu composto da prodotti a base di CBD e da accessori come abbigliamento e prodotti lifestyle, hanno dichiarato le società in un comunicato stampa di martedì.

“In futuro, con l’evolversi delle normative, la cannabis medica di grado farmaceutico sarà disponibile per i pazienti austriaci, compresi i prodotti Cookies EU-GMP THC”, si legge nel comunicato.

Le aziende hanno definito la mossa come la prima “di un’espansione in altri Paesi europei, dopo il successo della collaborazione tra le due aziende nei mercati globali della cannabis medica di grado farmaceutico, compreso Israele”.

L’amministratore delegato di InterCure, Alexander Rabinovitch, ha detto che l’azienda mira a vendere prodotti a base di cannabis in ogni territorio che abbia un quadro normativo favorevole.

“Portare il marchio Cookies e i suoi prodotti a Vienna è una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale”, ha dichiarato in un comunicato il presidente di Cookies Parker Berling.

“Collaborando con un partner globale come InterCure, possiamo condividere la medicina e la cultura a base di cannabis dalla California all’Europa”.

Le azioni di InterCure sono quotate al Nasdaq (INCR), alla Borsa di Toronto (INCR.U) e alla Borsa di Tel Aviv (INCR).

La conduttrice tv di ‘Jeopardy!’ è l’ultima a fare causa per false sponsorizzazioni di CBD

Mayim Bialik, attrice della sitcom televisiva “Big Bang Theory”, ha citato in giudizio più di due dozzine di siti di marketing affiliati stranieri per aver falsamente affermato che la conduttrice di “Jeopardy!” approvava i loro prodotti a base di CBD.

Bialik sostiene che gli imputati pubblicizzano erroneamente prodotti chiamati, tra l’altro, “Mayim Bialik CBD Gummies” e hanno sede nella Repubblica Dominicana, in Francia o in India.

La causa elenca gli indirizzi IP ma non i nomi, perché le identità sono sconosciute.

La causa arriva tre mesi dopo che l’attore ha dichiarato ai suoi follower sui social media che i post online che pubblicizzavano i suoi prodotti a base di CBD erano falsi.

“Non sto vendendo nessun tipo di gomme al CBD e non ho intenzione di farlo in futuro”, ha scritto su Instagram.

Le cause intentate dalle celebrità contro commercianti stranieri sconosciuti raramente si concludono con un risarcimento danni.

Tuttavia, possono portare a un’ordinanza del tribunale che consente alle celebrità di costringere i motori di ricerca online o i siti di social media a rimuovere i post di false sponsorizzazioni.

L’anno scorso, l’attore Clint Eastwood ha ottenuto un risarcimento di oltre 6 milioni di dollari dopo che i suoi avvocati avevano identificato tre aziende statunitensi produttrici di CBD che facevano false dichiarazioni di approvazione.

Law360 ha riportato per primo la notizia della presentazione della causa di Bialik presso il tribunale federale della Florida.

La DEA prevale nella lotta contro l’estratto di canapa: la corte d’appello federale respinge due cause

Gli estratti di canapa a basso contenuto di THC diventano marijuana illegale nel momento in cui superano lo 0,3% di THC, ha stabilito una corte d’appello federale, respingendo due cause che contestavano una norma del 2020 della Drug Enforcement Administration statunitense.

La sentenza della Corte d’Appello di Washington significa che i metodi comuni di produzione del CBD violano la legge federale. Questo perché molti metodi di estrazione producono materiale estratto che diventa temporaneamente “caldo”, ovvero superiore allo 0,3% di THC.

La Hemp Industries Association e il produttore di CBD RE Botanicals della Carolina del Sud hanno sostenuto che la DEA stava violando l’intento del Farm Bill del 2018, che esenta la canapa e i suoi derivati dalla legge sulle sostanze controllate.

Ma il giudice del Circuito degli Stati Uniti Laurence Silberman, che ha scritto per il gruppo di tre giudici, si è schierato con le argomentazioni della DEA, secondo cui la norma chiarisce semplicemente il Farm Bill e chiarisce che i prodotti di cannabis al di sopra dello 0,3% di THC rimangono sostanze controllate, anche se tali prodotti scendono al di sotto dello 0,3% di THC prima della vendita.

Silberman ha inoltre deriso l’argomentazione dell’industria della canapa sulla rimozione da parte della DEA di un farmaco prescritto a base di cannabis, l’Epidiolex a basso contenuto di THC, dalla lista delle sostanze controllate, definendola “francamente ridicola”.

La DEA non ha applicato la norma del 2020 e non ha dato indicazioni su come potrebbe farlo.

Il governatore della Louisiana firma una serie di leggi sulla cannabis

La penna del governatore della Louisiana John Bel Edwards ha avuto un buon allenamento martedì, con la firma di una serie di disegni di legge della sessione legislativa regolare del 2022.

Tra i 97 disegni di legge firmati ce ne sono almeno 7 che riguardano direttamente la cannabis, tra cui:

ATTO 438-HB 135: Autorizza la distribuzione di marijuana medica a certi pazienti qualificati che non sono residenti in Louisiana.

ATTO 439-HB 137: Prevede l’immunità dall’azione penale per la marijuana medica.

ATTO 444-HB 190: Autorizza alcuni medici infermieri a raccomandare la marijuana medica ai pazienti.

ATTO 473-HB 629: prevede una perquisizione senza mandato del luogo di residenza di una persona per l’odore di marijuana.

ATTO 478-HB 234: Proibisce di fumare o vaporizzare marijuana nei veicoli a motore.

ATTO 491-HB 697: Riforma i sistemi statali per la regolamentazione della produzione di marijuana per uso terapeutico e per la distribuzione di tale prodotto.

ATTO 492-HB 698: Prevede l’imposizione di tasse e oneri da parte del La. Laisiana è un Paese “marijuana per uso terapeutico”.

La Louisiana è uno Stato “solo per la marijuana terapeutica” e ha due strutture di produzione autorizzate a coltivare cannabis terapeutica secondo la legge della Louisiana; selezionate dai centri agricoli della LSU e della Southern University. Il Dipartimento dell’Agricoltura e delle Foreste della Louisiana (LDAF) è l’agenzia di regolamentazione principale dello Stato per la supervisione delle licenze e della produzione di marijuana terapeutica.

Per accedere alla cannabis terapeutica, i pazienti della Louisiana devono avere una raccomandazione del medico e una condizione medica qualificante. Ci sono più di una dozzina di condizioni specifiche qualificanti per il programma dello Stato, ma qualsiasi altra condizione non altrimenti specificata che un medico adeguatamente qualificato ritenga debilitante è ammissibile.

Ci sono solo nove farmacie distributrici in tutto lo Stato, presso le quali i pazienti possono acquistare fino a 30 giorni di fornitura di determinati prodotti. Inizialmente erano consentite solo le preparazioni non fumabili di marijuana, ma successivamente sono state ammesse anche le forme somministrate tramite inalatore. La cannabis “cruda o grezza” da fumare è stata autorizzata a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, i dispensari possono distribuire un massimo di 2,5 once a un paziente ogni 14 giorni.

Alla fine di aprile 2022, c’erano circa 29.000 pazienti registrati nello stato; una percentuale piuttosto bassa della popolazione complessiva rispetto ad altri stati americani in cui la cannabis terapeutica è legale. Questo anche se la Louisiana ha emanato la prima legge sulla marijuana terapeutica nel 1978. Ma man mano che lo Stato allenta le normative, senza dubbio il numero continuerà a crescere.

