Borsa: canapa, piccola ventata ottimista per Canada e USA

Una piccola -non si sa bene ancora quanto volatile- ventata positiva nelle Borse Canapa di USA e Canada, ovvero le due principali piazze borsistiche della Canapa a livello mondiale. Bisognerà vere cosa accadrà alla luce di fattori intervenienti esterni e terzi come l’andamento delle tratte commerciali, il costo dei propellenti, le materie prima e delle derrate alimentari, tutti elementi a crescita dei costi costante e potente a causa della invasione russa dell’Ucraina e della guerra conseguente. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 12.83, +0,69 (+5,68%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 23,98, +0,06 (+0,25%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 19,01, +2,44 (+14,73%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 92.33, +1,45 (+1,60%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a novembre 2022

Le azioni della marijuana stanno iniziando la seconda settimana di novembre con scambi altalenanti. Essenzialmente questo trading volatile è accompagnato da una grande quantità di speculazioni. Molte società di cannabis si stanno preparando a comunicare gli utili questo mese. A volte, quando qualcosa come il rilascio degli utili o di grandi notizie, può portare a un trading più incoerente. Con l’aumento delle speculazioni, si crea un andamento volatile che può essere sia positivo che negativo. Quando c’è un calo, può essere il momento di trovare le migliori azioni di marijuana da comprare.

D’altra parte, se si verifica un aumento volatile, prendere profitto potrebbe essere la mossa da fare. Come per altre forme di investimento, è necessaria una buona dose di ricerca per essere sicuri di fare la scelta giusta. Soprattutto in un settore come quello della cannabis, dove le cose possono cambiare senza preavviso. Costruire un piano di gioco e una strategia di trading può essere utile per certi aspetti. In generale, investire significa fare soldi.

Per questo motivo, comprare al ribasso e vendere al rialzo, assicurandosi di ridurre il rischio il più possibile, è sempre una buona strategia. Più cose riuscite a imparare e ad applicare sul settore e sul trading vi daranno maggiori possibilità di ottenere buoni profitti. Se state cercando di investire nel mercato azionario oggi, le azioni della marijuana potrebbero fare al caso vostro. Le società qui sotto sono diverse opzioni da prendere in considerazione questa settimana.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di novembre 2022

1. Verano Holdings Corp. ( OTC:VRNOF )

2. Ascend Wellness Holdings, Inc. ( OTC:AAWH )

3. Ayr Wellness Inc. ( OTC:AYRWF )

Verano Holdings Corp.

Verano Holdings Corp. opera come operatore di cannabis multistatale integrato verticalmente negli Stati Uniti. Si occupa di coltivazione, lavorazione, distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di cannabis negli Stati Uniti. L’azienda offre prodotti artigianali a base di cannabis con i marchi Encore, Avexia, MUV e Verano per i mercati dell’uso medico e per adulti.

Recentemente, l’azienda ha lanciato i nuovi edibili BITS Verano a basso dosaggio e alta funzionalità. I BITS sono prodotti di consumo quotidiano a base di cannabis, contenenti una miscela delicata di rapporti di cannabinoidi a basso dosaggio e adattogeni, in modo che i consumatori possano fare di più con meno.

Ascend Wellness Holdings, Inc.

Ascend Wellness Holdings, Inc. si occupa di coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti confezionati a base di cannabis. Le sue categorie di prodotti di cannabis includono fiori, pre-roll, concentrati, vapes, edibles e altri prodotti legati alla cannabis. Al 31 dicembre 2021, la società gestiva 20 punti vendita.

Il 1° novembre Ascend Wellness ha annunciato il lancio dei prodotti Miss Grass nei dispensari Ascend del New Jersey. I prodotti Miss Grass sono ora disponibili nelle tre sedi del New Jersey a Rochelle Park, Montclair e Fort Lee. Miss Grass e AWH hanno esteso la loro partnership multistatale al New Jersey dopo il successo del lancio in Massachusetts e Illinois all’inizio di quest’anno.

Ayr Wellness Inc.

Ayr Wellness Inc. è un operatore multistatale di cannabis a integrazione verticale, che coltiva, produce e vende al dettaglio prodotti di cannabis e prodotti confezionati di cannabis di marca. All’inizio di novembre, la società ha annunciato nuovi punti vendita e la disponibilità di LEVIA in Florida.

L’azienda ha aperto due nuovi punti vendita in Florida, a Daytona Beach e a Lake Worth. Oltre all’espansione delle tinture di cannabis idrosolubili LEVIA ai suoi menu di vendita al dettaglio in Florida.

Andamento borsistico aggiornato in data 11 novembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 11 novembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il fatturato del terzo trimestre di Planet 13 è diminuito del 10% su base sequenziale, attestandosi a 25,6 milioni di dollari

Planet 13 Holdings Inc. (CSE:PLTH)(OTCQX:PLNHF) (“Planet 13” o la “Società”), azienda leader nel settore della cannabis integrata verticalmente, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il periodo di tre mesi e nove mesi conclusosi il 30 settembre 2022. I bilanci di Planet 13 sono redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (“GAAP”).

“L’inflazione e i tassi di interesse elevati hanno avuto un impatto su tutti i settori dell’economia, facendo diminuire la spesa dei consumatori, anche qui a Las Vegas”, ha dichiarato Larry Scheffler, co-CEO di Planet 13.

“Nel corso del terzo trimestre, ci siamo concentrati sull’efficace bilanciamento tra conservazione del capitale, redditività e continuazione delle nostre future iniziative di crescita”, ha commentato Bob Groesbeck, co-CEO di Planet 13.

Bob Groesbeck, Co-CEO di Planet 13: “Sebbene le attuali tendenze della vendita al dettaglio siano deboli, la nostra attenzione continua a essere rivolta alla costruzione di un’azienda più forte e resistente, ben posizionata per trarre vantaggio dai futuri cambiamenti legislativi”.

Il fatturato del terzo trimestre di Glass House è aumentato del 72% su base sequenziale, raggiungendo i 28,3 milioni di dollari

Glass House Brands Inc. (“Glass House” o la “Società”) (NEO: GLAS.A.U e GLAS.WT.U) (OTCQX: GLASF e GHBWF), una delle società di cannabis verticalmente integrate a più rapida crescita negli Stati Uniti, ha comunicato oggi i risultati finanziari del terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2022.

“Riteniamo di possedere e gestire la migliore e più efficiente serra di cannabis degli Stati Uniti, con una superficie di 5,5 milioni di metri quadrati, di cui 1,5 milioni di metri quadrati piantati e in produzione. Nel terzo trimestre e nel primo trimestre completo di coltivazione e raccolta nella fattoria di SoCal, abbiamo aumentato la produzione di biomassa del 164% rispetto all’anno precedente e le libbre secche equivalenti vendute del 265%, raggiungendo circa 69.000 libbre”, ha dichiarato Kyle Kazan, cofondatore, presidente e amministratore delegato di Glass House.

“In un solo trimestre, abbiamo quasi eguagliato la quantità totale di biomassa venduta all’ingrosso in tutto il calendario 2021, ma ancora più notevole è la nostra struttura dei costi. Nonostante un calo sequenziale del 21% dei prezzi dei fiori di cannabis, i nostri costi sono scesi a 134 dollari per libbra secca equivalente di produzione,1,2 consentendo al margine lordo della nostra attività all’ingrosso di salire dal 5%, esclusi i costi di avviamento, nel secondo trimestre, al 36% nel terzo trimestre. È proprio questo il motivo per cui siamo così entusiasti di questa serra: stiamo operando solo al 20% di utilizzo della capacità dell’intera azienda in un mercato con prezzi di vendita in calo, e il nostro margine lordo è ancora quasi del 40%. Chiaramente abbiamo risposto alle due domande più importanti che ci siamo sentiti rivolgere da quando abbiamo annunciato l’acquisto dell’enorme struttura: “Possiamo coltivare cannabis di alta qualità in modo economicamente vantaggioso fino all’estremo?” e “Possiamo venderla tutta?”. La risposta è un sonoro sì a entrambe”.

“Il vantaggio competitivo fornito dal nostro modello unico di integrazione verticale non è mai stato così evidente, dato che l’industria della cannabis continua ad evolversi. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dal team nel corso dell’ultimo trimestre, in quanto il loro impegno costante continua a dare vita alle nostre iniziative strategiche. Abbiamo compiuto progressi significativi verso il nostro obiettivo di essere il costruttore di marchi numero 1 nel più grande mercato della cannabis del Paese, tra cui l’integrazione del team PLUS, il lancio di una nuovissima linea di gummies e fiori vegani con il nostro marchio Allswell e la crescita sequenziale delle vendite di prodotti di marca. La nostra piattaforma di vendita al dettaglio, che funge da punta di diamante per i nostri prodotti di marca, ha registrato una crescita senza precedenti con la chiusura delle transazioni per l’acquisizione completa di The Pottery e di tre dispensari Natural HealingCenter. Dall’inizio dell’anno, abbiamo ampliato la nostra rete di vendita al dettaglio, passando da tre sedi alle attuali sette, con altre tre sedi che dovrebbero essere aperte nel quarto trimestre”.

I ricavi del primo trimestre di Aurora Cannabis sono diminuiti del 2% su base sequenziale, raggiungendo 49,3 milioni di dollari

La maggioranza degli elettori dell’Alabama continua a sostenere la marijuana terapeutica, e questo è un bene, considerando che sta per arrivare nello Stato – ma non ancora per un po’.

Aurora Cannabis Inc. (la “Società” o “Aurora”) (NASDAQ: AC) | (TSX: ACB), l’azienda canadese che sta definendo il futuro dei cannabinoidi in tutto il mondo, ha annunciato oggi i risultati finanziari e operativi del primo trimestre fiscale conclusosi il 30 settembre 2022. Si ricorda che l’anno fiscale 2023 sarà composto da tre trimestri e che il nuovo anno fiscale si concluderà il 31 marzo 2023.

“Ci stiamo avvicinando rapidamente al nostro obiettivo di EBITDA rettificato positivo e siamo sulla buona strada per raggiungere fino a 170 milioni di dollari di risparmi sui costi annui entro il 31 dicembre 2022, avendo già realizzato 140 milioni di dollari nel primo trimestre 2023. Il nostro bilancio rafforzato e la nostra forte posizione di cassa hanno facilitato il riacquisto anticipato del debito convertibile di circa 160 milioni di dollari nel 2022″, ha dichiarato Miguel Martin, Amministratore Delegato di Aurora. Attraverso opportunità di crescita redditizia, in particolare nel nostro settore della cannabis medica globale ad alto margine, dove rimaniamo il primo LP canadese per ricavi, un impiego disciplinato del capitale e il completamento della razionalizzazione della nostra struttura dei costi, siamo ben posizionati per aumentare il valore a lungo termine della nostra azienda globale di cannabis differenziata”.

“I ricavi netti della cannabis medica internazionale sono stati leggermente irregolari nel 1° trimestre del 2023, caratteristica dei mercati in rapido sviluppo. Tuttavia, la traiettoria di crescita a lungo termine rimane solida per il nostro programma medico internazionale, unico, portatile e redditizio. Continuiamo a individuare aree di redditività e di crescita nel segmento ricreativo canadese per adulti, anche in un contesto difficile, e siamo orgogliosi di aver introdotto quest’autunno un numero significativo di nuovi prodotti che andranno a beneficio sia dei nostri clienti ricreativi per adulti che dei pazienti medici”, ha concluso.

Il fatturato del terzo trimestre di Ascend è aumentato del 14% su base sequenziale, raggiungendo i 111 milioni di dollari

Ascend Wellness Holdings, Inc. (“AWH” o la “Società” o “Ascend”) (CSE: AAWH.U) (OTCQX: AAWH), operatore di cannabis multistatale integrato verticalmente e focalizzato sul miglioramento della vita attraverso la cannabis, ha comunicato oggi i suoi risultati finanziari per i tre mesi conclusi il 30 settembre 2022 (“Q3 2022”). I risultati finanziari sono riportati in conformità ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (“GAAP”) e tutte le valute sono in dollari statunitensi.

Punti salienti dell’attività

In agosto, la Società ha avviato le vendite per uso adulto presso il dispensario di Montclair, New Jersey, e ha aperto il dispensario di Fort Lee, New Jersey, ai pazienti medici, con l’intenzione di accogliere i clienti per uso adulto entro la fine dell’anno 2022. La Società ha anche aperto la cucina del suo impianto di coltivazione a Franklin, New Jersey, che consente ad Ascend di produrre edibili e di espandere significativamente la sua offerta all’ingrosso.

Nel corso del trimestre, la Società ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo che prevede l’opzione per AWH di acquisire il 100% del capitale azionario di Ohio Patient Access (“OPA”), che ha la licenza per gestire tre dispensari medici dell’Ohio, in fase di costruzione a Cincinnati, Piqua e Sandusky. L’aggiunta dei tre dispensari di OPA porterà l’impronta di AWH in Ohio a cinque dispensari, il massimo consentito dallo Stato. L’Azienda ha inoltre firmato due accordi per l’acquisizione di due licenze di dispensari in Illinois da venditori separati, che sono in fase di realizzazione. Dopo la chiusura delle transazioni, l’Azienda avrebbe dieci dispensari in Illinois, il che massimizzerebbe la scala e porterebbe l’Azienda al limite massimo imposto dallo Stato di dieci.

Successivamente al trimestre, la Società ha completato la costruzione di 6.000 piedi quadrati di spazio per la coltivazione presso il suo impianto di Smithfield, in Pennsylvania. La AWH prevede di piantare in questo nuovo spazio entro la fine dell’anno. Inoltre, Ascend ha aperto il suo primo dispensario “outlet” a Scranton, in Pennsylvania.

Il fatturato del terzo trimestre di Ayr Wellness è aumentato del 9% su base sequenziale, raggiungendo 119,6 milioni di dollari

Ayr Wellness Inc. (CSE: AYR.A, OTCQX: AYRWF) (“Ayr” o la “Società”), un operatore di cannabis multistatale statunitense verticalmente integrato (“MSO”), comunica i risultati finanziari del terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2022. Se non diversamente indicato, tutti i risultati sono presentati in dollari statunitensi.

“Ayr ha raggiunto i suoi obiettivi di crescita e redditività nel terzo trimestre, con risultati finanziari ampiamente in linea con le aspettative”, ha dichiarato Jonathan Sandelman, fondatore e CEO di Ayr.

“Abbiamo incrementato la quota di mercato al dettaglio in 6 dei 7 Stati in cui operiamo e, nonostante i venti contrari dell’economia e le pressioni inflazionistiche abbiano continuato a influenzare il portafoglio dei consumatori per tutto il trimestre, abbiamo mantenuto forti volumi unitari in quasi tutti i nostri mercati, dimostrando la difendibilità della cannabis come bene di consumo”.

“Il talento rimane un punto focale per Ayr, mentre continuiamo a ottimizzare le nostre basi esistenti, come dimostra l’assunzione di David Goubert come primo presidente di Ayr. David apporta al nostro team decenni di esperienza nella vendita al dettaglio, nell’esperienza del cliente e nella catena di approvvigionamento. Siamo inoltre lieti di annunciare che il Consiglio di Amministrazione ha nominato Joyce Johnson-Miller come Lead Independent Director della Società, rafforzando ulteriormente la nostra governance aziendale.

“Guardando al futuro, prevediamo un’ulteriore crescita grazie all’ottimizzazione e al ramping della nostra base di asset esistenti, oltre a una serie di nuovi catalizzatori che ci aspettiamo di iniziare a contribuire all’inizio del prossimo anno. La chiusura dell’acquisizione di due punti vendita Dispensary 33 in Illinois, l’apertura di oltre 15 nuovi negozi in Florida, l’inizio delle vendite dal nostro impianto di coltivazione all’avanguardia in Ohio e le continue aperture graduali della nostra espansione di coltivazione in Massachusetts saranno fattori chiave di crescita e redditività nel 2023. Grazie a queste ottimizzazioni e a questi catalizzatori, riteniamo di essere ben posizionati per realizzare un ulteriore potenziale di guadagno nella nostra attività nel prossimo anno.”

