Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe in modo nettamente negativo. Regna ancora grande volatilità sulle piazze internazionali ma -soprattutto alla luce dell’andamento prolungato della guerra in Ucraina- il commercio mondiale ed i costi delle fonti di energia primaria impattano fortemente sul clima borsistico internazionale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 12.15, -0,56 (-4,41%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 20,54, -0,61 (-2,88%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 19,25, -0,78 (-3,89%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 85.90, -2,68 (-3,03%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte del mese di settembre 2022

Cosa faranno gli investitori in azioni di marijuana nella prossima settimana? Nelle ultime settimane gli alti e bassi nel settore della cannabis sono stati più frequenti. È stato difficile per la maggior parte delle azioni della marijuana vedere nuovi massimi. Tuttavia, ci sono stati più giorni in cui alcune azioni di marijuana hanno visto nuovi minimi. Ma se si dispone di una buona strategia e si riesce a sfruttarla, quando c’è un calo può essere il momento giusto per trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare. Si spera che questa settimana ci sia un trading meno volatile e un maggiore slancio verso l’alto che permetta a più persone di prendere profitto.

L’industria della cannabis nel suo complesso cresce di giorno in giorno. Attualmente, altri Stati degli USA stanno lavorando per rendere la cannabis legale in qualche forma. Se questo accadrà, non potrà che espandersi ulteriormente e aggiungere più valore al settore in generale. Per non parlare del fatto che, dal punto di vista economico, creerà maggiori opportunità. Inoltre, quando l’industria nel suo complesso fa meglio, a volte può contribuire a migliorare l’andamento di alcune società di cannabis quotate in borsa.

Se siete alla ricerca delle migliori azioni di marijuana da tenere d’occhio, ecco i passi da seguire. Costruite una lista di potenziali azioni della marijuana in cui ritenete valga la pena investire. Poi, fate le vostre ricerche su ciascuna di queste società per determinare quali sono le migliori per il vostro portafoglio. Poi, al momento giusto, comprate, vendete o tenete fino a quando non sarete in grado di realizzare un profitto. Alcuni scambi di azioni di cannabis avvengono prima di altri. Le società che seguono sono alcune opzioni da considerare questa settimana

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di settembre 2022

2. Jushi Holdings Inc. ( OTC:JUSHF )

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore di cannabis negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Operazioni Cannabis e Operazioni Non Cannabis. Il segmento Cannabis Operations si occupa della produzione e della vendita di cannabis attraverso canali al dettaglio e all’ingrosso.

In una recente notizia, la società ha annunciato di aver assunto una partecipazione di maggioranza e di aver formato una partnership strategica con la tedesca Four 20 Pharma. Four 20 Pharma è uno dei maggiori operatori di cannabis in Germania, con una quota di mercato superiore al 10%. Fin dall’inizio, Four 20 Pharma si è concentrata sul portare sul mercato un fiore di alta qualità.

Le parole del CEO di Curaleaf

Boris Jordan, presidente esecutivo di Curaleaf, ha dichiarato: “Con la partnership con Four20 Pharma, l’attività europea di Curaleaf guadagnerà immediatamente una massa critica aggiuntiva e sarà in una posizione superiore per capitalizzare le tendenze in accelerazione del mercato europeo della cannabis. L’opportunità in Europa non può essere sottovalutata e Curaleaf si differenzia in modo unico dagli altri MSO statunitensi grazie alla nostra presenza già significativa come azienda di cannabis più grande e più autorizzata in Europa”.

Inc Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. è una società di cannabis integrata verticalmente, che si occupa di coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti per uso medico e per adulti. Si concentra sulla costruzione di un portafoglio di attività nel settore della cannabis in varie giurisdizioni di diversi Stati degli USA. Il 29 agosto la società ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2022.

I punti salienti del secondo trimestre 2022

Ricavi totali di 72,8 milioni di dollari, con un aumento del 52,4% rispetto all’anno precedente e del 17,6% rispetto al trimestre conclusosi il 31 marzo 2022 (“1° trimestre 2022”).

I ricavi al dettaglio sono aumentati del 16,1% a 67,3 milioni di dollari e i ricavi all’ingrosso sono aumentati del 42,1% a 5,5 milioni di dollari, rispetto al 1° trimestre 2022.

Profitto lordo di 26,7 milioni di dollari, con un aumento del 17,2% rispetto all’anno precedente e del 39,5% rispetto al 1° trimestre 2022.

Profitto lordo rettificato di 27,8 milioni di dollari, con un aumento del 19,1% rispetto all’anno precedente e del 12,3% rispetto al 1° trimestre 2022.

Utile netto di 12,1 milioni di dollari

EBITDA rettificato di 0,5 milioni di dollari

La liquidità e gli equivalenti di cassa erano pari a 43,2 milioni di dollari alla fine del trimestre

Andamento borsistico aggiornato in data 23 settembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 23 settembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La azienda della marijuana MSO Vireo Health fa causa al Minnesota per la nuova legge sugli edibili

La multinazionale della marijuana Vireo Health, uno dei due operatori di cannabis medica autorizzati in Minnesota, ha intentato una causa contro lo Stato sostenendo che una nuova legge che permette la vendita di edibles derivati dalla canapa discrimina ingiustamente i produttori di edibles derivati dalla MJ.

Nella denuncia sono citati diversi enti e funzionari statali, tra cui il procuratore generale Keith Ellison e Jan Malcolm, commissario del dipartimento della salute, la stazione televisiva KMSP di Eden Prairie.

Vireo Health, con sede a Minneapolis, che opera come Green Goodness Holdings, e Green Thumb Industries, con sede a Chicago, sono i due operatori di MMJ autorizzati in Minnesota.

La scorsa primavera, i funzionari statali hanno approvato una legge che consente alle aziende prive di licenza di vendere commestibili derivati dalla canapa contenenti THC nei negozi di alimentari e nei minimarket.

Ma in base alla legge, entrata in vigore il 1° luglio, Vireo e Green Thumb, che producono edibili derivati dalla marijuana, sono limitate a vendere prodotti ai pazienti registrati nel programma di MMJ dello Stato.

La legge, entrata in vigore il 1° luglio, ha attirato in Minnesota un certo numero di marchi e rivenditori fuori dallo Stato.

La causa sostiene che le aziende di MMJ come la Vireo dovrebbero essere autorizzate a vendere i loro prodotti anche nei punti vendita tradizionali e che “non c’è alcuna base razionale per creare requisiti legali separati per i venditori di edibili derivati dalla cannabis medica, come la Vireo, e i venditori di edibili derivati dalla canapa”.

L’Idaho mette fuori legge i prodotti a base di CBD per animali domestici a partire dal 1° novembre

Dal 1° novembre in Idaho sarà vietata la vendita di CBD per animali domestici e di altri prodotti derivati dalla canapa.

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva KBOI di Boise, il Dipartimento dell’Agricoltura dello Stato dell’Idaho ha ritenuto illegali tali prodotti, la cui popolarità è cresciuta in tutto lo Stato.

“Questi prodotti sono considerati adulterati”, ha dichiarato Chanel Tewalt, vice direttore dell’agenzia.

“Sono considerati tali sia a livello federale che a livello statale”.

A maggio, la Food and Drug Administration statunitense ha ordinato a tre aziende produttrici di canapa in tutti gli Stati Uniti di interrompere la commercializzazione di prodotti a base di CBD per gli animali, perché il cannabinoide potrebbe non essere sicuro per gli animali e per l’alimentazione.

Nel frattempo, un’azienda agricola di Buhl ha iniziato a raccogliere il primo raccolto di semi di canapa industriale in Idaho all’inizio del mese.

L’Idaho è stato l’ultimo Stato degli USA a legalizzare la produzione, il trasporto e la vendita di canapa industriale.

La Northwest Natural Goods accusa CanopyGrowth Corp. di violazione del copyright

La Northwest Natural Goods, con sede in Oregon, sostiene in una causa che la linea di prodotti CBD Martha Stewart della CanopyGrowth Corp. ha intenzionalmente copiato il design del packaging e del marketing del marchio Wyld CBD della Northwest.

La denuncia per violazione del copyright, riportata per la prima volta da Law360, sostiene che la Northwest Natural Goods e una ex filiale di investimento strategico della Canopy Growth, con sede in Canada, la Canopy Rivers, hanno avuto discussioni commerciali sulla linea di prodotti Wyld CBD tra luglio e novembre del 2019.

Nell’ambito di tali discussioni, si legge nella denuncia del 9 settembre, a Canopy Rivers è stato fornito un business plan di Wyld CBD, che includeva “trade dress” e materiali protetti da copyright per le gommose di CBD alla mora, al limone e al lampone del marchio. Il trade dress di solito indica l’aspetto di un prodotto o la sua confezione.

Un anno dopo l’interruzione delle trattative da parte di Wyld, secondo la denuncia, Canopy ha lanciato una propria linea di prodotti a base di CBD in collaborazione con Martha Stewart Living Omnimedia, che ha sede a New York ed è di proprietà di Marquee Brands.

“Prima di distribuire i prodotti CBD di Martha Stewart, gli imputati conoscevano il marchio di Wyld e, in base a informazioni e convinzioni, hanno intenzionalmente copiato tale marchio per sfruttare l’avviamento e la reputazione di Wyld”, si legge nella denuncia.

I prodotti di ciascun marchio sono disponibili a livello nazionale.

Secondo la denuncia, alcuni negozi che vendono entrambi i marchi li affiancano, causando confusione nei consumatori.

Nella denuncia si legge anche che nel febbraio 2022 VitaminShoppe ha rifiutato di commercializzare il marchio Wyld perché troppo simile alle gummie al CBD di Martha Stewart e perché avrebbe “creato una cannibalizzazione all’interno dell’assortimento” di prodotti del negozio.

Northwest Natural Goods chiede un risarcimento, “danni compensativi per un importo da determinare al processo, spese legali, costi ed esborsi”.

“Come azienda americana di medie dimensioni, di successo e in crescita, con una base di clienti in espansione, siamo impegnati a proteggere l’integrità del nostro marchio e i prodotti di alta qualità di cui i nostri clienti si fidano”, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato di Wyld, Aaron Morris, in una dichiarazione inviata via e-mail a MJBizDaily.

“La nostra identità di marchio unica è fondamentale per la crescente reputazione di Wyld, e stiamo intraprendendo questa azione per garantire che i nostri clienti non siano ingannati e che restiamo posizionati per la crescita futura”.

Un portavoce di Canopy Growth ha rifiutato di commentare una causa in corso.

Martha Stewart Living Omnimedia non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di MJBizDaily.

Importante pietra miliare della cannabis medica per l’azienda neozelandese Helius

Helius Therapeutics è diventata la prima azienda neozelandese a ottenere l’approvazione per prodotti a base di cannabis terapeutica derivati da piante coltivate localmente.

La scorsa settimana, la Medicinal Cannabis Agency del Paese ha dato il via libera a due prodotti dell’azienda: Helius CBD25 Full Spectrum (CBD totale – CBD+CBDA – 25 mg/mL) e HeliusCBD100 Full Spectrum (CBD totale – CBD+CBDA – 100 mg/mL). Entrambi sono disponibili in confezioni da 30 ml.

“I pazienti locali e i loro sostenitori hanno lottato a lungo e duramente per ottenere prodotti veramente kiwi che fossero al contempo di alta qualità e convenienti”, ha dichiarato Carmen Doran, amministratore delegato di Helius Therapeutics.

Il contenuto di cannabinoidi dei prodotti è stato estratto da fiori essiccati coltivati da Puro, un coltivatore locale di cannabis terapeutica certificata biologica. Nel gennaio di quest’anno, le società hanno siglato un accordo che prevede la fornitura a Heliusdi oltre 10 tonnellate di cannabis terapeutica organica per 5 anni, coltivata da Puro.

“Finora ai pazienti neozelandesi poteva essere prescritta solo cannabis terapeutica coltivata all’estero, per la maggior parte importata da Australia e Canada”, ha dichiarato Tim Aldridge, direttore esecutivo di Puro. “Ora i pazienti neozelandesi possono accedere alla medicina a base di cannabis, che viene coltivata proprio qui in Nuova Zelanda, a partire dal raccolto certificato biologico di Puro”.

L’olio di CBD a spettro completo è prodotto ad Auckland da Helius.

Gli unici altri prodotti liquidi orali a base di CBD che hanno soddisfatto gli standard minimi di qualità della Nuova Zelanda ai sensi del Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Regulations 2019 sono un paio della Tilray e uno di un’altra azienda neozelandese. Rua Bioscience ha lanciato il suo primo farmaco a base di cannabis nell’aprile di quest’anno.

Entrambi i prodotti Helius possono essere prescritti da qualsiasi medico e dispensati da qualsiasi farmacia in Nuova Zelanda. I medici sono autorizzati a prescrivere la cannabis per qualsiasi condizione in cui ritengano che possa essere di beneficio per il paziente.

I regolamenti neozelandesi originariamente consentivano l’uso di prodotti a base di cannabis terapeutica che non soddisfacevano gli standard di qualità. Questo accordo è terminato nel settembre dello scorso anno, lasciando ai pazienti neozelandesi poca scelta di prodotti legalmente accessibili.

L’aumento della scelta di prodotti dovrebbe incoraggiare un maggior numero di neozelandesi ad accedere alla cannabis terapeutica attraverso percorsi legali. Secondo un rapporto della NZ Drug Foundation dell’inizio di quest’anno, basato su dati del 2020, 266.700 neozelandesi usavano la cannabis a scopo terapeutico, ma solo il 6% – circa 17.000 persone – vi accedeva con una prescrizione. E questo prima che il requisito dello standard minimo di qualità entrasse pienamente in vigore.

Le vendite di cannabis medica in Colorado crollano nuovamente

Le vendite di marijuana per uso medico nel luglio 2022 in Colorado sono diminuite di quasi la metà rispetto al luglio 2021, il più basso da quando la legalizzazione è avvenuta quasi dieci anni fa.

Secondo i dati del Dipartimento delle Entrate del Colorado, lo Stato ha registrato 153,9 milioni di dollari di vendite totali di marijuana ricreativa e medica nel mese di luglio, con un calo del 24% rispetto ai 202,8 milioni di dollari del giugno 2021. Ma per le vendite mediche a luglio la differenza è stata molto più marcata, con un calo del 48% da 35,0 milioni di dollari nel 2021 a soli 18,3 milioni di dollari nel luglio 2022.

Lo Stato ha ottenuto buoni risultati dalla cannabis legale, con la marijuana al dettaglio soggetta a un’imposta sulle vendite del 15% e a un’accisa del 15% applicata al primo trasferimento di marijuana da un grossista a un trasformatore o a un rivenditore. La marijuana medica è soggetta a un’imposta statale sulle vendite del 2,9%, ma non all’accisa.

Insieme, le imposte hanno portato nelle casse dello Stato più di 400 milioni di dollari nell’anno fiscale 20-21. Ma visti i dati più recenti sulle vendite e il colpo che lo Stato subirà in termini di entrate, il Marijuana Industry Group (MIG) avverte che la cannabis non dovrebbe essere trattata come una vacca da mungere.

“Questa percezione è falsa ed è semplicemente insostenibile trattare questa industria come un salvadanaio per i governi statali e locali”, ha dichiarato Tiffany Goldman, presidente del MIG. “Le piccole imprese di cannabis stanno chiudendo i battenti e i pazienti faticano a curarsi per patologie croniche, cancro, PTSD e altro ancora, in gran parte a causa di livelli di tassazione insostenibili e di normative onerose che rendono impossibile la prosperità di questo settore”.

La settimana scorsa il direttore della divisione marijuana medica del North Dakota ha espresso la preoccupazione che la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo nel suo Stato possa ridurre il numero di pazienti registrati nel programma di marijuana medica del North Dakota.

Sembra che si stia ripetendo uno schema che emerge tra gli Stati che optano per la piena legalizzazione: i loro programmi di cannabis medica, e di conseguenza i pazienti, ne risentono. Sembra che nessuno Stato americano sia riuscito a trovare un buon equilibrio tra cannabis ricreativa e terapeutica in termini di impatto sui pazienti.

In Colorado, in particolare, c’è molto in gioco da entrambe le parti.

“Con oltre 41.000 persone direttamente impiegate dalle imprese del Colorado che operano nel settore della cannabis, l’industria della marijuana è sia un’importante fonte di lavoro che una fonte di reddito per lo Stato”, ha dichiarato la signora Goldman.

