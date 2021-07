Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe con valori positivi, particolarmente in crescita i numeri della Borsa canadese, davvero impressionanti, in considerazione dei numeri negativi di alcune settimane fa, caratterizzanti continue chiusure negative. Bisognerà verificare nel medio e nel lungo periodo se le curve delle Borse statunitense e canadese saranno riuscite a gestire bene la volatilità e le numerose chiusure negative delle settimane precedenti.

Indice Marijuana Canada 175.18

In data 30/7/2021 è

Positivo: +14,16

Costituenti: 11

Cambio: 8,79

Prezzo di apertura: 164.95

Volume Totale: 344.25 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

22 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 168,04

23 luglio 2021 ore 04,00 PM raggiunto 164.54

26 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 166,88

27 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 160.65

28 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 170.78

28 luglio 2021 ore 04,00 PM raggiunto 174.59

Indice Marijuana Stati Uniti 102.51

In data 30/7/2021

Positivo: +2.62

Costituenti: 32

Cambio: 2.62%

Prezzo di apertura: 100.19

Volume Totale: 12.13 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

22 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 103.17

23 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 103,00

26 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 103,14

27 luglio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 100.22

28 luglio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 101.69

28 luglio 2021 ore 04.00 AM raggiunto 102.51

Andamento borsistico aggiornato in data 30 luglio 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 30 luglio 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Uno spedizioniere di prodotti biologici distribuisce miscele di baby green di canapa alle aziende di ristorazione e vendita al dettaglio

Un coltivatore e spedizioniere di prodotti biologici della California sta introducendo i baby green di canapa nella catena di approvvigionamento dei prodotti. Field Fresh Farms, un’operazione di agricoltura, raffreddamento e spedizione di quarta generazione con fattorie a Watsonville, in California, e Yuma, in Arizona, è tra le prime aziende ad offrire baby green di canapa come ingrediente nelle miscele di insalate a foglia verde per la ristorazione aziende di vendita al dettaglio. Il prodotto speciale, nuovo sul mercato, è certificato biologico dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e sarà venduto con l’etichetta Beach Road Organics. L’azienda sta sviluppando il marchio del prodotto e l’imballaggio per la vendita al dettaglio, che verranno lanciati entro la fine dell’anno, ma il prodotto grezzo è disponibile per la ristorazione. Il mix di verdure di canapa è propagandato per essere “ricco di sostanze nutritive”, contenente omega 3, 6 e 9, potassio e calcio, con “profili di sapore unici che vanno dall’agrumato al terroso”, secondo una dichiarazione dell’azienda. L’azienda afferma che il mix contiene “THC estremamente minimo o nullo” e offre al consumatore gli “eccezionali benefici per la salute della canapa”. La legalità dei baby green di canapa come coltura rimane poco chiara. Sebbene gli alimenti a base di semi di canapa e cereali siano stati generalmente riconosciuti come sicuri dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, non esiste ancora alcun precedente legale stabilito dalla norma finale provvisoria del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti per la produzione di canapa per la pianta da produrre e commercializzare come pianta a foglia verde ancora, secondo Robert Masson, un agente di estensione dell’agricoltura con l’estensione della contea di Yuma dell’Università dell’Arizona. Nell’ultimo anno sono state studiate le colture di canapa per bambini da interno ed esterno presso le università di concessione di terreni in Arizona e New York.

Il Wisconsins sta meditando di affidare ai Federali la supervisione sul settore canapa

A corto di soldi e di fronte a forti cali nella coltivazione e lavorazione della canapa, il Wisconsin potrebbe diventare il primo stato a rinunciare alla supervisione della canapa al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Il Wisconsin manterrà il suo programma statale fino al 2021, ma negli anni futuri potrebbe affidare qualche supervisione sulla canapa al governo federale perché il suo programma sta perdendo denaro, secondo una nota di bilancio pubblicata il mese scorso. Un portavoce del dipartimento statale dell’agricoltura ha dichiarato a Hemp Industry Daily in una e-mail che il Wisconsin “si impegna a far funzionare pienamente il programma per l’attuale stagione di crescita 2021″.Nessuna data per una decisione finale è stata fissata. Ma il dipartimento ha aggiunto che le posizioni del personale per supervisionare il programma sulla canapa non sono finanziate nell’anno fiscale in corso, iniziato a luglio. Gli analisti fiscali del Wisconsin riferiscono che lo stato ha 549 coltivatori di canapa registrati, in calo rispetto ai circa 1.250 coltivatori dell’anno scorso, con un calo del 56%. Nel frattempo, le licenze per la lavorazione della canapa sono diminuite del 45% quest’anno in Wisconsin, passando da 619 a 340. Il Wisconsin gestisce un programma sulla canapa dalla stagione di crescita del 2018, quando gli stati stavano ancora conducendo programmi pilota per la canapa. Sarebbe il quarto stato a cedere la supervisione della canapa all’USDA, unendo Hawaii, Mississippi e New Hampshire, anche se gli altri stati non hanno mai istituito la supervisione statale della canapa. Gli agricoltori che coltivano canapa sotto la supervisione federale non pagano commissioni, ma devono stipulare un contratto con terze parti private per il campionamento e l’analisi. L’USDA non regola i processori di canapa. Il cambiamento sta ottenendo una risposta mista dai coltivatori di canapa del Wisconsin. FL Morris, tesoriere della South Central Wisconsin Hemp Cooperative, ha dichiarato alla Wisconsin Public Radio che i coltivatori sono sollevati nel vedere le tasse andare via ma si preoccupano del servizio clienti sotto il controllo federale.“Saranno in grado di raggiungere le fattorie quando ne avremo bisogno e prendere quei campioni, riportarci i risultati dei test in modo tempestivo? O sarà un po’ un incubo come nei primi due anni del programma statale?”

Tre aziende del settore canapa dell’Oregon accusate di maltrattamento dei lavoratori stagionali

Tre aziende di canapa dell’Oregon sono state citate in giudizio da più di una dozzina di lavoratori stagionali che affermano che le aziende richiedevano loro di dormire su pavimenti sporchi e usare il bagno all’esterno. Queste sono tra le violazioni della salute e della sicurezza presunte in una causa intentata da 17 lavoratori migranti che hanno citato in giudizio West Coast Growers, Topshelf Hemp e Fire Hemp, tutti gestiti dallo stesso uomo a Grants Pass, in Oregon. Tra le accuse dei lavoratori: • Le aziende hanno trattenuto i salari e richiesto loro di lavorare senza pause pranzo o riposo durante la vendemmia 2020. • Hanno dovuto condividere una roulotte con un letto singolo. • Sono stati alloggiati in una casa vuota “abbandonata, fatiscente e pericolante” senza riscaldamento né acqua corrente. • Hanno condiviso un bagno portatile esterno che non è stato svuotato. I lavoratori chiedono salari non pagati e un’ingiunzione del tribunale che impedisca alle aziende di canapa di alloggiare i lavoratori migranti. Le società di canapa non hanno risposto alla causa. Law360 ha segnalato per primo la causa.

Una startup di bioplastiche della canapa si espande in una ex fabbrica tessile della Pennsylvania

Una società della Pennsylvania che produce bioplastiche di canapa è destinata a rilevare un’ex fabbrica tessile grazie in parte ad alcuni investimenti da parte dello stato. Sivana Converting ha acquistato parte dello stabilimento di Sunbury, nella Pennsylvania centrale. Sivana prevede di realizzare contenitori per alimenti in plastica biodegradabile a base di canapa, tazze, piatti e cannucce per il mercato commerciale. “Siamo davvero entusiasti di iniziare questa nuova avventura nella regione centrale di Susquehanna”, ha detto il CEO di Sivana Soheil Shahrooz al quotidiano The Daily Item di Sunbury. La società prevede di assumere 125 persone entro tre anni. L’anno scorso Sivana ha ricevuto $ 100.000 in una sovvenzione di avvio da Ben Franklin Technology Partners della Northeastern Pennsylvania, un programma di sviluppo economico finanziato dallo Stato. “Stiamo prendendo la nostra esperienza e applicandola a questa nuova tecnologia per creare un futuro più verde e più sostenibile”, ha affermato Shahrooz.

Un gruppo di operatori del settore canapa fa causa all’Agricoltura del Kentucky, ai capi della Polizia per i divieti sul delta-8 THC ed alle conseguenti incursioni

La Kentucky Hemp Association afferma che la polizia di stato sta facendo irruzione illegalmente nei negozi al dettaglio di canapa legali alla ricerca di prodotti delta-8 THC e chiede a un giudice di stato di porre fine alla pratica.Martedì il gruppo ha chiesto a un giudice del tribunale del circuito di Boone di impedire alla polizia di utilizzare una lettera del 19 aprile del Dipartimento dell’agricoltura del Kentucky per colpire i prodotti di canapa contenenti delta-8 THC.L’associazione ha anche citato in giudizio il commissario per l’agricoltura del Kentucky Ryan Quarles e il commissario della polizia di stato Phillip Burnett Jr., secondo il Lexington Herald-Leader. Il Dipartimento dell’Agricoltura del Kentucky ad aprile ha dichiarato ai titolari di licenza di canapa del Kentucky che l’agenzia aveva ricevuto richieste pubbliche sullo stato legale dei prodotti delta-8 THC ai sensi della legge federale e statale. I funzionari dell’agricoltura del Kentucky hanno informato i licenziatari della canapa nella lettera che i prodotti delta-8 THC rimangono sostanze controllate secondo la legge federale e statale e che la produzione, la commercializzazione o la distribuzione dei prodotti è illegale e potrebbe portare all’espulsione dal programma statale sulla canapa e a procedimenti penali. Un portavoce dell’agricoltura del Kentucky ha affermato che i sostenitori della canapa hanno assicurato ai politici che la canapa non era intossicante e che i legislatori statali e federali hanno legalizzato la canapa creando una definizione che la separasse dalla marijuana.“Ora, alcuni vogliono sostenere che i legislatori abbiano legalizzato accidentalmente una sostanza sintetica inebriante chiamata delta-8 THC”, ha detto il portavoce Sean Southard, osservando che anche stati come il Colorado che hanno legalizzato la marijuana ricreativa hanno vietato i prodotti delta-8 THC. Ad oggi, diversi stati hanno vietato i prodotti THC delta-8. E il Michigan questa settimana è diventato il primo stato con un mercato legale della marijuana ricreativa per uso adulto a firmare una legislazione per regolamentare i prodotti delta-8 THC nell’ambito del suo programma statale di regolamentazione della marijuana, piuttosto che vietare il prodotto. La Kentucky Hemp Association sostiene che i prodotti delta-8 THC sono prodotti legali ai sensi delle leggi statali e federali che regolano la produzione di canapa e che l’inazione del tribunale potrebbe avere un grave impatto sull’industria della canapa del Kentucky. Kentucky Hemp Girl, un negozio al dettaglio a Burlington, e Rocky Ridge Hemp, una fattoria di canapa a Cynthiana, si sono uniti all’associazione nella causa.Nessuna udienza è stata ancora fissata per il caso.

