Borsa: canapa, luci e ombre sia per USA sia per Canada

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono con luci ed ombre, in generale regna un clima depressivo e i segni sono negativi, sebbene non manchi qualche sprazzo in positivo. Tutto ciò dimostra ancora una volta quanta volatilità ci sia sulle piazze borsistiche internazionali. La Borsa Canapa USA chiude peggio di quella canadese. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 12.28, -0,51 (-3,99%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 21,16, -1,93 (-8,36%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 19,17, +0,46 (+2,46%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 91.17, .0,88 (-0,96%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a dicembre 2022

Gli investitori in azioni di marijuana sono attenti a qualsiasi cambiamento improvviso nel settore. La ragione del cambiamento improvviso ha a che fare con l’aumento della volatilità. La maggior parte delle azioni della marijuana è caratterizzata da un’elevata volatilità. Ciò significa che il modo in cui una società commercia può cambiare senza preavviso. Quindi, diciamo che un titolo di marijuana si stava riprendendo e in un batter d’occhio la società può scendere. Questo mette la maggior parte degli azionisti in una posizione di cautela. Sembra che per ottenere un profitto sia necessario osservare da vicino ed essere in grado di approfittare di eventuali recuperi rapidi.

Anche se il settore della cannabis presenta modelli incoerenti, con pazienza e un piano di gioco è possibile ottenere profitti. Al momento c’è una buona dose di speculazione con l’avvicinarsi del 2023. Con l’arrivo di un nuovo anno c’è la possibilità di assistere a nuove iniziative e progetti da parte delle aziende produttrici di cannabis. Alcune di queste iniziative sono iniziate nel 2022 e saranno pronte a partire durante il nuovo anno.

Per alcuni, quando una società di cannabis dimostra che la sua attività sta andando bene, può avere una buona risonanza sul mercato. Quindi, se siete alla ricerca di azioni di marijuana da acquistare, questo potrebbe essere un buon momento per farlo. Soprattutto prima dell’inizio del nuovo anno. Assicuratevi di fare le vostre ricerche prima di fare qualsiasi operazione. Quanto più si conosce una società, tanto più si avrà la possibilità di sapere se vale la pena inserirla nel proprio portafoglio. Le società che seguono sono diverse azioni di marijuana da tenere d’occhio nel 2023.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di dicembre 2022

1. Innovative Industrial Properties, Inc. ( NYSE:IIPR )

3. NewLake Capital Partners, Inc. ( OTC:NLCP )

Innovative Industrial Properties Inc.

Innovative Industrial Properties, Inc. è una società autogestita del Maryland focalizzata sull’acquisizione, la proprietà e la gestione di proprietà specializzate affittate a operatori esperti con licenza statale per le loro strutture di cannabis a uso medico regolamentate. Tra le notizie recenti, la società ha pubblicato gli utili del terzo trimestre 2022.

Risultati del terzo trimestre del 2022 e notizie chiave

Ricavi totali di circa 70,9 milioni di dollari nel trimestre, con un aumento del 32% rispetto al trimestre dell’anno precedente.

Utile netto attribuibile agli azionisti comuni di circa 37,3 milioni di dollari per il trimestre, pari a 1,32 dollari per azione diluita. AFFO di circa 60,1 milioni di dollari, pari a 2,13 dollari per azione diluita.

Pagamento di un dividendo trimestrale di 1,80 dollari per azione comune il 14 ottobre 2022 agli azionisti registrati al 30 settembre 2022, pari a un dividendo annualizzato di 7,20 dollari per azione. I dividendi delle azioni ordinarie dichiarati per i dodici mesi chiusi al 30 settembre 2022, pari a 6,80 dollari per azione ordinaria, rappresentano un aumento di 1,34 dollari, o del 25%, rispetto ai dividendi dichiarati per i dodici mesi chiusi al 30 settembre 2021.

Acquisizione di una proprietà industriale nel Massachusetts, completamente costruita e operativa come impianto regolamentato per la coltivazione e la lavorazione della cannabis, in una transazione di sale-leaseback con una filiale di Curaleaf Holdings, Inc. per 21,5 milioni di dollari (circa 207 dollari per piede quadrato).

Dopo la fine del trimestre, è stata venduta una proprietà industriale in Pennsylvania affittata a una filiale di Maitri Holdings, LLC per 23,5 milioni di dollari (circa 461 dollari per piede quadrato).

AFC Gamma Inc.

AFC Gamma, Inc. crea, struttura, sottoscrive e investe in prestiti garantiti senior. Oltre ad altri tipi di prestiti e titoli di debito per aziende affermate che operano nel settore della cannabis in Stati che hanno legalizzato la cannabis per uso medico e/o per adulti. L’8 novembre la società ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2022.

Menzioni chiave e punti salienti

Utile netto di 11,5 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022, pari a 0,57 dollari per azione comune media ponderata di base, che rappresenta un aumento del 45% dell’utile netto rispetto al terzo trimestre del 2021.

Utile distribuibile1 di 11,8 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022, pari a 0,59 dollari per azione ordinaria media ponderata di base, con un aumento del 64% dell’utile distribuibile rispetto al terzo trimestre del 2021.

Pagamento di un dividendo di 0,56 dollari per azione comune il 14 ottobre 2022, per il terzo trimestre 2022, con un aumento del 30% rispetto al terzo trimestre 2021.

Gli utili distribuibili hanno superato il dividendo dichiarato per il settimo trimestre consecutivo dalla quotazione in borsa

Valore contabile di 17,06 dollari per azione al 30 settembre 2022, con un aumento di 0,45 dollari, o del 2,7%, rispetto al 31 dicembre 2021.

Egan Jones ha riaffermato il rating investment grade BBB+ di AFC Gamma

NewLake Capital Partner Inc.

NewLake Capital Partners, Inc. è un fornitore leader di capitale immobiliare per gli operatori di cannabis con licenza statale. Fondata nel 2019, è un REIT a tripla locazione netta che acquisisce proprietà industriali e al dettaglio attraverso operazioni di sale-leaseback. Oltre ad acquisti da parte di terzi e progetti build-to-suit.

I suoi affittuari sono alcuni dei principali operatori dell’industria della cannabis con licenza statale negli Stati Uniti ed è un partner di fiducia per le loro esigenze immobiliari. Recentemente la società ha annunciato che parteciperà alla conferenza degli investitori del dicembre 2022. Anthony Coniglio, presidente e amministratore delegato, parteciperà alle seguenti conferenze virtuali degli investitori del dicembre 2022.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 9 dicembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 9 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Jushi prende in prestito 69 milioni di dollari al 12% con warrant

Jushi Holdings Inc. (“Jushi” o la “Società”) (CSE: JUSH) (OTCQX: JUSHF), un operatore di cannabis multistatale e verticalmente integrato, ha annunciato oggi la chiusura dell’offerta privata precedentemente annunciata (l'”Offerta”) di circa 69 milioni di dollari di capitale aggregato delle sue obbligazioni di secondo grado al 12% (le “Note”) e di warrant staccati per l’acquisto di un massimo di circa 16 milioni di azioni con diritto di voto subordinato della Società a un prezzo di esercizio di 2,086 dollari (i “Warrant”). La Società ha utilizzato i proventi lordi dell’offerta, pari a 69 milioni di dollari, insieme a circa 9 milioni di dollari di disponibilità liquide, per riacquistare e riscattare tutte le sue note garantite senior del 10% in circolazione con scadenza gennaio 2023 (le “Note 2023”) e pagare gli interessi maturati, le commissioni e le spese. La Società ha inoltre ricevuto sottoscrizioni per altri 5 milioni di dollari che verranno chiuse in un secondo momento.

Jushi Borrows $69 Million at 12% With Warrants – New Cannabis Ventures

Aurora Cannabis riacquista altro debito

Aurora Cannabis Inc. (la “Società” o “Aurora”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), l’azienda canadese che sta definendo il futuro dei cannabinoidi in tutto il mondo, ha annunciato oggi di aver riacquistato un importo complessivo di circa 102,5 milioni di dollari (76,1 milioni di dollari) di capitale delle sue obbligazioni senior convertibili (“Notes”) a un costo totale, compresi gli interessi maturati, di 99,4 milioni di dollari (73,8 milioni di dollari) in contanti. Dopo il completamento di questo riacquisto, Aurora avrà circa 148 milioni di dollari (110 milioni di dollari) di obbligazioni in circolazione.

Lo scopo della transazione, che rappresenta il riacquisto di una parte delle obbligazioni con uno sconto del 4,5% sul valore nominale, era quello di ridurre il debito della Società e i costi annuali degli interessi in contanti. Negli ultimi dodici mesi Aurora ha riacquistato un importo complessivo di circa 316,5 milioni di dollari (235 milioni di dollari) di obbligazioni senior convertibili, con un risparmio annuo di circa 17,4 milioni di dollari (12,9 milioni di dollari).

Il bilancio di Aurora rimane tra i più solidi del settore e la Società ribadisce la sua aspettativa di raggiungere la redditività dell’EBITDA rettificato entro il 31 dicembre 2022.

Aurora Cannabis Repurchases More Debt – New Cannabis Ventures

Comprare titoli della cannabis, ma non alla cieca

Nonostante le azioni della cannabis abbiano avuto un anno molto difficile, questo trimestre è stato piuttosto forte. Il New Cannabis Ventures Global Cannabis Stock Index è salito del 31,4% dal 30 settembre, quando ha registrato il minimo storico.

L’indice, che venerdì ha chiuso ai massimi di tre mesi, è in leggero rialzo dal 30 giugno. Il forte rally dal 30 settembre ha superato quello dell’S&P 500 del 13,5%, ma il modesto guadagno dalla fine di giugno lo lascia indietro rispetto all’S&P 500 da allora. Nel 2022, le azioni della cannabis sono scese molto di più del calo del 14,3% dell’S&P 500. L’indice globale dei titoli della cannabis è sceso del 55% e ha perso l’84% dal picco di chiusura del febbraio 2021.

Come abbiamo condiviso negli ultimi mesi, siamo ottimisti sul fatto che il settore della cannabis abbia davanti a sé rendimenti migliori. Con il potente rally in corso, vogliamo avvertire i nostri lettori che gli investitori devono prestare attenzione ai titoli che scelgono per gli investimenti.

In questa newsletter abbiamo condiviso azioni e fondi che non ci piacciono. Tra questi, alcuni ETF, che riteniamo altamente non diversificati, e Canopy Growth, che sta cercando di attuare una strategia che non ci entusiasma.

Oggi vogliamo avvertire i nostri lettori di fare molta attenzione alle azioni di cannabis di bassa qualità, la maggior parte delle quali non sono mai state coperte da noi. Anche se possiamo fare dei nomi, il nostro obiettivo non è quello di creare un elenco di titoli da evitare. Speriamo invece di insegnare ai nostri lettori alcune caratteristiche delle aziende che suggeriscono cautela.

Evitare i titoli fortemente promossi

In quasi 10 anni di osservazione del settore della cannabis, abbiamo assistito a molte promozioni di titoli spiacevoli, ovvero a un’evidente comunicazione agli investitori pagata da un’azienda o da una terza parte che suggerisce l’acquisto del titolo. La promozione dei titoli non aiuta nel lungo termine, ma a volte può causare un interesse a breve termine per il titolo. Gli investitori dovrebbero essere cauti nei confronti dei titoli in rialzo dopo che la società ha promosso il titolo.

Buy Cannabis Stocks but Not Blindly – New Cannabis Ventures

I titoli della cannabis migliorano ancora a novembre

Come abbiamo descritto in un precedente articolo, il Global Cannabis Stock Index ha aggiunto al suo rally del 17,1% di ottobre un aumento del 3,7% a novembre. L’indice è ancora in calo del 58,4% nel 2022.

In questo articolo esclusivo riassumeremo la performance degli altri indici gestiti che New Cannabis Ventures offre ai suoi lettori. Parleremo della performance dell’American Cannabis Operator Index, dell’Ancillary Cannabis Index e del Canadian Cannabis LP Index, nonché dell’indice Canadian Cannabis LP Tier 1, 2 e 3.

L’American Cannabis Operator Index è sceso del 30,0% in settembre, per poi salire del 33,9% in ottobre. A novembre è sceso dell’1,9% nonostante il rally dei titoli della cannabis, scendendo a 24,06.

Con un calo dell’11,3% nel terzo trimestre, l’indice, dopo il grande rally di ottobre e il calo di novembre, è sceso del 42,3% da un anno all’altro, ben prima del Global Cannabis Stock Index.

L’indice, lanciato nell’ottobre 2018, non ha mai superato il minimo del marzo 2020. Durante il mese di novembre, i nomi più forti sono tutti saliti di oltre il 10% e comprendono Curaleaf (OTC: CURLF) (CSE: CURA), Jushi Holdings (OTC: JUSHF) (CSE: JUSH), TerrAscend (OTC: TRSSF) (CSE: TER) e Trulieve (OTC: TCNNF) (CSE: TRUL). Tre titoli sono scesi di oltre il 20%: Ayr Wellness (OTC: AYRWF) (CSE: AYR.A), Upexi (NASDAQ: UPXI) e Charlotte’s Web (OTC: CWBHF) (TSX: CWEB).

Cannabis Stocks Improve Again in November – New Cannabis Ventures

