Borsa: canapa, l’Indice Globale è in rosso ma USA e Canada sono ok

Un panorama borsistico abbastanza particolare quando ci si avvia alla metà del mese di febbraio 2023, infatti, l’Indice Globale degli Investimenti nei settori Canapa e Cannabis è in rosso, quindi con valori negativi mentre le Borse USA e Canada chiudono, però, con valori positivi. Grande volatilità e incertezza quindi ma bisogna pur registrare due settimane consecutive in positivo per le due principali piazze borsistiche del settore a livello mondiale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.47, -0,10 (-0,95%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 15,47, +0,65 (+2,11%). L’AncillarisCannabis Index chiude a 17,30, +0,06 (+0,35%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 91.52, +1,80 (+2,01%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire nel mese di febbraio 2023

Le azioni della marijuana stanno subendo un ulteriore calo con il proseguimento delle contrattazioni nel 2023. All’inizio di gennaio, il settore della cannabis ha iniziato a registrare un maggiore slancio. Gran parte di questo è dovuto alle speculazioni su ciò che accadrà quest’anno. Quest’anno assisteremo alla crescita e all’espansione di diverse società di cannabis. Si tratterà di partnership strategiche, nuovi prodotti e membri del team. Oltre a nuovi dispensari e impianti di coltivazione. Se tutti questi elementi si dimostreranno vincenti, i progressi potranno portare a maggiori entrate per l’azienda.

Questo può portare le aziende a registrare solidi risultati finanziari e la possibilità che il settore della cannabis inizi a salire nelle contrattazioni. Non solo, vedremo il potenziale passaggio di un numero ancora maggiore di Stati e regioni del mondo che tenteranno di legalizzare la cannabis. Più passi avanti si fanno, più l’industria della cannabis diventa efficiente. Inoltre, abbiamo un’altra possibilità di vedere l’approvazione di una riforma federale. In questo momento si sta lavorando su alcuni provvedimenti legislativi.

Uno è quello di eliminare la proibizione della marijuana. Il secondo progetto di legge prevede l’istituzione di un sistema bancario per la cannabis. Tutti questi sono buoni motivi per prepararsi e trovare le migliori azioni di marijuana da comprare nel 2023. Soprattutto con tutte le recenti azioni volatili che si sono verificate. Quindi, se state cercando di investire nella cannabis, le azioni di marijuana da tenere d’occhio qui sotto potrebbero fare al caso vostro.

2. The Scotts Miracle-Gro Company ( NYSE:SMG )

GrowGeneration Corp.

GrowGeneration Corp. attraverso le sue controllate possiede e gestisce negozi al dettaglio di giardinaggio idroponico e biologico negli Stati Uniti. Recentemente, la società ha annunciato l’assunzione di Clifton Tomasini come vicepresidente delle operazioni. Tomasini sarà responsabile della supervisione di tutte le operazioni e della guida della redditività dell’organizzazione. Ciò avverrà garantendo la collaborazione, la responsabilità e, soprattutto, la soddisfazione dei clienti.

Tomasini ha iniziato la sua carriera nel settore delle colture idroponiche nel 2011, costruendo Quest, uno dei più importanti HVAC-D del settore, dal basso. Prima di costruire Quest, ha diretto le operazioni della catena di approvvigionamento per Therma-Stor LLC a Madison, WI, per quasi un decennio. Tomasini è anche un innovatore, titolare di diversi brevetti di prodotti nel mercato dell’orticoltura e dell’idroponia. Riporterà direttamente a Michael Salaman, cofondatore e presidente di GrowGen.

The Scotts Miracle-Gro Company

La Scotts Miracle-Gro Company si occupa della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti per la cura del prato, del giardino e del giardinaggio idroponico e indoor negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il 1° febbraio la società ha comunicato i risultati del 1° trimestre.

Prospettive fiscali per il 2023

La società ha aggiornato le sue previsioni per l’anno fiscale 2023 rispetto all’anno fiscale 2022 come segue:

calo del 20-30% delle vendite nette del segmento Hawthorne

Calo a una sola cifra delle vendite nette totali della Società

Calo a una sola cifra del tasso di margine lordo

Crescita percentuale a una sola cifra del reddito operativo rettificato

Crescita percentuale a una sola cifra dell’EBITDA rettificato

Aumento degli interessi passivi di circa 60 milioni di dollari

Aliquota fiscale effettiva del 26-27%.

Flusso di cassa libero di 1 miliardo di dollari nei prossimi due anni

Andamento borsistico aggiornato in data 10 febbraio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 10 febbraio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

I ricavi del terzo trimestre di Canopy Growth sono diminuiti del 4% su base sequenziale a 84,8 milioni di dollari

Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” o la “Società”) (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) annuncia oggi i risultati finanziari del terzo trimestre conclusosi il 31 dicembre 2022. Canopy Growth annuncia inoltre cambiamenti significativi nell’attività canadese della Società nel settore della cannabis. Tutte le informazioni finanziarie contenute nel presente comunicato stampa sono riportate in dollari canadesi, salvo diversa indicazione.

I punti salienti

Canopy Growth ha annunciato oggi la transizione verso un modello asset-light in Canada, abbandonando la coltivazione di fiori di cannabis nello stabilimento di Smiths Falls, Ontario, cessando l’approvvigionamento di fiori di cannabis dallo stabilimento di Mirabel, Quebec, e passando a un modello di approvvigionamento da parte di terzi per bevande, edibili, vapesed estratti di cannabis.

I cambiamenti odierni si aggiungono alle molteplici attività di riduzione dei costi previste per l’anno fiscale 2013, tra cui la dismissione delle attività di vendita al dettaglio canadesi di Canopy Growth, la ristrutturazione organizzativa di alcune funzioni aziendali e la chiusura della struttura di ricerca di Scarborough, in Ontario.

Come risultato delle iniziative di riduzione dei costi intraprese nell’anno fiscale 2023, la Società intende chiudere il suo impianto 1 Hershey Drive a Smiths Falls, Ontario, oltre a ridurre l’organico dell’azienda di circa il 60%, comprese 800 posizioni interessate dai cambiamenti annunciati oggi, di cui il 40% immediatamente.

Il management prevede che queste iniziative di riduzione dei costi ridurranno il costo annuale delle merci vendute (“COGS”) e le spese di vendita, generali e amministrative (“SG&A”) di 140-160 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi, portando l’obiettivo totale di riduzione dei costi a 240-310 milioni di dollari, comprese le riduzioni annunciate nell’aprile 2022.

Canopy Growth continua a portare avanti la sua strategia statunitense attraverso Canopy USA, LLC (“CUSA”) e si impegna a mantenere la doppia quotazione sul TSX e sul Nasdaq.

Sulla base dell’attuale tasso di crescita dei ricavi e di queste iniziative di riduzione dei costi, il management ribadisce la sua aspettativa di raggiungere un EBITDA rettificato positivo nell’anno fiscale 2024, ad eccezione dell’investimento in BioSteel.

Le vendite di cannabis in America sono aumentate del 5% a dicembre

New Cannabis Ventures offre ai lettori questo riassunto esclusivo di facile lettura dei dati mensili sulle vendite di cannabis della BDSA per 11 Stati.

Le vendite di cannabis sono aumentate del 5,3% a dicembre rispetto a novembre, secondo la società di analisi dei dati sulla cannabis BDSA. Su base giornaliera, le vendite sono aumentate del 2,0% mese su mese. In questa rassegna, esamineremo i mercati uno per uno, iniziando da quelli orientali e concludendo con quelli occidentali. In totale, BDSA stima che le vendite negli 11 mercati siano state pari a 1,68 miliardi di dollari nel mese.

Mercati orientali

BDSA copre Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan e Pennsylvania. A dicembre, la crescita su base annua è stata compresa tra il -11,6% del Maryland e il 32,0% del Michigan. Si noti che la Florida, il Maryland e la Pennsylvania sono mercati esclusivamente medici, anche se il Maryland introdurrà presto l’uso per adulti.

BDSA copre Arizona, California, Colorado, Nevada e Oregon. A dicembre, la crescita su base annua è stata compresa tra il -22,2% della California e il -6,4% dell’Arizona rispetto a un anno fa.

Per i lettori interessati a uno sguardo più approfondito sui mercati della cannabis in questi undici stati e non solo, compresa la segmentazione per categorie di prodotti aggiuntivi, il dettaglio dei marchi e degli articoli, la cronologia più lunga e la segmentazione per attributi dei prodotti, scoprite come BDSA Solutions può fornirvi l’accesso a dati e analisi fattibili.

Andare piano quando le cose sono calde

Le azioni della cannabis hanno avuto un ottimo gennaio e a febbraio hanno raggiunto nuovi massimi recenti. Il New Cannabis Ventures Global Cannabis Stock Index è in crescita del 14,1% nel 2023, ben più del 7,7% dello S&P 500.

Questa settimana abbiamo esaminato la performance dell’indice per il mese di gennaio e, come abbiamo discusso un paio di settimane fa, non tutti i titoli sono in rally. Se si considera l’andamento dell’anno fino a venerdì, ci sono tre titoli in calo a due cifre e sette titoli in rialzo di oltre il 25%:

Village Farms, il titolo con la performance peggiore, ha registrato una forte crescita la scorsa settimana. La settimana precedente ha subito un calo a causa di un’offerta di azioni. Gli altri due grandi ribassisti sono operatori multinazionali leader del settore. I vincitori sono rappresentati da nomi di società ausiliarie, un sotto-settore che abbiamo valutato positivamente.

Sebbene siamo entusiasti dell’inizio di gennaio, abbiamo una serie di preoccupazioni riguardo all’andamento del mercato. In primo luogo, rimaniamo preoccupati per il mercato azionario nel suo complesso. A nostro avviso, un ribasso del mercato peserebbe molto sugli investitori in caso di recessione.

Quattro settimane fa abbiamo avvertito che il settore della cannabis ci preoccupa per due aspetti: i bassi volumi di scambio e i rimborsi dell’AdvisorShares Pure US Cannabis ETF. Entrambi i problemi continuano a preoccuparci. I volumi di trading rimangono molto bassi e l’ETF continua a registrare riscatti, anche se questa settimana è rimasto stabile.

Da metà dicembre, il numero di azioni è diminuito del 12,8%. Se i rimborsi dovessero continuare, l’ETF potrebbe essere costretto a vendere in un mercato a basso volume. Ci preoccupa il fatto che l’ETF abbia una concentrazione così elevata. Quattro settimane fa, abbiamo riferito che l’80% dei titoli era presente tra le prime 5 partecipazioni. Ora, dopo alcuni riscatti di questi nomi più importanti e un calo dei prezzi, la percentuale è del 78%, che a nostro avviso è ancora troppo elevata.

Rimaniamo rialzisti a lungo termine, ma siamo preoccupati per il modo in cui il mercato è avanzato con volumi così bassi nel 2023. Non ci aspettiamo un altro settembre o dicembre, ma suggeriamo ai nostri lettori di essere pazienti e di investire in modo difensivo.

Alcuni settori salgono a gennaio

L’American Cannabis Operator Index è stato il settore più debole del mercato a gennaio, con un aumento del 6,3% a 15,14 dopo un calo del 40,8% a dicembre.

Sceso del 22,9% nel quarto trimestre dopo il crollo di dicembre, è sceso del 65,8% nel 2022 a 14,25, leggermente davanti al Global Cannabis Stock Index.

L’indice, lanciato nell’ottobre 2018, ha finalmente toccato il minimo da marzo 2020 alla fine del 2022.

Durante il mese di gennaio, ci sono stati quattro ribassi percentuali a due cifre, tra cui Jushi Holdings (OTC: JUSHF) (CSE: JUSH), Columbia Care (OTC: CCHWF) (NEO: CCHW) (CSE: CCHW), Trulieve (OTC: TCNNF) (CSE: TRUL) e Curaleaf (OTC: CURLF) (CSE: CURA). Allo stesso tempo, tre titoli sono saliti di oltre il 20%, tra cui Planet 13 Holdings (OTC: PLNHF) (CSE: PLTH), Glass House Brands (OTC: GLASF) (NEO: GLAS.A.U) e TerrAscend (OTC: TRSSF) (CSE: TER).

A febbraio, l’indice passerà da 16 a 12 membri. Le società che non si sono più qualificate a causa dei bassi volumi di trading sono Ascend Wellness (OTC:AAWH) (CSE: AAWH), Charlotte’s Web (OTC: CWBHF) (TSX: CWEB), Schwazze (OTC: SHWZ) (CSSE: SHWZ) e Upexi (NASDAQ: UPXI).

Indice Ancillary Cannabis

L’indice Ancillary Cannabis è stato il peggiore del mercato nel 2022, ma a dicembre ha fatto meglio di altri sotto-settori. Anche a gennaio è stato così, con l’indice che è salito del 15,5% a 17,34.

Indice Cannabis LP canadese

L’indice Cannabis LP canadese è stato molto forte all’inizio dell’anno, con un aumento del 19,4% in gennaio a 86,64.

Indice Canadian Cannabis LP Tier 1

Durante il mese di dicembre, il Tier 1, che comprende 5 grandi generatori di reddito, è crollato del 33,6%, mentre a gennaio ha registrato un’impennata del 23,9%, raggiungendo quota 109,24. Il Tier 1 è sceso del 72,0% nel 2022, chiudendo a 88,14. Tra le società Tier 1, HEXO Corp. (TSX: HEXO) (NASDAQ: HEXO) è stata la migliore performance, con un aumento del 51,8%. A dicembre aveva registrato la performance peggiore. Il peggior titolo Tier 1 di gennaio è stato Organigram (TSX: OGI) (NASDAQ: OGI), con un aumento del 10,9%.

Indice Canadian Cannabis LP Tier 2

L’indice Tier 2 è sceso del 14,8% in dicembre e ha guadagnato il 7,5% in gennaio a 118,02. Nel 2022 ha perso il 58,9%, chiudendo a 109,79.

Indice Canadian Cannabis LP Tier 3

L’indice Tier 3 è sceso del 16,2% in dicembre, ma è salito del 26,1% in gennaio a 22,27. Nel 2022 ha chiuso a 17,66, con un calo del 62,8%.

Scotts Miracle-Gro hawthorne, nel primo trimestre, ha registrato un calo del 22% su base sequenziale delle entrate

Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG), leader mondiale nella commercializzazione di prodotti di marca per la cura del prato e del giardino e per la coltivazione indoor e idroponica, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre fiscale conclusosi il 31 dicembre 2022.

“Il primo trimestre riflette il nostro approccio disciplinato per riorientare l’attività e rafforzare le prestazioni operative e finanziarie dell’azienda”, ha dichiarato Jim Hagedorn, presidente e amministratore delegato. “Abbiamo ulteriormente posizionato ScottsMiracle-Gro per la crescita a lungo termine e il valore per gli azionisti. Siamo comodamente all’interno del nostro requisito di leva finanziaria e prevediamo di rimanere su questa traiettoria per tutto l’anno fiscale. Per quanto riguarda il Progetto Springboard, abbiamo la possibilità di ottenere risparmi annuali superiori all’obiettivo iniziale di 185 milioni di dollari, creando opportunità di reinvestimento nell’azienda”.

I punti salienti del primo trimestre

Le vendite nette al consumo negli Stati Uniti sono aumentate dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie a una solida collaborazione con i nostri rivenditori per il primo semestre di carico e alla precisione con cui i nostri operatori hanno effettuato le spedizioni record di dicembre. Tuttavia, a causa della continua pressione sull’intero settore idroponico, le vendite del segmento Hawthorne, più piccolo, sono diminuite del 31% rispetto all’anno precedente. Il fatturato totale dell’azienda è diminuito del 7% nel trimestre, raggiungendo i 527 milioni di dollari. A causa della stagionalità, il primo trimestre rappresenta in genere meno del 15% delle vendite dell’intero anno.

Si prevede che entrambe le fasi del Progetto Springboardrealizzeranno 185 milioni di dollari di risparmi annualizzati nell’anno fiscale 2023, prima del previsto, con la possibilità di ottenere ulteriori risparmi fino all’anno fiscale 2024, il che riflette l’elevato livello di disciplina finanziaria a livello aziendale e mitiga in parte l’aumento degli interessi passivi e la perdita di volume registrata quest’anno a Hawthorne.

