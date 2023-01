Borsa: canapa, la terza settimana del 2023 chiude in rosso

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe la seconda settimana del 2023 con un accenno di valori positivi. Un segnale positivo, sebbene piccolo, a fronte delle ultime settimane del 2022 e della prima settimana del 2023 che si erano chiuse con bilanci chiaramente negativi e che lasciavano sperare ben poco circa il nuovo anno borsistico appena apertosi. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.28, -0,34 (-3,20%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 15,25, -0,30 (-1,93%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 15,55, -1,03 (-6,21%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 85.69, -1,23 (-1,42%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire a gennaio 2023

Gli investitori in azioni di marijuana stanno cercando di ottenere ulteriori profitti in questa settimana corta. Con tutto il recente slancio del settore, gli azionisti stanno tenendo sotto controllo le azioni della marijuana. Uno degli aggiustamenti che la maggior parte degli azionisti sta facendo è quello di osservare la volatilità dei rialzi e dei ribassi. Nel 2022, il livello di volatilità era così alto che era difficile per le azioni della marijuana sostenere una ripresa significativa. Ciò significa che quando c’era un aumento delle contrattazioni il tempo in cui le azioni di marijuana rimanevano in rialzo era troppo breve. Questo ha reso difficile per la maggior parte degli azionisti prendere profitto.

Ma quando c’è stata una ripresa, è stata l’occasione per trovare le migliori azioni di marijuana da comprare. Al momento, gli investitori in azioni di marijuana sono preparati e pronti a cogliere i profitti che arriveranno. Quest’anno ha portato una buona quantità di speculazioni e questo potrebbe essere il motivo per cui stiamo assistendo a questo recente slancio. Tuttavia, se non siete sicuri delle azioni della marijuana, ecco qualcosa da considerare.

Anche in assenza di una riforma federale, ci sono altri Stati e regioni in tutto il mondo che presto voteranno per la legalizzazione della cannabis. Il maggior numero di luoghi che votano per legalizzare la cannabis e stabilire nuovi mercati non fa altro che spingere l’industria della cannabis in avanti. Assicuratevi di fare le vostre ricerche e di tenere d’occhio il settore. Le società qui sotto sono alcune azioni di marijuana da tenere d’occhio questo mese.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per gennaio 2023

Questo nuovo anno si presenta con continui progressi, innovazioni e nuovi inizi. Alcune società di canapa e cannabis stanno lavorando a vari progetti che contribuiranno a far progredire il settore. Inoltre, dimostreranno l’innovazione di alcune di queste aziende. Vedremo nuovi prodotti di cannabis e le aziende che si sono unite nel 2022 per iniziare a lavorare nel 2023.

2. Verano Holdings Corp. ( OTC:VRNOF )

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore di cannabis negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Operazioni Cannabis e Operazioni Non Cannabis. Il segmento Cannabis Operations si occupa della produzione e della vendita di cannabis attraverso canali al dettaglio e all’ingrosso.

La società ha recentemente annunciato l’apertura del dispensario di Pal Beach Gardens. E il lancio di New BlueKudu Chocolates in Florida. La presenza al dettaglio dell’azienda è cresciuta fino a 56 sedi in Florida e 146 a livello nazionale. Oltre a due nuovi gusti di prodotti al cioccolato BlueKudu, lanciati in tutto lo Stato il 13 gennaio.

Le parole dell’azienda

“Siamo entusiasti di continuare ad ampliare l’accesso alla cannabis terapeutica per la crescente popolazione di pazienti della Florida e di portare nello Stato altri edibili di qualità superiore con i nostri nuovi prodotti BlueKudu“, ha dichiarato Matt Darin, CEO di Curaleaf. “Non vediamo l’ora di accogliere i pazienti dell’area di Palm Beach con un’esperienza di vendita al dettaglio senza pari e con i prodotti di cannabis di alta qualità e di fiducia su cui possono contare”.

Verano Holdings Corp.

Verano Holdings Corp. opera come operatore di cannabis multistatale integrato verticalmente negli Stati Uniti. Si occupa di coltivazione, lavorazione, distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di cannabis in tutti gli Stati Uniti.

VRNOFIn una recente notizia, la società ha dato il benvenuto a Susan Bysiewicz presso Zen Leaf Meriden per commemorare l’avvio delle vendite per uso adulto.

Le parole dell’amministratore delegato

“La cannabis legale in Connecticut avrà un impatto positivo sull’economia e sulle comunità locali, e siamo onorati di celebrare questo momento nello Stato della Costituzione”, ha dichiarato George Archos, fondatore e amministratore delegato di Verano. “I nostri team di Verano, CTPharma e Zen Leaf sono orgogliosi di essere al fianco dei residenti del Connecticut nel celebrare la fine del proibizionismo della cannabis. Grazie al Governatore Ned Lamont, al Dipartimento per la Protezione dei Consumatori, alle comunità locali, ai membri del nostro team, ai pazienti di cannabis terapeutica e ai sostenitori per aver reso questo giorno storico in Connecticut una realtà”.

Andamento borsistico aggiornato in data 20 gennaio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 20 gennaio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le vendite di cannabis in Michigan aumentano a dicembre

Le vendite di cannabis in Michigan sono aumentate del 9,0% a dicembre rispetto a novembre, riflettendo qualcosa di più del semplice giorno in più, e sono aumentate del 32,0% rispetto a un anno fa, raggiungendo la cifra record di 221,7 milioni di dollari. Questo dato è stato un po’ più lento rispetto alla crescita annuale del 33,2% registrata a novembre. L’Agenzia Regolatoria per la Marijuana del Michigan suddivide le vendite per uso medico e per uso adulto: le vendite per uso medico sono scese del 59,2% rispetto a un anno fa, a 13,4 milioni di dollari, con un calo dell’1,1% su base sequenziale, mentre le vendite per uso adulto sono aumentate del 54,3% su base annua, a 208,3 milioni di dollari, con un aumento del 9,7% su base sequenziale e un giorno in più rispetto a novembre. Lo Stato suddivide le vendite per categoria e fornisce i dettagli dei prezzi per categoria, sia per uso medico che per uso adulto. Mentre l’offerta continua ad espandersi, i prezzi dei fiori per uso adulto hanno subito un drastico calo. A dicembre, il prezzo medio di 1451 dollari per libbra è sceso del 4,7% su base sequenziale e del 51,0% rispetto a un anno fa. Le vendite di cannabis del Michigan sono cresciute dell’82,1% nel 2021 a 1,79 miliardi di dollari e sono aumentate del 27,9% nel 2023 a 2,29 miliardi di dollari. Il programma dovrebbe continuare a espandersi in futuro, man mano che l’offerta diventa più disponibile e la distribuzione si espande.

SNDL chiude l’acquisizione di Valens

SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL”, la “Società”) è lieta di annunciare il completamento dell’acquisizione, annunciata in precedenza, di tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione (“Azioni Valens”) di The Valens Company Inc. (TSX: VLNS) (Nasdaq: VLNS) (“Valens”), diverse da quelle detenute da SNDL e dalle sue consociate, in base a un piano di accordo ai sensi del Canada Business Corporations Act (l'”Operazione”), per un corrispettivo totale di circa 138 milioni di dollari2 , costituito da azioni ordinarie di SNDL (“Azioni SNDL”) e dall’assunzione del prestito a termine non rotativo di 60 milioni di dollari di Valens. Tutte le informazioni finanziarie contenute nel presente comunicato stampa sono riportate in dollari canadesi, salvo diversa indicazione. Con circa 262,5 milioni di dollari3 di liquidità netta e nessun debito, SNDL continuerà ad avere uno dei bilanci più solidi dell’industria nordamericana della cannabis. SNDL avrà anche il più alto fatturato netto consolidato proforma tra tutte le società canadesi di cannabis, basato sull’ultimo trimestre fiscale di ciascuna società su base annua. La società combinata opererà come SNDL Inc. con sede a Calgary, Alberta.

I ricavi del primo trimestre di Organigram sono diminuiti del 5% su base sequenziale, raggiungendo 43,3 milioni di dollari

Ricavi netti di 43,3 milioni di dollari, in aumento del 43% rispetto ai 30,4 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

EBITDA rettificato1 di 5,6 milioni di dollari, il quarto trimestre consecutivo di EBITDA rettificato positivo, rispetto all’EBITDA rettificato negativo di 1,9 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Margine lordo rettificato1 di 12,8 milioni di dollari, pari al 30%, rispetto ai 5,5 milioni di dollari, pari al 18%, dello stesso periodo dell’anno precedente, che riflette i miglioramenti dovuti alle maggiori efficienze e all’aumento del volume delle vendite.

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023, ha mantenuto la posizione numero 3 tra i produttori canadesi autorizzati2.

Organigram detiene la posizione numero 1 nel settore dei fiori macinati, la posizione numero 3 nei gommosi e la posizione numero 3 nell’hashish a livello nazionale2.

Secondo i dati OCS sulle vendite spedite, Organigram ha avuto le tre SKU più vendute nella provincia3.

Organigram continua a detenere la posizione di mercato numero 1 nelle Marittime3.

Introdotte 17 referenze nel 1° trimestre dell’anno fiscale 2023.

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023 è stato registrato un aumento del 30% della resa per pianta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie ai miglioramenti ambientali.

Spedizione di 5,9 milioni di dollari di fiori ad alto margine in Australia e Israele nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023.

TORONTO, 12 gennaio 2023-(BUSINESS WIRE)-OrganigramHoldings Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI), (la “Società” o “Organigram”), uno dei principali produttori autorizzati di cannabis, ha annunciato i risultati del primo trimestre conclusosi il 30 novembre 2022 (“1° trimestre fiscale 2023”). Tutte le informazioni finanziarie contenute in questo comunicato stampa sono espresse in migliaia di dollari canadesi (“$”), ad eccezione dei riferimenti ai milioni di dollari.

“Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023 abbiamo raggiunto il margine lordo rettificato più alto nella storia della Società, pari a 13 milioni di dollari, abbiamo continuato a registrare un EBITDA rettificato positivo e abbiamo ottenuto un utile netto e un flusso di cassa positivi”, ha aggiunto Derrick West, Chief Financial Officer. “Con il previsto completamento dell’espansione del nostro stabilimento di Lac-Supérieur e i continui miglioramenti nell’automazione e nella coltivazione, abbiamo costruito una piattaforma a lungo termine per soddisfare le crescenti richieste del mercato e generare valore”.

L’ex dirigente del settore della cannabis Justin Costello si dichiara colpevole di frode finanziaria

di dicembre, le vendite ai non residenti sono diminuite dal 30,1% di novembre al 28,8% delle vendite totali.

Justin Costello, ex amministratore delegato della GRN Funds di Seattle, si è dichiarato colpevole mercoledì di frode finanziaria dopo essersi spacciato per miliardario e veterano di guerra per indurre gli investitori a finanziare i suoi progetti commerciali legati alla cannabis.

I pubblici ministeri raccomanderanno una sentenza di 10 anni di prigione, che Costello ha accettato e a cui è stato impedito di chiedere una pena inferiore, ha riferito la CNBC.

Costello, 42 anni, ha anche accettato di pagare non meno di 35 milioni di dollari alle vittime delle sue frodi, che includevano pompaggio di azioni e una banca falsa.

È stato arrestato dall’FBI in ottobre a El Cajon, in California, dopo non essersi presentato all’ufficio dell’FBI di San Diego per consegnarsi.

Quando la squadra Swat dell’FBI ha arrestato Costello, aveva con sé uno zaino contenente lingotti d’oro, 70.000 dollari e un documento d’identità falso.

Inizialmente era stato incriminato per 25 capi d’accusa: tre capi d’accusa di frode finanziaria e 22 capi d’accusa di frode telematica.

Costello è detenuto in carcere senza cauzione dal suo arresto.

La sentenza è prevista per il 21 aprile.

Nel suo accordo di patteggiamento, Costello ha ammesso di aver frodato investitori e potenziali investitori mentendo, tra le altre cose, di aver conseguito un master in amministrazione aziendale presso l’Università di Harvard e di aver gestito denaro per individui facoltosi.

T ra le truffe di Costello, secondo la CNBC:

Da luglio 2019 a maggio 2021, secondo il patteggiamento, più di 7.500 investitori hanno comprato e venduto azioni della GRN Holding Corp, quotata in borsa, perdendo complessivamente circa 25 milioni di dollari.

Circa 30 investitori hanno perso circa 6 milioni di dollari in Hempstract dopo che Costello ha mentito sulle operazioni commerciali della società.

Ha distratto circa 3,7 milioni di dollari da tre società di cannabis che avevano accettato di usare i servizi bancari della sua azienda, la Pacific Banking Corp.

Uno schema di azioni “pump-and-dump” in cui lui e un socio identificato solo come “D.F.” si sono impegnati in “schemi di promozione azionaria” illeciti su Twitter, in violazione delle leggi federali sui titoli. Ferraro non è stato accusato penalmente.

La U.S. Securities and Exchange Commission ha ancora in corso una causa civile contro Costello, in cui l’agenzia sostiene che si sia impegnato “in operazioni di pompaggio e dumping di azioni al centesimo”, ha riferito la CNBC.

Il backlog di urban-gro è aumentato di 20 milioni di dollari, raggiungendo gli 87 milioni di dollari

urban-gro, Inc. (Nasdaq: UGRO), società di servizi professionali integrati e di progettazione che offre soluzioni per l’agricoltura in ambiente controllato (“CEA”) e per i settori commerciali, ha comunicato oggi di aver accumulato un portafoglio record per l’anno fiscale 2023 e ha riaffermato la propria guidance finanziaria per il quarto trimestre 2022.

Un portafoglio record di circa 87 milioni di dollari nel quarto trimestre 2022

La Società prevede di entrare nel 2023 con un portafoglio consolidato record di circa 87 milioni di dollari, con un aumento sequenziale di circa 20 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2022.

Riaffermate le previsioni per il quarto trimestre 2022

L’azienda conferma le previsioni per il quarto trimestre 2022, con un fatturato di circa 17 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di circa (1,5) milioni di dollari.

Conferenza ICR del 2023 Conversazione a margine martedì 10 gennaio 2023 alle ore 15:00 ET:

Bradley Nattrass, Presidente e Amministratore Delegato di urban-gro, parteciperà a un incontro con gli investitori martedì 10 gennaio alle 15:00 nel Palazzo E. Inoltre, il management sarà disponibile per incontri con gli investitori registrati lunedì 9 e martedì 10 gennaio. Un webcast audio in diretta della chiacchierata con gli investitori sarà accessibile nella sezione Notizie ed eventi del sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori, all’indirizzo ir.urban-gro.com.

Per programmare un incontro individuale con la dirigenza in occasione di queste conferenze, i partecipanti devono contattare investors@urban-gro.com o il rappresentante della sede della conferenza.

1Uso delle informazioni finanziarie non-GAAP

Definiamo l’EBITDA rettificato come l’utile (perdita) netto attribuibile a urban-gro, Inc. determinato in conformità ai principi GAAP, escludendo gli effetti di alcune spese operative e non operative tra cui, a titolo esemplificativo, interessi attivi e passivi, imposte sul reddito, ammortamento delle attività materiali, ammortamento delle attività immateriali, svalutazione degli investimenti, perdite di cambio non realizzate, cancellazione ed estinzione del debito, spese di compensazione basate su azioni, spese una tantum e non ricorrenti e costi di acquisizione che non riteniamo riflettano le nostre prestazioni operative principali. Utilizziamo l’EBITDA rettificato come misura della nostra performance operativa. L’EBITDA rettificato è una misura finanziaria supplementare non GAAP e non sostituisce l’utile (perdita) netto, l’utile (perdita) da attività operative, i flussi di cassa da attività operative o qualsiasi altra misura prevista dai GAAP. Al momento non è possibile ottenere una riconciliazione tra l’utile (perdita) netto stimato e l’EBITDA rettificato senza dover compiere sforzi irragionevoli.

Il nostro consiglio di amministrazione e il team di gestione si concentrano sull’EBITDA rettificato come misura chiave delle prestazioni e dei compensi. Riteniamo che l’EBITDA rettificato ci aiuti a confrontare le nostre prestazioni nei vari periodi di riferimento, in quanto elimina dai nostri risultati operativi l’impatto delle voci che il nostro management ritiene non riflettano le nostre prestazioni operative fondamentali.

L’utilizzo di misure non GAAP come l’EBITDA rettificato presenta delle limitazioni. Sebbene riteniamo che l’EBITDA rettificato possa rendere più coerente la valutazione delle nostre prestazioni operative, in quanto elimina le voci che non riflettono le nostre attività principali, altre società del nostro settore possono definire l’EBITDA rettificato in modo diverso da noi. Di conseguenza, potrebbe essere difficile utilizzare l’EBITDA rettificato per confrontare le prestazioni di tali società con le nostre. L’EBITDA rettificato non deve essere considerato come una misura del reddito generato dalla nostra attività o della liquidità discrezionale a nostra disposizione per investire nella crescita della nostra attività.

