Borsa: canapa, la seconda settimana del 2023 chiude in lieve positivo

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe la seconda settimana del 2023 con un accenno di valori positivi. Un segnale positivo, sebbene piccolo, a fronte delle ultime settimane del 2022 e della prima settimana del 2023 che si erano chiuse con bilanci chiaramente negativi e che lasciavano sperare ben poco circa il nuovo anno borsistico appena apertosi. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 9.87, +0,03 (+0,30%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 15,44, +0,26 (+1,71%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 15,48, +0,20 (+1,31%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 81.06, +1,73 (+2,18%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire a gennaio 2023

Se state cercando azioni di marijuana da comprare nel 2023, il settore sta cambiando. Negli ultimi mesi si è assistito a un aumento della volatilità del trading. Ora, all’inizio del nuovo anno, le azioni della marijuana hanno iniziato a prendere slancio. Tuttavia, con il settore della cannabis che continua a mostrare modelli volatili, è possibile trovare le migliori azioni della marijuana a punti di ingresso più bassi. La volatilità si verifica quando c’è un cambiamento improvviso nel trading, sia che porti a un aumento o a un calo.

Tuttavia, per gli investitori, una flessione porta a un’opportunità di acquisto. Inoltre, con questa recente spinta al rialzo, alcuni titoli della marijuana sono stati in grado di sostenere il loro recente slancio. Tuttavia, se siete a caccia delle migliori azioni di marijuana nel 2023, ci sono alcune cose da considerare. L’industria della cannabis nel suo complesso è in continua evoluzione, il che significa che gli investitori devono adattarsi a come questo coincide con il mercato. Che sia positivo o negativo, ciò che accade al di fuori del mercato ha il potere di influenzare il modo in cui la maggior parte delle azioni della marijuana viene scambiata.

Inoltre, è bene imparare a conoscere le aziende mentre le si osserva. Più si conosce una società e i suoi modelli di trading, più si può avere un vantaggio su quali azioni di marijuana investire. Per non parlare di un’idea migliore di quando prendere i profitti prima di un eventuale calo. Quest’anno si preannuncia importante per gli investitori e per il settore nel suo complesso. Le società che seguono sono diverse azioni della marijuana da tenere d’occhio nel corso dell’anno 2023.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per gennaio 2023

Questo nuovo anno si presenta con continui progressi, innovazioni e nuovi inizi. Alcune società di canapa e cannabis stanno lavorando a vari progetti che contribuiranno a far progredire il settore. Inoltre, dimostreranno l’innovazione di alcune di queste aziende. Vedremo nuovi prodotti di cannabis e le aziende che si sono unite nel 2022 iniziare a lavorare nel 2023.

2. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore di cannabis negli Stati Uniti. Opera in due segmenti: operazioni con la cannabis e operazioni senza cannabis.

Il segmento Cannabis Operations si occupa della produzione e della vendita di cannabis attraverso canali al dettaglio e all’ingrosso. Tra le notizie recenti, la società annuncia la partecipazione alla conferenza e all’evento di gennaio della comunità degli investitori.

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Recentemente, l’azienda ha annunciato l’ampliamento del suo team dirigenziale. L’azienda ha nominato quattro posizioni dirigenziali e un nuovo membro del consiglio di amministrazione.

I dirigenti sono stati promossi Anthony Georgiadis a presidente e Matt Faulkner a direttore finanziario. Inoltre, Bret Kravitz è stato nominato consigliere generale e segretario. Inoltre, sono state nominate Rachel Albert a Direttore amministrativo e Dawn Wilson Barnes nel Consiglio di amministrazione della Società. Queste nomine entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Andamento borsistico aggiornato in data 13 gennaio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 13 gennaio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le vendite di cannabis in America sono calate

Le vendite di cannabis sono diminuite del 2,8% a novembre rispetto a ottobre, secondo la società di analisi dei dati sulla cannabis BDSA. Su base giornaliera, le vendite sono aumentate dello 0,5% mese su mese. In questa rassegna, esamineremo i mercati uno per uno, iniziando da quelli orientali e concludendo con quelli occidentali. In totale, BDSA stima che le vendite negli 11 mercati siano state pari a 1,60 miliardi di dollari nel mese.

Mercati orientali

BDSA copre Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan e Pennsylvania. A novembre, la crescita su base annua è stata compresa tra il -13,1% del Maryland e il 37,4% della Florida. Si noti che la Florida, il Maryland e la Pennsylvania sono mercati esclusivamente medici, anche se il Maryland introdurrà presto l’uso per adulti.

Il backlog di urban-gro è aumentato di 20 milioni di dollari, raggiungendo gli 87 milioni di dollari

urban-gro, Inc. (Nasdaq: UGRO), società di servizi professionali integrati e di progettazione che offre soluzioni per l’agricoltura in ambiente controllato (“CEA”) e per i settori commerciali, ha comunicato oggi di aver accumulato un portafoglio record per l’anno fiscale 2023 e ha riaffermato la propria guidance finanziaria per il quarto trimestre 2022.

“Abbiamo dimostrato con il nostro portafoglio record per l’anno fiscale 2023 e con la riconferma delle previsioni finanziarie per il quarto trimestre 2022 che possiamo continuare a crescere a fronte di un mercato più ampio grazie alle nostre soluzioni integrate e ai nostri sforzi di diversificazione del settore”, ha dichiarato Bradley Nattrass, presidente e amministratore delegato di urban-gro. “Mentre ci avviciniamo al 2023, il nostro team è allineato e concentrato sulla scalata dell’azienda per soddisfare l’aumento della domanda, come dimostrano i contratti firmati presenti nel nostro portafoglio record. Stiamo vivendo un continuo slancio nelle nostre attività di progettazione commerciale e di servizi”.

La Società prevede di entrare nel 2023 con un portafoglio consolidato record di circa 87 milioni di dollari, con un aumento sequenziale di circa 20 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2022.

Riaffermate le previsioni per il quarto trimestre 2022

L’azienda conferma le previsioni per il quarto trimestre 2022, con un fatturato di circa 17 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di circa (1,5) milioni di dollari.

Conferenza ICR del 2023 Conversazione a margine martedì 10 gennaio 2023 alle ore 15:00 ET:

Bradley Nattrass, Presidente e Amministratore Delegato di urban-gro, parteciperà a un incontro con gli investitori martedì 10 gennaio alle 15:00 nel Palazzo E. Inoltre, il management sarà disponibile per incontri con gli investitori registrati lunedì 9 e martedì 10 gennaio. Un webcast audio in diretta della chiacchierata con gli investitori sarà accessibile nella sezione Notizie ed eventi del sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori, all’indirizzo ir.urban-gro.com.

Per programmare un incontro individuale con la dirigenza in occasione di queste conferenze, i partecipanti devono contattare investors@urban-gro.com o il rappresentante della sede della conferenza.

I ricavi da cannabis di Tilray nel secondo trimestre scendono del 15% su base sequenziale a 49,9 milioni di dollari

Tilray Brands, Inc. (“Tilray” o la “Società”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), un’azienda leader a livello mondiale nel settore della cannabis e dei beni di consumo confezionati che ispira e dà la possibilità alla comunità mondiale di vivere al meglio, ha comunicato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre fiscale conclusosi il 30 novembre 2022. Tutte le informazioni finanziarie contenute in questo comunicato stampa sono espresse in dollari statunitensi, salvo diversa indicazione.

I punti salienti della situazione finanziaria

Solida posizione finanziaria con 433,5 milioni di dollari in contanti e titoli negoziabili.

Mantenuta la posizione di leadership in Canada con l’8,3% di quota di mercato della cannabis.

Le vendite di bevande alcoliche sono aumentate del 56% a 21,4 milioni di dollari, rispetto al trimestre dell’anno precedente, compresi i ricavi delle acquisizioni.

L’utile lordo è salito a 40,1 milioni di dollari, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Il margine lordo rettificato si è mantenuto al 29% rispetto al trimestre dell’anno precedente.

L’utile lordo della cannabis è aumentato del 37%, passando a 18,6 milioni di dollari dai 13,5 milioni del trimestre precedente, mentre la percentuale del margine lordo è salita al 37% dal 23%. Questo risultato è stato determinato dal successo nell’implementazione di numerosi programmi di risparmio dei costi, compensato in parte dalle spese generali allocate a causa della riduzione intenzionale della produzione, unitamente ai ricavi realizzati grazie all’alleanza strategica con HEXO nell’anno in corso e all’accantonamento delle scorte nell’anno precedente.

Realizzati 119,6 milioni di dollari di risparmi annualizzati sui costi di cassa dalla chiusura della transazione Tilray-Aphria nel maggio 2021, rispetto ai 108 milioni di dollari del 31 agosto 2022.

Un EBITDA rettificato di 11,7 milioni di dollari, che segna il 15° trimestre consecutivo di EBITDA rettificato positivo.

Le vendite di cannabis in Illinois aumentano a dicembre

Le vendite di cannabis per uso adulto dell’Illinois, pari a 143,9 milioni di dollari a dicembre, con un giorno in più rispetto a novembre, sono aumentate del 10,3% su base sequenziale e del 4,4% rispetto a un anno fa.

Le vendite per uso adulto del 2021, pari a 1,38 miliardi di dollari, sono aumentate del 106% rispetto al 2020 in Illinois, e quelle del 2022, pari a 1,55 miliardi di dollari, sono aumentate del 12,6%. Nel mese di dicembre, le vendite ai non residenti sono diminuite dal 30,1% di novembre al 28,8% delle vendite totali.

Lo Stato rilascia separatamente le vendite del suo programma medico, che sono aumentate dell’11,4% su base sequenziale a dicembre, con 31,4 milioni di dollari. Il calo è stato dell’11,3% rispetto a un anno fa.

Le vendite totali di cannabis hanno raggiunto la cifra record di 175,3 milioni di dollari, con un aumento del 10,5% su base sequenziale e dell’1,1% rispetto a un anno fa.

Leafly continua a “sbarcare ed espandere” la sua piattaforma di e-commerce di cannabis in altri mercati

Leafly (NASDAQ: LFLY) è un mercato online della cannabis. L’azienda mette in contatto rivenditori, marchi e consumatori di cannabis su una piattaforma per l’acquisto e la formazione. L’amministratore delegato Yoko Miyashita ha parlato a New Cannabis Ventures della missione dell’azienda a maggio. All’inizio del 2023, si è ricontattata per condividere gli aggiornamenti sull’evoluzione della piattaforma dell’azienda, sulla sua penetrazione nel mercato e su come sta affrontando le difficili dinamiche del mercato della cannabis.

Il servizio di consegna di Leafly

A maggio Leafly ha rilanciato il suo gateway di consegna per offrire ai consumatori un’esperienza di consegna end-to-end. Da allora l’offerta di consegne è cresciuta in modo significativo, soprattutto nei mercati in cui l’azienda è stata storicamente in difficoltà, come la California, secondo Miyashita.

L’azienda sta anche sviluppando partnership per sostenere la crescita della sua offerta di consegna. Ad esempio, ha stretto una partnership con la piattaforma di consegna di cibo Uber Eats in Ontario. Leafly vuole essere il ponte tra i consumatori che vogliono ordinare cibo e cannabis dai rivenditori locali. Sebbene questo mercato abbia dovuto affrontare delle sfide, secondo Miyashita questa partnership può essere una vera e propria fonte di nuovi affari per i rivenditori.

