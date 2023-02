Borsa: canapa, la media generale è positiva, ma USA e Canada chiudono in rosso

Le due principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, ovvero Canada e USA, in controtendenza rispetto alla media generale della chiusura borsistica settimanale, vedono i propri dati in negativo, chiudono la settimana borsistica, quindi, in rosso. E’ una situazione alquanto particolare ma -se si tiene conto della grande volatilità borsistica che caratterizza il periodo a cavallo tra la fine del 2022 e questo 2023 iniziato ormai da due mesi- potrebbe risultare anche qualcosa di non particolarmente strambo. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.18, +0,02 (+0,20%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 15,70, -0,45(-2,79%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 16,45, +0,01(+0,06%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 89.21, -0,12(-0,13%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire nel mese di febbraio 2023

Come la maggior parte delle persone che leggono questo articolo, vogliamo vedere le azioni della cannabis crescere. Troviamo che abbiano un prezzo interessante, ma abbiamo espresso alcune preoccupazioni che persistono, come il volume di scambi molto basso. Il New Cannabis Ventures Global Cannabis Stock Index è salito del 9,1% da un anno all’altro, un risultato migliore del mercato azionario complessivo, ma il volume è stato molto basso. Anche questa settimana, quando le azioni della cannabis hanno guadagnato nonostante la debolezza del mercato azionario generale, non c’è stato molto volume. Venerdì ci sono stati solo 9 nomi scambiati sopra i 5 milioni di dollari, un numero storicamente molto basso.

Il mercato è stato piuttosto volatile negli ultimi mesi, soprattutto a causa dell’attesa di un’azione federale. Uno dei fattori che hanno spinto al rally è stata l’azione di grazia del presidente Biden, che però si è rivelata piuttosto insignificante. Poi, il mercato si è eccitato eccessivamente per la possibile approvazione del SAFE Banking. Continuiamo a credere che le azioni della cannabis non abbiano bisogno di modifiche legali federali per avanzare, anche se potrebbe esserci un’enorme spinta per le azioni della cannabis se la tassazione 280E venisse abolita o se le borse permettessero alle aziende americane di cannabis di quotarsi. Se Canopy Growth riuscirà a mantenere la sua quotazione al NASDAQ e ad acquistare tre società americane di cannabis, probabilmente anche le più grandi società americane di cannabis saranno in grado di quotarsi.

Dal nostro punto di vista, le azioni della cannabis sono così a buon mercato che non hanno bisogno di molto per salire. Ecco dove sono scambiati i maggiori produttori americani di cannabis in base al valore d’impresa e all’EBITDA rettificato previsto per il 2023.What We Need to Get Rallying – New Cannabis Ventures

Il tasso medio di crescita delle vendite del gruppo previsto per il 2023 è del 18,4%, mentre la crescita dell’EBITDA rettificato dovrebbe superare il 41%.

Riteniamo che il solo fatto di soddisfare le aspettative senza che gli analisti abbassino le loro previsioni contribuirà a far salire il mercato. La stagione degli utili del quarto trimestre per le società americane di cannabis inizia a fine febbraio e non è ancora del tutto programmata. Chi volesse vedere i tempi man mano che si sviluppano può guardare il nostro calendario per le chiamate agli utili.

Gli investitori che guardano alle azioni della cannabis vedono le basse valutazioni, ma anche titoli che sono stati sottoposti a forti pressioni. I contrariati possono apprezzare questa combinazione, ma la maggior parte degli investitori vuole vedere un miglioramento dei prezzi prima di essere coinvolti. Quindi, se vogliamo vedere più volume per avere fiducia in un grande rally, ci vorrà del tempo. La stagione degli utili potrebbe giocare un ruolo chiave se le aziende leader genereranno ricavi e redditività vicini alle aspettative.

2. Agrify Corporation ( NASDAQ:AGFY )

GrowGeneration Corp.

GrowGeneration Corp. attraverso le sue controllate possiede e gestisce negozi al dettaglio di giardinaggio idroponico e biologico negli Stati Uniti. Il 7 febbraio la società ha annunciato l’assunzione di Clifton Tomasini come vicepresidente delle operazioni.

Tomasini sarà responsabile della supervisione di tutte le operazioni e della guida della redditività dell’organizzazione. Ciò avverrà garantendo la collaborazione, la responsabilità e, soprattutto, la soddisfazione dei clienti.

Le parole del CEO

Darren Lampert, co-fondatore e amministratore delegato di GrowGen, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare Clif Tomasini come nostro vicepresidente delle operazioni. Clif ha trascorso molti anni nel settore idroponico e comprende le complessità dei vari mercati che serviamo. Ha un forte background idroponico e operativo che porterà grandi benefici all’intera organizzazione di GrowGeneration”.

Agrify Corporation

Cresco Labs Inc. insieme alle sue filiali coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio

Agrify Corporation sviluppa soluzioni di coltivazione ed estrazione di precisione hardware e software per l’industria della cannabis e della canapa negli Stati Uniti. Recentemente l’azienda ha annunciato un piano strategico per favorire una crescita sostenibile a lungo termine.

Il piano consiste principalmente nella riduzione di alcuni costi e nello sfruttamento di varie sinergie di costo per ottenere nuove efficienze operative. Ad esempio, l’aumento del fatturato di prima linea attraverso sforzi di vendita mirati nei canali più interessanti. Inoltre, l’assemblaggio della migliore leadership e dei migliori talenti del settore.

Le parole dell’azienda

“Negli ultimi anni, Agrify ha rafforzato la sua posizione di fornitore di soluzioni leader nel settore della cannabis, offrendo ai clienti una suite completa di prodotti e servizi altamente convincenti per la coltivazione e l’estrazione”, ha dichiarato Raymond Chang, presidente e amministratore delegato di Agrify.

Andamento borsistico aggiornato in data 24 febbraio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 24 febbraio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La società madre si fonderà con la società californiana di cannabis Gold Flora

TPCO Holding Corp. (“La Capogruppo” o la “Società”) (NEO: GRAM) (OTCQX: GRAMF), un’azienda californiana leader nel settore della cannabis orientata al consumatore, e Gold Flora, un’azienda californiana leader nel settore della cannabis integrata verticalmente, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale (l'”Accordo di Fusione”) per unire le società in una fusione per azioni (la “Business Combination”). Secondo i termini dell’Accordo di Fusione, gli azionisti della Capogruppo possiederanno circa il 49% e i possessori di Gold Flora circa il 51% delle azioni ordinarie in circolazione della società combinata, su base proforma, al momento della conclusione della Business Combination.

Vantaggi chiave dell’operazione e motivazioni strategiche

Aumento delle dimensioni e della scala per diventare un operatore leader nel più grande mercato mondiale della cannabis. Si prevede che la società combinata gestirà un’impronta di 20 negozi al dettaglio, 12 marchi commerciali, 3 centri di distribuzione, 1 impianto di produzione e 6 impianti di coltivazione, fornendo le dimensioni e la scala per posizionare la società combinata come leader in California.

Stabilire una piattaforma fortemente integrata verticalmente per raggiungere l’efficienza finanziaria e operativa, come uno dei maggiori coltivatori indoor e operatori al dettaglio in California. L’azienda combinata disporrà di una copertura per la coltivazione indoor di circa 72.000 piedi quadrati, con l’opportunità di espandersi ad altri 240.000 piedi quadrati, fondamentale per controllare la catena di approvvigionamento e i livelli di inventario, fornendo al contempo fiori di alta qualità e prodotti orientati ai fiori che sfruttano un’eccezionale libreria di genetiche proprietarie per fornire offerte esclusive in linea con le richieste dei consumatori.

Si prevede che le significative sinergie porteranno a un miglioramento dei margini e a una maggiore redditività in tutti i settori verticali. Grazie alla razionalizzazione delle operazioni di vendita al dettaglio, all’utilizzo della scala per accedere al potere d’acquisto di grandi quantità e all’eliminazione dei contratti con terzi, si prevede che la società combinata realizzerà risparmi sui costi annui compresi tra i 20 e i 25 milioni di dollari, migliorando ulteriormente il margine lordo e la redditività e creando valore per gli azionisti.

Riduzione dei costi di terzi attraverso l’ottimizzazione della catena di fornitura. La società combinata ridurrà i contratti con terzi quando sarà opportuno dal punto di vista strategico e dei costi, utilizzando le capacità di Gold Flora e controllando la sua catena del valore.

L’entità combinata sarà ben posizionata come un portafoglio di marchi tra i primi 10 per fatturato. Essendo due dei principali operatori dello Stato, la Business Combination porterà a un’offerta di prodotti diversificata e altamente complementare per i clienti, con una varietà di fattori di forma e di marchi per profili di consumatori differenziati. Inoltre, con solo il 13% di sovrapposizione tra gli attuali punti vendita dell’azienda, vi è una significativa opportunità di cross-selling dei marchi in diverse basi di clienti per stimolare la crescita organica.

Profilo finanziario migliorato con un bilancio solido. La società combinata avrebbe un fatturato proforma di 116,4 milioni di dollari per il periodo di nove mesi conclusosi il 30 settembre 2022, con un margine lordo del 33%¹. Grazie a una solida base per accelerare la crescita, la società combinata sarà ben posizionata per capitalizzare le opportunità di mercato che si prospettano come azienda pubblica leader nel settore della cannabis in California

Il nuovo amministratore delegato di Greenlane punta a registrare profitti e a costruire i marchi

Greenlane Holdings (NASDAQ: GNLN) è un’azienda di cannabis ausiliaria che possiede e gestisce un portafoglio di marchi di carta, vetro, vaporizzatori e imballaggi. Craig Snyder ha assunto il ruolo di CEO all’inizio del 2023, mentre il precedente CEO Nick Kovacevich è passato al ruolo di Chief Corporate Development Officer. Snyder si è incontrato con New Cannabis Ventures per parlare della strategia omnichannel globale dell’azienda, della sua attenzione ai marchi e dei suoi obiettivi principali per l’azienda come CEO.

Il nuovo CEO

Snyder ha iniziato la sua carriera nella Marina degli Stati Uniti e poi ha costruito un background nel settore dei prodotti di largo consumo con ruoli alla Pepsi Cola e alla Citibank. È stato presidente di Greenlane prima di diventarne amministratore delegato. Ha paragonato la posizione dell’azienda e dell’industria della cannabis a quella dell’industria tecnologica nei primi anni 2000. L’industria della cannabis sta attraversando un periodo di assestamento. L’azienda ha recentemente completato tre importanti acquisizioni e un’integrazione ERP. L’azienda ha avuto bisogno di tempo per digerire queste acquisizioni e ora è pronta a entrare in una fase di crescita, secondo Snyder.

In qualità di CEO, Snyder ha tre obiettivi principali. Il primo è aiutare l’azienda a raggiungere la redditività entro il quarto trimestre di quest’anno. Prevede che il raggiungimento di questo obiettivo avrà un impatto significativo sul modo in cui i mercati dei capitali considerano Greenlane. In secondo luogo, sta dando priorità all’innovazione. L’azienda intende continuare a lanciare nuovi prodotti. In terzo luogo, l’azienda si concentra sul potenziamento delle sue capacità di commercio elettronico.

Marchi di proprietà e partnership

I marchi di proprietà di Greenlane comprendono EYCE, DaVinci, Groove e Higher Standards. Groove è il nuovo marchio di prodotti a base di cannabis dell’azienda, lanciato alla fine del 2022. Secondo Snyder, questo marchio è stato progettato per essere più accessibile ai clienti. L’azienda collabora anche con i marchi partner K. Haring e Marley Natural. Ha in programma il lancio di 20 nuovi prodotti nel suo portafoglio di marchi.

Canopy Growth vende 100 milioni di dollari di obbligazioni convertibili

Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” o la “Società”) (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo (l'”Accordo”) con un investitore istituzionale (l'”Investitore Istituzionale”) per l’acquisto e la vendita di un massimo di 150.000.000 di dollari USA di importo nominale aggregato di obbligazioni convertibili senior non garantite (le “Obbligazioni Convertibili”).

In base ai termini del Contratto, l’Investitore Istituzionale ha acquistato inizialmente 100.000.000 di obbligazioni convertibili e ulteriori 50.000.000 di obbligazioni convertibili saranno acquistate nel caso in cui determinate condizioni delineate nell’Indenture (come definite di seguito) siano soddisfatte o rinunciate. Come descritto di seguito, Canopy Growth non dovrà versare in nessun caso denaro contante per quanto riguarda il capitale, gli interessi o qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dei termini delle obbligazioni convertibili.

Le Obbligazioni Convertibili sono state acquistate in base a una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-3ASR presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in relazione all’offerta e alla vendita delle Obbligazioni Convertibili e delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni Comuni”) sottostanti le Obbligazioni Convertibili. Le Obbligazioni Convertibili sono state vendute a 1.000 dollari per Obbligazione Convertibile e fruttano un interesse del 5,0% annuo, pagabile in Azioni Comuni alla prima delle due date seguenti: (i) il momento della conversione delle Obbligazioni Convertibili; oppure (ii) il 28 febbraio 2028 (la “Data di Scadenza”). Nessun pagamento in contanti sarà dovuto da Canopy Growth in nessuna circostanza in relazione al capitale, agli interessi o a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dei termini dell’indenture datata 21 febbraio 2023 tra la Società e Computershare Trust Company of Canada (l'”Indenture”), in qualità di fiduciario, che disciplina le Obbligazioni Convertibili. Le Obbligazioni convertibili sono convertibili in Azioni ordinarie a scelta dell’Investitore istituzionale a un prezzo di conversione pari al 92,5% del prezzo medio ponderato per il volume di tre giorni delle Azioni ordinarie che termina il giorno di negoziazione precedente la conversione. Alla Data di scadenza, anche l’importo principale delle Obbligazioni convertibili, compresi gli interessi maturati ma non pagati, sarà pagato in Azioni ordinarie.

Le vendite di cannabis canadese sono aumentate a dicembre

Statistics Canada ha pubblicato le vendite al dettaglio di dicembre per il paese, con un aumento delle vendite di cannabis rispetto a novembre, che hanno raggiunto la cifra record di 425,9 milioni di dollari, con un incremento del 13,8%. Novembre è stato rivisto da 373,3 milioni di dollari a 374,3 milioni di dollari. La crescita giornaliera è aumentata del 10,1%. Le vendite sono aumentate del 20,2% rispetto a un anno fa, rispetto al tasso di crescita del 9,9% di novembre che è stato rivisto al 10,2%. Nel 2022, le vendite totali sono aumentate del 17,9% a 4,52 miliardi di dollari.

L’aumento del numero di negozi e il calo dei prezzi dei fiori, che hanno sottratto i consumatori al mercato illegale, hanno favorito le vendite. In Ontario, la provincia più grande per popolazione, le vendite sono aumentate del 15,1% rispetto a novembre e del 35% rispetto a un anno fa. L’Alberta, la seconda provincia in ordine di grandezza, ha registrato un aumento dell’11,1% rispetto a novembre e del 12% rispetto a un anno fa. Il Quebec ha registrato un aumento del 12,7% rispetto a novembre e un calo del 2% rispetto a un anno fa, mentre la British Columbia ha registrato un aumento del 13,3% rispetto a novembre e un progresso del 21% rispetto a un anno fa.

Sulla base dei suoi dati, Hifyre IQ aveva previsto vendite per dicembre pari a 400,2 milioni di dollari. Sulla base dei suoi dati, il fornitore di analisi dei dati ha stimato che le vendite di gennaio saranno inferiori del 3,6%, con un calo del 9,4% rispetto al livello effettivo e un aumento dell’11,3% rispetto a un anno fa. Hifyre stima che le vendite al di fuori dei fiori e dei pre-roll siano state del 32,7% a dicembre e del 32,0% a gennaio.

TILT Holdings completa la cessione in leasing e riduce il debito

TILT Holdings Inc. (“TILT” o la “Società”) (NEO: TILT) (OTCQX: TLLTF), fornitore globale di soluzioni commerciali per la cannabis che includono tecnologie per l’inalazione, coltivazione, produzione, lavorazione, sviluppo di marchi e vendita al dettaglio, ha annunciato oggi una serie di transazioni che alleggeriscono la scadenza del debito a breve termine e riducono ulteriormente il debito non rotativo della Società a 46 milioni di dollari, rispetto agli 86,7 milioni di dollari del dicembre 2021.

La Società ha rimborsato 2 milioni di dollari di debito, ritirando la parte restante della sua linea di credito senior del 2019, precedentemente prorogata al 28 febbraio 2023, senza ulteriori obblighi. Successivamente, il 15 febbraio 2023, la Società ha modificato e prorogato i termini con i suoi detentori di note junior (i “detentori di note junior”) per emettere cambiali modificate e ristilizzate (le “Note modificate e ristilizzate”) con un saldo capitale aggregato di 38 milioni di dollari USA. Le cambiali emendate e rideterminate hanno un tasso di interesse variabile pari al più alto tra il 16% e il Prime +8,5% e scadono nel febbraio 2026. Inoltre, il 15 febbraio 2023, la Società ha emesso 8,2 milioni di dollari di cambiali garantite con pagamento in natura, con scadenza febbraio 2027 e con lo stesso tasso d’interesse delle note emendate e rinnovate, a soddisfazione di alcuni debiti pregressi e maturati detenuti dai titolari di note junior. La Società non ha ricevuto nuovi proventi dagli obbligazionisti junior a seguito delle modifiche apportate alla linea di credito.

Circa 62 milioni di warrant emessi in base alla linea di credito senior del 2019 sono scaduti senza essere esercitati nel novembre 2022. In concomitanza con l’emissione delle Note Modificate e Ristrutturate, la Società ha successivamente emesso circa 92 milioni di warrant con scadenza settennale (ciascuno un “Warrant”). Ogni Warrant è esercitabile in qualsiasi momento prima della sua scadenza per un’azione comune della Società a un prezzo di esercizio di 0,07084 dollari USA per azione comune.

Inoltre, TILT ha completato l’operazione di sale-leaseback precedentemente annunciata con Innovative Industrial Properties, Inc. relativa al suo stabilimento di White Haven, Pennsylvania, per un valore di 15 milioni di dollari; i proventi netti sono stati utilizzati per il rimborso del debito e del capitale circolante.

