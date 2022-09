Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con andamento opposto, la Borsa USA chiude in rosso, la Borsa Canapa Canada chiude in positivo. L’indice medio delle piazze borsistiche internazionali, però, chiude la settimana corrente con valori positivi. Tutto questo dimostra, ancora una volta, quanta volatilità persista, ancor oggi, sul clima borsistico mondiale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 14.43, +0,10 (+0,70%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 24,55, -0,43 (-1,72%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 22,93, +0,03 (+0,13%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 95.54, +0,30 (+0,31%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte del mese di settembre 2022

L’inizio della settimana per le azioni della marijuana mostra ancora un leggero calo dopo l’apertura. Le contrattazioni di metà giornata non sono state negative per alcuni, mentre altre società di cannabis quotate in borsa non sono riuscite a registrare un significativo rialzo. Tuttavia, con un nuovo mese di contrattazioni aumenta la volatilità. Quando inizia un nuovo mese o addirittura una nuova settimana, c’è sempre un certo livello di speculazione che può causare un aumento o un calo. Se gli investitori vengono a conoscenza di notizie positive, nella maggior parte dei casi si assiste a un aumento delle azioni della marijuana.

L’altro lato della speculazione è la paura di ciò che potrebbe andare storto o non accadere all’interno del mercato. L’industria della cannabis nel suo complesso è ancora relativamente giovane e in via di sviluppo. Questo può portare a speculare ancora di più su ciò che può accadere in futuro. Per coloro che sono alla ricerca di azioni di marijuana da acquistare, questo potrebbe essere un buon momento con questa volatilità. Quando si verifica un calo, è sempre un buon momento per prendere posizione con alcuni dei migliori titoli di marijuana da tenere d’occhio.

L’industria della cannabis è caratterizzata da molte novità che possono giocare un fattore nel settore. Anche se la media delle contrattazioni è in calo, il settore della cannabis ha visto più azioni oggi che in questo periodo dell’anno scorso. Quindi, se state cercando di investire, assicuratevi di fare i compiti a casa prima. Per avere il massimo vantaggio è sufficiente una buona due diligence. Le società che seguono sono alcune opzioni da considerare quando si cercano buone azioni di marijuana da tenere d’occhio nel mercato azionario di oggi. 2 Marijuana Stocks To Watch After A Long Weekend – Marijuana Stocks | Cannabis Investments and News. Roots of a Budding Industry.™

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di settembre 2022

1. Goodness Growth Holdings, Inc. ( OTC:GDNSF )

2. Cronos Group Inc. ( NASDAQ:CRON )

Goodness Growth Holdings, Inc.

Goodness Growth Holdings, Inc. opera come azienda di cannabis guidata da medici negli Stati Uniti. L’azienda coltiva cannabis in serre ecologiche. Inoltre, produce estratti di cannabis di grado farmaceutico.

Plus e vende i suoi prodotti attraverso la sua rete di dispensari al dettaglio a marchio Green Goods e altri Goodness Growth, oltre che attraverso dispensari di terzi. Il 25 agosto l’azienda ha annunciato il lancio dei pre rolls di Boundary Waters in Minnesota.

Le parole dell’azienda

“Il nostro marchio Boundary Waters è stato ispirato dalla bellezza e dalla calma della Boundary Waters Canoe Area Wilderness e dall’importanza di mantenere le terre pubbliche, come le BoundaryWaters, pulite e sicure”, ha dichiarato Harris Rabin, ChiefMarketing Officer di Goodness Growth. “Prendiamo sul serio questa missione e abbiamo applicato il concetto di conservazione ambientale al packaging dei nostri prodotti Boundary Waters”.

Cronos Group Inc.

Cronos Group Inc. opera come azienda produttrice di cannabinoidi. Produce, commercializza e distribuisce integratori e prodotti cosmetici derivati dalla canapa attraverso l’e-commerce, la vendita al dettaglio e i canali dei partner dell’ospitalità con i marchi Lord Jones e Happy Dance negli Stati Uniti.

azioni cron

L’azienda coltiva, produce e commercializza cannabis e prodotti derivati per il mercato medico e per adulti. Tra le notizie recenti, il 9 agosto la società ha pubblicato gli utili del secondo trimestre 2022.

I dati finanziari

Il fatturato netto di 23,1 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022 è aumentato di 7,4 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre del 2021.

L’utile lordo di 4,1 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022 è migliorato di 19,9 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre del 2021.

L’EBITDA rettificato di (18,8) milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022 è migliorato di 31,0 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre del 2021.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 9 settembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 9 settembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Ramm Pharma acquista l’azienda polacca di canapa da TGOD per 1,2 milioni di dollari australiani

La Ramm Pharma Corp. con sede a Toronto ha acquisito HemPoland dalla The Green Organic Dutchman Holdings per 1,2 milioni di dollari canadesi (910.000 dollari) in contanti.

In un comunicato stampa, Ramm ha dichiarato che l’acquisizione fornisce l’accesso alla “rete di distribuzione, ai marchi premium riconosciuti, alle tecnologie di estrazione dell’olio di canapa e a un ulteriore punto d’appoggio sinergico nel mercato europeo” di HemPoland.

Questa è la seconda mossa di Ramm in Europa, dopo l’acquisizione della Canapar Corp. con sede in Sicilia nel 2021.

L’olandese verde e biologico – noto anche con il suo simbolo alla borsa valori canadese, TGOD – stava cercando di disfarsi della filiale da mesi.

La vendita è l’ultimo asset ceduto da un produttore canadese autorizzato a un prezzo nettamente inferiore ai costi.

Nel 2018, TGOD, con sede a Mississauga, Ontario, ha accettato di acquistare HemPoland, una promettente azienda con sede a Elblag, in Polonia, per 20,4 milioni di dollari australiani in contanti e azioni.

All’epoca, l’azienda canadese ha dichiarato di voler investire altri 13,5 milioni di dollari australiani nell’azienda per finanziare lo sviluppo del prodotto e l’espansione europea.

Una fattoria di canapa industriale inizia a raccogliere i primi semi in Idaho

Una fattoria di canapa a Buhl, in Idaho, ha iniziato a raccogliere il primo raccolto di semi di canapa industriale dello Stato.

L’Idaho è stato l’ultimo Stato degli Stati Uniti ad approvare una legge sulla canapa quando, alla fine del 2021, ha legalizzato la produzione, il trasporto e la vendita di canapa industriale.

La fattoria di canapa, chiamata 1000 Springs Mill, intende coltivare canapa per il mercato industriale, compresa la plastica e l’etanolo, secondo l’emittente televisiva KSAW di Nampa.

Il dipartimento dell’agricoltura dell’Idaho ha iniziato a ricevere le domande per i coltivatori di canapa nel novembre 2021.

La legge sulla canapa dello Stato consente la coltivazione e il trasporto della canapa, ma non la vendita di prodotti a base di THC – un compromesso per consentire agli agricoltori di coltivare la coltura, riducendo al contempo la confusione delle forze dell’ordine in merito agli statuti sulla marijuana dello Stato.

Allied Corp. avvia un’enorme spedizione di cannabis

La canadese Allied Corp. sostiene di aver spedito la più grande esportazione di cannabis (legale) del mondo finora conosciuta.

Fondata da Calum Hughes, PhD, Allied Corp. fornisce una varietà di formulazioni e prodotti a base di cannabis per la salute e il benessere. La filiale colombiana, interamente controllata, è un produttore autorizzato di cannabis per applicazioni mediche, di ricerca e industriali.

L’azienda ha iniziato a esportare cannabis essiccata dalla Colombia nel giugno di quest’anno – una modesta quantità di 272 kg. A questa è seguita un’altra spedizione di 200 kg in luglio, poi 1.728 kg in agosto (destinati alla Svizzera). L’ultima spedizione è stata di ben 3.425 kg, sempre in agosto.

“La gestione logistica che è stata necessaria per far approvare l’esportazione di oltre 7500 libbre di cannabis e metterle su un aereo non è stata un’impresa facile”, ha detto il signor Hughes.

Hughes afferma che l’azienda ha già spedito più di un terzo del volume che l’intero settore della cannabis canadese ha esportato nel 2020.

“Stiamo continuando a scalare ogni mese che passa, in particolare quando entreremo nel mese di settembre con il raccolto di THC elevato”, ha detto.

Tra i vantaggi dichiarati di avere operazioni di cannabis terapeutica in Colombia, l’azienda elenca:

un ambiente normativo più accogliente e favorevole alla cannabis

Infrastrutture agricole che rivaleggiano con quelle degli Stati Uniti e del Canada

Costi di gestione e operativi più bassi

Per quanto riguarda questi ultimi, Allied afferma che il costo di produzione in Colombia è di 10-15 centesimi al grammo, rispetto al costo di produzione di 1,50-2,00 dollari al grammo in Canada.

E poi ci sono le caratteristiche naturali:

“La Colombia offre l’ambiente più adatto per coltivare la cannabis su scala, garantendo un volume costantemente elevato, una qualità eccellente e una produttività efficiente”, afferma Allied. L’azienda dichiara di aver registrato una banca di semi che supera le 3.000 varietà di semi indigeni e 167 ibridi provenienti da tutto il mondo.

Oltre alle operazioni in Colombia, Allied ha tre marchi di CBD sul mercato degli Stati Uniti. Allied ha anche un impianto di coltivazione in Nevada, USA, “con l’obiettivo di essere pronta per la legalizzazione negli Stati Uniti”.

L’azienda afferma di avere anche prodotti a base di cannabis in fase di sviluppo farmaceutico con indicazioni per depressione, ansia e PTSD.

Una azienda neozelandese di cannabis terapeutica cerca di raccogliere fondi

Greenfern Industries Limited (NZX:GFI) ha dato il via a un’offerta di 1,2 milioni di dollari neozelandesi agli investitori all’ingrosso, nell’ambito di una campagna di raccolta di 5 milioni di dollari.

Greenfern è un’azienda autorizzata di cannabis terapeutica e biotecnologia che ha anche interessi nella canapa industriale, negli alimenti di canapa e nella cura del corpo. L’azienda opera principalmente dalla sua struttura di ricerca sulla cannabis terapeutica alimentata al 100% da energia rinnovabile e dal suo centro di lavorazione della canapa a Normanby, nel Taranakimeridionale.

Le azioni saranno offerte agli investitori all’ingrosso a 0,115 dollari neozelandesi, con un investimento minimo richiesto di 10.000 dollari. Greenfern fa notare che l’offerta viene effettuata con uno sconto del 30% sul prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) a 30 giorni al momento dell’emissione.

La società ha anche annunciato di aver ottenuto una licenza per l’esportazione di farmaci controllati dall’autorità neozelandese per la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici Medsafe, legata alla licenza per la cannabis terapeutica per le operazioni di GFI a Taranaki.

Al momento la situazione è un po’ strana: nessuna struttura di analisi in Nuova Zelanda è in grado di effettuare e soddisfare i criteri di analisi rispetto agli standard minimi di qualità neozelandesi imposti da Medsafe, per cui i prodotti devono essere inviati all’estero per questi test.

“I progressi sono fondamentali e questo è un altro passo nella giusta direzione per il team di GFI”, ha dichiarato l’amministratore delegato Dan Casey.

Tra le altre notizie recenti di GFI, alla fine del mese scorso l’azienda ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’australiana Cannvalate, che prevede la creazione di una nuova entità denominata NewCo che acquisirà il diritto esclusivo e la licenza per la distribuzione di Syndros in Nuova Zelanda, Australia e nelle isole del Pacifico.

SYNDROS (dronabinol) è stato il primo e tuttora l’unico prodotto a base di tetraidrocannabinolo (THC) approvato dalla FDA degli Stati Uniti, che viene utilizzato nei pazienti che soffrono di nausea e vomito indotti dalla chemioterapia e che non sono stati affrontati con l’uso di farmaci anti-nausea convenzionali. Viene anche utilizzato per contrastare la perdita di peso nelle persone affette da AIDS.

Se la NewCo dovesse andare avanti, GFI acquisirebbe la società, a determinate condizioni.

Secondo GFI, l’acquisizione verrebbe utilizzata per sostenere l’obiettivo di GFI di avere uno dei primi farmaci da banco a base di CBD registrati a disposizione degli australiani che soffrono di ansia lieve. Questo è un po’ confuso, dato che il Syndrol è una formulazione a base di THC piuttosto che di CBD e ha altre indicazioni.

In ogni caso, a marzo di quest’anno Greenfern ha chiarito di avere l’obiettivo di registrare un prodotto a base di cannabidiolo da banco in Australia, come hanno fatto molte altre aziende. La gara è aperta per vedere chi è il primo.

Just Brands, controllata di Flora Growth, acquisisce No Cap Hemp Co.

Just Brands, filiale della Flora Growth Corp. di Toronto, con sede in Florida, ha acquisito tutte le attività della No Cap Hemp Co. con sede in Florida.

Secondo un comunicato stampa, invece di un accordo in contanti o in azioni, Just Brands, con sede a Fort Lauderdale, pagherà il 10% dei ricavi lordi delle vendite di prodotti No Cap.

L’importo totale che Just Brands pagherà è limitato a 2 milioni di dollari.

“Questa transazione consentirà a Flora di beneficiare immediatamente di un’attività redditizia, positiva per il flusso di cassa e in crescita”, ha dichiarato in un comunicato il presidente e amministratore delegato di Flora Growth Luis Merchan.

Flora Growth ha sottolineato nel suo comunicato che l’operazione aggiungerà:

Prodotti fumabili alla linea Just Brands.

Circa 75 unità di stoccaggio (SKU) al portafoglio di Flora e ai marchi Moonblunt e No Cap.

Prodotti fumabili alla linea Just Brands.

Nel comunicato si legge anche che “la tecnologia di infusione del gas di No Cap dovrebbe integrare le capacità produttive di Flora Labs” e che la tecnologia di infusione del gas dell’azienda di Davie, in Florida, dovrebbe aumentare le capacità produttive di Flora Labs.

Questa acquisizione arriva dopo l’acquisto a febbraio, da parte di Flora Growth, del marchio di benessere JustCBD per 16 milioni di dollari.

“L’offerta di prodotti unici di No Cap, unita alla solida distribuzione di JustCBD, posiziona Flora come leader nel segmento dei cannabinoidi alternativi”, ha aggiunto Merchan.

Per la prima metà del 2022, Flora ha registrato un aumento delle entrate a 15 milioni di dollari, con un incremento del 117% rispetto alla seconda metà del 2021.

