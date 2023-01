Borsa: canapa, il 2022 si è chiuso male, ma il 2023 non apre meglio

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe con valori altalenanti, tra chiari e scuri. Alcuni valori, infatti, chiudono con un andamento timidamente positivo ma altri chiudono in rosso, così, segnalano che il problema principale del 2022, ovvero la estrema volatilità dei mercati azionari mondiali e la difficile perscrutabilità degli stessi. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.06, -0,05 (-0,49%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 15,50, +0,61(+4,10%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 15,06, -0,57(-3,65%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 79.36, +2,19(+2,84%).

L’indice globale delle azioni della cannabis crolla ai minimi storici in dicembre

Dopo aver interrotto a luglio una lunga striscia negativa di 17 mesi consecutivi di ribasso con un rally del 4,3%, il Global Cannabis Stock Index è sceso dell’1,3% ad agosto. A settembre ha registrato un nuovo minimo storico il 30 settembre a 11,26 e ha chiuso il mese con un calo del 25,9%. In ottobre e novembre è risalito fino a 13,67. A dicembre, dopo un iniziale rialzo, l’indice ha toccato il minimo storico prima di recuperare leggermente. Nel mese è sceso del 29,0% a 9,71.

L’indice è sceso del 23,7% nel terzo trimestre, per poi recuperare il 21,4% nei primi due mesi del quarto trimestre. Ha chiuso il trimestre con un calo del 13,8% e nel 2022 è sceso del 70,4%.

Dal picco del febbraio 2021, il Global Cannabis Stock Index è sceso dell’89,5% dal massimo di chiusura di 92,48.

I 4 nomi più forti di dicembre sono tutti saliti o scesi di meno del 10%:

Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ: JAZZ): +1.5%

Turning Point Brands (NYSE: TPB): -1,8%.

Chicago Atlantic Real Estate Finance (NASDAQ: REFI): -7,0%.

AFC Gamma (NASDAQ: AFCG): -10.0%

I titoli migliori non erano operatori di cannabis. Infatti, le due società più performanti sono diversificate e solo parzialmente coinvolte nell’industria della cannabis. Jazz Pharma, che ha acquistato GW Pharma l’anno scorso, è salita a dicembre e del 19,5% nel quarto trimestre. Turning Point Brands è salita dell’1,9% nel trimestre. Gli altri due, Chicago Atlantic e AFC Gamma, sono REITS ipotecari. Chicago Atlantic è salita del 4,6% nel trimestre e AFC Gamma del 2,8%.

I 4 nomi più deboli a dicembre sono tutti diminuiti di oltre il 46%:

Ayr Wellness (OTC: AYRWF) (CSE: AYR.A): -56,6%.

Columbia Care (OTC: CCHWF) (CSE: CCHW) (NEO: CCHW): -55.4%

Hempacco (NASDAQ: HPCO): -46.5%

Cresco Labs (OTC: CRLBF) (CSE: CL): -46,3%

Tre dei quattro titoli più scarsi dell’indice erano MSO e l’altro è una recente IPO nata da un’azione OTC di poco conto. Ayr Wellness e Hempacco sono stati tra i nomi più deboli a novembre ed entrambi hanno subito un calo sostanziale nel quarto trimestre. Ayr Wellness ha perso il 49,4%m, mentre Hempacco è sceso del 63,6%. Columbia Care e Cresco Labs, che prevedono di chiudere la loro fusione in sospeso nel 1° trimestre, sono scese rispettivamente del 40,0% e del 33,6% nel trimestre.

Abbiamo ribilanciato l’indice a partire dalla chiusura di oggi. Abbiamo abbassato il prezzo minimo da $1,00 a $0,50 in quanto continuiamo a richiedere una media di $800K al giorno di valore di trading. Nell’indice, che passerà da 28 a 25 nomi, entrano due LP canadesi, HEXO Corp (NASDAQ: HEXO) (TSX: HEXO) e Organigram (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI). Escono dall’indice AgriFORCE (NASDAQ: AGRI), BYND Cannasoft Enterprises (NASDAQ: BCAN) (CSE: BYND), Bright Green (NASDAQ: BGXX), Hempacco e Chicago Atlantic Real Estate Finance. Il prezzo di Bright Green era troppo basso e tutte non hanno raggiunto il valore minimo di scambio giornaliero.

Riassumeremo la performance dell’indice tra un mese. Per saperne di più sui membri dell’indice e sui requisiti per l’inclusione, visitate il Global Cannabis Stock Index. Assicuratevi di inserire la pagina tra i preferiti per rimanere aggiornati sui movimenti dei prezzi delle azioni della cannabis nell’arco della giornata o da un giorno all’altro. Un’analisi più completa dell’indice è disponibile su 420Investor.com.

New Cannabis Ventures gestisce sette indici proprietari progettati per aiutare gli investitori a monitorare i titoli della cannabis negoziati pubblicamente, tra cui il Global Cannabis Stock Index, nonché il Canadian Cannabis LP Index e i suoi tre sottoindici. Il sesto indice, l’American Cannabis Operator Index, è stato lanciato alla fine di ottobre 2018 e tiene traccia dei principali coltivatori, trasformatori e rivenditori di cannabis negli Stati Uniti. Più recentemente, alla fine di marzo 2021, abbiamo introdotto l’Ancillary Cannabis Index, che riflette il numero crescente di società quotate in borsa che forniscono beni o servizi agli operatori della cannabis.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per la chiusura del mese di gennaio 2023

Alcune azioni di marijuana hanno iniziato il 2023 con un buon slancio. Questo nuovo anno si presenta con continui progressi, innovazioni e nuovi inizi. L’industria della cannabis è ancora piuttosto giovane e si sta sviluppando giorno dopo giorno. Più le aziende progrediscono, meglio è per le azioni della marijuana. Alcune società di cannabis stanno lavorando a vari progetti che contribuiranno a far progredire il settore. Inoltre, dimostreranno l’innovazione di alcune di queste aziende. Vedremo nuovi prodotti di cannabis e le aziende che si sono unite nel 2022 iniziare a lavorare nel 2023.

Come già detto, l’industria della cannabis è ancora giovane, quindi c’è ancora molto da fare. Inoltre, questo nuovo anno sarà un’altra occasione per approvare un qualche tipo di riforma federale. Si spera che nel 2023 i politici e i legislatori riescano a portare a termine il lavoro. Al momento ci sono alcune proposte di legge in cantiere. Uno è per la fine della proibizione della cannabis e l’altro è per stabilire una sorta di banca della marijuana. Per non parlare del fatto che potremmo vedere altri Stati iniziare a legalizzare la cannabis.

Tutto questo può avere un esito positivo per le azioni della marijuana, soprattutto per la fine della proibizione della cannabis. Ciononostante, potrebbero esserci delle opportunità per trovare le migliori azioni di marijuana da comprare nel 2023. Assicuratevi di fare le vostre ricerche in anticipo e di costruire un piano di gioco che vi permetta di adattarvi all’andamento del settore. Le società di seguito elencate sono alcuni titoli della marijuana da tenere d’occhio nel 2023, appena iniziato.

1. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

2. Ascend Wellness Holdings, Inc. ( OTC:AAWH )

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Recentemente, l’azienda ha annunciato l’ampliamento del suo team dirigenziale. L’azienda ha nominato quattro posizioni dirigenziali e un nuovo membro del consiglio di amministrazione.

I dirigenti sono stati promossi Anthony Georgiadis a presidente e Matt Faulkner a direttore finanziario. Inoltre, Bret Kravitz è stato nominato consigliere generale e segretario. Inoltre, sono state nominate Rachel Albert a Direttore amministrativo e Dawn Wilson Barnes nel Consiglio di amministrazione della Società. Queste nomine entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Le parole dell’amministratore delegato

“Questi cambiamenti riflettono la naturale evoluzione dei membri del team ad alte prestazioni verso posizioni di maggiore responsabilità e dimostrano la nostra convinzione sulla forza della nostra leadership”, ha dichiarato Ben Kovle, fondatore, presidente e amministratore delegato di Green Thumb.

Ascend Wellness Holdings, Inc.

Ascend Wellness Holdings, Inc. si occupa di coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti confezionati a base di cannabis. Le sue categorie di prodotti di cannabis includono fiori, pre-roll, concentrati, vapes, edibles e altri prodotti legati alla cannabis. Il 2 dicembre, la società ha annunciato la partecipazione a diverse conferenze.

AWH

Tutte si sono svolte, tranne l’11° Conferenza Istituzionale Annuale di ATB. Neville e Koar parteciperanno al Virtual Life Sciences Day della conferenza, che si terrà giovedì 12 gennaio 2023. Saranno inoltre disponibili per incontri individuali. Contattate il vostro rappresentante ATB per partecipare.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 6 gennaio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 6 gennaio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

NCV illustra la performance del 2022 della sua famiglia di indici sulla cannabis

Come abbiamo descritto in un precedente articolo, il Global Cannabis Stock Index è crollato a dicembre dopo un rally di due mesi. L’indice è sceso del 29,0% e ha chiuso il 2022 con un calo record del 70,4% per l’anno.

Riassumeremo la performance degli altri indici gestiti che New Cannabis Ventures offre ai suoi lettori. Parleremo della performance dell’American Cannabis Operator Index, dell’Ancillary Cannabis Index e del Canadian Cannabis LP Index, nonché dell’indice Canadian Cannabis LP Tier 1, 2 e 3.

L’American Cannabis Operator Index è sceso di un incredibile 40,8% in dicembre, scendendo a 14,25.

Con un calo del 22,9% nel quarto trimestre, l’indice dopo il crollo di dicembre è sceso del 65,8% da un anno all’altro, superando di poco il Global Cannabis Stock Index.

L’indice, lanciato nell’ottobre 2018, ha finalmente toccato il minimo da marzo 2020.

Durante il mese di dicembre, i nomi più forti sono scesi tutti di meno del 24% e comprendono Charlotte’s Web (OTC: CWBHF) (TSX: CWEB), Schwazze (OTC: SHWZ) (CSE: SHWZ) e Upexi (NASDAQ: UPXI). Tre titoli sono scesi di oltre il 55%: Jushi Holdings (OTC: JUSHF) (CSE: JUSH), Ayr Wellness (OTC: AYRWF) (CSE: AYR.A) e Columbia Care (OTC: CCHWF) (CSE: CCHW) (NOE: CCHW). L’indice, che conta 16 membri, non prevede cambiamenti per il mese prossimo.

Gli investitori in cannabis sperano in un cambiamento di direzione del mercato

State leggendo una copia dell’edizione di questa settimana della newsletter settimanale di New Cannabis Ventures, che pubblichiamo da ottobre 2015. La newsletter include approfondimenti unici per aiutare i nostri lettori a rimanere all’avanguardia, oltre a link alle notizie più importanti della settimana.

Dopo un calo così massiccio, il peggiore nella storia dell’indice, il mercato potrebbe offrire alti rendimenti agli investitori nel 2023 e oltre. Se l’indice dovesse triplicare, sarebbe comunque in calo dalla fine del 2021. Per tornare al livello raggiunto alla fine del 2020, dovrebbe aumentare di oltre 4,5 volte.

Il fatto che un titolo o un settore sia in calo non significa che si riprenderà. Riteniamo tuttavia che il mercato sia molto ipervenduto e che offra ottime valutazioni per le buone aziende.

Sto leggendo un libro fantastico, Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man’s Fight for Justice di Bill Browder, fondatore e CEO di Hermitage Capital. Browder parla della costruzione di un enorme fondo di investimento incentrato sulla Russia e del suo crollo nel 1998. In breve tempo ha subito un calo di oltre il 90% e all’epoca stava affrontando una serie di sfide in Russia. Hermitage si riprese e divenne più grande che mai poco dopo il crollo. Speriamo che le azioni della cannabis si riprendano dalle grandi perdite del 2021 e del 2022, che hanno fatto scendere l’indice globale delle azioni della cannabis dell’89,5% dal picco del 2021 a febbraio.

Abbiamo condiviso le ragioni delle nostre prospettive positive e abbiamo discusso le attuali sfide che i titoli devono affrontare. Anche senza due catalizzatori che potrebbero davvero accendere l’interesse degli investitori, come la quotazione al NASDAQ per le aziende americane di cannabis o la fine della tassazione 280E, pensiamo che ci siano dei fattori trainanti che potrebbero ridare fiducia agli investitori, che stanno lottando con l’attuale rallentamento delle vendite, la contrazione dei margini e l’accesso limitato al capitale.

New Cannabis Ventures vi augura un grande e prospero anno nuovo e una ripresa del settore.

L’imprenditrice della cannabis Amber Senter parla di business californiano e di equità sociale

Amber Senter ha sempre avuto una passione per la cannabis. Il suo background nel branding e nel marketing l’ha portata per la prima volta nel 2013 nel settore della cannabis. Si è trasferita da Chicago a Oakland per una posizione di vendita e marketing in una piccola azienda di edibili.

Oggi Senter è un’imprenditrice della cannabis e una sostenitrice dell’equità sociale. È fondatrice e amministratrice delegata di MAKR House, un’azienda californiana di marchi di cannabis, e cofondatrice, presidente del consiglio di amministrazione e direttrice esecutiva di Supernova Women, un’organizzazione non profit che si occupa di potenziare le persone di colore nell’industria della cannabis. Si è seduta con New Cannabis Ventures per condividere la sua visione di leader dell’industria della cannabis in California e il suo punto di vista sul successo e sul lavoro che resta da fare in materia di equità sociale.

Casa MAKR

MAKR House crea e vende prodotti a base di cannabis a rivenditori autorizzati in California. L’azienda vende anche caffè. Ha prodotti a base di cannabis e caffè con il marchio Landrace Origins e ha un marchio di pre-roll infuso di cannabis. I prodotti dell’azienda sono disponibili nei dispensari della Bay Area e a gennaio si espanderà anche nella California meridionale.

Sebbene la raccolta di fondi sia stata difficile nel panorama attuale, l’azienda è riuscita ad attrarre investimenti di private equity. Secondo Senter, ha trovato persone che credono nei marchi e nel team.

Cannabis in California

Il mercato illecito persiste in California. Secondo Senter, le normative dello Stato creano un’alta barriera all’ingresso e non incentivano gli operatori non regolamentati a operare nel mercato legale. Senter ritiene che un allentamento delle normative creerebbe un maggiore incentivo a operare nello spazio legale, anche se le tasse rimarrebbero una sfida significativa.

Una lista dei desideri per gli investitori in cannabis

Quest’anno molte cose sono andate male per le azioni, ma quelle della cannabis hanno sofferto molto più di quanto avrebbero dovuto. Quest’anno terribile per le azioni della cannabis è peggiorato la scorsa settimana, quando i prezzi sono scesi drasticamente. Il New Cannabis Ventures Global Cannabis Stock Index è ora sceso di oltre il 70% nel 2022, dopo aver perso il 26% nel 2021.

L’ultimo calo sembra legato al fallimento del SAFE Banking, ma, come abbiamo recentemente condiviso, pensiamo che il SAFE Banking non sia un vero problema. Le valutazioni sono molto basse e ci aspettiamo che i fondamentali siano interessanti l’anno prossimo. Oggi vogliamo parlare di ciò che ci aspettiamo che accada sui temi chiave.

Legalizzazione federale

Il mercato ha commesso un grosso errore alla fine del 2020 dopo che i Democratici, tradizionalmente amici della legalizzazione della cannabis, hanno conquistato entrambe le camere del Congresso e la presidenza. L’ottimismo per il miglioramento della regolamentazione federale ha portato i prezzi molto in alto all’inizio di febbraio 2021, ma ora siamo scesi di quasi il 90% dal 10 febbraio 2021. A nostro avviso, questo è troppo.

La legalizzazione potrebbe avvenire, ma non crediamo che accadrà rapidamente. Temiamo inoltre che possa lasciare alla FDA il controllo del settore, il che potrebbe essere dannoso per gli operatori esistenti. Non ci sorprenderebbe, tuttavia, vedere qualche miglioramento normativo. Gli investitori non dovrebbero scommettere su una legalizzazione a breve, ma sarebbe molto bello vedere una riforma normativa, compresa l’eliminazione della tassazione 280E.

Il mercato illecito si ritira

Il mercato illegale è stato molto forte. L’aumento della concorrenza nel settore della cannabis legale, dovuto alla scalata, ha aggravato la pressione sui prezzi in alcuni mercati, come la California. Nel tempo, la maggiore fonte di crescita per l’industria della cannabis legale è la conversione dei mercati illeciti esistenti, man mano che nuovi Stati legalizzano l’uso per adulti e gli operatori scalano. Gli investitori dovrebbero tenere d’occhio le autorità di regolamentazione negli Stati chiave e sperare in un controllo più efficace sugli operatori illeciti.

Trulieve annuncia la chiusura del secondo finanziamento non diluitivo di 18,9 milioni di dollari per scopi aziendali generali

SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL” o la “Società”) e Nova Cannabis Inc. (TSX: NOVC) (“Nova”) sono liete di annunciare di aver concluso un accordo (l'”Accordo”) per l’attuazione di una partnership strategica (l'”Operazione”) che prevede la creazione di una piattaforma di vendita al dettaglio di cannabis ben capitalizzata in Canada secondo un modello di integrazione verticale con le capacità a monte di SNDL.

Tutte le informazioni finanziarie contenute nel presente comunicato stampa sono espresse in dollari canadesi, salvo diversa indicazione

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (“Trulieve” o “la Società”), un’azienda di cannabis leader e con i migliori risultati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura di un prestito commerciale garantito da un impianto di coltivazione e produzione situato in West Virginia per un ricavo lordo complessivo di 18,9 milioni di dollari. Trulieve pagherà interessi a un tasso fisso del 7,3% per i primi cinque anni del prestito decennale. Dopo cinque anni, il tasso si fissa al tasso del Tesoro a cinque anni più il 3,5% per il resto del prestito. L’azienda può rimborsare anticipatamente il prestito con denaro proveniente dalle attività senza penali di pagamento anticipato in qualsiasi momento. La Società intende utilizzare i proventi netti del prestito per scopi aziendali generali.

Trulieve è un’azienda leader nel settore della cannabis integrata verticalmente e un operatore multistatale negli Stati Uniti, con centri consolidati nel Nord-Est, nel Sud-Est e nel Sud-Ovest, con posizioni di mercato leader in Arizona, Florida e Pennsylvania. Trulieve è pronta per una crescita e un’espansione accelerate, costruendo una scala nella vendita al dettaglio e nella distribuzione in mercati nuovi ed esistenti attraverso la sua strategia di hub. Fornendo prodotti innovativi e di alta qualità attraverso il suo portafoglio di marchi, Trulieve offre esperienze ottimali ai clienti e aumenta l’accesso alla cannabis, aiutando pazienti e clienti a vivere senza limiti. Trulieve è quotata al CSE con il simbolo TRUL e viene scambiata sul mercato OTCQX con il simbolo TCNNF. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Trulieve.com.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database