Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe con valori chiaramente negativi. La differenza con le due settimane precedenti è netta, non solo in termini di differenza positivo/negativo ma anche per l’entità delle perdite e per la tanta strada persa in una sola settimana di valutazioni borsistiche. Regna sovrana la aleatorietà e la volatilità dei mercati internazionali nell’Era del Covid e pesa l’effetto degli assalti alle navi nel tratto marittimo del Golfo Persico.

Indice Marijuana Canada 162.97

In data 6/8/2021 è

Negativo: -4,79

Costituenti: 11

Cambio: -2,86

Prezzo di apertura: 167.33

Volume Totale: 116.98 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

29 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 172,57

30 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 170.58

3 agosto 2021 ore 10,30 AM raggiunto 166,61

4 agosto 2021 ore 10,30 AM raggiunto 165.12

4 agosto 2021 ore 04,00 PM raggiunto 162.99

Indice Marijuana Stati Uniti 100.38

In data 6/8/2021

Negativo: -1.88

Costituenti: 32

Cambio: -1.84%

Prezzo di apertura: 102.21

Volume Totale: 9.58 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

29 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 102.86

30 luglio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 101,51

2 agosto 2021 ore 10,30 AM raggiunto 102,93

3 agosto 2021 ore 10.30 AM raggiunto 101.74

4 agosto 2021 ore 10.30 AM raggiunto 101.50

4 agosto 2021 ore 04.00 PM raggiunto 100.38

Andamento borsistico aggiornato in data 6 agosto 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 6 agosto 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Bluebird Botanical acquisisce una società più piccola del Colorado

Bluebird Botanicals a Louisville, in Colorado, ha acquisito Precision Botanical, un produttore di CBD più piccolo anche in Colorado.L’acquisizione annunciata lunedì dà a Bluebird una catena di approvvigionamento più forte, secondo la società. I termini dell’accordo non sono stati resi noti. Bluebird produce isolati di CBD e caramelle gommose infuse. L’acquisizione include l’impianto di coltivazione di Precision in Oregon.

La Florida emette avvisi sui prodotti derivati dalla lavorazione della canapa provenienti dall’Oregon

Le autorità agricole della Florida avvertono i consumatori che alcuni prodotti a base di canapa dell’Oregon si presentano con “rocce, bastoncini e altro materiale estraneo” e livelli elevati di THC. L’avviso per i consumatori emesso all’inizio di questo mese avverte anche che i prodotti di canapa dell’Oregon si stanno presentando con certificati di analisi fasulli. L’avvertimento non indicava prodotti specifici o casi di contaminazione, ma solo che il Dipartimento dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida ha ricevuto “diversi reclami dei consumatori” sui prodotti dell’Oregon. Marijuana Moment ha riportato per primal’avvertimento della Florida.

La Cornell University conduce una ricerca circa lo stress ambientale sulle concentrazioni di CBD e THC: nessuna relazione

Un nuovo studio dei ricercatori della Cornell University non ha trovato prove che lo stress ambientale provochi un aumento delle concentrazioni di THC o dei rapporti tra le concentrazioni di CBD e THC. Lo studente laureato Jacob Toth ha creato una serie di trame di ricerca a Ginevra, New York, tra cui aree di controllo e cinque trattamenti antistress applicati a tre cultivar di canapa geneticamente non correlate e ad alto contenuto di CBD. I trattamenti antistress includevano: • Condizioni di alluvione. • Esposizione a etefone, un fitoregolatore utilizzato per la maturazione dei frutti. • Oidio. • Erbicida. • Ferite fisiche. Toth ha testato il contenuto di THC e CBD delle cultivar negli appezzamenti per un periodo di quattro settimane mentre i fiori maturavano.

Un coltivatore e spedizioniere di prodotti biologici sta introducendo i baby green di canapa nella catena distributiva dei propri prodotti

Un coltivatore e spedizioniere di prodotti biologici della California sta introducendo i baby green di canapa nella catena di approvvigionamento dei prodotti. Field Fresh Farms, un’operazione di agricoltura, raffreddamento e spedizione di quarta generazione con fattorie a Watsonville, in California, e Yuma, in Arizona, è tra le prime aziende ad offrire baby green di canapa come ingrediente nelle miscele di insalate a foglia verde per il servizio di ristorazione e società di vendita al dettaglio. Il prodotto speciale, nuovo sul mercato, è certificato biologico dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e sarà venduto con l’etichetta Beach Road Organics. L’azienda sta sviluppando il marchio del prodotto e l’imballaggio per la vendita al dettaglio, che verranno lanciati entro la fine dell’anno, ma il prodotto grezzo è disponibile per il servizio di ristorazione. Il mix di canapa per bambini è pubblicizzato per essere “ricco di sostanze nutritive”, contenente omega 3, 6 e 9, potassio e calcio, con “profili di sapore unici che vanno dall’agrumato al terroso”, secondo una dichiarazione dell’azienda. L’azienda afferma che il mix contiene “THC estremamente minimo o nullo” e offre al consumatore gli “eccezionali benefici per la salute della canapa”.

La zona grigia del Delta-8: i test di laboratorio potrebbero dire qualcosa di più in termini di sicurezza

Nel tentativo di rilanciare un’economia in crisi di CBD, i produttori di canapa stanno sintetizzando il delta-8 THC. Commercializzano i loro prodotti ai consumatori che desiderano lo sballo tipicamente associato al delta-9 THC negli Stati o nelle regioni in cui il delta-9 THC è illegale. Sembra soddisfare i consumatori superando il divieto federale sulla cannabis. Ma i chimici sono allarmati, citando la mancanza di ricerche empiriche sulle proprietà psicoattive del delta-8, contaminanti residui intrinseci dopo la sintesi e la probabilità che rimangano tracce di delta-9 THC. Sono preoccupati per la sicurezza dei consumatori e per la proliferazione di informazioni errate (o quantomeno imprecise) ai consumatori. I produttori di prodotti Delta-8 operano in un’area fondamentalmente grigia, avvertono i chimici, come notato in un recente articolo su Chemical & Engineering News. Molti produttori di prodotti delta-8 non sono chimici. Sono imprenditori brillanti che potrebbero non comprendere appieno i meccanismi di sintesi, lasciandosi dietro prodotti da reazioni collaterali che potrebbero essere dannosi. Conosciamo tutti il ​​Farm Bill del 2018, che definiva la canapa come “tutti i derivati, estratti, cannabinoidi, isomeri, acidi, sali e sali di isomeri, in crescita o meno, con una concentrazione di delta-9 tetraidrocannabinolo non superiore a 0,3 %.”

