Borsa: canapa, debacle in rosso per Canada e USA

Sulla scia della crisi borsistica mondiale sospinta dalle flessioni bancarie e dal permanere della volatilità dettata dalla stagnante crisi della guerra in Ucraina, anche le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore Canapa registrano perdite sanguinose. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 8.56, -0,31 (-3,49%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 13,57, -0,34 (-2,44%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 13,76, -0,48 (-3,37%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 74.55, -1,04 (-1,38%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire nel mese di marzo 2023

Se decidete di investire nell’industria della cannabis, le azioni della marijuana sono in genere la strada da percorrere. Inoltre, è importante condurre una ricerca approfondita e una due diligence. Questo per identificare le azioni della cannabis con team di gestione forti e solide finanze. Oltre a un chiaro vantaggio competitivo. È anche importante diversificare il portafoglio ed evitare di puntare tutto su un unico paniere. Ci sono vari settori e titoli della marijuana da tenere d’occhio che offrono più valore di altri.

Gran parte del settore della cannabis è volatile, ma alcune aree sono meno volatili, il che rende più facile prendere profitti. Ad esempio, le azioni di marijuana accessorie, grazie al fatto che altre aree del business non si basano sulla cannabis, hanno maggiori probabilità di vedere una minore volatilità. Le azioni di marijuana pure play e MSO tendono invece ad avere la maggiore volatilità. Tuttavia, questo è un momento come un altro per trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare.

Dovete anche essere pronti a mantenere i vostri investimenti a lungo termine, poiché il settore è ancora in evoluzione e le negoziazioni sono state al ribasso. Ma con le informazioni di cui sopra, ora avete un’idea più precisa di cosa comporta investire nella cannabis nel 2023. Le società che seguono sono 2 titoli di marijuana da tenere d’occhio per il prossimo mese.

1. StateHouse Holdings Inc. ( OTC:STHZF )

2. TPCO Holding Corp. ( OTC:GRAMF )

3. Lowell Farms Inc. ( OTC:LOWLF )

StateHouse Holdings Inc.

StateHouse Holdings Inc. si occupa di coltivazione, lavorazione, produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Gestisce 13 dispensari al dettaglio in California e uno in Oregon; e un dispensario al dettaglio nella zona di Haight Ashbury a San Francisco, California.

Recentemente, l’azienda si è unita alla Cannabis Researxg Coalition, una partnership di ricerca collaborativa tra The Hemp Mine e la Clemson University. La partnership affronterà le sfide della coltivazione e del post-raccolto della cannabis.

TPCO Holding Corp.

TPCO Holding Corp. coltiva, estrae, produce, distribuisce, vende al dettaglio e consegna cannabis in California. Il 22 marzo la società ha annunciato l’espansione della sua offerta di cannabis a valore con il lancio del nuovo marchio Cruisers.

Cruisers combina i marchi esistenti dell’azienda, Fun Uncle e DELI, razionalizzando questi prodotti dalle prestazioni eccellenti in un’unica destinazione incentrata sul consumatore. Saltando la noia del tran tran quotidiano, Cruisers trasporta i consumatori in quel luogo spensierato dove la ciotola è sempre piena.

Le parole dell’amministratore delegato

“Sono entusiasta di annunciare il lancio di Cruisers. Combinando Fun Uncle e DELI, che sono due dei nostri marchi più amati e dirompenti, Cruisers continuerà a offrire prodotti di alta qualità a un prezzo competitivo e conveniente. Nei nostri punti vendita al dettaglio, Cruisers sarà l’offerta al miglior prezzo in ogni categoria in cui opera”, ha dichiarato Troy Datcher, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di The Parent Company.

Lowell Farms Inc.

Lowell Farms Inc. si occupa di coltivazione, estrazione, produzione, vendita, marketing e distribuzione di prodotti a base di cannabis ai dispensari al dettaglio in California. Recentemente la società ha annunciato che riporterà gli utili del quarto trimestre e dell’anno fiscale 2022.

Nonché i risultati operativi. La relazione sarà pubblicata dopo la chiusura del mercato giovedì 30 marzo. Dopo la pubblicazione, giovedì 30 marzo alle 17.30 Lowell Farms ospiterà una telefonata con i dirigenti per discutere dei recenti risultati finanziari e operativi.

Andamento borsistico aggiornato in data 24 marzo 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 24 marzo 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’operatore multistatale della marijuana TerrAscend potrebbe quotarsi alla Borsa di Toronto entro l’estate

L’operatore multistatale della marijuana TerrAscend Corp. potrebbe diventare la prima società statunitense che tocca le piante a quotarsi alla Borsa di Toronto entro quest’estate, se il piano di ristrutturazione che ha condiviso con gli azionisti e gli analisti otterrà l’approvazione della TSX.

E se l’azienda avrà successo, questo potenziale potrebbe estendersi ad altri operatori statunitensi di cannabis che toccano le piante, che sono stati esclusi dalle principali borse valori perché la marijuana rimane federalmente illegale negli Stati Uniti. Anche Curaleaf Holdings, con sede nel Massachusetts, ha discusso con la TSX sulla possibilità di quotare le proprie azioni.

I dettagli sono stati scarsi da quando TerrAscend ha annunciato i piani la scorsa settimana, ma il team esecutivo della società ha condiviso alcuni dettagli in più insieme ai risultati finanziari durante una recente conference call con gli analisti.

Tra i dettagli aggiuntivi, la tempistica della quotazione e il modo in cui il TSX potrebbe incrementare la salute finanziaria dell’azienda in futuro, aprendo le porte agli investitori istituzionali.

Le azioni della società, che ha sedi in California, Pennsylvania e Ontario, Canada, sono attualmente quotate alla Canadian Securities Exchange (TER) e sui mercati over-the-counter (TRSSF).

“Con la quotazione sul TSX, crediamo che le azioni di TerrAscend saranno più accessibili a un più ampio bacino di investitori istituzionali che cercano opportunità in operatori leader nel settore della cannabis in alcuni dei migliori mercati del mondo”, ha detto il presidente esecutivo Jason Wild durante la telefonata.

Ma Wild ha detto che l’uplisting non è una “pallottola magica” che allevierà tutte le pressioni su TerrAscend, soprattutto perché i mercati dei capitali sono stati così difficili negli ultimi mesi.

“Riteniamo tuttavia che una società ben gestita e con flussi di cassa positivi possa sbloccare un valore sostanzialmente maggiore e ridurre in modo significativo il costo del capitale se quotata in una borsa importante con un maggior numero di partecipanti, standard più elevati e una maggiore liquidità”, ha dichiarato.

L’annuncio della cocaina da parte dell’azienda di marijuana Adastra porta a una causa legale

L’azienda canadese Adastra Holdings deve affrontare una proposta di azione legale collettiva da parte di un azionista che sostiene che l’azienda di marijuana abbia fatto “dichiarazioni fuorvianti sulla (sua) capacità di vendere legalmente cocaina”.

L’atto di citazione civile depositato il 9 marzo presso la Corte Suprema della British Columbia nomina anche l’amministratore delegato di Adastra Michael Forbes come imputato.

Forbes non ha fornito commenti in tempo per la scadenza del MJBizDaily.

La Adastra, precedentemente nota come Phyto Extractions e con sede a Langley, nella Columbia Britannica, nega le accuse contenute nella richiesta di risarcimento.

Il 22 febbraio, Adastra ha annunciato di aver ricevuto un emendamento alla sua licenza di spacciatore di droghe e sostanze controllate per “possedere, produrre, vendere e distribuire legalmente” la cocaina.

Come riportato in precedenza da MJBizDaily, la licenza modificata non permetteva ad Adastra di vendere cocaina al pubblico.

Una licenza di spaccio permette alle organizzazioni canadesi di possedere e lavorare legalmente con sostanze controllate.

Il comunicato stampa di febbraio di Adastra non affermava esplicitamente che l’azienda aveva intenzione di vendere cocaina al pubblico, così come non lo affermava il documento di modifica materiale di Adastra relativo alla modifica della licenza.

Tuttavia, una dichiarazione dell’amministratore delegato Forbes, contenuta nel comunicato stampa, affermava che Adastra avrebbe “valutato come la commercializzazione di questa sostanza si adatta al nostro modello di business in Adastra, nel tentativo di posizionarci per sostenere la domanda di una fornitura sicura di cocaina”.

La Columbia Britannica ha recentemente depenalizzato il possesso di alcune droghe illegali, tra cui la cocaina, nell’ambito di un progetto pilota autorizzato dal governo federale canadese.

Il reclamo legale ha anche evidenziato il linguaggio utilizzato da Adastra nel 2022, quando l’azienda ha presentato un rapporto di modifica sostanziale per ricevere la licenza di rivenditore per il possesso e la lavorazione di psilocibina e psilocina.

In quel documento, Adastra specificava che avrebbe potuto trasferire le sostanze psichedeliche “ad altre aziende in possesso di una licenza di rivenditore valida”.

Un linguaggio simile non compare nella comunicazione di Adastra sulla modifica della licenza per la cocaina o nel comunicato stampa di febbraio dell’azienda.

Le aziende della cannabis si lanciano nella pubblicità su Twitter con un successo misto

Non ci è voluto molto perché le prime pubblicità di cannabis su Twitter venissero chiuse.

Il primo giorno in cui la piattaforma di social media ha accettato annunci sulla cannabis, a febbraio, il responsabile marketing della Hemper Co. Ltd., Angel Ferrer, ha creato un account e ha pubblicato un annuncio per le scatole di abbonamento dell’azienda di Las Vegas, piene di una varietà di accessori per la cannabis.

Twitter ha disabilitato l’account tre ore dopo.

“Non stavo pubblicando nulla che ritenevo dovesse essere disabilitato”, ha detto Ferrer, la cui azienda vende scatole piene di tutto, da bong e dab rig a carte da rollare e prodotti per la pulizia.

“Non stavamo mostrando fumo – avevamo un prodotto con una scatola. Non è che ci abbiano contattato e offerto indicazioni”.

Nonostante la disattivazione del suo primo annuncio su Twitter, Ferrer ha detto che continuerà a sperimentare con la piattaforma.

“Vogliamo spendere i soldi e sappiamo che la pubblicità si sta esaurendo su queste piattaforme”, ha detto Ferrer. “I nostri soldi sono verdi come quelli di tutti gli altri”.

All’inizio di quest’anno, Twitter, con sede a San Francisco, è diventata la prima grande piattaforma di social media a consentire la pubblicità sulla cannabis, anche se gli inserzionisti devono affrontare numerose restrizioni, come stanno imparando aziende come Hemper.

Per cominciare, le aziende produttrici di cannabis devono ottenere un’autorizzazione preventiva dalla piattaforma e soddisfare altri requisiti, come l’essere autorizzati negli Stati in cui operano e rivolgersi solo a persone che abbiano almeno 21 anni in quei mercati.

Sebbene Twitter proibisca la promozione di droghe e di oggetti per la droga, permette alle aziende di promuovere i loro marchi e servizi.

Per far ripartire le vendite di annunci sulla cannabis, Twitter offre un incentivo pubblicitario di sei settimane per le marche di cannabis.

L’azienda ha dichiarato che corrisponderà a una spesa pubblicitaria fino a 250.000 dollari su base individuale. L’offerta speciale è valida fino al 31 marzo.

Conference Il produttore canadese di cannabis Heritage ha approvato l’importazione di CBD in Brasile

Il produttore canadese Heritage Cannabis ha ottenuto l’autorizzazione a importare in Brasile un prodotto medico a base di CBD.

L’approvazione è arrivata dall’Autorità Sanitaria del Brasile (ANVISA), secondo un comunicato stampa di lunedì.

“Questo è un passo molto importante per la Heritage, che continua a espandere la portata dei suoi prodotti di alta qualità oltre i confini del Canada”, ha dichiarato l’amministratore delegato David Schwede in un comunicato.

“Il Brasile ha una prospettiva di mercato molto sana grazie alla sua vasta popolazione, e noi siamo pronti e in posizione per sfruttare il nostro ingresso precoce nel mercato e approfittare delle molte opportunità nello spazio dei prodotti a base di CBD”.

L’azienda non ha dichiarato la quantità o il valore delle prossime spedizioni in Brasile.

Heritage ha dichiarato che altri due prodotti sono in attesa dell’approvazione finale dell’ANVISA.

Heritage, con sede a Toronto, ha due impianti di produzione autorizzati in Canada.

Le azioni di Heritage sono quotate alla Borsa valori canadese come CANN.

I legislatori del Texas votano per espandere il programma di cannabis medica

I legislatori texani del Comitato per la Salute Pubblica hanno avanzato lunedì una proposta che consentirebbe ai medici di raccomandare ai pazienti che soffrono di dolore cronico il programma di cannabis medica dello stato, come riporta Marijuana Moment.

La proposta di riforma della cannabis medica della deputata Stephanie Klick (R) eliminerebbe anche il limite massimo di THC per gli oli di cannabis medica, sostituendolo con dosi volumetriche di 10 mg di olio di cannabis. Attualmente, il programma di cannabis del Texas dà ai pazienti partecipanti solo l’accesso a prodotti di olio di cannabis con un contenuto di THC dell’1%.

La proposta originariamente cercava di aumentare il limite di THC dall’1% al 5%, ma i legislatori del Comitato per la Salute Pubblica della Camera hanno eliminato completamente il limite in favore di un sistema di dosaggi volumetrici.

Aggiungendo il dolore cronico all’elenco delle condizioni di idoneità alla cannabis terapeutica, il programma texano potrebbe vedere un drastico aumento del numero di pazienti, in particolare tra coloro che sono alla ricerca di trattamenti alternativi agli oppioidi. La proposta di legge consentirebbe inoltre ai funzionari del Dipartimento di Sanità del Texas di aggiungere in seguito altre condizioni qualificanti al programma.

Attualmente possono accedere al programma solo i pazienti affetti da una delle nove patologie debilitanti (epilessia, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, spasticità, autismo, cancro, disturbi convulsivi, malattie neurodegenerative incurabili e PTSD).

La proposta di legge passa ora alla Commissione Calendari per essere sottoposta all’esame dell’intera Camera.

Se approvato, il disegno di legge entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2023, si legge nel rapporto.

