Borsa: canapa, continua la discesa nel profondo rosso per USA e Canada

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe la terza settimana del 2023 con valori negativi mentre la settimana precedente avevo mostrato un qualche piccolo segno di speranzoso ottimismo. Le variabili che concorrono a questa discesa borsistica permangono (invasione russa dell’Ucraina, l’innalzamento dei prezzi delle merci e delle derrate, l0’aumento dei costi delle fonti di energia primaria, con tutto quel che ne consegue sul commercio internazionale e sulle economie praticamente di tutto il mondo globalizzato. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.47, -0,08(-0,76%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 14,72, -0,27 (-1,80%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 16,39, +0,15(+0,92%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 89.70, -0,21(-0,23%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire a gennaio 2023

Se siete alla ricerca di azioni di marijuana da acquistare, è opportuno che vi accorgiate che il settore è in fase di recupero. Le azioni della marijuana operano in un settore volatile, il che significa che le probabilità di cogliere la tendenza al ribasso sono elevate. Anche se l’inizio del 2023 è iniziato con una forte spinta al rialzo che sembra continuare. Ciononostante, potrebbe esserci presto una finestra per aggiungere al proprio portafoglio alcuni titoli di marijuana di prim’ordine. Come dice il detto classico, comprare basso e vendere alto è un piano semplice da seguire.

Inoltre, a volte è meglio creare una lista di controllo delle possibili opzioni di investimento. Una volta che avrete fatto le vostre ricerche su ogni società, potrete capire meglio quali azioni di marijuana tenere d’occhio. Oltre a sentirvi più sicuri della vostra decisione di investimento. Al momento c’è ancora molto da vedere e da fare, perché l’industria della cannabis sta ancora crescendo e si sta sviluppando.

Altre aziende stanno per lanciare nuove iniziative che hanno il potenziale di fornire maggiore innovazione all’industria della cannabis. Inoltre, un numero maggiore di aziende comunicherà presto i propri guadagni, il che può contribuire a far sì che l’attuale slancio continui. Tutto sommato il 2023 è appena iniziato e finora il settore sta mostrando un buon comportamento di mercato che gli investitori sperano rimanga il più possibile costante.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per gennaio 2023

Questo nuovo anno si presenta con continui progressi, innovazioni e nuovi inizi. Alcune società di canapa e cannabis stanno lavorando a vari progetti che contribuiranno a far progredire il settore. Inoltre, dimostreranno l’innovazione di alcune di queste aziende. Vedremo nuovi prodotti di cannabis e le aziende che si sono unite nel 2022 per iniziare a lavorare nel 2023.

GrowGeneration Corp.

GrowGeneration Corp. attraverso le sue controllate possiede e gestisce negozi al dettaglio di giardinaggio idroponico e biologico negli Stati Uniti. Di recente, l’azienda ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio a Traverse City, nel Michigan. GrowGen ha acquistato l’inventario e le attrezzature da The Grow Store, un’azienda a conduzione familiare situata a Traverse City, Michigan.

Questo negozio ha radici che risalgono al 1997 ed è stato uno dei primi centri di coltivazione idroponica e di giardinaggio indoor del Paese. Nell’ambito della transazione, GrowGen ha rilevato anche il negozio esistente al 90 N. US-31 S., Traverse City, MI.

Le parole dell'amministratore delegato

Darren Lampert, cofondatore e amministratore delegato di GrowGen, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza al dettaglio nel Michigan settentrionale per servire in modo più efficiente ed efficace i numerosi coltivatori della zona. Il Grow Store ha avuto un successo incredibile e siamo entusiasti di continuare la sua eredità nel mercato di Traverse City”.

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Hydrofarm Holdings Group, Inc. insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della distribuzione di attrezzature e forniture per l’agricoltura in ambiente controllato (CEA) negli Stati Uniti e in Canada.

All’inizio di gennaio la società ha partecipato alla 25a conferenza annuale dell’ICR. Prima di questa notizia, nel novembre 2022, Hydrofarm ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2022.

Punti salienti del terzo trimestre 2022

Il fatturato netto è sceso a 74,2 milioni di dollari rispetto ai 123,8 milioni di dollari.

L’utile lordo è sceso a 5,9 milioni di dollari rispetto a 30,0 milioni di dollari. L’utile lordo rettificato

Lordo rettificato(1)(2) è stato di 7,8 milioni di dollari rispetto a 33,0 milioni di dollari.

La perdita netta è stata di 23,5 milioni di dollari, o 0,52 dollari per azione diluita, rispetto all’utile netto di 17,3 milioni di dollari, o 0,37 dollari per azione diluita.

La liquidità netta generata dalle attività operative è stata di 8,2 milioni di dollari e il Free Cash Flow(1) è stato positivo per 5,6 milioni di dollari.

Agrify Corporation

Agrify Corporation sviluppa soluzioni di coltivazione ed estrazione di precisione hardware e software per l’industria della cannabis e della canapa negli Stati Uniti. Recentemente l’azienda ha annunciato un piano strategico per favorire una crescita sostenibile a lungo termine.

Il piano consiste principalmente nella riduzione di alcuni costi e nello sfruttamento di varie sinergie di costo per ottenere nuove efficienze operative. Ad esempio, l’aumento del fatturato di prima linea attraverso sforzi di vendita mirati nei canali più interessanti. Inoltre, l’assemblaggio della migliore leadership e dei migliori talenti del settore.

Le parole dell'azienda

“Negli ultimi anni, Agrify ha rafforzato la sua posizione di fornitore di soluzioni leader nel settore della cannabis, offrendo ai clienti una suite completa di prodotti e servizi altamente convincenti per la coltivazione e l’estrazione”, ha dichiarato Raymond Chang, presidente e amministratore delegato di Agrify.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 27 gennaio 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 27 gennaio 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Ascend Wellness acquisisce quattro dispensari del Maryland per 19 milioni di dollari

Ascend Wellness Holdings, Inc. (“AWH” o la “Società”) (CSE: AAWH.U) (OTCQX: AAWH), un operatore di cannabis multistatale, verticalmente integrato, focalizzato sul miglioramento della vita attraverso la cannabis, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo definitivo (l'”Accordo”) per l’acquisizione delle attività nel Maryland di Devi Holdings, Inc. (“Devi”), che possiede e gestisce quattro dispensari autorizzati ad Aberdeen, Crofton, Ellicott City e Laurel con i nomi Nature’sMedicines e True Wellness. L’accordo espanderà le attività di AWH in un settimo stato, mentre l’azienda continua a costruire la sua presenza in stati con licenza limitata nel Midwest e nella East Coast.

Abner Kurtin, presidente esecutivo e fondatore di AWH, ha dichiarato: “Il Maryland è uno stato ideale per espandere la nostra presenza: ospita più di sei milioni di persone, un programma di cannabis medica maturo e il sostegno approvato dagli elettori per creare un mercato della cannabis per uso adulto. Questo accordo riflette la nostra strategia di entrare in mercati medici a licenza limitata e in fase avanzata, con un lancio anticipato del mercato della cannabis per adulti. Questo approccio ha reso AWH leader in New Jersey e Illinois, e stiamo seguendo lo stesso schema in Ohio, Pennsylvania e ora Maryland”.

Alla chiusura dell’accordo, AWH acquisirà il 100% delle quote di partecipazione dei dispensari Devi del Maryland e delle relative holding immobiliari per 19 milioni di dollari, di cui 12 milioni di dollari in contanti e 7 milioni di dollari, ovvero 5,19 milioni di azioni ordinarie di classe A. La chiusura della transazione è subordinata al soddisfacimento o alla rinuncia delle consuete condizioni di chiusura e al ricevimento dell’approvazione per il trasferimento delle licenze da parte delle autorità di regolamentazione del Maryland.

“Questa transazione rappresenta un’opportunità per allocare il capitale in un’attività che è accrescitiva sulla base dei guadagni medici di lungo periodo, e ci aspettiamo che sia significativamente accrescitiva con ipotesi conservative di vendite per uso adulto. Prendiamo molto seriamente l’emissione di capitale e abbiamo ritenuto questa transazione valida, data la valutazione interessante, le vendite correnti di 17 milioni di dollari e i 3 milioni di dollari di beni immobili inclusi nella transazione”, ha dichiarato Dan Neville, CFO e co-CEO ad interim di AWH. “Apprezziamo il supporto di Seaport Global come consulente finanziario per questa transazione e non vediamo l’ora di concludere l’operazione e di accogliere i pazienti nel Maryland”.

I rapporti sui guadagni delle grandi aziende di cannabis sono imminenti

Il Public Cannabis Company Revenue & Income Tracker, gestito da New Cannabis Ventures, classifica le principali aziende produttrici di cannabis. Dicembre e gennaio sono stati un periodo lento per i rapporti, ma febbraio sarà più interessante.

Regole del tracciatore

Questo tracker, basato sui dati e sui fatti, si aggiornerà continuamente in base ai nuovi depositi finanziari, in modo che i lettori possano rimanere aggiornati. Le società devono depositare presso la SEC o SEDAR ed essere aggiornate per poter essere incluse. Al momento del lancio di questa risorsa, nel maggio 2019, erano qualificate le aziende con ricavi trimestrali superiori a 2,5 milioni di dollari. Con la crescita del settore e con la quotazione in borsa di un numero maggiore di società, abbiamo aumentato il limite minimo più volte, passando a 5 milioni di dollari nell’ottobre 2019, a 7,5 milioni di dollari nel giugno 2020, a 10 milioni di dollari nel novembre 2020 e a 12,5 milioni di dollari nell’agosto 2021. A causa della rapida crescita dell’industria della cannabis, abbiamo aumentato il minimo a 25 milioni di dollari (33,4 milioni di dollari) per poter accedere a quella che oggi chiamiamo lista senior e abbiamo introdotto una lista junior con un minimo di 12,5 milioni di dollari (16,7 milioni di dollari) nel settembre 2021.

Una nota sul reddito operativo rettificato

Nel maggio 2019 abbiamo aggiunto un ulteriore parametro, il “Reddito operativo rettificato”, come abbiamo descritto nella nostra newsletter. Il calcolo prende in considerazione il reddito operativo riportato e lo aggiusta per le variazioni del valore equo delle attività biologiche richieste dalla contabilità IFRS. Riteniamo che questo aggiustamento migliori la comparabilità delle società tra la contabilità IFRS e quella GAAP. Notiamo che spesso l’utile operativo può includere voci una tantum come le compensazioni azionarie, le svalutazioni di magazzino o le spese di quotazione in borsa, e raccomandiamo ai lettori di comprendere come queste voci non monetarie possano influire sui bilanci trimestrali. Molte società stanno passando dalla contabilità IFRS a quella U.S. GAAP, il che ridurrà la necessità di apportare modifiche. Si noti che le nostre classifiche includono solo i ricavi effettivi e non quelli pro-forma. Inoltre, le aziende che non operano nel settore della cannabis devono fornire relazioni finanziarie a livello di segmento, che non solo dettagliano le entrate ma anche i profitti operativi, per poter includere i loro profitti operativi nel tracker. Attualmente, Jazz Pharma (NASDAQ: JAZZ) e Tilray (TSX: TLRY) (NASDAQ: TLRY) non forniscono queste informazioni. Si noti anche che abbiamo aggiornato il modo in cui trattiamo Canopy Growth (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC), escludendo ora le entrate non legate alla cannabis di BioSteel.

MariMed aumenta il debito di 35 milioni di dollari con una linea di credito garantita

MariMed, Inc. (“MariMed” o la “Società”) (CSE: MRMD) (OTCQX: MRMD), operatore leader nel settore della cannabis in più stati, ha annunciato di aver chiuso oggi una linea di credito garantita di 35 milioni di dollari con Chicago Atlantic Advisors, LLC (“Chicago Atlantic”) come finanziatore principale.

“Sono lieto di annunciare la chiusura di questa linea di credito trasformativa”, ha dichiarato Jon Levine, presidente e amministratore delegato ad interim di MariMed. “MariMed è nota per la sua disciplina operativa e finanziaria, che si traduce in uno dei bilanci più solidi dell’industria della cannabis e che ci ha permesso di ottenere questo finanziamento. Sebbene siamo in grado di finanziare i nostri attuali piani di crescita con il flusso di cassa delle operazioni, è il momento giusto per raccogliere capitali e accelerare questi piani, che crediamo si tradurranno in significativi ritorni per i nostri azionisti.”

MariMed ha chiuso una linea di credito da 35 milioni di dollari con scadenza triennale e la possibilità di estenderla a cinque anni a determinate condizioni.

MariMed ha preso in prestito 30 milioni di dollari al momento della chiusura e può prelevare fino a ulteriori 5 milioni di dollari nei prossimi sei mesi.

I fondi saranno utilizzati per completare la costruzione di un nuovo impianto di coltivazione e lavorazione in Illinois e di una nuova cucina di lavorazione in Missouri, per espandere gli impianti di coltivazione e lavorazione esistenti in Massachusetts e Maryland, per finanziare altre spese in conto capitale e per rimborsare completamente le note di vendita di Kind Therapeuticsrelative all’acquisizione del Maryland nell’aprile 2022, mentre il saldo rimanente sarà utilizzato per le acquisizioni.

La linea di credito ha un tasso di interesse variabile basato sul tasso bancario prime più il 5,75% e comprende una copertura del 30% di warrant con un premio del 20%.

Il rapporto debito/EBITDA della Società, basato sul punto medio della guidance annuale di EBITDA per il 2022, è ora pari a 1,5X.

MariMed può rimborsare il capitale del prestito senza penalità dopo i primi 20 mesi.

“Questa linea di credito ci permette di accelerare in modo significativo il completamento dei nostri progetti di espansione, che riteniamo porteranno a una crescita significativa del fatturato e dell’EBITDA nel 2023 e oltre. Includendo questa linea di credito, il nostro tasso di interesse misto¹ del 10,5% e il rapporto debito/EBITDA di 1,5X rimangono tra i più bassi dell’industria della cannabis e testimoniano la solidità del nostro bilancio e la nostra capacità di generare un significativo flusso di cassa positivo dalle operazioni”, ha dichiarato Susan Villare, presidente di MariMed. Susan Villare, Direttore Finanziario di MariMed

John Mazarakis, partner di Chicago Atlantic, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di sostenere la crescita di MariMed. Il team ha costantemente dimostrato la sua capacità di espandersi in modo redditizio in un’interessante area di sei stati, a beneficio dei suoi pazienti e dei clienti che fanno uso di sostanze per adulti. Non vediamo l’ora di incrementare significativamente il nostro investimento con loro in futuro”.

Chicago Atlantic ha agito come Lead Arranger insieme a Silver Spike Investment Corp. per la linea di credito senior garantita. Chicago Atlantic è anche l’agente amministrativo della linea di credito.

Echelon Capital Markets ha agito come consulente finanziario di MariMed per l’accordo della linea di credito senior garantita.

¹Il tasso di interesse misto è calcolato come il tasso medio ponderato di tutti i prestiti fruttiferi, dei mutui e del primo prelievo della linea di credito da 35 milioni di dollari, ed esclude le note del venditore di Kind Therapeutics, che saranno regolate con i fondi del prelievo iniziale di 30 milioni di dollari della linea di credito da 35 milioni di dollari.

Non tutti i titoli della cannabis sono in rialzo

Le azioni della cannabis hanno iniziato il 2023 in modo molto positivo. Il New Cannabis Ventures Global Cannabis Stock Index è salito del 9,0% da un anno all’altro, ben prima del rally del 3,5% dello S&P 500. Naturalmente, ci sono molte grosse perdite da recuperare potenzialmente, dato che l’indice è sceso del 70,4% nel 2022 ed è sceso dell’88,6% dal picco del febbraio 2021.

Sebbene i titoli della cannabis stiano ottenendo buoni risultati, 8 dei 26 nomi dell’indice sono finora in calo, compresa una perdita percentuale a due cifre nella grande Innovative Industrial Properties, che questa settimana ha rivelato alcuni problemi con alcuni affittuari. Tra i 7 restanti declassati, 5 sono operatori americani multi-stato, tra cui 4 dei 5 grandi. Solo Cresco Labs, tra i primi 5 in termini di fatturato, è in rialzo e il suo partner di fusione, Columbia Care, è sceso di oltre il 3%, poiché lo spread rispetto al rapporto di 0,5579 azioni di Cresco Labs per ogni azione di Columbia Care è passato a un enorme sconto del 33%. Il gruppo canadese Cronos ha perso quasi il 2%, mentre la società biotecnologica Jazz Pharma ha perso poco più dell’1%.

D’altro canto, 11 dei 26 membri sono in rialzo di oltre il 10%. Il gruppo è piuttosto eterogeneo, con 6 LP canadesi, 3 società ausiliarie, 1 MSO e 1 società biotech.

Due settimane fa abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni per due fattori: il basso volume, che persiste, e i riscatti del grande AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (NYSE Arca: MSOS), che ha subito ulteriori riduzioni delle azioni in circolazione e ha chiuso abbastanza regolarmente a sconto rispetto al suo valore patrimoniale netto. Nelle ultime cinque settimane, il numero di azioni in circolazione è sceso del 10,7% a 61,39 milioni. Abbiamo avvertito i lettori qui che l’ETF è eccessivamente concentrato nei 5 maggiori MSO tre mesi fa, quando aveva il 74% della sua esposizione. Ora è oltre il 79%. L’ETF è sceso del 28,0% da quell’articolo e finora è sceso del 2,3% nel 2023. Cresco Labs, che attualmente detiene una posizione del 7,9%, è in crescita, ma le sue quattro posizioni maggiori, che costituiscono il 71,4% dell’ETF, sono tutte in calo.

L’ETF MSOS è una grande scommessa su questi quattro titoli, che finora non hanno ottenuto buoni risultati. Se l’ETF continua a ricevere rimborsi, dovrà vendere questi titoli. Nel corso di questo mese è uscito da Hydrofarm, che in seguito ha registrato una forte ripresa e ora è in rialzo di oltre il 10% da un anno all’altro.

Siamo entusiasti di vedere il miglioramento dei prezzi dei titoli della cannabis, ma rimaniamo preoccupati per alcune dinamiche.

Il servizio di abbonamento premium 420 Investor sarà presto riavviato su Seeking Alpha dopo aver lasciato Marketfy di Benzinga alla fine del 2022. Per seguire l’andamento e l’attività di Alan fino all’avvio del nuovo servizio, iscriviti alla lista d’attesa. Compilando il modulo oggi stesso, riceverete le attuali partecipazioni del portafoglio modello di Alan.

New Cannabis Ventures pubblica articoli curati e notizie esclusive. Ecco alcuni dei contenuti commerciali più interessanti di questa settimana:

Esclusive

Leggete il riassunto scritto o guardate il webinar registrato del webinar ospitato da New Cannabis Ventures con l’operatore multistatale TerrAscend del 19 gennaio. Per i nostri lettori, abbiamo anche incluso un Q&A di facile lettura da parte di tutti e tre i dirigenti, che copre le operazioni e il futuro dell’azienda.

Le vendite di cannabis in Michigan sono aumentate del 9% su base sequenziale a dicembre e sono aumentate del 32% rispetto a un anno fa, raggiungendo la cifra record di 221,7 milioni di dollari. Le vendite mediche sono scese del 59,2% rispetto a un anno fa a 13,4 milioni di dollari, con un calo dell’1,1% su base sequenziale. Tuttavia, le vendite per uso adulto sono aumentate del 54,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 208,3 milioni di dollari, e sono aumentate del 9,7% su base sequenziale, con un giorno in più rispetto a novembre. I prezzi dei fiori per le vendite per uso adulto si sono quasi dimezzati rispetto a un anno fa.

Le vendite di cannabis canadese sono calate bruscamente a novembre rispetto a ottobre, scendendo a 373,3 milioni di dollari da 390,2 milioni di dollari rettificati. Le vendite totali per il 2022 sono aumentate del 17,6% a 4,09 miliardi di dollari, rispetto ai primi 11 mesi del 2021. L’aumento dei negozi e il calo dei prezzi dei fiori, che ha portato i consumatori ad abbandonare il mercato illegale, hanno incrementato le vendite. In Ontario le vendite sono diminuite del 4,3% rispetto a ottobre e aumentate del 9% rispetto a un anno fa. In Alberta le vendite sono diminuite del 5,9% rispetto a ottobre, ma sono aumentate del 13% rispetto a un anno fa. Il Quebec è sceso del 2,6% rispetto a ottobre e dell’1% rispetto a un anno fa, mentre la British Columbia è scesa del 4,2% rispetto a ottobre, ma è cresciuta del 17% rispetto a un anno fa.

La NorCal Cannabis Company vuole diventare una centrale di fiori CPG, secondo il suo team di leadership. In un’intervista esclusiva, i co-fondatori e co-CEO Jigar Patel e Douglas Cortina hanno discusso l’evoluzione del modello commerciale dell’azienda, il modo in cui l’azienda ha affrontato il difficile mercato californiano e i piani per la crescita futura. Guardando al futuro, Cordina ha dichiarato che le aspettative di fatturato sono in linea con i numeri dell’anno scorso, con una top-line tra i 40 e i 50 milioni di dollari. Tuttavia, ha aggiunto, un paio di progetti che potrebbero concretizzarsi nel secondo o terzo trimestre hanno il potenziale per generare maggiori entrate.

Il team dirigenziale di TerrAscend fa un’immersione profonda nelle sue operazioni e nelle prospettive del settore

Il 19 gennaio, New Cannabis Ventures ha ospitato un webinar con tre membri del team di leadership di TerrAscend (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF). Il presidente esecutivo Jason Wild ha tracciato la storia dell’azienda e ha discusso la situazione attuale della MSO. Il Presidente e COO Ziad Ghanem ha approfondito le operazioni dell’azienda in ogni stato e ha spiegato la strategia del marchio. Il direttore finanziario Keith Stauffer ha fornito aggiornamenti sugli ultimi risultati finanziari e sul bilancio dell’azienda. Dopo la presentazione, i tre leader hanno risposto alle domande del pubblico sulle attività e sul futuro dell’azienda.

La storia di TerrAscend

Wild gestisce JW Asset Management, un fondo con sede a New York. Ha iniziato a investire nel settore della cannabis nel 2014. Inizialmente, ha concentrato i suoi sforzi sul mercato canadese a causa dell’illegalità federale negli Stati Uniti. Nel 2017, ha deciso che TerrAscend sarebbe stata la piattaforma principale per giocare di più nel settore. Nello stesso anno, l’azienda ha ricevuto un collocamento privato da 52,5 milioni di dollari. JW Asset Management ha finanziato il 60% dell’operazione, mentre CanopyGrowth ha finanziato il restante 40%. In quel momento, Wild assunse il ruolo di presidente della società.

Nel 2018, il team decise che era giunto il momento di passare al mercato statunitense. Ritenevano che il mercato canadese non fosse abbastanza grande per sostenere l’azienda in crescita. TerrAscend ha acquisito la catena di dispensari The Apothecariumin California. Nel 2018 ha richiesto e ottenuto una licenza per il mercato del New Jersey.

L’azienda ha continuato a costruire la sua presenza sulla costa orientale. Nel 2019 ha acquistato Ilera Healthcare, entrando nel mercato della Pennsylvania. Nell’ultimo anno e mezzo ha anche acquisito un coltivatore e produttore nel Maryland. Da allora ha ampliato questa attività, completando una struttura più grande e all’avanguardia.

TerrAscend ha anche stabilito un’impronta significativa nel mercato del Michigan attraverso l’acquisizione di Gage Cannabis. Ha anche acquisito Pinnacle, aggiungendo cinque dispensari alla sua presenza nello Stato. Sebbene il Michigan sia innegabilmente un mercato competitivo, l’azienda sta progettando di dimostrare un EBITDA e un flusso di cassa positivi nello stato.

TerrAscend oggi

Secondo Wild, l’azienda si trova in una posizione forte dal punto di vista dei talenti. Grazie alla sua leadership, alle sue attività e al suo solido bilancio, prevede un’ampia crescita futura.

Oggi conta 1.200 dipendenti, opera in cinque Stati, 32 dispensari operativi e diversi marchi. L’azienda sta pianificando di sfruttare la distensione del settore per acquisire altre attività a prezzi interessanti. Wild prevede che l’aggiunta di ulteriori attività migliorerà i margini e darà all’azienda ulteriori dimensioni.

Approfondimento del mercato

Ghanem ha preso la parola per parlare della strategia dell’azienda e dell’importanza del contatto con i pazienti e i clienti. Nelle ultime settimane ha visitato i dispensari dell’azienda in California e New Jersey per parlare con i membri del team e con i consumatori. È stato lieto di constatare che la forza dei KPI dell’azienda si riflette sul campo. Poi ha offerto una panoramica delle operazioni dell’azienda in ciascuno dei suoi cinque Stati.

