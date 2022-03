Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dopo settimane alterne -poi colpite duramente dalla crisi ucraina e dagli effetti che ha esplicato sul commercio e sulle borse di tutto il mondo- mostrano qualche timido segnale di ottimismo. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a +26.08, +0,45 (+1,76%). L’American Cannabis Operator Index chiude a +36,60, +0,60(+1,67%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 49,14, +0,96(+1,99%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a +158.88, +3,84 (+2,48%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di marzo

Una buona quantità di investitori stanno mantenendo la loro posizione e comprando continuamente i punti di minimo. L’obiettivo, come per tutte le azioni, è quello di comprare basso e vendere alto. Inoltre, con la spinta per la riforma federale, potremmo vedere un po’ più di trading al rialzo quest’anno. A questo proposito, l’anno scorso, in questo periodo, il settore della cannabis stava vedendo il suo calo iniziale che sarebbe stato un lungo downtrend. Eppure, anche con un calo del settore, ci sono stati giorni di trading migliori ora che nel 2021.

Quindi, con un sacco di speculazioni su ciò che potrebbe avvenire in futuro, la gente sta cercando di essere preparata. Il 2022 si preannuncia come un grande anno per l’industria della cannabis. Al di fuori del mercato, ci sono state molte nuove iniziative che hanno avuto luogo. Alcune di queste imprese sono M&A e altre stanno aprendo nuovi dispensari in tutto il paese. Così come l’inserimento di nuovi membri del consiglio di amministrazione e dello staff.

Così come la creazione e il lancio di nuovi prodotti di cannabis. Alcuni dei quali devono ancora prendere effettivamente da tutto ciò. Ma quando lo fa potrebbe essere un buon driver di slancio verso la metà posteriore dell’anno. Soprattutto se abbiamo ancora problemi nell’avanzamento della riforma federale che molti aspettano pazientemente che passi ad un certo punto.

Gli investitori in azioni di marijuana stanno aspettando lo slancio

Per ora, è un gioco d’attesa mentre la gente tiene d’occhio qualsiasi oscillazione di prezzo da cui può trarre profitto. Tuttavia, è sempre meglio fare i compiti sugli stock di marijuana e sull’industria. Questo darà un migliore know-how su come avere le migliori possibilità di vedere meno rischi e possibilmente più ricompensa. Gli stock di marijuana qui sotto sono alcune aziende da tenere d’occhio che potrebbero vedere un aumento di slancio questo mese.

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di marzo 2022

3. Jushi Holdings Inc. ( OTC:JUSHF )

TerrAscend Corp.

La TerrAscend Corp. coltiva, lavora e vende cannabis per uso medico e per adulti in Canada e negli Stati Uniti. Produce e distribuisce prodotti di benessere derivati dalla canapa ai punti vendita. Oltre a produrre commestibili artigianali infusi di cannabis. Nelle notizie recenti, la società ha annunciato la nomina di Kara DioGuardi al suo consiglio di amministrazione. Sempre il mese scorso l’azienda ha anche annunciato aggiunte chiave del team di leadership.

La società ha nominato Charishma Kothari come SVP Marketing, Charles Oster come SVP Vendite, e Jared Anderson come SVP Finanza e Strategia. Questi leader hanno decenni di esperienza in vari settori. Che include la cannabis, i beni di consumo, il settore farmaceutico e la vendita al dettaglio. Tutto ciò aiuterà ad accelerare la crescita futura nei mercati principali dell’azienda.

Acreage Holdings, Inc.

Acreage Holdings, Inc. già High Street Capital Partners, è una principale società di investimenti specializzata nell’industria della cannabis. Nell’ultima settimana, la società ha rilasciato alcuni importanti aggiornamenti. Il 4 marzo Acreage ha annunciato di aver nominato Steve Strom nel suo consiglio di amministrazione.

Il signor Strom è il nono membro del consiglio di amministrazione di Acreage e servirà come presidente del comitato di controllo. Successivamente, l’azienda ha annunciato una partnership con Botanica per produrre le mentine al THC del signor Moxey. . I prodotti Moxey’s saranno lanciati in Ohio, New Jersey e Pennsylvania. Così come in Illinois, New York e Maine, il che raddoppierà la portata dei consumatori di Mr.Moxey

Jushi Holdings Inc

La Jushi Holdings Inc. è una società di cannabis integrata verticalmente, che si impegna nella coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti per uso medico e per adulti. A metà febbraio Jushi ha annunciato una serie di marchi di cannabis e il lancio di prodotti nel Massachusetts. Inoltre, l’azienda ha rilasciato informazioni su quando rilascerà i suoi risultati finanziari del Q4 dell’anno 2021. Che è fissato per il rilascio il 24 marzo. La direzione ospiterà una conference call e un webcast audio quella mattina alle 9:00 a.m. ET per discutere i risultati finanziari dell’azienda.

Ora, nell’ultima settimana di trading o giù di lì, l’azienda è stata sul lato negativo del mercato. Dal 16 febbraio fino al 7 marzo le azioni JUSHF non hanno mostrato alcun segno di ripresa. Tuttavia, dopo questo periodo l’azienda è stata in grado di vedere un lento aumento di slancio.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 11 marzo 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data dell’11 marzo 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Inizia la partnership tra Valens e Epsilon MedicalCannabis.

Un accordo di partnership tra la canadese The Valens Company e l’australiana Epsilon Healthcare Limited è entrato in vigore. La Valens Company fornisce servizi di lavorazione della cannabis, sviluppo del prodotto, produzione e beni di consumo di cannabis. La Epsilon Healthcare Limited, già THC Global Group Limited, ha molteplici risorse di cannabis medicinale, compreso il più grande impianto di produzione di cannabis GMP dell’emisfero sud, situato a Southport nel Queensland. Fra le sue altre attività ci sono cliniche sanitarie e un fornitore di soluzioni chiavi in mano per la coltivazione della cannabis. Secondo l’accordo tra Valens ed Epsilon, Valens finanzierà tutte le spese operative e di capitale reciprocamente preventivate presso l’impianto di Southport della controllata THC Pharma della Epsilon, in cambio di un accesso preferenziale fino all’85% dell’impianto nei prossimi cinque anni. A Epsilon sarà pagata una royalty del 2,5% – 4% dei ricavi di vendita di Valens su tutti i prodotti di cannabis medica fabbricati per la società nello stabilimento per la durata dell’accordo, ed Epsilon pagherà a Valens una commissione di gestione sui prodotti per i propri clienti.

L’accordo permetterà a Valens di fornire prodotti di grado GMP in America Latina, Europa e Asia-Pacifico. Tuttavia, non venderà o fornirà nessun prodotto di cannabis medicinale in Australia o Nuova Zelanda se non attraverso la THC Pharma, dove la THC Pharma ha la capacità di produrre e fornire quel prodotto.

Azienda neozelandese che punta al mercato australiano del CBD da banco

La neozelandese Greenfern Industries Limited (GFI) è intenzionata a registrare un prodotto da banco a base di cannabidiolo in Australia. Nel dicembre 2020, la TherapeuticGoods Administration (TGA) australiana ha approvato la declassificazione di alcune preparazioni di CBD alla Schedule 3, che è entrata in vigore il 1° febbraio dell’anno scorso. Questo rende i prodotti qualificati farmaci Pharmacist Only, disponibili senza prescrizione medica. Dopo più di un anno, non ci sono ancora prodotti S3 CBD disponibili nelle farmacie australiane. La ragione di questo è l’ostacolo normativo che le aziende di CBD devono superare, tra cui la prova che un prodotto candidato è efficace nel trattamento o nella gestione di qualsiasi condizione o sintomo a cui si rivolge; ed entro i limiti di dosaggio di meno di 150 mg di CBD al giorno. Greenfern Industries dice che sta per iniziare la stesura di protocolli di sperimentazione clinica per un prodotto a basso dosaggio di CBD. È una corsa contro il tempo, dato che un certo numero di aziende vuole che i loro prodotti siano elencati per primi nel registro australiano delle merci terapeutiche (ARTG) per il CBD S3

Iniziano le vendite di fiori di cannabis medica nel Minnesota

I pazienti di cannabis medica del Minnesota hanno ora un’altra scelta nelle medicine – il fiore secco. Fino all’inizio di questo mese solo i liquidi, gli oli e le pillole, compresi gli estratti di piante intere e la resina, erano permessi dal programma statale. Martedì, il fiore è stato aggiunto alla lista. La vendita di cannabis fumabile è limitata ai pazienti registrati e a chi si prende cura di loro dai 21 anni in su. L’offerta potrebbe essere un problema con solo due dispensari in tutto lo stato che attualmente la tengono in magazzino. I dispensari offrono fiori secchi preconfezionati e pre-roll in una varietà di varietà e potenze di tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD). I pazienti registrati sono in grado di acquistare fino a una fornitura di 90 giorni di cannabis fumabile e sono stati avvisati che non potranno fumare cannabis medica in luoghi pubblici dove il fumo di tabacco è limitato, e la coltivazione domestica non è ancora permessa. L’Office of Medical Cannabis (OMC) del Minnesota prevede un alto livello di interesse per questa nuova opzione, e sulla base dell’esperienza di altri stati si aspetta che raddoppierà o triplicherà le iscrizioni dei pazienti. “In un sondaggio dell’ottobre 2021 dell’OMC, ai pazienti iscritti è stato chiesto se erano propensi a provare la cannabis fumabile quando sarà disponibile”, afferma l’OMC. “Degli intervistati, il 71% ha detto di essere molto probabile o alquanto probabile a provarla”. Al 24 febbraio, 30.850 pazienti erano attualmente attivi nel registro dello stato. L’ultima cifra che abbiamo notato qui su HempGazette era di 28.595 al 2 dicembre 2021.

L’azienda australiana di cannabis ottiene la spunta verde della Nuova Zelanda.

Il Ministero della Salute della Nuova Zelanda avrebbe concesso l’approvazione per l’uso locale di tre prodotti australiani a base di fiori secchi di cannabis medicinale. L’Australian Natural Therapeutics Group (ANTG) afferma di essere la prima compagnia in grado di vendere legalmente il fiore secco in Nuova Zelanda, che sarà accessibile attraverso la neozelandese NUBU Pharmaceuticals. ANTG ha stipulato un accordo di partnership con NUBU Pharmaceuticals nel maggio dello scorso anno. “È un momento storico nella medicina per entrambi i paesi, con le nostre verifiche che significano che i pazienti neozelandesi possono finalmente visitare il loro medico di base per richiedere alternative per condizioni come il dolore cronico e molte altre”, ha detto il CEO di ANTG Matt Cantelo. I tre prodotti floreali approvati sono Eve (CBD), e Rocky e Mariposa (THC/CBD) secondo l’ANTG, anche se al momento della pubblicazione i prodotti non apparivano nel database Medsafe della Nuova Zelanda. Secondo NUBU, i prodotti sono stati approvati come preparazioni di tè. Già nel 2019 abbiamo riferito che Eve era stato inserito nel registro australiano dei prodotti terapeutici (ARTG). Fondata nel 2015, ANTG detiene una manciata di licenze qui in Australia, tra cui ricerca, coltivazione e produzione, importazione ed esportazione, e una licenza di produzione di canapa. Le sue certificazioni includono le buone pratiche di fabbricazione (GMP), le buone pratiche agricole e di raccolta (GACP) e l’Australian Made, Australian Grown. “Abbiamo coltivato prodotti che hanno aderito allo standard medicinale richiesto, anche in termini di qualità e purezza – anche più di altri paesi come il Canada, che sono leader nella coltivazione della cannabis medicinale”, ha detto il signor Cantelo. “Gli alti parametri di riferimento in Australia per la coltivazione e la produzione di cannabis medicinale ci hanno posto come i migliori al mondo”. Mentre lo schema della cannabis medicinale della Nuova Zelanda è entrato in vigore il 1° aprile 2020 con l’inizio della Misuse of Drugs (Medicinal Cannabis) Regulations 2019, i prodotti approvati hanno tardato ad arrivare, mentre le aziende che vogliono un posto al tavolo hanno dovuto superare vari ostacoli e la copiosa burocrazia. Le approvazioni dei prodotti ANTG non sono di per sé un segnale che le porte si stiano per aprire, ma i consumatori neozelandesi dovrebbero avere presto una scelta sempre più ampia – questo potrebbe includere farmaci di aziende neozelandesi come Helius Therapeutics e Puro.

L’australiana ANTG stringe un accordo con la statunitense Clever Leaves

La canapa è stata lodata come un prodotto intelligente per il clima per il suo uso come materiale da costruzione dal segretario all’agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack questa settimana, quando ha evidenziato nuove opportunità di finanziamento per gli agricoltori. Parlando ad un’università del Missouri, Vilsack ha indicato la canapa lunedì quando ha annunciato che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti investirà 1 miliardo di dollari in prodotti di base climaticamente intelligenti. Il nuovo fondo Partnerships for Climate-Smart Commodities andrà ad agricoltori, allevatori e proprietari terrieri forestali che usano pratiche climaticamente intelligenti, ha detto Vilsack. “Per troppo tempo nell’America rurale, abbiamo preso i prodotti della terra e dalla terra, li abbiamo spediti da qualche altra parte, dove l’opportunità viene creata da qualche altra parte, dove la ricchezza viene creata da qualche altra parte”, ha detto Vilsack. “Con questa opportunità, ora abbiamo la possibilità di cambiarla da uno sforzo di estrazione a uno sforzo circolare. L’abilità di creare essenzialmente materie prime climaticamente intelligenti, l’opportunità di convertire i rifiuti in un’ampia varietà di materiali bio-based. Ne ho visti alcuni oggi – canapa in materiale da costruzione, per esempio”. “Questi impianti di lavorazione possono essere situati proprio dove vengono coltivate le colture. “Possono essere prodotti in modo sostenibile; possono avere un valore più alto; possono creare posti di lavoro nelle comunità rurali; possono aumentare il reddito delle fattorie; possono espandere i centri di popolazione nei luoghi rurali, togliendo la pressione dai nostri centri urbani; possono ridare vita e vitalità alle nostre piccole città. “Questo è il lato dell’opportunità – dobbiamo solo capire l’opportunità che abbiamo, e dobbiamo coglierla appieno”. L’USDA definisce un prodotto di base “climate-smart” come un prodotto di base prodotto utilizzando pratiche che riducono le emissioni di gas serra o sequestrano il carbonio.

Le compagnie di cannabis medica Australian Natural TherapeuticsGroup (ANTG) e Clever Leaves Holdings hanno firmato un accordo di fornitura di CBD, THC e fiori. La Clever Leaves è una multinazionale con sede in Florida, quotata al Nasdaq e produttrice autorizzata di cannabinoidi di grado farmaceutico che gestisce più di 2 milioni di metri quadrati di serre in due continenti. La ANTG produce trattamenti medicinali a base di cannabinoidi, i propri ceppi di cannabis medica, e porta avanti la ricerca correlata. La Clever Leaves ha annunciato ieri di aver concluso un accordo quadriennale di fornitura “take or pay” con la ANTG per l’isolato di CBD e l’olio grezzo di THC della sua operazione in Colombia, e il fiore essiccato di THC della sua operazione in Portogallo. La ANTG utilizzerà questi prodotti per produrre farmaci da prescrizione certificati secondo gli standard globali, e per scopi di ricerca e sviluppo.

“L’attenzione di ANTG per la ricerca, le certificazioni farmaceutiche e le capacità di distribuzione sono allineate con la nostra missione di produrre trattamenti medicinali di alta qualità a base di cannabinoidi che possano soddisfare i bisogni dei pazienti”, ha detto il presidente di Clever Leaves Andrés Fajardo. Mentre la ANTG coltiva le proprie varietà, il CEO Matthew Cantelo ha detto che l’accordo assicurerà una fornitura continua e una maggiore scelta di medicinali per i pazienti della ANTG in Australia. La Clever Leaves ha fatto notare che questo è il più grande accordo di fornitura che ha firmato con una compagnia australiana di cannabis, e l’accordo vale 7.8 milioni di dollari (~10.75 milioni di dollari australiani al cambio attuale).

Mentre l’accesso legale alla cannabis medica non è affatto un libero accesso in Australia, il suo uso sta rapidamente crescendo. Tra l’inizio di febbraio 2021 e la fine di gennaio 2022, la Therapeutic Goods Administration australiana ha rilasciato 125.185 approvazioni SAS di categoria B per prescrizioni di prodotti di cannabis medica non approvati. Fino al 31 gennaio 2022, la TGA aveva approvato oltre 210.000 SAS Categoria B – e questo dal 1992; indicando un enorme aumento relativamente recente delle approvazioni.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database