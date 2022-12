Borsa: canapa, chiusura positiva per USA e Canada

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono in chiave positiva questa prima settimana di dicembre. Soprattutto nel caso della Borsa canadese. Si tratta di valori piccoli, magari anche effimeri, data la instabilità ormai cronica e la volatilità delle piazze internazionali per i noti motivi più recenti della guerra in Ucraina, l’innalzamento dei prezzi delle derrate e delle merci, la complessificazione delle vie commerciali, i dazi etc. Si tratta tuttavia di dati borsistici settimanali positivi. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 14.19, +0,52 (+3,80%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 25,36, +1,30 (+5,40%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 20,37, +0,31 (+1,55%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 97.42, +7,62 (+8,49%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a dicembre 2022

La maggior parte dei titoli della marijuana sta ancora risentendo della volatilità del trading. La volatilità in atto ha messo i trader in una posizione positiva, anche se il settore è in calo. Con l’inizio del 2023, ci sono vari mezzi per aiutare potenzialmente il settore a salire a nuovi livelli. Le azioni della marijuana hanno storicamente avuto un andamento imprevedibile. Negli ultimi tempi, questo è stato un aspetto positivo per la preparazione del trading futuro. Quindi, quando c’è una flessione, come molti sanno, è un’occasione per trovare azioni di marijuana da comprare. 2 Marijuana Stocks To Buy Right Now Before 2023?

Con le nuove iniziative di varie società di cannabis e la spinta per una migliore riforma a livello statale e federale, il 2023 si prospetta promettente per il settore. Quando si ha la convinzione che le aziende possano presto avere un andamento migliore, per qualsiasi motivo, le cose iniziano a riprendersi. Tuttavia, la quantità di scambi al rialzo è ancora breve, il che rende un po’ difficile prendere profitti sotto certi aspetti.

Il settore della cannabis è incoerente nelle sue negoziazioni e gli azionisti hanno dovuto adattare il loro stile per ottenere guadagni migliori. Ma la base per qualsiasi settore rimane la stessa: comprare al ribasso e vendere al rialzo. Inoltre, fate sempre i compiti a casa su ogni possibile titolo della cannabis che ritenete possa avere un valore. L’industria della cannabis nel suo complesso è ancora giovane e progredisce di giorno in giorno. Inoltre, in assenza di una riforma federale, potrebbero esserci livelli di volatilità più elevati per il settore della cannabis.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di dicembre 2022

1. Aurora Cannabis Inc. ( NASDAQ:ACB )

2. OrganiGram Holdings Inc. ( NASDAQ:OGI )

Aurora Cannabis Inc.

Aurora Cannabis Inc. insieme alle sue controllate, produce, distribuisce e vende cannabis e prodotti derivati in Canada e a livello internazionale. L’azienda produce, distribuisce e vende prodotti a base di cannabis medica e di consumo in Canada. Il 10 novembre, la società ha annunciato i risultati del primo trimestre fiscale 2023.

Risultati del primo trimestre fiscale 2023

I ricavi netti della cannabis medica1 sono stati di 31,6 milioni di dollari, con un calo del 14% rispetto al trimestre precedente e del 23% rispetto al periodo dell’anno precedente, e hanno rappresentato il 64% dei ricavi netti consolidati del primo trimestre 2023 di Aurora1 e l’86% del profitto lordo rettificato prima degli aggiustamenti del valore equo (FV)1.

La diminuzione dei ricavi netti1 rispetto al quarto trimestre è attribuibile principalmente alla tempistica delle spedizioni in alcuni mercati internazionali durante il trimestre precedente, con vendite che dovrebbero normalizzarsi nel secondo trimestre del 2023. Il calo rispetto al trimestre dell’anno precedente è stato determinato da 7,9 milioni di dollari di vendite a Israele e dalla scelta strategica di spostare la nostra attività medica canadese verso la base di pazienti assicurati a più alto margine.

Il margine lordo rettificato prima degli aggiustamenti FV sui ricavi netti della cannabis medica1 è stato del 67% rispetto al 62% del trimestre precedente e al 64% del periodo precedente. La continua forza dei margini lordi aggiustati dell’azienda nel settore medico1 riflette il modello direct-to-patient in Canada e la presenza sostenuta nel settore medico internazionale ad alto margine.

OrganiGram Holdings Inc.

OrganiGram Holdings Inc. attraverso le sue controllate produce e vende cannabis e prodotti derivati in Canada. Recentemente, la società ha comunicato i risultati record del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale 2022.

Punti salienti e informazioni chiave

Continua crescita record del fatturato netto, che ha raggiunto 45,5 milioni di dollari, il più alto nella storia dell’azienda, con un aumento dell’83% rispetto ai 24,9 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente e del 19% rispetto ai 38,1 milioni di dollari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022.

EBITDA rettificato1 di 3,2 milioni di dollari, il terzo trimestre consecutivo di EBITDA rettificato positivo, rispetto all’EBITDA rettificato negativo di 4,8 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Margine lordo rettificato1 di 10,4 milioni di dollari, pari al 23%, rispetto ai 3,0 milioni di dollari, pari al 12%, dello stesso periodo dell’anno precedente, che riflette i miglioramenti ottenuti grazie alle maggiori efficienze e all’aumento del volume delle vendite.

Andamento borsistico aggiornato in data 2 dicembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 2 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

TerrAscend riduce il debito in essere di 30 milioni di dollari

Sceglie di rimborsare 30 milioni di dollari del prestito senior garantito Michigan in scadenza, per un valore di 55 milioni di dollari, e di rifinanziare i restanti 25 milioni di dollari.

TerrAscend Corp. (“TerrAscend” o la “Società”) (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), operatore nordamericano di cannabis, ha annunciato oggi che la sua controllata, WDB Holding MI, Inc. (DE), e tutte le controllate di TerrAscend (collettivamente, i “Prestatori”), hanno rifinanziato il prestito a termine senior garantito di 55,0 milioni di dollari precedentemente annunciato il 22 novembre 2021 (il “Prestito Michigan”), in base a un emendamento (l'”Emendamento”). L’Emendamento prevede un prestito a termine senior garantito con un importo principale di 25,0 milioni di dollari, più prestiti a termine incrementali di 30,0 milioni di dollari a discrezione di TerrAscend e soggetti al consenso dei finanziatori richiesti, per un importo complessivo di 55,0 milioni di dollari. Il 29 novembre 2022, i mutuatari hanno rimborsato 55,0 milioni di dollari di capitale in essere nell’ambito del Prestito Michigan originale, utilizzando 30,0 milioni di dollari di liquidità e 25,0 milioni di dollari di prestito ai sensi dell’Emendamento. Chicago Atlantic Admin, LLC funge da agente amministrativo per i finanziatori del Michigan Loan e da agente collaterale per le parti garantite.

Ai sensi dell’Emendamento, il Prestito Michigan matura interessi su 25,0 milioni di dollari a un tasso annuo pari al maggiore tra (i) il “prime rate” statunitense più il 6,00% e (ii) il 13,0%. Il Prestito Michigan, come modificato, scade il 1° novembre 2024. Non è prevista alcuna commissione di pagamento anticipato se la Società anticipa volontariamente il prestito dopo 18 mesi. Gli ulteriori 30,0 milioni di dollari di prestiti a termine incrementali disponibili in base all’emendamento non sono stati utilizzati al momento.

Il fatturato del terzo trimestre di Cansortium è sceso dell’1% su base sequenziale a 22,1 milioni di dollari

Cansortium riporta i risultati finanziari del terzo trimestre 2022

Il fatturato del terzo trimestre è aumentato del 42% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,1 milioni di dollari.

L’EBITDA rettificato del terzo trimestre è aumentato del 15% rispetto al trimestre precedente e di oltre due volte rispetto al trimestre precedente, raggiungendo un record di 11,7 milioni di dollari, con 5,4 milioni di dollari di liquidità dalle operazioni.

MIAMI, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ – Cansortium Inc. (CSE: TIUM.U) (OTCQX: CNTMF) (“Cansortium” o la “Società”), una società di cannabis verticalmente integrata che opera con il marchio Fluent™, ha annunciato oggi i risultati finanziari e operativi del terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2022. Se non diversamente indicato, tutti i risultati sono presentati in dollari statunitensi.

CEO Robert Beasley: “Nel terzo trimestre abbiamo continuato a perseguire i nostri obiettivi di redditività, portando a un altro periodo di espansione del margine lordo e a una linea di fondo record con una forte generazione di flussi di cassa”, ha dichiarato il CEO Robert Beasley. “Se non fosse stato per l’uragano Ian che ha portato alla chiusura dei negozi a fine settembre, avremmo generato il nostro 11° trimestre consecutivo di crescita dei ricavi, quindi sono molto soddisfatto dello sforzo costante del nostro team per raggiungere i nostri obiettivi”.

Per concludere l’anno e guardare al 2023, prevediamo di continuare ad aprire nuovi negozi in Florida e di promuovere la crescita organica dei nostri tre dispensari in Pennsylvania. Abbiamo anche in programma di iniziare a costruire la nostra impronta in Texas e ci auguriamo di aumentare la nostra presenza nello Stato nel 2023″.

Dati finanziari del 3° trimestre 2022 (rispetto al 3° trimestre 2021)

I ricavi sono aumentati del 42% a 22,1 milioni di dollari rispetto ai 15,6 milioni di dollari.

I ricavi della Florida sono aumentati del 39% a 18,2 milioni di dollari rispetto ai 13,1 milioni di dollari.

L’utile lordo rettificato¹ è aumentato del 71% a 16,7 milioni di dollari, pari al 75,5% del fatturato, rispetto a 9,8 milioni di dollari, pari al 62,7% del fatturato.

L’EBITDA rettificato è aumentato del 140%, raggiungendo la cifra record di 11,7 milioni di dollari, pari al 53,1% del fatturato, rispetto ai 4,9 milioni di dollari, pari al 31,3% del fatturato.

La liquidità derivante dalle operazioni è aumentata in modo significativo, raggiungendo i 5,4 milioni di dollari, a fronte di una liquidità utilizzata di (4,2) milioni di dollari.

Al 30 settembre 2022, la Società disponeva di circa 9,1 milioni di dollari di liquidità ed equivalenti di liquidità e 69,4 milioni di dollari di debito totale, con circa 252,3 milioni di azioni completamente diluite in circolazione (in base al metodo delle azioni proprie e al prezzo delle azioni al 30 settembre 2022).

¹L’utile lordo rettificato è una misura finanziaria non IFRS che non ha un significato standardizzato prescritto dagli IFRS e potrebbe non essere comparabile con misure simili presentate da altre società. La Società calcola l’utile lordo rettificato dall’utile lordo più (meno) le variazioni del valore equo delle attività biologiche, come presentato nel conto economico consolidato.

Punti salienti dell’attività

In Florida, la Società prevede di aprire un nuovo negozio entro la fine del 2022 e altri tre negozi nella prima metà del 2023. Tutte queste sedi sono attualmente in fase di contratto e di costruzione.

Durante il terzo trimestre, Cansortium ha chiuso temporaneamente dodici dei suoi dispensari in Florida a causa dell’uragano Ian. Tutti i negozi della Società hanno riaperto nell’ottobre 2022.

In Pennsylvania, il nuovo dispensario dell’azienda, ad Annville, è in fase di avviamento e ha raggiunto un mese record di vendite nell’ottobre 2022.

Prospettive per il 2022

L’azienda ha continuato a fare progressi nelle sue iniziative mirate alla crescita e alla creazione di valore per gli azionisti a lungo termine e sta rivedendo le sue previsioni di entrate per il 2022, precedentemente pubblicate. Cansortium prevede ora che i ricavi per il 2022 saranno compresi tra 85 e 90 milioni di dollari (in precedenza erano previsti 90 e 95 milioni di dollari). L’azienda prevede inoltre di chiudere l’anno con un EBITDA rettificato superiore alla previsione precedentemente formulata di 25-28 milioni di dollari per il 2022.

L’indice globale dei titoli della cannabis estende il suo rally a novembre

Dopo aver interrotto a luglio una lunga striscia negativa di 17 mesi consecutivi di ribasso con un rally del 4,3%, il Global Cannabis Stock Index è sceso dell’1,3% ad agosto. A settembre ha registrato un nuovo minimo storico il 30 settembre a 11,26 e ha chiuso il mese con un calo del 25,9%. In ottobre, l’indice ha registrato un forte rialzo, salendo del 17,1% a 13,18, e ha prolungato il rally in novembre, salendo del 3,7% a 13,67.

Dopo un calo del 23,7% nel terzo trimestre e una ripresa del 21,4% nel quarto trimestre, l’indice è sceso del 58,4% nel 2022.

Dal picco di febbraio 2021, il Global Cannabis Stock Index è sceso dell’83,1% rispetto al massimo di chiusura di 81,01.

I 4 nomi più forti di novembre sono tutti aumentati di almeno il 21%:

GrowGeneration (NASDAQ: GRWG): +90.2%

BYND Cannasoft Enterprises (NASDAQ: BCAN) (CSE: BYND): +73.4%

Curaleaf (OTC: CURLF) (CSE: CURA): +22.6%

Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG): +21.8%

GrowGeneration è stata la società che ha ottenuto la performance migliore, ampliando il suo piccolo guadagno di ottobre per arrivare a un aumento del 94% sul trimestre, il migliore di tutti i titoli dell’indice. BYND Cannasoft ha ampliato il suo piccolo guadagno di ottobre ed è in crescita del 75,3% nel 4° trimestre. Curaleaf, in calo del 21,4% nel 2022, è salita del 34,0% nel 4° trimestre. Scotts Miracle-Gro è in rialzo del 30,8% nel Trimestre, ma è in calo del 65,3% nel Trimestre.

I 4 nomi più deboli di novembre sono tutti diminuiti di oltre l’11%:

WM Technology (NASDAQ: MAPS): -42.9%

Ayr Wellness (OTC: AYRWF) (CSE: AYR.A): -31,5%.

Hempacco (NASDAQ: HPCO): -21.1%

Aurora Cannabis (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB): -11,2%.

WM Technology è scesa a un nuovo minimo storico durante il mese ed è scesa del 27,3% nel 4° trimestre e dell’80,4% nell’ultimo anno. Ayr Wellness, uno dei nomi più forti del mese scorso, è in crescita del 16,7% nel 4° trimestre. Hempacco, uno dei titoli peggiori di ottobre, è in calo del 32,0% nel 4° trimestre. Aurora Cannabis è salita del 4,1% nel trimestre.

Riassumeremo la performance dell’indice tra un mese. Per saperne di più sui membri dell’indice e sui requisiti per l’inclusione, visitate il sito del Global Cannabis Stock Index. Assicuratevi di inserire la pagina tra i preferiti per rimanere aggiornati sui movimenti dei prezzi dei titoli della cannabis nell’arco della giornata o da un giorno all’altro. Un’analisi più completa dell’indice è disponibile su 420Investor.com.

I titoli della cannabis migliorano ancora a novembre

Come abbiamo descritto in un precedente articolo, il Global Cannabis Stock Index ha aggiunto al suo rally del 17,1% di ottobre un aumento del 3,7% a novembre. L’indice è ancora in calo del 58,4% nel 2022.

In questo articolo esclusivo riassumeremo la performance degli altri indici gestiti che New Cannabis Ventures offre ai suoi lettori. Parleremo della performance dell’American Cannabis Operator Index, dell’Ancillary Cannabis Index e del Canadian Cannabis LP Index, nonché dell’indice Canadian Cannabis LP Tier 1, 2 e 3.

Indice dei titoli della cannabis americana

L’American Cannabis Operator Index è sceso del 30,0% in settembre, per poi salire del 33,9% in ottobre. A novembre è sceso dell’1,9% nonostante il rally dei titoli della cannabis, scendendo a 24,06.

In calo dell’11,3% nel terzo trimestre, l’indice, dopo l’ampio rally di ottobre e il pullback di novembre, è sceso del 42,3% da un anno all’altro, ben prima del Global Cannabis Stock Index.

L’indice, lanciato nell’ottobre 2018, non ha mai superato il minimo del marzo 2020.

Durante il mese di novembre, i nomi più forti sono tutti saliti di oltre il 10% e comprendono Curaleaf (OTC: CURLF) (CSE: CURA), Jushi Holdings (OTC: JUSHF) (CSE: JUSH), TerrAscend (OTC: TRSSF) (CSE: TER) e Trulieve (OTC: TCNNF) (CSE: TRUL). Tre titoli sono scesi di oltre il 20%: Ayr Wellness (OTC: AYRWF) (CSE: AYR.A), Upexi (NASDAQ: UPXI) e Charlotte’s Web (OTC: CWBHF) (TSX: CWEB).

Indice Ancillary Cannabis

L’Ancillary Cannabis Index ha catturato un settore terribile nel 2022. È crollato del 27,1% a settembre, raggiungendo il minimo storico di 17,80, per poi recuperare il 5,6% a ottobre, fino a 18,80. A novembre ha esteso il rally, guadagnando il 6,7% a 20,06.

Nonostante il guadagno, l’indice è sceso del 68,8% nel 2022.

L’indice è sceso di quasi l’80% dal lancio a fine marzo del 2021.

Nel mese di novembre, i titoli più performanti, entrambi in crescita di oltre il 50%, sono stati GrowGeneration (NASDAQ: GRWG) e SHF Holdings (NASDAQ: SHFS). I maggiori ribassi, entrambi superiori al 38%, sono stati WM Technology (NASDAQ: MAPS) e Agrify (NASDAQ: AGFY).

Indice Cannabis LP canadese

L’indice Cannabis LP canadese ha ceduto molto terreno in novembre, scendendo del 7,5% a 89,80.

L’indice è sceso del 53,9% nel 2022 dalla chiusura di fine 2021 di 194,95.

Rimane al di sopra dei suoi minimi di inizio giornata, ma è in forte calo rispetto al picco.

Indice Canadian Cannabis LP Tier 1

L’indice Tier 1 ha registrato un’impennata del 16,9% in agosto, è sceso del 18,8% in settembre ed è risalito del 24,6% in ottobre a 144,26. A novembre è sceso dell’8,1% a 132,64. Il Tier 1, che ora è in calo del 57,8% nel 2022, è sceso del 17,7% nel 2021 quando ha chiuso a 314,28. Tra le società del Tier 1, Organigram (TSX: OGI) (NASDAQ: OGI), invariata, è stata la migliore performer, mentre HEXO Corp. (TSX: HEXO) (NASDAQ: HEXO) è stata di nuovo la peggiore performer, con un calo del 17,0%.

Indice Canadian Cannabis LP Tier 2

L’indice Tier 2 è crollato del 18,5% in settembre e si è ripreso con un rally dell’8,0% in ottobre a 128,42. A novembre è avanzato dello 0,3% a 128,79. Nel 2021 ha perso il 17,1%, chiudendo a 267,36, e nel 2022 è sceso del 51,8%. Tra le società del Tier 2, il titolo peggiore è stato ancora una volta Auxly Cannabis Group (TSX: XLY) (OTC: CBWTF), che ha perso il 44,4%, mentre il titolo più performante è stato Aleafia Health (TSX: AH) (OTC: ALEAF), che ha guadagnato il 36,4%.

Indice Canadian Cannabis LP Tier 3

L’indice Tier 3 è sceso del 18,3% in settembre, per poi recuperare il 23,2% in ottobre. A novembre è crollato del 14,1% a 21,08. Nel 2021 ha chiuso a 47,42, con un calo del 19,9%, e nel 2022 è sceso del 55,6%. Tra le società di livello 3, quattro titoli hanno perso più del 25% del loro valore: IM Cannabis (CSE: IMCC) (NASDAQ: IMCC), The Green Organic Dutchman (CSE: TGOD) (OTC: TGODF), Lifeist Wellness (TSX: LFST) (OTC: NXTTF) e Delta 9 Cannabis (TSXV: DN) (OTC: DLTNF).

New Cannabis Ventures gestisce sette indici proprietari progettati per aiutare gli investitori a monitorare i titoli della cannabis negoziati pubblicamente, tra cui il Global Cannabis Stock Index e il Canadian Cannabis LP Index e i suoi tre sottoindici. Il sesto indice, l’American Cannabis Operator Index, è stato lanciato a fine ottobre 2018 e tiene traccia dei principali coltivatori, trasformatori e rivenditori di cannabis negli Stati Uniti. Successivamente, a fine marzo 2021, abbiamo introdotto l’Ancillary Cannabis Index, che riflette il numero crescente di società quotate in borsa che forniscono beni o servizi agli operatori della cannabis.

Il fatturato del terzo trimestre di Red White & Bloom Brands è sceso del 7% su base sequenziale, raggiungendo i 25,5 milioni di dollari

Red White & Blooms Brands, Inc. (CSE:RWB, OTCQX: RWBYF) (“RWB” o la “Società”), operatore di cannabis in più stati e produttore di marchi di alta qualità nel settore della cannabis legale negli Stati Uniti, ha annunciato oggi il deposito del bilancio del terzo trimestre, della discussione e dell’analisi di gestione (“MD&A”) e dei certificati di accompagnamento per il suo deposito del terzo trimestre per il trimestre terminato il 30 settembre 2022 (collettivamente, il “deposito del 2022-Q3”). Inoltre, la Società fornisce alcuni risultati finanziari del terzo trimestre del 2022 e alcuni eventi successivi. I documenti del terzo trimestre del 2022 sono stati depositati sul System for Electronic Document Analysis and Retrieval (“SEDAR”) e possono essere consultati dagli azionisti e dalle parti interessate sotto il profilo della Società all’indirizzo www.sedar.com.

Commento del management

Colby De Zen, Presidente e Direttore, ha dichiarato: “Nel terzo trimestre siamo stati in grado di continuare a migliorare in modo significativo i ricavi, le spese generali e amministrative e il bilancio rispetto al 2021. Continuiamo a razionalizzare in modo proattivo le spese SG&A, rimanendo concentrati sulla crescita (1) attraverso l’espansione dell’offerta di prodotti e dell’area geografica, utilizzando la nostra strategia “asset-light”, e (2) sulla redditività, espandendo selettivamente l’offerta di marchi in categorie di prodotti a più alto margine”. Nel terzo trimestre, inoltre, la Società ha completato la più grande ristrutturazione del debito della sua storia, con un netto miglioramento della liquidità a breve termine grazie all’estensione delle scadenze dei prestiti e a nuovi finanziamenti.

Il raggiungimento di un EBITDA rettificato positivo3 è una grande pietra miliare e ci sono ancora significativi miglioramenti di bilancio da implementare nel quarto trimestre. I progressi compiuti finora sono solo l’inizio del successo di RWB nel suo percorso di redditività e crescita.

Stiamo ottenendo miglioramenti operativi in tutta l’organizzazione e abbiamo rafforzato il team di gestione riducendo al contempo l’organico della Società. Continuiamo ad aumentare la profondità e l’ampiezza della linea Platinum, monitorando al contempo in modo aggressivo i costi.

In Florida, la sede di St. Petersburg è entrata in funzione nel terzo trimestre e la sede di Clearwater, annunciata di recente, dovrebbe aprire nel quarto trimestre come previsto. Le ristrutturazioni e l’allestimento di altre sedi proseguono, mentre noi continuiamo ad espandere la nostra rete di vendita al dettaglio”.

“Abbiamo consegnato con successo i nostri componenti al nostro partner in Missouri per il lancio dei prodotti a marchio Platinum. L’introduzione del Platinum ha superato le nostre aspettative, con una percentuale significativa di dispensari nel Missouri che hanno già il prodotto Platinum e numerosi riordini ricevuti dall’azienda nel quarto trimestre”, ha dichiarato Brad Rogers, CEO di Platinum.

Brad Rogers, CEO. “Siamo in fase di negoziazione con vari partner per l’espansione di Platinum in altri Stati, mentre continua ad affermarsi come il principale marchio di cannabis negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di continuare a sfruttare il rafforzamento della posizione di RWB negli Stati nuovi e in quelli già esistenti”.

Risultati finanziari del terzo trimestre del 2022:

Il fatturato è stato di 25.543.993 dollari, con un aumento di 14.341.672 dollari o del 128% rispetto agli 11.202.321 dollari del trimestre equivalente del 2021.

L’utile lordo prima degli adeguamenti al valore equo per le attività biologiche è stato di 9.672.086 dollari, con un aumento di 3.809.225 dollari o del 65% rispetto ai 5.339.460 dollari dello stesso trimestre del 2021 e un aumento del 102% rispetto all’utile lordo prima degli adeguamenti al valore equo per le attività biologiche registrato nel secondo trimestre del 2022.

L’utile lordo dopo gli aggiustamenti del valore equo per le attività biologiche è stato di 8.208.447 dollari, con un aumento di 1.344.504 dollari o del 20% rispetto all’utile lordo di 6.863.943 dollari dello stesso trimestre del 2021 e un aumento del 140% rispetto all’utile lordo dopo gli aggiustamenti del valore equo per le attività biologiche registrato nel 2022-Q2.

Le spese operative sono state pari a 9.964.922 dollari, con una diminuzione di 12.899.475 dollari o del 56% rispetto alle spese operative di 22.864.397 dollari dello stesso periodo del 2021.

Le spese generali e amministrative sono state pari a 3.188.625 dollari contro 11.920.136 dollari, con una diminuzione di 8.731.511 dollari o del 73% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una diminuzione del 108% rispetto alle spese generali e amministrative registrate nel 2022-Q2.

L’EBITDA rettificato3 del trimestre è stato positivo per 3.311.531 dollari.

