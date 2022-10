Borsa: canapa, chiusura positiva per Canada e negativa per gli USA

Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con valori alternati: positivi nel caso delle Borse Canapa e Cannabis canadesi, mentre le Borse Canapa e Cannabis statunitensichiudono in negativo. Nel buio pesto borsistico internazionale, sempre a causa (soprattutto) delle speculazioni borsistiche e finanziarie e per gli effetti nefasti dell’invasione russa dell’Ucraina, il settore Canapa a livello mondiale segnala aspetti controversi e complessi, spesso caratterizzati -come nelle ultime settimane- da forte volatilità e difficoltà di percepire segnali di svolta positiva. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 11.79, +0,20 (+1,73%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 21,45, -0,70 (-3,16%). L’AncillarisCannabis Index chiude a 17,88, +0,11 (+0,62%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 87.31, +0,16 (+0,18%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte del mese di ottobre 2022

Le azioni della marijuana stanno iniziando a mostrare una certa flessione nel mercato azionario. Nel corso dell’ultimo mese circa, il settore della cannabis ha avuto alcuni giorni di forte slancio. Attualmente è in corso un calo che può essere positivo per chi cerca azioni di marijuana da acquistare prima della prossima ripresa. La ricerca delle migliori azioni di marijuana in cui investire dipende da diversi fattori. È necessario fare delle ricerche e prestare attenzione al settore e al modo in cui la maggior parte delle società opera.

La comprensione del modo in cui le aziende negoziano nei giorni buoni e in quelli cattivi vi permetterà di vedere i modelli per ogni diversa azione di marijuana. Il segreto per investire in qualsiasi cosa, per non parlare delle azioni di marijuana, è comprare al ribasso e vendere al rialzo. Indipendentemente dal settore, l’obiettivo finale per tutti gli investitori e gli azionisti è guadagnare denaro. All’interno dell’industria della cannabis, ci sono molti settori in cui le aziende stanno lavorando duramente per far progredire le cose.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di ottobre 2022

1. Ascend Wellness Holdings, Inc. ( OTC:AAWH )

2. Trulieve Cannabis Corp. ( OTC:TCNNF )

3. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

Ascend Wellness Holdings, Inc.

Ascend Wellness Holdings, Inc. si occupa di coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti confezionati a base di cannabis. Le sue categorie di prodotti a base di cannabis includono fiori, pre-roll, concentrati, vapes, edibles e altri prodotti legati alla cannabis. Recentemente, la società ha annunciato di aver avviato un piano di transizione della leadership. La società ha annunciato che il direttore finanziario Daniel Neville e il presidente e cofondatore Frank Perullo sono stati nominati co-CEO ad interim, con effetto immediato.

In qualità di co-CEO ad interim, Neville e Perullo forniranno una leadership continua e la supervisione delle operazioni quotidiane della Società mentre viene condotta la ricerca di un nuovo CEO. Il Consiglio di amministrazione ha avviato il processo di ricerca per individuare l’amministratore delegato più adatto a sostenere la prossima fase di crescita della Società. Il Consiglio ha incaricato Russell Reynolds, una società leader nella ricerca di dirigenti, di sostenere questo sforzo.

Trulieve Cannabis Corp.

Trulieve Cannabis Corp. insieme alle sue controllate opera come società di cannabis medica. Coltiva e produce prodotti internamente e distribuisce i suoi prodotti ai negozi (dispensari) a marchio Trulieve in Florida, nonché tramite consegna a domicilio. Il 3 ottobre la società ha annunciato il lancio della cannabis Khalifa kush in Florida. Questa iniziativa è stata realizzata attraverso una partnership esclusiva con Wiz Khalifa.

Originariamente la data di lancio era il 1° ottobre, ma è stata posticipata in vista dell’uragano Ian. Per tutto il giorno del lancio, Trulieve e Khalifa Kush corrisponderanno a tutte le donazioni in negozio e contribuiranno al Fondo per i disastri della Florida. La linea di prodotti Khalifa Kush si espanderà a tutte le sedi statali nei prossimi mesi. I prodotti Khalifa Kush sono disponibili anche nei punti vendita di proprietà e gestiti da Trulieve in Arizona.

Le parole di Wiz Khalifa

“Sono sempre stato spinto a creare arte e prodotti che cambiano la percezione delle persone o offrono esperienze diverse, quindi per me la Khalifa Kush è una grande parte di questo”, ha detto Wiz Khalifa. “Trulieve è il partner perfetto per noi, grazie al suo impegno nel fornire prodotti di altissima qualità e le migliori esperienze possibili per i pazienti”.

Inc. Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue consociate coltiva, produce e vende prodotti di cannabis per uso medico e al dettaglio negli Stati Uniti. Recentemente Cresco ha annunciato il lancio in Florida del suo marchio di punta più venduto.

Il marchio di vape e concentrati leader di mercato arriva con una robusta linea di prodotti Live Resin. Questi nuovi prodotti sono disponibili esclusivamente presso tutti i dispensari Sunnyside.

Le parole del direttore commerciale

“Stiamo espandendo le nostre sedi di vendita al dettaglio e la nostra varietà di prodotti per servire meglio i pazienti della Florida. L’introduzione del nostro marchio Cresco, il marchio di vape e concentrati più venduto negli Stati Uniti, è un’aggiunta entusiasmante al nostro solido assortimento di prodotti Sunnyside Florida”, ha dichiarato Greg Butler, Chief Commercial Officer di Cresco Labs.

Andamento borsistico aggiornato in data 14 ottobre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 14 ottobre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Charlotte’s Web scelto come primo sponsor CBD della Major League Baseball

La Major League Baseball (MLB) e Charlotte’s Web Holdings, una delle aziende più note nel settore del CBD, hanno firmato un accordo che designa l’azienda del Colorado come primo sponsor ufficiale del campionato per il CBD.

Si tratta di un’importante pietra miliare dello sport, in quanto la MLB è la prima tra le maggiori leghe sportive del paese ad avere un’azienda di CBD come sponsor ufficiale, secondo quanto riportato dallo Sports Business Journal.

La lega di baseball ha annunciato a giugno che avrebbe permesso alle squadre di accettare sponsorizzazioni di CBD.

Sports Business Journal ha definito i termini dell’ultimo accordo non tradizionali, con una tassa sui diritti più una quota di ricavi.

La pubblicazione ha anche affermato che la MLB riceverà azioni di Charlotte’s Web.

Le azioni di Charlotte’s Web sono quotate come CWEB alla Borsa di Toronto e come CWBHF sui mercati over-the-counter statunitensi.

L’NFL, l’NBA e l’NHL non hanno finora permesso alle squadre di collaborare con aziende produttrici di CBD.

Mentre le principali leghe sportive professionistiche si sono finora tenute lontane dalle sponsorizzazioni di CBD, organizzazioni sportive e atleti più piccoli hanno fatto il grande passo.

Charlotte’s Web è stata in precedenza sponsor dell’Angel City FC della National Women’s Soccer League, mentre l’UFC, un circuito di arti marziali miste, è entrato nel giro delle sponsorizzazioni di CBD lo scorso anno.

A fine settembre, l’azienda produttrice di prodotti a base di CBD derivati dalla canapa ha firmato un accordo di distribuzione con il grande distributore di liquori Southern Glazer’s Wine & Spirits.

L’azienda di CBD Charlotte’s Web firma un accordo di distribuzione con un gigante dei liquori

Charlotte’s Web Holdings, azienda produttrice di prodotti a base di CBD derivati dalla canapa, ha firmato un accordo di distribuzione con il principale distributore di liquori Southern Glazer’s Wine & Spirits.

L’accordo è descritto come “pluriennale”, anche se Charlotte’sWeb non ha rivelato il valore dell’accordo di distribuzione o altri termini.

“Questo accordo di distribuzione unisce il principale marchio di CBD d’America con la principale società di distribuzione di vini e liquori d’America”, ha dichiarato Charlotte’s Web, con sede a Denver, in un comunicato stampa.

Southern Glazer’s, società privata, è presente in 44 stati americani e a Washington DC, oltre che in Canada.

“La distribuzione su larga scala di Southern Glazer’s nel settore alimentare e delle bevande, delle birre speciali, dei vini e dei liquori al dettaglio, dell’ospitalità e della grande distribuzione risponde alla domanda dei consumatori di opzioni di benessere in questa categoria”, ha dichiarato in un comunicato Jacques Tortoroli, amministratore delegato di Charlotte’s Web.

L’accordo con Charlotte’s Web non è il primo accordo di distribuzione di CBD per Southern Glazer’s, con sede a Miami:

Fresh Hemp Foods, società controllata da Tilray Brands, ha firmato quest’estate un accordo di distribuzione negli Stati Uniti con Southern Glazer’s,

Canopy Growth Corp. ha firmato un accordo di distribuzione negli Stati Uniti per le sue bevande al CBD con Southern Glazer’s nel 2021.

Le azioni di Charlotte’s Web sono quotate come CWEB alla Borsa di Toronto e come CWBHF sui mercati over-the-counter statunitensi.

L’azienda tribale di CBD del Wisconsin lancia un gruppo per sostenere le imprese indigene

Il proprietario della prima azienda di cannabis nativo-americana del Wisconsin sta lanciando un’organizzazione no-profit per sostenere gli imprenditori indigeni che vogliono entrare nel settore.

Rob Pero, che ha lanciato l’azienda Canndigenous CBD nel 2021 a Cambridge, Wisconsin, ha dichiarato alla Green Bay Press Gazette che la nuova Indigenous Cannabis Industry Association istruirà i nuovi nativi americani che entrano nel mercato su come condurre gli affari.

I cittadini e le organizzazioni tribali possono usare il gruppo per fare rete e discutere le opportunità, ha detto Pero.

Un’altra possibilità: I gruppi tribali che hanno fondato aziende di cannabis potrebbero essere ben posizionati per avere successo se il Wisconsin allenta le sue leggi sulla marijuana per consentire un mercato completo del THC.

La produzione di canapa è stata legalizzata in Wisconsin nel 2017, ma la marijuana rimane illegale. Tuttavia, ci sono stati sforzi per creare un mercato legale della marijuana.

A tal fine, Pero vorrebbe che l’Associazione Indigena dell’Industria della Cannabis contribuisse a promuovere gli sforzi per la legalizzazione della marijuana a livello federale.

L’ex regolatore della marijuana di Rhode Island e New York è stato scelto per un posto alla FDA

Norman Birenbaum, ex responsabile dei programmi sulla marijuana nel Rhode Island e a New York, ha accettato un lavoro come consulente senior per la salute pubblica della U.S. Food and Drug Administration.

Birenbaum lavorerà con il Centro per i Programmi Regolatori su progetti che riguardano la ricerca sulla cannabis e le regolamentazioni sulla marijuana, come riporta NEC News Today.

Dal 2016 al 2019, Birenbaum ha lavorato come massimo regolatore della cannabis nel Rhode Island.

Nel dicembre 2019 è stato poi nominato primo direttore dei programmi sulla cannabis dello Stato di New York.

Durante l’incarico a New York, Birenbaum ha supervisionato l’implementazione dei regolamenti che hanno permesso al CBD e ad altri cannabinoidi derivati dalla canapa di essere venduti come alimenti, integratori alimentari o bevande nello Stato.

Questa esperienza potrebbe aiutare la FDA a creare regole per includere il CBD negli alimenti o negli integratori alimentari.

L’agenzia è sotto tiro da parte dei membri del Congresso per essere “carente nell’esecuzione delle responsabilità assegnatele dalla legge”.

Real Brands acquisisce il produttore di CBD white-label Boulder Botanical per 12 milioni di dollari

L’azienda di prodotti per il benessere a base di CBD Real Brands ha concluso un accordo da 12 milioni di dollari per l’acquisizione di Boulder Botanical & Bioscience Laboratories, un produttore di integratori a base di erbe e prodotti a base di CBD a marchio bianco, da parte di Frankens Investment Fund.

La Frankens, con sede in Texas, ha acquisito Boulder Botanical in aprile, secondo il comunicato stampa di Real Brands.

L’acquisizione di Boulder Botanical, con sede in Colorado, da parte di Real Brands era stata inizialmente annunciata a giugno e martedì è stato annunciato l’accordo definitivo.

Real Brands, con sede a North Providence, Rhode Island, non ha rivelato come verrà pagato il prezzo di 12 milioni di dollari.

Ma l’azienda ha dichiarato di aver assunto un impegno di capitale operativo di 1 milione di dollari per Boulder Botanical, che diventerà una divisione di Real Brands.

Boulder Botanical gestisce una struttura di ricerca e sviluppo e produzione di 27.000 metri quadrati a Golden, in Colorado, e distribuisce ai principali rivenditori come Costco, CVS, Safeway, Target, Whole Foods Market e altri.

Real Brands ha dichiarato che i prodotti di Boulder Botanicalcomprendono più di 150 “formulazioni proprietarie che spaziano tra cosmetici, prodotti topici, compresse, polveri per bevande, tinture, unguenti, gel, shot energetici, roll-on, integratori e altro ancora”.

