Borsa: canapa, chiusura negativa per Canada e USA

Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe al ribasso. Una vera e propria altalena nelle ultime settimane di settembre ed in questa di apertura di ottobre 2022. I motivi permangono e sono grandemente correlati con l’andamento prolungato della guerra scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 11.49, -0,37 (-3,12%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 18,82, -0,17 (-0,90%). L’AncillarisCannabis Index chiude a 18,41, -0,62 (-3,26%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 85.29, -1,15 (-1,33%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte finale del mese di ottobre 2022

Le azioni della marijuana hanno iniziato la prima settimana di ottobre con un maggiore slancio. Questo rialzo ha permesso ad alcuni azionisti di prendere profitto. Quando gli azionisti guadagnano denaro, hanno più fiducia nel ripetere il processo. Soprattutto in un settore volatile come quello della cannabis, dove i modelli di trading sono spesso imprevedibili. Tuttavia, con un buon piano di trading e la capacità di cambiare, si può essere in grado di trarre profitto dalle azioni della marijuana.

L’industria della cannabis continua a crescere e ad evolversi ogni giorno in tutto il mondo. Tuttavia, l’industria della cannabis negli Stati Uniti è attualmente il più grande mercato legale, con più di 30 stati che hanno legalizzato la cannabis in qualche forma. Il fatto che presto altri Stati voteranno per la legalizzazione della cannabis può anche portare a un migliore trading lungo il percorso. Anche le società che compongono l’industria della cannabis hanno un impatto sull’andamento dei titoli della marijuana. Quindi, i progressi e il successo di una società di cannabis possono determinare la sua performance nel mercato azionario.

Per questo motivo è bene tenere d’occhio il settore e fare i compiti a casa sulle azioni della marijuana. Soprattutto le aziende che ritenete più valide. Mettetevi in una posizione che vi permetta di comprare a basso e vendere a alto prezzo. Con la volatilità del trading che si verifica, trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare potrebbe non essere così difficile. Come già detto, costruite un piano e fate le vostre ricerche su ogni società. Più ne sapete, più probabilità avrete di ottenere guadagni migliori. Per tenere d’occhio il settore, le azioni della marijuana che seguono sono alcune opzioni da tenere d’occhio a ottobre.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di ottobre 2022

1. IM Cannabis Corp. ( NASDAQ:IMCC )

2. TILT Holdings Inc. ( OTC:TLLTF )

3. Glass House Brands Inc. ( OTC:GLASF )

IM Cannabis Corp.

IM Cannabis Corp. si occupa di allevamento, coltivazione e fornitura di prodotti a base di cannabis medica in Israele, Germania e Canada. Nelle ultime 3 settimane circa la società ha fatto due aggiornamenti chiave. Il 13 settembre la società ha annunciato di aver accolto 2 nuovi membri nel suo consiglio di amministrazione. Einat Zakariya e Moti Marcus sostituiranno gli attuali consiglieri Vivian Bercovici e Haleli Barath, che si sono dimessi dal consiglio per perseguire altre opportunità.

Una notizia più recente è che l’azienda, insieme a SNDL Inc. ha completato la prima esportazione internazionale di fiori secchi di prima qualità dal Canada a Israele. Per IMC, l’esportazione completata segna un altro importante passo avanti nella razionalizzazione delle sue vaste operazioni globali, che comprendono Israele, Canada e Germania.

TILT Holdings Inc.

TILT Holdings Inc. opera nel settore della cannabis negli Stati Uniti, in Canada, Israele, Messico, Sud America e Unione Europea. Opera attraverso i segmenti Cannabis, Accessori e Altro. L’azienda si occupa di produzione, coltivazione, estrazione e vendita di prodotti a base di cannabis. Il 30 settembre, la società ha dato notizia della firma del terzo emendamento per l’accordo di acquisto e vendita dell’impianto di White Haven, Pennsylvania.

L’emendamento consente a TILT e IIPR di estendere la fine del periodo di sperimentazione della transazione contemplata a una data pari o precedente al 1° novembre 2022. Le parti prorogano il periodo di indagine per consentire l’esecuzione di un secondo ciclo di test per soddisfare le richieste del Pennsylvania Department of Environmental Protection. Entrambe le parti ritengono che la proroga del periodo di indagine dovrebbe fornire il tempo sufficiente per risolvere tutte le questioni in sospeso e completare le pratiche necessarie per la chiusura della transazione.

Glass House Brands Inc.

Glass House Brands Inc. coltiva, produce, vende al dettaglio e distribuisce cannabis grezza, olio di cannabis e beni di consumo a grossisti e negozi al dettaglio di beni di consumo confezionati. Il 3 ottobre l’azienda ha chiuso la seconda tranche di un collocamento privato non intermediato di titoli azionari. La seconda chiusura dell’offerta comprendeva circa 4,8 milioni di dollari di capitale fresco. Inoltre, circa 92.000 dollari di valore nominale di ulteriori azioni privilegiate di serie A scambiate con nuove azioni privilegiate di serie B.

La somma dei nuovi capitali raccolti con la prima e la seconda offerta ammonta a circa 19,5 milioni di dollari. Sono state emesse 42.197 azioni della Serie B, con un valore nominale complessivo di circa 42,2 milioni di dollari.

In questo modo l’aumento è stato completato all’84,5%, rispetto all’importo totale di finanziamento previsto di 50 milioni di dollari. La Società prevede di completare l’offerta nei prossimi 30 giorni. Dopo di che si prevede che un totale di circa 50,0 milioni di dollari di azioni privilegiate della Serie B sarà in circolazione.

Andamento borsistico aggiornato in data 7 ottobre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 7 ottobre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Real Brands acquisisce il produttore di CBD a marchio bianco Boulder Botanical per 12 milioni di dollari

L’azienda di prodotti per il benessere a base di CBD Real Brands ha concluso un accordo da 12 milioni di dollari per l’acquisizione di Boulder Botanical & Bioscience Laboratories, un produttore di integratori a base di erbe e prodotti a base di CBD a marchio bianco, da parte di Frankens Investment Fund.

La Frankens, con sede in Texas, ha acquisito Boulder Botanical in aprile, secondo il comunicato stampa di Real Brands.

L’acquisizione di Boulder Botanical, con sede in Colorado, da parte di Real Brands era stata inizialmente annunciata a giugno e martedì è stato annunciato l’accordo definitivo.

Real Brands, con sede a North Providence, Rhode Island, non ha rivelato come verrà pagato il prezzo di 12 milioni di dollari.

Ma l’azienda ha dichiarato di aver assunto un impegno di capitale operativo di 1 milione di dollari per Boulder Botanical, che diventerà una divisione di Real Brands.

Boulder Botanical gestisce una struttura di ricerca e sviluppo e produzione di 27.000 metri quadrati a Golden, in Colorado, e distribuisce ai principali rivenditori come Costco, CVS, Safeway, Target, Whole Foods Market e altri.

Real Brands ha dichiarato che i prodotti di Boulder Botanicalcomprendono più di 150 “formulazioni proprietarie che spaziano tra cosmetici, prodotti topici, compresse, polveri per bevande, tinture, unguenti, gel, shot energetici, roll-on, integratori e altro ancora”.

“Boulder Botanical gode di un’eccellente reputazione per la creazione di formulazioni di medicina sportiva, integratori a base di erbe per la salute e il benessere e cannabinoidi di qualità e per i suoi servizi di produzione white-label che superano gli standard del settore”, ha dichiarato in un comunicato Thom Kidrin, presidente e amministratore delegato di Real Brands.

“Ci aspettiamo di costruire su queste solide basi”.

Le azioni di Real Brands sono negoziate come RLBD sui mercati over-the-counter.

Hemp Foods Australia ottiene un accordo con Coles

La nuova gamma Functional Seed Mix di Hemp Foods Australia farà presto la sua comparsa sugli scaffali del gigante dei supermercati Coles in tutto il Paese.

Mercoledì scorso, la casa madre di Hemp Food Australia, ElixinolWellness, ha dichiarato di essersi assicurata la distribuzione della nuova linea in oltre 800 negozi Coles in tutto il Paese.

“Assicurarsi la distribuzione nazionale con Coles per la nostra nuova gamma di Seed Mix è un progresso entusiasmante per Hemp Foods Australia e significa che il nostro marchio si trova ora sugli scaffali delle due maggiori catene di supermercati australiane”, ha dichiarato Felipe Favaro, direttore generale di Hemp Foods Australia.

Nell’ottobre dello scorso anno, l’azienda si è assicurata anche la distribuzione a livello nazionale con Woolworths per il suo olio di semi di canapa certificato biologico Hemp Gold.

La gamma Functional Seed Mix combina i semi di canapa con altre formulazioni a base di frutta, noci e semi. La linea comprende le miscele di semi Protein Boost, Antioxidant, Gut Health Support e Omega.

I semi di canapa sono un vero e proprio “superfood”: ricchi di proteine, vitamine e minerali, fibre e acidi grassi benefici, ma poveri di grassi cattivi.

“La canapa non fa solo bene a voi, ma anche al pianeta. La canapa estrae dall’atmosfera più carbonio degli alberi!”, ha dichiarato Favaro. “Non vediamo l’ora di aiutare le persone a mangiare in modo più sano e consapevole, sapendo di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico”.

L’azienda fa notare che un ettaro di canapa, che raggiunge la maturità in soli 90 giorni, cattura circa dieci volte la quantità di CO2 di un ettaro di pini che impiegano 20 anni per raggiungere la maturità.

Hemp Foods Australia, situata a Bangalow nell’entroterra di Byron Bay, nel Queensland, si occupa di canapa dal 1999. Dal 2011 l’azienda collabora con fornitori di canapa di tutto il mondo, in particolare con quelli di Australia, Canada e Cina.

L’azienda sostiene di essere uno dei maggiori grossisti, rivenditori, produttori ed esportatori di alimenti alla canapa dell’emisfero meridionale. Il suo impianto di lavorazione di 660 metri quadrati a Bangalow è certificato HACCP/GMP, BRC e biologico.

Coles ha gradualmente ampliato il numero di prodotti di canapa sui suoi scaffali. Al momento in cui scriviamo, su Coles Online erano presenti 15 prodotti, tra cui la nuova gamma di HFA. Altri prodotti includono olio di semi di canapa, semi di canapa decorticati e prodotti per la cura della persona.

L’insolvenza della società californiana di cannabis evidenzia i problemi di indebitamento delle imprese di MJ dello Stato

In quello che secondo gli osservatori è un segno che l’industria californiana della cannabis legale, in difficoltà, si sta avviando verso un “evento di estinzione” da tempo previsto, un importante marchio della California meridionale, nel bel mezzo di ambiziosi piani di espansione, è stato recentemente citato in giudizio dal suo proprietario dopo essere rimasto indietro di milioni di dollari nei pagamenti dell’affitto.

A luglio, la società privata Kings Garden – con sede a Palm Springs e titolare di licenze di coltivazione, produzione e distribuzione – non ha pagato 2,3 milioni di dollari di affitto e le relative tasse dovute a Innovative Industrial Properties (IIP), un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede a San Diego che è uno dei principali operatori nel settore della cannabis, come rivelano i documenti normativi citati per la prima volta da un utente di Twitter.

Una successiva causa intentata dalla IIP – che affitta più di 8,5 milioni di piedi quadrati di immobili commerciali ad alcune delle più grandi aziende di cannabis del paese – contro la Kings Garden è stata risolta in via extragiudiziale l’11 settembre “con reciproca soddisfazione di entrambe le parti”, secondo i documenti più recenti.

Raggiunti telefonicamente il 21 settembre, sia l’amministratore delegato di Kings Garden Michael King che l’amministratore delegato di IIP Paul Smithers hanno rifiutato di commentare, citando la natura confidenziale dell’accordo.

“Per motivi di riservatezza, non mi è consentito commentare ulteriormente”, ha detto King.

King ha anche rifiutato di dire se i piani di espansione dell’azienda, ora interrotti, riprenderanno.

Tuttavia, diversi osservatori hanno detto che la situazione riflette una tendenza generale negativa della marijuana californiana che evidenzia le difficoltà che Kings Garden e altre aziende autorizzate stanno affrontando.

Canopy Growth abbandona il commercio al dettaglio di cannabis in Canada

L’azienda canadese di cannabis Canopy Growth Corp. ha gettato la spugna sulle sue operazioni di vendita al dettaglio di cannabis “bricks-and-mortar” in Canada, vendendo 28 negozi di proprietà dell’azienda con i suoi marchi di vendita al dettaglio Tweed e Tokyo Smoke, chiudendone altri cinque e terminando gli accordi di franchising e di licenza.

I termini finanziari delle vendite dei negozi non sono stati resi noti immediatamente.

L’uscita di Canopy dal commercio al dettaglio “rafforza l’attenzione dell’azienda” sul raggiungimento della “redditività come azienda di cannabis e di beni di consumo confezionati (CPG) focalizzata su marchi premium”, si legge in un comunicato stampa.

Le cessioni annunciate martedì scorso comprendono:

– 23 negozi al dettaglio di proprietà di Canopy in Saskatchewan, Manitoba e Terranova e Labrador, che saranno acquistati dal partner di Canopy OEG Retail Cannabis (OEGRC), che già possiede e gestisce i negozi in franchising Tokyo Smoke in Ontario.

– Cinque negozi di proprietà di Canopy in Alberta, che saranno acquistati dalla società di vendita al dettaglio di cannabis Four20, con sede a Calgary, che li ridenominerà.

Un portavoce di Canopy ha confermato a MJBizDaily che l’azienda possiede 10 negozi al dettaglio in Alberta – ma Four20 ne sta acquistando solo cinque, e gli altri cinque saranno chiusi.

Il portavoce ha detto che Canopy non avrà più negozi al dettaglio in Canada.

OEGRC, una divisione del gruppo privato Katz, afferma di avere 64 negozi Tokyo Smoke in Ontario “e di essere ben posizionata per il successo futuro nelle prime fasi di un mercato emergente”.

In un comunicato stampa, OEGRC ha dichiarato che diventerà “l’unico proprietario del marchio Tokyo Smoke e di tutti i negozi al dettaglio Tweed acquisiti nell’ambito di questa transazione”.

L’accordo di franchising principale di Tokyo Smoke stipulato da OEGRC con Canopy sarà risolto al momento della chiusura della transazione, ha dichiarato Canopy.

Un dipendente della Trulieve è morto a causa dei “rischi della polvere di cannabis macinata”, secondo il rapporto OSHA

Un lavoratore dell’impianto di coltivazione dell’operatore multistatale Trulieve Cannabis a Holyoke, Massachusetts, è morto a gennaio a causa dei “rischi della polvere di cannabis macinata”, secondo un rapporto di ispezione dell’Occupational Health and Safety Administration (OSHA).

La dipendente, che non viene identificata nel rapporto, si è lamentata di “non riuscire a respirare” mentre svolgeva le sue mansioni di macinazione dei fiori di cannabis e di confezionamento dei pre-roll alle 23.00 del 7 gennaio 2022.

Trulieve ha confermato in una dichiarazione a MJBizDaily che la dipendente era Lorna McMurrey.

Il “Dettaglio dell’ispezione” dell’OSHA – si tratta di un caso aperto, quindi il rapporto è soggetto a modifiche – contiene pochi dettagli, ma ha notato che l’impiegata non sindacalizzata ha detto di essersi lamentata di non riuscire a respirare a causa del “kief(polvere) di marijuana”.

Il kief si riferisce alla polvere appiccicosa contenente tricomi sciolti che si stacca dai fiori di cannabis.

Trulieve ha rifiutato di approfondire quanto accaduto il giorno della morte di McMurrey.

“Per rispetto della privacy della famiglia, non forniremo alcun dettaglio sui particolari di quel giorno”, ha dichiarato l’azienda.

“Tuttavia, l’OSHA ha condotto un’indagine approfondita sull’impianto di Holyoke”, prosegue la dichiarazione di Trulieve.

“I DPI (dispositivi di protezione individuale) erano disponibili in loco. L’OSHA ha analizzato la qualità dell’aria in tutto l’impianto e i campioni erano tutti ben al di sotto degli intervalli accettabili”.

“L’OSHA ha emesso citazioni relative agli standard di comunicazione e Trulieve ha contestato tali risultati”.

Trulieve ha concluso la sua dichiarazione dicendo: “Abbiamo a cuore e apprezziamo tutti i 9.000 dipendenti che fanno di Trulieveuna famiglia e la sicurezza dei membri del nostro team è fondamentale per i nostri valori fondamentali”.

Il podcast Young Jurks è stato il primo a riportare l’incidente, secondo il sito web del Massachusetts The Shoestring.

Secondo il rapporto dell’OSHA sull’incidente di Holyoke, Trulieveha contestato tre violazioni “gravi” emesse il 30 giugno. L’OSHA ha imposto multe per un totale di 35.219 dollari.

L’azienda di Tallahassee è già stata sanzionata in passato per violazioni dell’OSHA, come riporta The Shoestring:

– A marzo, l’agenzia ha accusato la sede di Trulieve a Reading, in Pennsylvania, di aver violato una norma che impone ai datori di lavoro di segnalare il “ricovero ospedaliero, l’amputazione o la perdita di un occhio” di un lavoratore. Secondo The Shoestring, c’è stato un accordo informale e il caso è ora chiuso.

– Nel 2019, l’agenzia ha citato la Trulieve dopo aver riscontrato che il suo impianto di coltivazione a Quincy, in Florida, ha violato le norme sulla protezione delle vie respiratorie e sulla comunicazione dei rischi.

