Borsa: canapa, chiusura negativa per Canada e USA

Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe con valori nettamente negativi. Pesa la ormai cronica volatilità sulle piazze borsistiche internazionali, ulteriormente aggravata dall’andamento doloroso e prolungato della invasione russa dell’Ucraina che ha letteralmente squassato i valori delle quotazioni in ogni settore produttivo ed economico-finanziario. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 12.46, -0,31 (-2,43%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 22,99, -0,70 (-2,95%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 18,81, -0,39 (-2,03%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 89.92, -2,30 (-2,49%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in previsione del vicino novembre 2022

Nell’ultima settimana di ottobre alcuni titoli della marijuana mostrano ancora uno slancio verso l’alto. Ciò potrebbe essere dovuto all’inizio della pubblicazione delle relazioni sugli utili in vari settori. A volte, quando le notizie come le relazioni trimestrali iniziano ad emergere, possono avere un impatto su altri settori nello stesso momento. Tuttavia, ci sono altri fattori che spiegano perché alcune azioni della marijuana stanno ancora vedendo una buona spinta per iniziare la settimana. In questo momento gli investitori hanno una buona dose di ottimismo e di speculazioni positive. Ciò è dovuto principalmente alla giovane età dell’industria della cannabis e al suo ulteriore sviluppo.

C’è una grande spinta per la riforma federale della cannabis in ottobre Il presidente Biden e il senatore Cory Booker hanno parlato della questione. La grazia federale di Biden e le prospettive positive del senatore Booker hanno avuto una buona risonanza con le azioni della marijuana nel mercato azionario. Per le altre società che stanno affrontando un calo, può essere un’opportunità per gli investitori di raccogliere alcune azioni per ottenere buoni punti di ingresso.

Una regola da ricordare è che se l’azienda mostra un declino e a seconda dell’azienda si può considerare un titolo di marijuana da acquistare. La cosa migliore che un investitore possa fare è mettersi in una posizione che gli permetta di vedere il massimo rialzo. Tuttavia, prima di eseguire qualsiasi operazione, è necessario conoscere il settore e le società in cui si ritiene valga la pena investire. Le società elencate di seguito sono alcune opzioni che potrebbero offrire valore al vostro portafoglio di azioni di marijuana.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di ottobre 2022

1. Canopy Growth Corporation ( NASDAQ:CGC )

2. Neptune Wellness Solutions Inc. ( NASDAQ:NEPT )

3. Cronos Group Inc. ( NASDAQ:CRON )

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth Corporation, insieme alle sue controllate, si occupa di produzione, distribuzione e vendita di cannabis. Oltre a prodotti a base di canapa per scopi ricreativi e medici, principalmente in Canada, Stati Uniti e Germania. Opera attraverso due segmenti, Cannabis globale e Altri prodotti di consumo.

Recentemente la società ha annunciato un ampliamento del suo portafoglio di marchi Ace Valley con il lancio di Lust Cherry Rose e Thrust Watermelon Goji. Queste due nuove caramelle gommose, dal sapore particolare, sono le prime del loro genere sul mercato canadese e celebrano l’intersezione tra cannabis e positività sessuale, consentendo ai consumatori di migliorare le loro esperienze personali.

Neptune Wellness Solutions Inc.

Neptune Wellness Solutions Inc. opera come azienda integrata di salute e benessere in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Costruisce un portafoglio di marchi lifestyle e prodotti di consumo confezionati. Il 21 ottobre la società ha annunciato di aver raggiunto un accordo nell’ambito di un’azione legale collettiva degli azionisti. L’accordo prevede un pagamento lordo alla classe compreso tra 4 e 4,25 milioni di dollari. L’importo esatto è sotto il controllo della Società e dipende dal tipo di corrispettivo utilizzato.

L’accordo è soggetto all’approvazione della Corte e alla certificazione della classe da parte della Corte. L’accordo risolverà la questione nei confronti di tutti i convenuti e il corrispettivo sarà utilizzato per coprire le spese di gestione dell’accordo. Ciò include le spese e gli onorari degli avvocati dei querelanti e i pagamenti a tutti i membri della Classe. In cambio del corrispettivo dell’accordo, la Società e gli altri imputati saranno sollevati da tutte le richieste di risarcimento da parte dei querelanti e della classe. La Società nega ogni illecito e responsabilità e l’accordo non costituisce un’ammissione di illecito o responsabilità da parte della Società o di qualsiasi convenuto.

Cronos Group Inc.

Cronos Group Inc. opera come azienda produttrice di cannabinoidi. Produce, commercializza e distribuisce integratori e prodotti cosmetici derivati dalla canapa attraverso l’e-commerce, la vendita al dettaglio e i canali dei partner dell’ospitalità con i marchi Lord Jones e Happy Dance negli Stati Uniti.

azioni cron

L’azienda si occupa anche di coltivazione, produzione e commercializzazione di cannabis. Inoltre, prodotti derivati dalla cannabis per il mercato medico e per adulti. Recentemente, la società ha annunciato che terrà una conferenza telefonica sugli utili del terzo trimestre 2022 il 7 novembre 2022. Il team dirigenziale di Cronos discuterà i risultati finanziari dell’azienda. Inoltre, sarà disponibile per le domande della comunità degli investitori dopo le osservazioni preparate.

Andamento borsistico aggiornato in data 28 ottobre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 28 ottobre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Venduta l’attività di ECS Botanics in Tasmania

La società australiana di cannabis medica ECS Botanics Holdings Ltd ha annunciato di aver scaricato le sue attività e i suoi beni in Tasmania.

ECS Botanics aveva le mani in pasta in diversi settori della cannabis, tra cui gli alimenti a base di canapa e il benessere. Ma nel giugno di quest’anno, la società ha presentato il suo piano per concentrare le sue operazioni interamente sulla cannabis terapeutica.

Non molto tempo dopo, a luglio, l’azienda ha trovato un acquirente per la sua divisione di alimenti alla canapa e benessere: Ananda Foods. Sempre in luglio, ECS ha messo sul mercato le sue attività di cannabis nelle Northern Midlands della Tasmania.

Lunedì, la società ha dichiarato di aver stipulato un accordo vincolante di acquisto di azioni (SPA) per vendere la sua controllata al 100% ECS Botanics Pty Ltd (TasCo). Il prezzo di acquisto è di 3 milioni di dollari ed è stato versato un deposito di 300.000 dollari.

L’acquirente è indicato come Blue Buffalo Pty Ltd; si presume che significhi BlueBuffalo Pty. Ltd. Le informazioni pubbliche sulla società, registrata per la prima volta nel 2002, sono molto scarse. Non è chiaro se ci sia qualche legame con la Blue Buffalo Company, Ltd, fondata nel 2003, che si occupa di nutrizione e benessere degli animali domestici. L’azienda americana non sembra offrire al momento alcun prodotto derivato dalla canapa.

Aggiornamento: 27 ottobre: Siamo stati informati che BlueBuffaloPty. Ltd non ha alcun rapporto con l’azienda di cibo naturale per animali Blue Buffalo o con la sua società madre, General Mills.

ECS afferma che il regolamento è previsto per il 31 ottobre 2022 (o altra data concordata da entrambe le parti), quando ECS riceverà il saldo del prezzo di acquisto.

Commentando la transazione, l’amministratore delegato di ECS, Nan-Maree Schoerie, ha dichiarato:

“La vendita di TasCo completa la terza e ultima fase della ristrutturazione e della razionalizzazione del gruppo annunciata al mercato il 14 giugno di quest’anno. Questo ci permette di concentrarci sull’espansione delle nostre attività vittoriane, che sta procedendo rapidamente”.

La signora Schoerie ha detto che l’azienda continua a registrare una “domanda molto sana” per i suoi prodotti a base di cannabis terapeutica.

Durante l’anno fiscale 22, le vendite di ECS Botanics sono aumentate del 422% a 7,2 milioni di dollari e le perdite si sono ridotte del 74% a 1,1 milioni di dollari. Durante l’ultimo anno finanziario, l’azienda ha triplicato la sua capacità di produzione di fiori secchi premium, con la costruzione di 2000 m2 di colture protettive aggiuntive. Le vendite all’esportazione hanno rappresentato il 10% dei ricavi dell’azienda.

L’australiana Wellnex fa cassa per il CBD senza copione

L’azienda australiana di prodotti per la salute e il benessere Wellnex Life Limited (ASX: WNX) ha annunciato che l’importo raccolto nell’ambito di un recente piano di collocamento azionario e di un collocamento privato ha raggiunto un totale di 5,965 milioni di dollari.

Nel luglio di quest’anno, Wellnex ha formato una joint venture con l’azienda di cannabis medica OneLife Botanicals, con sede a Melbourne, per portare sui mercati australiani e internazionali prodotti registrati a base di cannabis terapeutica e canapa. Proprio la settimana precedente, OneLife aveva siglato un accordo con l’azienda canadese di cannabinoidi MediPharm Labs Corp. per la vendita di MediPharm Labs Australia.

OneLife ha completato l’acquisizione di MediPharm Labs Australia all’inizio del mese.

La joint-venture consentirà a Wellnex di entrare nel mercato ad accesso speciale (SAS), con prodotti a base di cannabis medica che saranno disponibili entro la fine di quest’anno. Wellnexafferma che l’acquisizione consentirà all’azienda di “essere una delle prime” a ottenere l’approvazione per un farmaco da banco a base di cannabidiolo secondo la classificazione Schedule 3 (S3).

Sebbene la classificazione S3 per alcuni prodotti qualificati a base di CBD sia disponibile da tempo, questi farmaci devono ancora comparire sugli scaffali dei farmacisti. La Therapeutic GoodsAdministration australiana ha dato il via libera al declassamento del CBD a basso dosaggio alla fine del 2020 e tali prodotti sono legalmente accessibili – in teoria – dal 1° febbraio dello scorso anno.

Ma ottenere la classificazione S3 non è un’impresa da poco e richiede una grande quantità di denaro. Da qui l’SPP e il collocamento privato.

“Siamo felicissimi di aver riscontrato un così forte sostegno da parte degli azionisti per il nostro SPP, soprattutto in un contesto di mercato difficile”, ha dichiarato la scorsa settimana George Karafotias, CEO di Wellnex. “I fondi totali raccolti, pari a 5,965 milioni di dollari, ci permetteranno di progredire nel nostro obiettivo di essere una delle prime aziende a offrire un prodotto a base di cannabis medicinale da banco nel mercato australiano”.

I 5,965 milioni di dollari non saranno spesi solo per le ambizioni di Wellnex nel campo del CBD, ma contribuiranno a finanziare altri progetti, tra cui il lancio di prodotti a base di cannabis medicinale nell’ambito dello Special Access Scheme (SAS) previsto per la fine di quest’anno.

“Siamo fortemente concentrati nel continuare a generare valore per gli azionisti, con una forte pipeline di lanci di marchi e prodotti nel resto dell’anno fiscale 23 che accelererà ulteriormente i ricavi e i margini”, ha dichiarato Karafotias.

Il rivenditore canadese di marijuana Fire & Flower raccoglie 16 milioni di dollari canadesi tramite un investitore chiave

La grande catena canadese di negozi di cannabis Fire & Flower sta raccogliendo 16 milioni di dollari canadesi (11,7 milioni di dollari) dal suo investitore chiave, il gigante delle stazioni di servizio e dei minimarket Alimentation Couche-Tard.

La raccolta di capitale comprende un prestito di 11 milioni di dollari canadesi da Couche-Tard a Fire & Flower, con un tasso di interesse annuo dell’11% e scadenza alla fine del 2023.

Couche-Tard ha inoltre accettato di acquistare azioni di Fire & Flower in un collocamento privato per un ricavo di circa 5 milioni di dollari australiani.

La transazione, annunciata martedì, comporta anche la modifica dei termini dei warrant della Serie C di Fire & Flower detenuti da Couche-Tard.

L’accordo sui warrant e sulle azioni è soggetto alle approvazioni normative.

Fire & Flower “utilizzerà questo capitale in modo prudente per continuare a far crescere l’azienda e a costruire sul recente successo che abbiamo riscontrato grazie ai miglioramenti nei nostri segmenti di vendita al dettaglio, all’ingrosso e alla logistica e nel settore digitale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fire & Flower Stéphane Trudel in un comunicato.

Trudel, ex dirigente di Couche-Tard, ha assunto la direzione di Fire & Flower a giugno.

In aprile Couche-Tard ha aumentato la sua partecipazione in Fire& Flower a oltre il 35%.

Fire & Flower sta sviluppando negozi co-localizzati adiacenti ai minimarket Circle K di Couche-Tard.

Marijuana medica del Missouri – 2 anni dopo

Era l’ottobre del 2020 quando si è verificata la prima vendita (legale) di marijuana medica in Missouri – e da allora la scena è andata a gonfie vele.

Il primo acquisto di marijuana medica da un dispensario avvenne a St. Louis, l’unico dispensario aperto all’epoca. Ma non passò molto tempo prima che ne aprissero altri, che i cittadini del Missouri aderissero al programma e che le casse del governo statale cominciassero a riempirsi.

Alla fine di settembre di quest’anno, c’erano quasi 203.000 pazienti registrati per il programma di marijuana medica dello Stato. Si tratta di circa il 3% dell’intera popolazione dello Stato. A metà ottobre, 195 dispensari sono stati autorizzati a operare, quindi poco meno di un dispensario ogni mille pazienti registrati.

Il programma si è rivelato una mucca da mungere per il governo dello Stato del Missouri – e per i veterani militari dello Stato. Viene applicata un’imposta del 4% sulla vendita al dettaglio della marijuana per uso medico venduta presso i dispensari all’interno dello Stato. Con vendite cumulative di 419,4 milioni di dollari fino alla fine di settembre di quest’anno, ciò si tradurrebbe in 16,13 milioni di dollari di tasse raccolte, che andranno alla Commissione per i Veterani del Missouri.

Il programma di marijuana terapeutica del Missouri è di facile accesso, con qualsiasi altra condizione medica cronica, debilitante o di altro tipo ammissibile, a condizione che la cannabis sia di beneficio secondo il giudizio professionale di un medico. Oltre a una vasta gamma di prodotti disponibili presso i dispensari, i pazienti possono anche richiedere di coltivare la marijuana medica a casa.

Con il programma del Missouri ormai consolidato – anche se non privo di problemi – si prospetta un altro potenziale cambiamento importante nella scena della cannabis dello Stato, che potrebbe davvero scuotere le cose. Alle elezioni del mese prossimo gli elettori avranno l’opportunità di legalizzare la marijuana a scopo ricreativo in tutto lo Stato per gli adulti di età superiore ai 21 anni.

Se gli elettori approveranno l’Emendamento 3, il Dipartimento della Salute e dei Servizi per gli Anziani del Missouri dovrà apportare rapidamente modifiche al programma di marijuana medica esistente nello Stato e implementare un nuovo programma per i consumatori adulti.

Rua accumula il primo ordine internazionale di cannabis terapeutica

La società neozelandese di cannabis terapeutica Rua BioscienceLimited (NZX: RUA) ha ricevuto il suo primo ordine internazionale.

Rua, nata da Hikurangi Enterprises, è stata la prima azienda ad ottenere una licenza per la coltivazione di cannabis terapeutica in Nuova Zelanda, nel 2018. Nel 2020, l’azienda si è assicurata una delle prime licenze commerciali neozelandesi per la coltivazione e il possesso per la produzione e la fornitura di cannabis farmaceutica.

Nel giugno di quest’anno, Rua Bioscience ha acquisito una licenza per stupefacenti attraverso la tedesca Nimbus Health GmbH per la distribuzione e la commercializzazione del suo primo prodotto per quel mercato. Mercoledì ha annunciato che il primo ordine tramite Nimbus è stato piazzato per il fiore ad alto contenuto di THC di Rua, sviluppato nell’ambito di un programma di ricerca e sviluppo dal partner australiano della società, Cann Group.

“Al momento del lancio, crediamo che il fiore di Rua sarà uno dei medicinali a base di fiori essiccati con il THC più alto sul mercato, il che darà a Rua un significativo vantaggio competitivo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Anna Stove. “Ricevere questo ordine di fiori essiccati da Nimbus significa quanto siamo vicini a consolidare i ricavi delle esportazioni e a fornire ai pazienti tedeschi una fornitura sostenibile dei farmaci Rua”.

Sebbene il livello di THC del prodotto da fornire non sia stato menzionato nell’annuncio, i fiori di cannabis con un contenuto di THC superiore al 20% costituiscono il 77% delle prescrizioni di fiori di cannabis in Germania.

In altre notizie recenti dell’azienda, all’inizio del mese Rua Bioscience ha annunciato di aver esportato i suoi primi semi di cannabis in Australia, che saranno coltivati dal Cann Group e valutati per il loro potenziale commerciale. Un esperimento simile sarà condotto presso la struttura locale di Rua per la ricerca e lo sviluppo della coltivazione.

“Questo piccolo passo dimostra il potenziale dell’esportazione di genetiche uniche della East Coast di Ruatorea nel mondo”, ha dichiarato la signora Stove all’epoca.

La Rua Bioscience ha un sito di coltivazione vicino a Ruatorea, una città della Waiapu Valley, nella regione di Gisborne, nell’angolo nord-orientale dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. L’impianto di produzione di Rua a Gisborne comprende un impianto di estrazione e di produzione autorizzato che ha ricevuto la certificazione GMP nel settembre 2021.

Nell’aprile di quest’anno, il primo farmaco a base di cannabis dell’azienda, RUA CBD100, è diventato disponibile su prescrizione medica in Nuova Zelanda.

