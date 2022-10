Borsa: canapa, chiusura negativa per Canada e positiva per gli USA

Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con valori esattamente opposti rispetto alla chiusura della settimana precedente, infatti, la Borsa canadese chiude in rosso mentre quella americana chiude in positivo, proprio con valori inter-scambiati, rispetto alla settimana scorsa. Tutto ciò è risultato di una forte instabilità e volatilità sulle piazze internazionali, il settore produttivo della canapa, della cannabis e tutto l’indotto economico che vi ruota intorno, non sono esenti dal clima depressivo globale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 12.15, +0,11 (+0,91%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 22,56, +0,43 (+1,94%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 18,80, +0,11 (+0,59%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 88.45, -0,78 (-0,87%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte del mese di ottobre 2022

State cercando di trovare le migliori azioni di marijuana in ottobre? L’estrema volatilità del mercato della scorsa settimana ha creato una grande opportunità per i trader a breve termine. Le migliori azioni della cannabis potrebbero attualmente subire un aumento della volatilità a causa dell’avanzamento della riforma federale della cannabis a Capitol Hill. Le azioni al centesimo della marijuana sono un’area del mercato della cannabis che potrebbe presentare opportunità per i day trader e gli swing trader.

Per trarre profitto dall’attuale volatilità, molti investitori in cannabis stanno negoziando le azioni della marijuana utilizzando strategie di trading a breve termine. I prezzi di negoziazione di molte delle principali società di cannabis sono paragonabili a quelli delle azioni da pochi centesimi. Per chi non lo sapesse, le penny stocks sono azioni con un prezzo inferiore a 5 dollari. Possono subire grandi fluttuazioni di prezzo giornaliere e sono note per la loro elevata volatilità.

Recentemente, il Presidente Joe Biden ha dichiarato che inizierà il processo di perdono per tutti coloro che hanno ricevuto in precedenza condanne federali per reati riguardanti piccole quantità di cannabis. Inoltre, Biden ha dichiarato che sta chiedendo ad altri governatori di adottare misure simili per far cadere le accuse di possesso di marijuana a livello statale. Ciò ha suscitato un notevole interesse per i titoli della cannabis nel quarto trimestre del 2022. L’elenco seguente comprende le tre principali azioni di marijuana da tenere d’occhio la prossima settimana di ottobre.

Investire nella cannabis con operazioni a breve termine

Fare investimenti a lungo termine potrebbe essere difficile per gli investitori, data l’attuale incertezza del mercato. Si ritiene che le azioni al centesimo della cannabis abbiano un rapporto rischio/rendimento più elevato. Prima di effettuare un investimento, è necessario fare una ricerca personale sulla società. I comunicati stampa e le relazioni finanziarie di una società possono includere informazioni sulle aziende più importanti di ogni settore. I risultati del trading possono essere migliorati utilizzando gli indicatori tecnici e comprendendo meglio i modelli dei grafici. Mentre gli investitori si preparano a un aumento della volatilità nel 2022, questi titoli della marijuana potrebbero essere quelli da tenere d’occhio in questo momento.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di ottobre 2022

1. Agrify Corporation ( NASDAQ: AGFY )

3. Fire & Flower Holdings Corp. ( OTC: FFLWF )

Agrify Corporation

Agrify Corporation, un’azienda americana, fornisce attrezzature e software affidabili al mercato dell’agricoltura indoor. L’azienda offre attualmente sistemi di coltivazione verticale, scaffali di coltivazione integrati e luci di coltivazione a LED. Le soluzioni tecnologiche e software all’avanguardia di Agrify consentono alle aziende di operare ai massimi livelli di affidabilità, efficacia e qualità, spendendo il meno possibile. I servizi dell’azienda comprendono consulenza, ingegneria e costruzione. Precision Extraction Solutions e Cascade Sciences, due rinomati fornitori di strumenti e servizi per l’esame, la lavorazione e l’estrazione di canapa e cannabis, sono stati recentemente acquisiti dalla società. A febbraio l’azienda ha acquisito Lab Society, un pioniere delle soluzioni per l’estrazione, la distillazione e la separazione dei solventi della cannabis, con un fatturato annuo di 10 milioni di dollari.

Il fatturato di Agrify nel secondo trimestre è salito del 63,5% a 19,3 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, le entrate sono aumentate dalla somma dell’anno precedente, pari a 18,8 milioni di dollari, alla somma dell’anno in corso, pari a 45,4 milioni di dollari. L’utile lordo del primo trimestre è passato da 527 mila dollari, pari al 4,5% del fatturato, all’utile lordo del secondo trimestre di 1,6 milioni di dollari, pari all’8,3% del fatturato. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, la perdita netta della società per il secondo trimestre è aumentata da 5,6 milioni di dollari a 93,4 milioni di dollari, o 3,51 dollari per azione diluita. A causa del declino del business della cannabis, l’azienda sta cambiando le proiezioni dei ricavi per il prossimo anno fiscale 2022. La proiezione aggiornata dei ricavi di Agrify per l’anno fiscale 2022 è compresa tra 70 e 75 milioni di dollari.

Performance del titolo AGFY

Il titolo AGFY ha chiuso il 14 ottobre a 1,45 dollari, con un aumento del 156,09% nell’ultimo mese di contrattazioni. Il titolo ha un range di prezzo compreso tra 0,37 e 23,55 dollari ed è sceso dell’84,24% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo AGFY ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 1,50 dollari per azione. In questo caso, si tratterebbe di un aumento del 5,63% rispetto all’ultimo livello di negoziazione di 1,45 dollari.

Charlotte’s Web Holdings, Inc.

Charlotte’s Web Holdings, Inc. è un pioniere del mercato statunitense dei prodotti sanitari a base di CBD ottenuti dalla canapa. L’azienda si è espansa per lo più mantenendo per anni il primato nel settore del CBD negli Stati Uniti. Charlotte’s Web, in particolare, fornisce prodotti di canapa di alta gamma utilizzando genetiche coltivate in aziende agricole americane. L’azienda, in particolare, trasforma questi prodotti in estratti di canapa ed è proprietaria del marchio CBD leader negli Stati Uniti. Più di 22.000 punti vendita al dettaglio in tutto il Paese vendono gli articoli di Charlotte’s Web. Secondo il Brightfield Group, Charlotte’s Web gestisce la più grande operazione di e-commerce nel mercato del CBD. L’e-commerce rappresenta anche il canale più grande del settore, con una quota di mercato del 40% circa.

Il fatturato netto del secondo trimestre 2022 di Charlotte’s Web è stato di 18,9 milioni di dollari, con una riduzione del 21,8% rispetto ai 24,2 milioni di dollari del secondo trimestre 2021. A causa della riduzione del traffico rispetto all’anno precedente, i ricavi netti del commercio elettronico diretto al consumatore sono diminuiti di 2,4 milioni di dollari, pari al 15,3%, attestandosi a 13,3 milioni di dollari. Tuttavia, questo calo è stato ampiamente compensato dall’aumento dei tassi di conversione, che sono saliti di 1,9 punti percentuali al 15,6%. Al netto di 0,9 milioni di dollari di riserve per resi, le vendite nette business-to-business sono state di 5,6 milioni di dollari. Si tratta di un calo di 2,9 milioni di dollari, pari al 33,9%, rispetto all’anno precedente, in parte dovuto al fatto che molti dei maggiori clienti dell’azienda nel settore della vendita al dettaglio hanno ricevuto meno spedizioni comparabili. Rispetto ai 15,8 milioni di dollari e al 65,5% del fatturato del secondo trimestre 2021, l’utile lordo è stato di 9,3 milioni di dollari, pari al 49,4% del fatturato.

Performance del titolo CWBHF

Il titolo CWBHF viene scambiato a 0,68 dollari il 14 ottobre, con un aumento del 37,20% nell’ultimo mese. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra 0,355 e 2,168 dollari ed è in calo del 32,75% da un anno all’altro. Secondo gli analisti di CNN Business, il titolo CWBHF ha un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 1,25 dollari per azione. In questo caso, si tratterebbe di un aumento dell’82,22% rispetto al prezzo di negoziazione dichiarato.

Fire & Flower Holdings Corp.

Fire & Flower Holdings Corp. è un importante rivenditore di cannabis per adulti in Canada, con oltre 85 sedi di proprietà. Fire & Flower è entrata formalmente nel mercato della cannabis statunitense grazie a un accordo di licenza creativa con American Acres. In particolare, l’accordo di licenza e l’opzione di acquisizione con American Acres consentiranno a Fire & Flower di accedere ai mercati della cannabis in California, Arizona e Nevada. Hifyre, affiliata di Fire & Flower, ha annunciato anche una partnership strategica con BDSA, una nota società americana di analisi.

Fire & Flower ha annunciato i dati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022, con un fatturato consolidato di 40,7 milioni di dollari. Si tratta di un risultato in linea con il trimestre precedente, nonostante la riduzione di nove punti vendita nel trimestre in corso, e di un calo del 6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Inoltre, il lancio del programma di prezzi per i soci Spark Perks™ a metà maggio 2022 ha determinato un aumento del 18% delle vendite medie annualizzate per negozio nel secondo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre 2022, e un aumento delle vendite nello stesso negozio del 10% nel mese di luglio 2022. L’azienda ha prodotto un EBITDA rettificato per il 2° trimestre 2022 negativo per 6,0 milioni di dollari. Questo dato riflette gli investimenti strategici nel programma Spark Perks Member Pricing Program, nella piattaforma digitale Hifyre e nel lancio di Firebird Delivery nel trimestre.

Performance del titolo FFLWF

Il titolo FFLWF ha chiuso il 14 ottobre a 1,31 dollari, con un aumento del 3,15% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Il titolo ha un intervallo di prezzo di 52 settimane compreso tra $1,10 e $7,00 e ad oggi è sceso del 66,73%.

Andamento borsistico aggiornato in data 21 ottobre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 21 ottobre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’Oklahoma prende di mira i coltivatori e le coltivazioni di marijuana senza licenza

L’agenzia antidroga dell’Oklahoma sta intensificando le operazioni su larga scala per sradicare i gestori di coltivazioni illegali di marijuana e i siti di coltivazione.

L’Oklahoma Bureau of Narcotics (OBN) ha dichiarato di aver notificato una dozzina di mandati di perquisizione nelle ultime settimane, che hanno portato ad almeno 20 arresti e al sequestro di 79.157 piante coltivate illegalmente:

79.157 piante coltivate illegalmente.

3.139 libbre di marijuana illegale lavorata.

16 armi da fuoco.

Woodward ha detto che gli obiettivi delle indagini devono affrontare diverse accuse, tra cui traffico di droga, produzione aggravata, coltivazione illegale e acquisizione di proventi da attività di droga.

Il portavoce dell’OBN, Mark Woodward, ha dichiarato in un comunicato che le indagini evidenziano l’attenzione dell’agenzia nel colpire in modo aggressivo gli operatori senza licenza nel programma di marijuana medica dello Stato.

“Per oltre due anni, l’OBN ha identificato numerosi individui e organizzazioni che si sono trasferiti in Oklahoma da altri Stati e hanno utilizzato strutture aziendali fraudolente e i cosiddetti ‘proprietari fantasma’ per ottenere le loro licenze di marijuana medica in Oklahoma”.

A febbraio, ad esempio, l’agenzia ha sequestrato circa 500 milioni di dollari di marijuana illegale.

Le vendite di cannabis in Colorado sono diminuite ulteriormente in agosto, raggiungendo solo 150 milioni di dollari

Le vendite totali di cannabis in Colorado hanno raggiunto solo 150,4 milioni di dollari in agosto, con un calo del 2,2% rispetto al mese precedente.

È l’ottavo rapporto mensile del Dipartimento delle Entrate del Colorado di quest’anno che mostra che le vendite di marijuana nello Stato sono rimaste piatte o sono diminuite rispetto al mese precedente, secondo The Denver Gazette.

Secondo il rapporto sulle vendite di marijuana in Colorado:

Le vendite di marijuana medica hanno raggiunto 18,9 milioni di dollari in agosto, con un aumento di quasi il 3,3% rispetto a luglio.

Le vendite di cannabis ricreativa sono scese del 2,9% rispetto a luglio, a 131,5 milioni di dollari.

Le vendite totali hanno raggiunto il massimo nel luglio 2020, con 226,4 milioni di dollari.

Finora nel 2022, marzo ha registrato le vendite totali più alte, con 162,5 milioni di dollari.

I rivenditori al dettaglio hanno attribuito il calo a un minor numero di turisti che si recano in Colorado per acquistare marijuana, in seguito alla legalizzazione di altri Stati e al nuovo limite di acquisto di MMJ, passato da 40 a 8 grammi.

I dati del Dipartimento delle Entrate del Colorado mostrano anche che i tassi di mercato della cannabis sono diminuiti in modo significativo.

Il rivenditore canadese di marijuana Fire & Flower raccoglie 16 milioni di dollari canadesi tramite un investitore chiave

La grande catena canadese di negozi di cannabis Fire & Flower sta raccogliendo 16 milioni di dollari canadesi (11,7 milioni di dollari) dal suo investitore chiave, il gigante delle stazioni di servizio e dei minimarket Alimentation Couche-Tard.

La raccolta di capitale comprende un prestito di 11 milioni di dollari canadesi da Couche-Tard a Fire & Flower, con un tasso di interesse annuo dell’11% e scadenza alla fine del 2023.

Couche-Tard ha inoltre accettato di acquistare azioni di Fire & Flower in un collocamento privato per un ricavo di circa 5 milioni di dollari australiani.

La transazione, annunciata martedì, comporta anche la modifica dei termini dei warrant della Serie C di Fire & Flower detenuti da Couche-Tard.

L’accordo sui warrant e sulle azioni è soggetto alle approvazioni normative.

Fire & Flower “utilizzerà questo capitale in modo prudente per continuare a far crescere l’azienda e a costruire sul recente successo che abbiamo riscontrato grazie ai miglioramenti nei nostri segmenti di vendita al dettaglio, all’ingrosso e alla logistica e nel settore digitale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fire & Flower Stéphane Trudel in un comunicato.

Trudel, ex dirigente di Couche-Tard, ha assunto la direzione di Fire & Flower a giugno.

In aprile Couche-Tard ha aumentato la sua partecipazione in Fire& Flower a oltre il 35%.

Fire & Flower sta sviluppando negozi co-localizzati adiacenti ai minimarket Circle K di Couche-Tard.

Le aziende canadesi che producono marijuana propongono una riforma nel quarto anniversario della legalizzazione

I leader dell’industria canadese della marijuana si riuniscono questa settimana a Ottawa, in Ontario, dove sperano di trasmettere un messaggio “urgente” ai legislatori federali: L’eccessiva tassazione minaccia la sopravvivenza delle imprese legali, mettendo potenzialmente a rischio l’obiettivo di salute pubblica della legalizzazione.

In occasione del quarto anniversario della fine del proibizionismo canadese sulla marijuana, il gruppo industriale Cannabis Councilof Canada ha riunito lunedì i rappresentanti dell’industria per richiamare l’attenzione sulla loro richiesta di “azione urgente per proteggere la salute pubblica, la sicurezza pubblica e i guadagni occupazionali della legalizzazione della cannabis”.

Al centro della richiesta, secondo il gruppo industriale, c’è il fatto che l’accisa che i produttori sono tenuti a pagare è ingiusta perché è stata creata quando i prezzi della cannabis erano molto più alti di oggi.

L’accisa canadese imposta sulla cannabis essiccata dai produttori è di 1 dollaro canadese per grammo o del 10% del valore del grammo, a seconda di quale sia il maggiore.

Regole di accisa diverse si applicano ai vari derivati della cannabis e ad altri prodotti come gli edibles.

Tuttavia, questa formula di accisa è stata creata dai politici che si aspettavano che i prezzi all’ingrosso fossero superiori a 10 dollari canadesi (7,10 dollari) al grammo.

Invece, i prezzi effettivi sono inferiori di oltre il 50%, hanno dichiarato i funzionari del settore.

L’accisa sta “eliminando le prospettive per i produttori regolamentati”, ha detto il CEO del Cannabis Council of Canada George Smitherman in una conferenza stampa.

“Abbiamo assistito a una straordinaria degradazione dei prezzi nell’arco di tre o quattro anni, mentre l’imposta è rimasta esattamente al suo posto, aumentando la percentuale di prodotto complessivo che viene tassata”.

A settembre, il governo canadese ha mosso i primi passi ufficiali per la revisione della legislazione sulla cannabis, a lungo rimandata.

Tale revisione studierà i risultati politici rispetto agli obiettivi legislativi della legalizzazione.

Smitherman ha riconosciuto che qualsiasi modifica all’accisa potrebbe essere un processo lungo, quindi il gruppo industriale chiede a Health Canada di sospendere immediatamente la tassa annuale di regolamentazione, che ammonta al 2,3% delle entrate.

Non sarebbe una cosa senza precedenti: per aiutare le aziende a superare la pandemia, Health Canada ha rinviato la tassa annuale del 2,3% per l’anno finanziario 2020-21.

La tassa annuale del 2,3% è separata dal pagamento delle accise aziendali.

Durante la conferenza stampa, Dan Sutton, amministratore delegato di Tantalus Labs, produttore di cannabis con sede nella Columbia Britannica, ha dichiarato: “Siamo qui con una richiesta di emergenza: rivalutare e rivalutare il modo in cui tassiamo e graviamo sulle piccole imprese di cannabis”.

Marc Ripa, fondatore di AB Labs a Hamilton, Ontario, ha chiesto che la tassa di recupero del 2,3% sia abolita “immediatamente”.

“Non ci restano 18 mesi”, ha detto, aggiungendo che l’accisa avrebbe dovuto riflettere il 10% delle vendite, ma “ora rappresenta il 40%”.

“Arriva un momento in cui le aziende non possono continuare a operare e a sostenere le loro performance alle condizioni in cui siamo costretti a farlo”, ha detto Ripa. “Abbiamo bisogno che il governo se ne occupi immediatamente”.

Le tasse non pagate dai produttori di cannabis canadesi salgono alle stelle mentre l’industria cerca una riforma

Un numero crescente di aziende canadesi produttrici di cannabis non riesce a pagare in tempo le imposte federali, segno che le aziende sono in difficoltà e rimandano il pagamento delle tasse per far fronte a necessità più urgenti, come pagare i dipendenti.

I funzionari dell’industria hanno detto che le tasse non pagate – quasi 100 milioni di dollari canadesi (72,4 milioni di dollari) per la prima metà dell’anno fiscale federale – sono “un canarino nella miniera di carbone” che segnala una crisi finanziaria per i produttori di cannabis autorizzati, e stanno sollecitando il governo federale a riconsiderare il modo in cui l’accisa viene calcolata.

La cifra è già significativamente più alta del totale dell’anno scorso di 52,4 milioni di dollari australiani.

Circa 172 aziende produttrici di cannabis avevano un deficit di accise nei confronti dell’Agenzia delle Entrate del Canada (CRA) a settembre, a metà dell’anno fiscale del governo federale che terminerà il 31 marzo 2023.

A settembre, 259 licenziatari di cannabis erano tenuti a versare le accise ai sensi della legge sulle accise.

Ciò significa che circa due terzi delle imprese canadesi di cannabis regolate dal governo federale stanno lottando per far quadrare i conti.

Il numero di aziende di cannabis con un debito fiscale è raddoppiato ogni anno da quando il Canada ha legalizzato l’uso per adulti nel 2018.

A marzo 2019, la cifra era di 12, per salire a 33 nel 2020, 68 nel 2021 e 141 nel marzo 2022.

L’amministratore delegato del produttore di cannabis Sensi Brands, con sede a Toronto, non è sorpreso dall’aumento.

“Quando si tiene conto della compressione dei prezzi, dell’eccessiva tassazione (federale e provinciale) e delle tasse di distribuzione provinciali, per citarne alcune, non rimane molto margine, il che costringe i produttori autorizzati a dare priorità ai loro debiti per rimanere a galla”, ha detto Anthony Giorgi, amministratore delegato di Sensi.

“In pratica stanno usando le loro accise CRA come capitale circolante. Hanno bisogno del capitale circolante per continuare a gestire l’azienda”.

Giorgi fa parte del consiglio del Cannabis Council of Canada, che questa settimana riunisce i leader dell’industria a Ottawa, Ontario, per celebrare il quarto anniversario della legalizzazione e “spingere per un cambiamento urgente per garantire la sostenibilità finanziaria del settore”.

L’accisa canadese imposta sulla cannabis essiccata dai produttori è di 1 dollaro canadese al grammo o del 10% del valore del grammo, a seconda di quale sia il maggiore.

Le crescenti fatture fiscali non pagate derivano in parte da un’industria che pattina su un ghiaccio finanziario sottile, hanno detto i funzionari del settore.

Essi indicano vari fattori, oltre all’elevata imposta federale di consumo:

La forte compressione dei prezzi ha ridotto il prezzo medio per grammo di cannabis di circa il 50%, a 5,66 dollari australiani nel dicembre 2021.

Il numero di produttori autorizzati che entrano nel mercato è di gran lunga superiore a quelli che escono.

La maggior parte dei più grandi LP (per numero di dipendenti) continua a vendere i prodotti in forte perdita, sottoquotando i produttori rivali più piccoli.

I governi provinciali stanno sifonando troppi margini, lasciando poco sul tavolo alle aziende ben gestite.

Il governo federale ha versato centinaia di milioni di dollari in denaro gratuito per la pandemia COVID-19 ai maggiori produttori, aggravando il già consistente eccesso di offerta di prodotti.

