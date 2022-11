Borsa: canapa, chiusura negativa per Canada e positiva per gli Stati Uniti

Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono con valori discordanti, in modo positivo per quanto riguarda la Borsa statunitense che recupera terreno in materia di quotazione dei titoli canapa e cannabis mentre -invece- la borsa canadese chiude con un vistoso rosso. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 12.71, +0,40 (+3,25%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 23,63, +0,71 (+3,10%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 18,33, +0,44 (+2,46%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 93.96, -0,23 (-0,24%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione agli inizi dinovembre 2022

Le azioni della marijuana stanno mostrando segni di una leggera flessione nel mercato azionario. Gran parte di questo fenomeno può essere attribuito all’aumento della volatilità del trading e alla speculazione. Questa speculazione può essere dovuta al fatto che le aziende si stanno preparando a pubblicare gli utili questo mese. A volte, quando una società si appresta a comunicare gli utili, può creare un aumento o un calo delle contrattazioni. Sebbene alcuni possano vedere un calo come una cosa negativa, può anche essere un momento opportuno per trovare azioni di marijuana da acquistare.

Con l’avvicinarsi del 2023 arrivano nuove opportunità per far progredire l’industria della cannabis. In particolare, si tratta della riforma federale e di varie iniziative tra aziende produttrici di cannabis. Nel 2022 molte aziende di cannabis sono state in grado di mettere insieme diversi accordi commerciali che prenderanno vita nel 2023. Vedremo anche un’altra occasione per approvare una riforma federale della cannabis, che sia la fine del proibizionismo o il SAFE Act. Molti ritengono che una volta approvata la riforma federale si assisterà a una grande ripresa.

Ma questa è solo un’idea di ciò che potrebbe accadere, non c’è modo di saperlo con certezza perché il settore della cannabis è imprevedibile. Ma se state cercando di investire in azioni di marijuana, questo potrebbe essere il momento giusto. Assicuratevi di conoscere le società che ritenete più valide. Le società che seguono sono alcune opzioni da tenere sotto controllo quando si cercano azioni di marijuana da tenere d’occhio.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di ottobre 2022

1. Canopy Growth Corporation ( NASDAQ:CGC )

3. Village Farms International, Inc. ( NASDAQ:VFF )

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth Corporation, insieme alle sue consociate, si occupa della produzione, distribuzione e vendita di prodotti a base di cannabis e canapa per scopi ricreativi e medici principalmente in Canada, Stati Uniti e Germania. Opera attraverso due segmenti, Cannabis globale e Altri prodotti di consumo. Tra le ultime notizie, la società presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023.

Questi rapporti saranno pubblicati il 9 novembre. Dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023, Canopy Growth ospiterà un webcast audio con David Klein, CEO, e Judy Hong, CFO, il 9 novembre 2022, alle 10:00 ora orientale.

Tilray Brands Inc.

Tilray Brands, Inc. si occupa di ricerca, coltivazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti a base di cannabis medica in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia, Nuova Zelanda, America Latina e a livello internazionale. L’azienda opera attraverso quattro segmenti: Cannabis Business, Distribuzione Business, Beverage Alcohol Business e Wellness Business.

Il 2 novembre la società ha annunciato un’alleanza con Charlotte’s Web Holdings, Inc. Lo scopo di questa alleanza è di lanciare i prodotti CBD di Charlotte’s Web a spettro completo in Canada nel 2023. Per la prima volta, i canadesi avranno la possibilità di disporre dei prodotti a base di CBD a spettro completo di Charlotte’s WebTM in tutta la nazione. Che è stato reso disponibile attraverso la rete di distribuzione di Tilray.

Village Farms International, Inc.

Village Farms International, Inc. insieme alle sue controllate, produce, commercializza e distribuisce pomodori, peperoni e cetrioli coltivati in serra in Nord America. Opera attraverso quattro segmenti: Prodotti, Cannabis-Canada, Cannabis-Stati Uniti ed Energia.

Alla fine di ottobre, Village Farms ha annunciato che presenterà i risultati finanziari del terzo trimestre 2022 il 9 novembre. Dopo questo comunicato, la società terrà una conferenza lo stesso giorno.

La direzione risponderà alle domande ricevute via e-mail nell’ambito della sessione di domande e risposte della teleconferenza, quando il tempo lo consentirà.

Andamento borsistico aggiornato in data 4 novembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 4 novembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’australiana Ecofibre presenta i risultati del 1° trimestre 2023

L’australiana Ecofibre (ASX:EOF) ha registrato un aumento dei ricavi nel primo trimestre dell’esercizio finanziario in corso.

La società ha riferito che nei tre mesi conclusi il 30 settembre 2022 il fatturato, non sottoposto a revisione contabile, ha raggiunto gli 8,2 milioni di dollari, con un aumento dell’11% rispetto al trimestre precedente e del 3% rispetto al periodo corrispondente precedente.

L’amministratore delegato di Ecofibre, Eric Wang, ha attribuito la crescita dei ricavi alla forte performance di Hemp Black, in parte compensata dai minori ricavi di Ananda Food.

Hemp Black, azienda statunitense, crea materiali e prodotti da fonti come la canapa, progettati per avere un impatto minimo sulle persone e sul pianeta. Durante i primi giorni della pandemia, Hemp Black è stata sotto i riflettori dei media per le sue maschere facciali realizzate con una miscela di PET riciclato ed estratto di fiori di canapa. 67.000 di queste maschere facciali “di canapa” sono state vendute nel maggio 2020. Sebbene siano ancora disponibili, la diminuzione della domanda si è riflessa sul loro prezzo attuale, sceso da 24,95 dollari a 14,95 dollari al momento in cui scriviamo.

Ecofibre osserva che nel corso del trimestre Hemp Black ha firmato un contratto di fornitura iniziale di 3 anni per nuovi filati per tappeti erbosi con Tencate Grass.

Ananda Food produce olio di semi di canapa per uso alimentare, proteine e semi da coltivazioni di canapa industriale nello stato australiano della Tasmania. Nel luglio di quest’anno, la concorrente ECS Botanics ha annunciato di aver accettato di vendere la sua attività di alimenti e benessere a base di canapa ad Ananda Food.

L’aggiornamento del primo trimestre del 23° anno di Ecofibre e la relazione sul quarto trimestre indicano che Ananda Food ha raccolto 230 ettari di semi di fibra in Australia per venderli agli agricoltori australiani e statunitensi rispettivamente nel secondo e terzo trimestre.

Ecofibre ha anche un’altra filiale, Ananda Professional. Questa filiale si occupa della produzione di una linea esclusiva di prodotti a base di canapa, disponibili nelle farmacie indipendenti degli Stati Uniti. Nel corso del trimestre, l’azienda ha

ha lanciato una gamma più accessibile di prodotti a base di cannabidiolo, “myeverydayCBD”.

Più vicino a noi, Ecofibre ha in programma il lancio di un prodotto a base di CBD per soli farmacisti, che non richiederà la prescrizione medica. L’azienda riferisce che lo studio clinico di fase 3 CANN-Sleep è stato ufficialmente completato.

“L’analisi statistica dei dati dei pazienti sarà completata all’inizio di novembre e, in base ai risultati, la società è pronta a presentare la domanda di autorizzazione S3 nel secondo trimestre del 2012”, ha dichiarato Eric Wang, amministratore delegato di Ecofibre.

Spavento per le caramelle alla cannabis di Halloween

Anche se le circostanze esatte devono ancora essere confermate, sembra che qualcuno abbia pensato che sarebbe stata una buona idea distribuire ai bambini edibili alla cannabis ad Halloween, quando aveva finito i dolcetti convenzionali.

Negli ultimi anni, prima di ogni Halloween, è stata segnalata la possibilità che caramelle alla cannabis intossicanti finissero nei sacchetti di dolcetto o scherzetto dei bambini, e quest’anno non è stato diverso. Ma a differenza del passato, questa volta potrebbe esserci un caso documentato che si è verificato davvero.

Il Dipartimento di Polizia di South Chicago Heights ha rilasciato un comunicato stampa all’inizio di questa settimana in cui si afferma che sono stati consegnati alla polizia pacchetti sospetti di orsetti gommosi “probabilmente contaminati da cannabis”. Gli orsetti gommosi gialli erano confezionati in una pellicola trasparente termoretraibile su un foglio argentato con un pannello nero – ma non presentavano alcun marchio.

“Una persona che riteniamo responsabile della distribuzione delle caramelle contaminate è stata arrestata e accusata di cinque capi d’accusa per aver messo in pericolo dei bambini”, si legge nel comunicato.

Si ritiene che tutte le confezioni siano state recuperate e che nessun bambino abbia ingerito gli orsetti gommosi. I campioni sono in corso di analisi da parte di un laboratorio criminale.

La scoperta è avvenuta grazie a un genitore e a un nonno attenti e sospettosi dei dolcetti. Secondo altre fonti, un genitore si è insospettito quando ha sentito l’odore di marijuana nei pacchetti. Alcuni organi di stampa hanno menzionato che il presunto colpevole ha distribuito gli orsetti gommosi dopo aver finito le caramelle, mentre altri hanno riferito che sono stati i sacchetti a contenere tracce di marijuana.

In altre notizie recenti – ma non legate ad Halloween – la morte di un bambino negli Stati Uniti legata a una forma di cannabinoide inebriante, il THC, ha creato notevoli polemiche. Gli investigatori ritengono che il bambino abbia ingerito una grande quantità di gomme al THC un paio di giorni prima della sua morte. Se confermato, si tratterebbe di uno dei pochissimi decessi per overdose di cannabis riportati.

Indipendentemente dall’esito di entrambe le situazioni, entrambe servono a ricordare i potenziali pericoli degli edibili di cannabis che non vengono maneggiati in modo responsabile ed evidenziano la natura problematica di questi prodotti in forme che potrebbero interessare i bambini.

Forte sostegno alla cannabis medica in Alabama

La maggioranza degli elettori dell’Alabama continua a sostenere la marijuana terapeutica, e questo è un bene, considerando che sta per arrivare nello Stato – ma non ancora per un po’.

I dati dei sondaggi pubblicati martedì dall’Associazione per la Cannabis Medica dell’Alabama (AMCA), recentemente costituita, mostrano che il 79% degli intervistati è favorevole alla cannabis medica legale e solo il 9% è contrario.

In Alabama, un accesso molto limitato alla cannabis terapeutica è stato consentito dalla “Legge di Carly”, entrata in vigore nel 2014. Dopo la legge di Carly, ci sono stati diversi tentativi di legalizzare in modo più ampio la cannabis terapeutica nello Stato, la maggior parte dei quali è fallita. Ma nel febbraio 2021 il Senato dell’Alabama ha approvato il Senate Bill 46 con un voto di 20-10, seguito dalla Camera dei Rappresentanti che ha dato il via libera a una versione modificata del SB 46 nel maggio dello stesso anno, che è stata approvata dal Senato.

Il governatore Kay Ivey ha firmato la legge il 17 maggio 2021.

L’attesa per i pazienti dell’Alabama è stata lunga e continuerà ancora per un po’. Nel giugno di quest’anno, la Commissione per la Cannabis Medica dell’Alabama (AMCC) ha indicato che i prodotti potrebbero essere disponibili non prima dell’autunno del 2023.

Secondo il programma statale, l’accesso alla cannabis medica regolamentata sarà disponibile in forma di pastiglie, cerotti, oli e capsule per i pazienti con condizioni qualificanti e con la raccomandazione di un medico.

All’inizio del mese scorso, l’AMCC ha iniziato il processo di richiesta per coltivatori, trasformatori, dispensari e varie altre licenze. Le parti interessate dovevano presentare una richiesta entro il 17 ottobre e avranno tempo fino al 30 dicembre per presentare le loro domande. Il processo di valutazione prenderà il via solo all’inizio del nuovo anno. L’AMCC può concedere fino a 12 licenze per coltivatori, quattro licenze per trasformatori, quattro licenze per dispensari, cinque licenze per impianti integrati e un certo numero di licenze per trasporti sicuri e laboratori di analisi statali.

L’interesse è stato sicuramente grande, con 221 richieste nelle prime due settimane.

L’Alabama Medical Cannabis Association è stata recentemente costituita per “promuovere un approccio razionale e compassionevole” all’emergente quadro normativo dell’Alabama sulla cannabis terapeutica, per agire come risorsa per i politici e per sostenere le relative opportunità per l’industria dello stato.

La società di software per la cannabis appena quotata in borsa parla dei suoi piani di espansione

Jeffrey Harris, cofondatore e amministratore delegato di springbig (NASDAQ: SBIG), ha parlato con New Cannabis Ventures l’ultima volta all’inizio dell’anno. Da allora, la società di software per la cannabis ha iniziato a negoziare sul NASDAQ e ha continuato a concentrarsi sui suoi segmenti chiave di clienti: rivenditori e marchi. Harris ha parlato della quotazione dell’azienda e dei suoi piani di consolidamento.

L’azienda è delusa dal calo del prezzo delle sue azioni dall’inizio delle contrattazioni, ma opera nello stesso contesto macroeconomico del resto dell’industria della cannabis. Le azioni della cannabis, in generale, hanno avuto un periodo difficile nell’ultimo anno, secondo Harris. Ma è ancora ottimista sui benefici della quotazione in borsa.

Springbig ha in programma di continuare a crescere e di dimostrare la sua capacità di produrre. Quando dimostrerà questa coerenza, Harris prevede che il prezzo delle azioni inizierà a riflettere il vero valore dell’azienda. L’azienda prevede anche di sfruttare la valuta del NASDAQ per consolidare le attività di marketing all’interno e all’esterno dell’industria della cannabis.

Sebbene ci sia ancora concorrenza per la società pubblica, Harris ritiene che Springbig sia rimasta leader di mercato dopo la sua quotazione in borsa. L’azienda continua ad acquisire nuove attività e a ritagliarsi il riconoscimento del marchio sul mercato.

Nell’ultimo anno, inoltre, l’azienda ha mantenuto un team di leadership stabile. Circa un anno e mezzo fa ha aggiunto due posizioni senior, un dirigente finanziario e uno tecnologico. L’azienda probabilmente aggiungerà altri talenti man mano che crescerà, ma finora la consistenza del team si è dimostrata un vantaggio, secondo Harris.

Le vendite di cannabis in Illinois aumentano leggermente in ottobre

Le vendite di cannabis per uso adulto dell’Illinois, pari a 131,5 milioni di dollari in ottobre, sono aumentate dello 0,7% su base sequenziale e del 6,6% rispetto a un anno fa.

Le vendite per uso adulto del 2021, pari a 1,38 miliardi di dollari, sono aumentate del 106% rispetto al 2020 in Illinois, e le vendite dell’anno scorso, pari a 1,28 miliardi di dollari, sono aumentate del 14,1% fino ad ora nel 2022. Nel mese di ottobre, le vendite ai non residenti sono diminuite dal 31,5% di settembre al 30,9% delle vendite totali.

Lo Stato rilascia separatamente le vendite del suo programma medico, che hanno mostrato un aumento dell’1,6% su base sequenziale nel mese di ottobre, con 28,5 milioni di dollari. Il calo è stato del 10,6% rispetto a un anno fa.

Le vendite totali di cannabis sono state di 160,0 milioni di dollari, con un aumento dello 0,8% su base sequenziale e del 3,1% rispetto a un anno fa.

Nei primi dieci mesi dell’anno, il fatturato totale è stato di 1,57 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento dell’8% rispetto ai primi dieci mesi del 2021. Nel 2021, le vendite combinate di cannabis sono cresciute del 72% per l’intero anno.

