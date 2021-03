Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, seguono due andamenti fortemente differenziati. La Borsa canadese ha un inizio settimana molto positivo e si contrae in chiusura, alla fine chiude, però, in positivo, nonostante l’andamento incerto nell’arco della settimana borsistica e torna a respirare, in un certo qual modo, soprattutto se si parametra con l’andamento più generale del contesto borsistico globale e non solo nel settore canapa. Curva completamente opposta nel caso della Borsa statunitense, infatti, la discesa della curva borsistica americana è stata costante e sembra un piano inclinato dal lunedì al venerdì, chiudendo poi con un valore chiaramente negativo.

Indice Marijuana Canada 300.87

In data 26/3/2021 è

Positivo: +4,76

Costituenti: 14

Cambio: 1,61

Prezzo di apertura: 290.07

Volume Totale: 246.38 m

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

18 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 352.31

19 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 331,54

22 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 323,28

23 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 302.34

24 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 304.75

25 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 296.57

Indice Marijuana Stati Uniti 115.71

In data 26/3/2021

Negativo: -2.86

Costituenti: 26

Cambio: -2,41

Prezzo di apertura: 116.41

Volume Totale: 17.30

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

18 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 131,82

19 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 128,94

22 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 127.48

23 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 121.81

24 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 119.84

25 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 115.33

Andamento borsistico aggiornato in data 26 marzo 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 26 marzo 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Il principale responsabile FDA, a capo della task force CBD Amy Abernethy rassegna le dimissioni

Il processo per la regolamentazione del CBD è stato affrontato un’altra battuta d’arresto martedì con le dimissioni della dottoressa Amy Abernethy, che lascerà la Food and Drug Administration degli Stati Uniti a metà-fine aprile. Le dimissioni di Abernethy sono state annunciate in una nota del commissario ad interim della FDA Janet Woodcock. Abernethy è il principale vice commissario della FDA e il chief information officer in carica dal febbraio 2019. Guida anche il CBD Working Group dell’agenzia, una task force formata all’inizio del 2019 per affrontare: Lacune di conoscenza sui prodotti CBD. Esplora potenziali percorsi per i prodotti contenenti CBD da commercializzare legalmente. L’impatto dei prodotti CBD sulla salute pubblica. Alla conferenza della FDA sui cannabinoidi e il genere a novembre, Abernethy ha affermato che la scienza del CBD e di altri cannabinoidi è una priorità e che il CBD Working Group sta identificando le lacune nei dati ed “esplorando come ulteriori ricerche possono essere eseguite rapidamente e farlo in modo efficiente al fine di affrontare questioni critiche di sicurezza ed efficacia del CBD”.

L’ultima società CBD dell’Oregon ha denunciato il sequestro illegale al confine

Il produttore di canapa dell’Oregon We CBD è l’ultimo ad accusare la US Customs and Border Protection di sequestrare erroneamente prodotti di canapa legali. L’azienda di Sandy, Oregon, afferma che il CBP ha sequestrato 3.328 libbre di biomassa di canapa l’8 novembre a Charlotte, nella Carolina del Nord. La canapa era destinata a un acquirente senza nome a Zurigo, in Svizzera. We CBD afferma che quando il suo vettore si è fermato per fare rifornimento a Charlotte, il CBP ha chiamato un ufficiale locale per fare un test sul campo. Il test ha rivelato la presenza di THC ma non quanto. Noi CBD accusiamo la dogana di prendere il materiale “in un mantello di segretezza e ombra”, anche se il corriere ha portato documenti dalle autorità dell’Oregon che dimostrano che il materiale vegetale è stato coltivato legalmente e destinato all’esportazione legale. L’azienda cerca un’ingiunzione di emergenza per impedire al CBP di distruggere parte della canapa. L’azienda richiede anche danni non specificati. “La canapa è una merce unica che si rovinerà o si degraderà se non adeguatamente conservata”, ha detto il produttore a un tribunale federale della Carolina del Nord. La legge 360 ​​ha segnalato per prima il caso.

USPS esamina i commenti sui limiti del fumo da sigaretta elettronica nella posta

Il servizio postale degli Stati Uniti afferma che sta riesaminando la reazione del pubblico ai nuovi limiti di posta del vaporizzatore prima che entrino in vigore il 26 aprile. L’USPS prevede di vietare i vaporizzatori spediti entro metà estate dopo che il Congresso ha approvato il divieto a dicembre. Il portavoce di USPS David Coleman ha dichiarato a Hemp Industry Daily che i commenti pubblici sui nuovi limiti non sono disponibili al pubblico fino all’annuncio della sentenza finale. Diversi operatori di vaporizzatori di canapa e marijuana hanno affermato che il cambiamento danneggerà gravemente le loro attività. FedEx e UPS hanno già affermato che seguiranno la direttiva del servizio postale degli Stati Uniti e non spediranno prodotti per lo svapo. Secondo Rick Maturo con la Nielsen Cannabis Insights Practice, i consumatori statunitensi hanno ordinato online 44 milioni di dollari in cartucce di CBD per vaporizzatori online lo scorso anno. In base alle nuove normative, i venditori di prodotti da svapo devono fare quanto segue: Spedisci tramite società private, come DHL, che richiede una firma al momento della consegna. Registrati presso il procuratore generale degli Stati Uniti.Implementa un sistema di verifica dell’età. Le vendite business-to-business, sia per la distribuzione all’ingrosso che per la produzione, sono esentate dal divieto di spedizione USPS.

L’USDA concede quasi 300.000 $ per uno studio sull’alimentazione del bestiame a base di canapa

I ricercatori dell’Oregon aggiungeranno il bestiame ai loro studi sui mangimi per animali di canapa con una nuova sovvenzione federale.Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha concesso quasi $ 300.000 ai ricercatori della Oregon State University che studiano come implementare l’uso sicuro dei sottoprodotti della canapa nelle diete del bestiame, per massimizzare le loro potenziali proprietà nutrizionali. Lo studio dell’Oregon State ha guadagnato $ 299.950 in una porzione di $ 8,5 milioni di finanziamenti assegnati per 29 borse di ricerca ed estensione dal National Institute of Food and Agriculture dell’USDA. È stato l’unico progetto di ricerca specifico sulla canapa ad essere finanziato. Il senatore statunitense Ron Wyden e Jeff Merkley, democratici dell’Oregon, hanno affermato che la sovvenzione potrebbe essere un vantaggio per gli agricoltori di tutto il Paese. “Questa ricerca OSU aiuterà a continuare a costruire il caso per l’approvazione federale o la biomassa di canapa negli allevamenti di bestiame, creando una connessione naturale tra due prodotti tipici dell’Oregon: il bestiame e la canapa”, ha detto Wyden in una dichiarazione. Merkley ha detto che non vede l’ora di vedere i risultati dello studio sull’alimentazione del bestiame e si è impegnato a “continuare a garantire le risorse necessarie” per contribuire alla ricerca agricola, secondo il Sierra Sun Times.

I coltivatori di canapa si preparano ai cambiamenti con l’entrata in vigore delle regole finali dell’USDA

Più di due anni dopo che il Congresso ha approvato il Farm Bill 2018, rendendo la canapa un prodotto agricolo legale, gli agricoltori hanno finalmente una serie di regole nazionali per la coltivazione del raccolto. E entrano ufficialmente in vigore lunedì. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha annunciato all’inizio di marzo che le sue regole finali di produzione della canapa erano state riviste e autorizzate a entrare in vigore come previsto. Ciò significa che a partire da lunedì, tutti gli stati, le tribù e i territori che operano nell’ambito di un piano USDA approvato attraverso il Farm Bill 2018 devono rispettare le regole finali. Ma poiché le norme nazionali finali sulla produzione di canapa sostituiscono un confuso mosaico di linee guida stato per stato, i coltivatori di canapa potrebbero chiedersi come possono garantire la conformità. Alcune modifiche chiave includono:Nuovi requisiti di campionamento. Aumento degli standard di negligenza. Smaltimento in azienda di canapa “calda” (canapa contenente più dello 0,3% di THC). Risanamento limitato della canapa calda. Implementare con successo queste nuove normative potrebbe sembrare opprimente e complicato, ma Kim Stuck di Allay Consulting, una società di consulenza globale sulla cannabis con sede a Denver che lavora con coltivatori e produttori sulla conformità alle normative, afferma che non deve esserlo.

