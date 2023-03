Borsa: canapa, Canada perde, USA tiene

Come era facile prevedere, la crisi borsistca denotata dall’andamento quasi fallimentare di alcune banche USA si fa notare anche sull’andamento dei principali titoli azionari del settore Canapa e Cannabis, soprattutto nel caso della piazza borsistica canadese, la Borsa Canapa USA sembra -in un qualche modo- tenere, anche se si tratta di valori positivi di basso rango. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 9.01, +0,06 (+0,67%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 14,36, +0,20 (+1,41%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 14,52, -0,14 (-0,95%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 77.09, -0,67 (-0,86%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire nel mese di marzo 2023

Gli investitori in azioni di marijuana tengono d’occhio il settore. Quest’anno ha la possibilità di essere un anno importante per l’industria della cannabis. C’è stata molta attenzione intorno all’industria della cannabis e agli investimenti. Con la legalizzazione della cannabis a scopo medico in varie regioni del mondo, un numero sempre maggiore di persone è interessato a investire nella cannabis. Soprattutto in azioni di marijuana. Anche in un settore volatile come quello della cannabis, c’è ancora il potenziale per trovare opportunità finanziarie.

La maggior parte delle società di cannabis quotate in borsa si occupa di produzione, distribuzione e vendita di prodotti a base di cannabis. Queste società possono essere coinvolte in vari aspetti dell’industria della cannabis, come la coltivazione, la produzione, la distribuzione o la vendita al dettaglio. Una volta acquisita questa conoscenza, il passo successivo consiste nel fare ricerche su di esse e creare una lista di controllo. Più si conoscono le aziende, maggiori sono le probabilità di trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare.

È importante notare che investire in azioni della cannabis può essere rischioso. Il settore è ancora giovane ed è soggetto a cambiamenti normativi, sfide alla catena di approvvigionamento e altri pericoli. Ad esempio, la battaglia per la riforma federale della cannabis, che molti ritengono sarà il catalizzatore che porterà a un miglioramento generale del trading per le azioni della marijuana. Di seguito riportiamo un paio di titoli della cannabis da tenere d’occhio mentre le contrattazioni proseguono nel 2023.

Glass House Brands Inc. ( OTC:GLASF ) 1.

Ayr Wellness Inc. ( OTC:AYRWF ) 2.

Glass House Brands Inc.

Glass House Brands Inc. coltiva, produce, vende al dettaglio e distribuisce cannabis grezza, olio di cannabis e beni di consumo a grossisti e negozi al dettaglio di beni di consumo confezionati. Una notizia recente è che la società parteciperà alla 35a conferenza annuale di Roth, che si terrà dal 12 al 14 marzo. Il sig. Kazan e il sig. Farrar hanno incontrato gli investitori ed hannopartecipato a un incontro con Scott Fortune, analista ricercatore senior di Roth MKM, martedì 14 marzo 2023.

Ayr Wellness Inc.

Ayr Wellness Inc. opera come operatore multistatale di cannabis integrato verticalmente che coltiva, produce e vende al dettaglio prodotti di cannabis e prodotti confezionati di cannabis di marca.

possiede e gestisce una catena di negozi di cannabis al dettaglio con i marchi AYR, Liberty Health Sciences e The Dispensary. Il 9 marzo la società ha comunicato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno.

Quarto trimestre e risultati recenti

Aggiornamenti sulla vendita al dettaglio

Apertura di due nuovi dispensari in Florida nel quarto trimestre e di altri due negozi nel primo trimestre del 2023, portando l’impronta totale di Ayr a 55 dispensari in tutto lo Stato.

Inizio delle vendite per uso adulto accanto alle vendite mediche consolidate della Società nel dispensario al dettaglio di Ayr a Somerville, nel Massachusetts.

Annunciato che i tre punti vendita di Ayr nel New Jersey, precedentemente noti come Garden State Dispensary, operano ora con il marchio AYR Dispensary.

Finanziamento e struttura del capitale

La Società ha investito 3,6 milioni di dollari in spese di capitale nel quarto trimestre e ha chiuso l’anno con un saldo di cassa di 80,6 milioni di dollari.

Al 31 dicembre 2022, la Società aveva in circolazione circa 70,9 milioni di azioni completamente diluite, calcolate secondo il metodo della tesoreria.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 17 marzo 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 17 marzo 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

MariMed annuncia la chiusura dell’acquisizione di Ermont, Inc. Attività operative

L’acquisizione segna il secondo dispensario medico per MariMednel Massachusetts, completando sostanzialmente l’espansione dell’azienda al massimo consentito dalle normative statali. La transazione è stata chiusa il 9 marzo 2023 e il dispensario ha iniziato la sua attività con il marchio Panacea Wellness il giorno successivo. Il dispensario presenta ora una selezione ampliata dei migliori prodotti di cannabis prodotti nello Stato, compresi quelli del pluripremiato portafoglio di marchi di MariMed: Nature’sHeritage, fiori e concentrati; Betty’s Eddies, masticati di frutta; Bubby’s Baked, prodotti da forno; Vibations: High + Energy drink mix; e l’intera gamma di prodotti a marchio InHouse. I prodotti a marchio MariMed sono distribuiti praticamente a tutti i dispensari del mercato della cannabis del Massachusetts, che ha generato 1,8 miliardi di dollari di vendite totali di cannabis nel 2022, secondo la Massachusetts Cannabis Control Commission (“CCC”).

MariMed, Inc. (MRMD) Announces Close on Acquisition of Ermont, Inc. Operating Assets – Marijuana Stocks | Cannabis Investments and News. Roots of a Budding Industry.™

TILT Holdings vince alla NECANN Cup per il secondo anno consecutivo

TILT Holdings Inc. (“TILT” o la “Società”) (NEO: TILT) (OTCQX: TLLTF), fornitore globale di soluzioni commerciali per la cannabis che includono tecnologie per l’inalazione, coltivazione, produzione, lavorazione, sviluppo di marchi e vendita al dettaglio, ha annunciato oggi che TILT, in collaborazione con Coda Signature (“Coda”), si è assicurata il premio di “Boston’s Best Edible 2023” per la sua barretta di cioccolato “Coffee and Doughnuts” e il primo posto nella categoria delle caramelle commestibili alla NECANN Cup di quest’anno.

“Sapevamo che Coda avrebbe stupito il Massachusetts quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione. I loro prodotti sono cioccolatini artigianali e note di frutta impeccabili, realizzati con ingredienti eccezionali, e la tavoletta di cioccolato “Coffee and Doughnuts” è una rivisitazione fresca ed elevata di un dolce molto amato”, ha dichiarato Cristina De Tomasi, vicepresidente senior del Corporate Development. “Il premio “Best Edible” al NECANN supera le nostre aspettative, soprattutto per un marchio così nuovo in questo mercato altamente competitivo”.

TILT Holdings ha lanciato Coda Signature in tutto lo Stato all’inizio del mese, grazie allo sforzo congiunto della pluripremiata cucina di TILT e della maestria di Coda. Il primo posto “Caffè e ciambelle”, insieme ad altre tre barrette e quattro note di frutta, sono disponibili presso le sedi TILT di Commonwealth Alternative Care e in tutto lo Stato.

Oltre alla vittoria di Coda, TILT Holdings si è classificata terza nella categoria dei prodotti da forno con il suo MillionaireShortbread. Il dolce vincente unisce il comfort della pasta frolla al burro con un infuso di distillato, per una deliziosa delizia. La vittoria di quest’anno segna una striscia di due anni di vittorie di TILT alla NECANN nelle categorie degli edibili.

TILT Holdings Inc. (TLLTF) Wins at NECANN Cup for the Second Year in a Row – Marijuana Stocks | Cannabis Investments and News. Roots of a Budding Industry.™

Organigram fornisce un aggiornamento sul prodotto Edison JOLTS

Organigram Holdings Inc. (“Organigram” o la “Società”) (TSX: OGI; NASDAQ: OGI), ha annunciato di aver ricevuto una notifica da Health Canada, secondo la quale Health Canada ha stabilito che alcuni prodotti a base di pastiglie Jolts nel formato da 100 mg di THC per confezione (i “Prodotti”) sono stati impropriamente classificati come “estratto” piuttosto che come “commestibile” ai sensi della Normativa sulla Cannabis. La Società ha lanciato i Prodotti nell’agosto 2021, dopo un significativo lavoro di ricerca, sviluppo e regolamentazione. L’Azienda continua a ritenere che i Prodotti in attesa di brevetto siano correttamente classificati come estratti di cannabis e conformi alla Normativa sulla Cannabis, e sta valutando le opzioni con i suoi consulenti legali. Al momento, l’Azienda ha sospeso la produzione dei Prodotti nell’attuale formato di confezionamento, in attesa di risolvere la questione. Secondo la notifica di Health Canada, l’Azienda può continuare a vendere e distribuire le scorte dei Prodotti fino al 31 maggio 2023.

Organigram Holdings Inc. (OGI) Provides Edison JOLTS Product Update – Marijuana Stocks | Cannabis Investments and News. Roots of a Budding Industry.™

AbbVie presenterà alla Barclays Global Healthcare Conference

AbbVie (NYSE: ABBV) parteciperà alla Barclays Global Healthcare Conference mercoledì 15 marzo 2023. Robert A. Michael, vicepresidente e presidente, Scott Reents, vicepresidente esecutivo, direttore finanziario, Jeffrey R. Stewart, vicepresidente esecutivo, direttore commerciale e Roopal Thakkar, vicepresidente senior, sviluppo e affari regolatori e direttore medico, interverranno alle 12.35 ora centrale.

Un webcast audio in diretta della presentazione sarà accessibile attraverso il sito web di AbbVie dedicato alle relazioni con gli investitori, all’indirizzo investors.abbvie.com. Un’edizione archiviata della sessione sarà disponibile nel corso della giornata.

Informazioni su AbbVie

La missione di AbbVie è scoprire e fornire farmaci innovativi che risolvano i gravi problemi di salute di oggi e affrontino le sfide mediche di domani. Ci sforziamo di avere un impatto notevole sulla vita delle persone attraverso diverse aree terapeutiche chiave: immunologia, oncologia, neuroscienze, oculistica, virologia e gastroenterologia, oltre a prodotti e servizi del portafoglio Allergan Aesthetics. Per ulteriori informazioni su AbbVie, visitate il sito www.abbvie.com. Seguite @abbvie su Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

AbbVie Inc. (ABBV) to Present at the Barclays Global Healthcare Conference – Marijuana Stocks | Cannabis Investments and News. Roots of a Budding Industry.™

Trulieve sta aprendo un dispensario di marijuana medica a Palatka, Florida

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (“Trulieve” o “la Società”), una società di cannabis leader e con i migliori risultati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo dispensario medico a Palatka, in Florida. Situato al 101 North Highway 17, aprirà i battenti alle 9.00 di mercoledì 8 marzo, con orario continuato dalle 9.00 alle 21.00 dal lunedì al sabato e dalle 10.00 alle 20.00 la domenica.

I festeggiamenti per l’inaugurazione, che si terranno durante tutta la giornata dell’8 marzo, comprenderanno numerosi omaggi dei partner, musica, cibo, offerte speciali e tutti i pazienti registrati riceveranno uno sconto del 30%. Trulieve offre anche consegne a domicilio in tutto lo Stato, comode ordinazioni online e ritiro in negozio. Come sempre, tutti i clienti che si presentano per la prima volta hanno diritto a uno sconto del 50% per i nuovi clienti in qualsiasi punto vendita della Florida.

“Trulieve è orgogliosa di ampliare l’accesso alla cannabis terapeutica in Florida aprendo un nuovo dispensario a Palatka”, ha dichiarato Kim Rivers, amministratore delegato di Trulieve. “Ci impegniamo ad essere attivi nelle comunità che serviamo, oltre a fornire cannabis di alta qualità e un’esperienza eccezionale ai nostri pazienti”.

In qualità di principale fornitore di cannabis medica dello Stato, i pazienti di Trulieve in tutta la Florida possono scegliere tra la più ampia selezione di prodotti a base di THC e CBD disponibili in una varietà di metodi di consumo, tra cui fiori da fumare, concentrati, edibili, capsule, siringhe, tinture, creme topiche, vaporizzatori e altro ancora.

Progettato per soddisfare le esigenze di ogni paziente, il nostro portafoglio di marchi interni comprende Alchemy, Co2lors, Cultivar Collection, Modern Flower, Momenta, Muse, Roll One e Sweet Talk. I pazienti hanno anche accesso a marchi amati come Alien Labs, Bellamy Brothers, Bhang, Binske, Blue River, Black Tuna, Connected Cannabis, DeLisioso, Khalifa Kush, Love’sOven, Miami Mango, O.pen e Sunshine Cannabis, tutti disponibili esclusivamente presso Trulieve in Florida.

Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF) Opening Medical Marijuana Dispensary in Palatka, FL – Marijuana Stocks | Cannabis Investments and News. Roots of a Budding Industry.™

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database