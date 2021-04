Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana di apertura del mese d’aprile, mostrano andamenti invertiti rispetto a quelli della settimana scorsa: la Borsa canadese chiude in perdita, la Borsa USA chiude in positivo. Il dato negativo canadese, oltretutto, è particolarmente rimarchevole. Perdura un clima di forte volatilità sulle piazze borsistiche internazionali, molte le variabili implicate compreso il traffico navale bloccato nel Canale di Suez ed il clima depressivo dovuto alla diffusione del Covid.

Indice Marijuana Canada 278.61

In data 2/4/2021 è

Negativo: -18,88

Costituenti: 14

Cambio: -6,35

Prezzo di apertura: 281.71

Volume Totale: 158.34 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

25 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 296.57

26 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 301.31

29 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 296,00

30 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 287,08

31 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 303.87

1° aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 281.25

Indice Marijuana Stati Uniti 120.40

In data 2/4/2021

Positivo: +1.28

Costituenti: 26

Cambio: 1,07

Prezzo di apertura: 121.70

Volume Totale: 23.40

Il picco nell’andamento di crescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

25 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 115.33

26 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 118,66

29 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 115,24

30 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 109.10

31 marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 115.07

1° aprile 2021 ore 10,30 AM raggiunto 122.38

Uno sguardo contestualizzato alla data del 2 aprile 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

La confusione sul Delta-8 THC ostacola unrivenditore della Carolina del Sud

Il proprietario di un negozio di vaporizzatori nella Carolina del Sud sta sfidando la polizia per oltre $ 5.000 di prodotti di THC delta-8 confiscati dal suo negozio. Robert Oggenfuss, proprietario del TSR Vape Shop di Clinton, afferma che i prodotti derivano dalla canapa legale. Le autorità non lo hanno accusato di un crimine in attesa di analisi di laboratorio. “Rivoglio il mio prodotto in modo da poter effettuare le mie vendite, in modo da non perdere clienti”, ha detto Oggenfuss a WYFF-TV. La legge della Carolina del Sud non affronta specificamente il delta-8 THC, un isomero del delta-9 THC che può causare lieve intossicazione. La legge federale non è chiara sulla legalità del delta-8 THC se proviene da un estratto di canapa. La zona grigia ha molti che producono delta-8 THC dall’eccesso di CBD isolato. Undici Stati attualmente vietano completamente il delta-8 THC: Alaska, Arkansas, Arizona, Colorado, Delaware, Idaho, Iowa, Mississippi, Montana, Rhode Island e Utah. Un operatore di un negozio di fumo nel sud del Texas è stato accusato di reati di droga per la vendita di prodotti delta-8 THC che provenivano dalla canapa.

La scadenza per l’approvazione del CBD nel Regno Unito si avvicina

Gli edibili al CBD nel Regno Unito potrebbero essere strappati dagli scaffali a meno che i produttori non presentino le domande di sicurezza del prodotto entro mercoledì. A partire dal 1° aprile, nessun prodotto CBD sul mercato del Regno Unito sarà autorizzato a rimanere lì senza la convalida delle autorità per la sicurezza alimentare. La Food Standards Agency di Londra si è mossa per fermare la vendita di alimenti CBD non autorizzati nel 2020, quando ha affermato che i prodotti CBD già sul mercato avrebbero tempo fino al 31 marzo 2021, per presentare una domanda di autorizzazione di nuovi alimenti convalidata. Le autorità di regolamentazione dell’Unione europea hanno stabilito che il CBD necessitava dell’autorizzazione di nuovi alimenti prima dell’immissione sul mercato nel 2019. Poiché l’ingrediente non era comunemente consumato in Europa prima del 1997, la Commissione europea ha inserito il cannabidiolo nella categoria dei “nuovi alimenti”, il che significa che erano necessari studi di sicurezza e dati tossicologici prima che potesse essere venduto ai consumatori. Nonostante la dichiarazione della Commissione, i marchi di CBD sono proliferati nei negozi e sui siti web di vendita al dettaglio in Europa e in tutto il mondo, e il Regno Unito è il primo paese a fissare una scadenza per rimuovere i prodotti CBD non autorizzati dagli scaffali. Il gruppo Brightfield stima che ci siano circa 400 giocatori sul mercato del Regno Unito, ma non è chiaro quanti ne rimarranno in piedi dopo la scadenza della FSA.

Le perdite sono limitate per Charlotte’s Web

La Charlotte’s Web Holdings Inc. ha perso $ 15 milioni nell’ultimo trimestre, una perdita inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019, poiché la società ha ridotto i costi operativi e ha registrato guadagni sia nelle vendite dirette al consumatore che nelle vendite B2B nel quarto trimestre del 2019. Tuttavia, il gigante del CBD con sede a Boulder, in Colorado, ha registrato perdite più ampie per il 2020 in generale rispetto al 2019, perdendo oltre 47 milioni di dollari e registrando un calo delle vendite B2B correlato alla pandemia del 30%. La società ha registrato un fatturato di 26,9 milioni di dollari per il trimestre terminato il 31 dicembre, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La società ha dichiarato giovedì nel suo rapporto sugli utili del quarto trimestre che l’abbassamento dei prezzi ha contribuito ad aumentare le vendite e la quota di mercato, “compensando alcuni dei venti contrari creati da COVID-19”.“Abbiamo trasformato un inizio stimolante per il 2020 in un finale eccellente”, ha dichiarato in una dichiarazione Deanie Elsner, CEO di Charlotte’s Web. L’utile lordo del quarto trimestre è stato di $11 milioni, in aumento rispetto a una perdita di $2 milioni nello stesso periodo del 2019.

Dall’industria all’FDA: nessuna evidenza di malattia epatica o elevata funzionalità epatica nei partecipanti allo studio sul CBD

I primi risultati di uno studio sulla sicurezza umana sponsorizzato dall’industria sul consumo di CBD derivato dalla canapa non mostrano prove di tossicità epatica o malattie nei suoi 839 partecipanti. Lo studio non ha inoltre riscontrato alcun aumento nella prevalenza di numeri elevati di funzionalità epatica rispetto a un gruppo con un’incidenza simile di condizioni mediche. Questi risultati sono stati forniti da Validcare, una società di ricerca medica con sede a Denver a capo dello studio per riempire gli spazi vuoti di ricerca sui prodotti CBD derivati ​​dalla canapa da banco. La FDA ha commissionato lo studio come parte della sua richiesta di dati scientifici per aiutare l’agenzia a determinare il percorso appropriato per i prodotti CBD derivati ​​dalla canapa. Gli 839 consumatori hanno completato il primo studio tra agosto 2020 e febbraio 2021. L’obiettivo principale dello studio è osservare i potenziali effetti sul fegato negli adulti che hanno utilizzato forme orali di CBD derivato dalla canapa per almeno 60 giorni. Ad oggi, non ci sono prove cliniche di malattie del fegato in nessuno dei partecipanti, ha detto il co-ricercatore dello studio, il dottor Jeff Lombardo, un farmacista di Buffalo, New York, specializzato in tossicologia.

Secondo uno studio di settore profitti significativi ancora sfuggenti per i produttori di canapa

Ritorni finanziari significativi sono ancora sfuggenti per molti produttori di prodotti a base di canapa, con solo l’8% degli intervistati al sondaggio Hemp Industry Daily che afferma che le loro aziende erano “molto redditizie” nel 2020. Ma il segmento ci sta arrivando, con un terzo degli intervistati di processori che ha notato che le loro attività erano “piuttosto redditizie”. Allo stesso tempo, il 42% degli intervistati ha affermato che le proprie operazioni sono rimaste ancora non redditizie. Una differenza fondamentale quando si parla di redditività sembra essere la dimensione dell’operazione. Gli attori più redditizi tendono ad essere le organizzazioni più grandi, che stanno anche investendo più capitali nell’attività per ottenere i maggiori rendimenti. È anche probabile che siano più affermati con una maggiore esperienza operativa in questo spazio.

