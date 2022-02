Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dopo circa cinque settimane in rosso, tra gennaio e febbraio, finalmente mostrano un andamento al rialzo. Permane comunque una forte volatilità sebbene certi valori siano particolarmente incoraggianti in questo scorcio di tempo così complesso e difficile da governare in ambito economico-finanziario. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 31.23, +1,64 (+5,54%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 44,66, +2,23 (+5,26%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 55,66, +1,72 (+3,19%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 190.70, +8,98 (+4,94%)

Gli aggiornamenti del settore canapa/cannabis e le azioni da seguire con maggior attenzione in questo momento dell’anno

La scorsa settimana gli stock di marijuana hanno visto un trading complessivamente migliore. Gran parte di questo slancio verso l’alto, una volta ottenuto, era dovuto alla lotta per l’attuazione della riforma federale. In questo momento l’industria della cannabis nel suo complesso si sta unendo per farla accadere. Così, nelle notizie recenti, il SAFE Banking Act è stato aggiunto ad una nuova legge. Questo è un nuovo disegno di legge che ha la misura bancaria della cannabis allegata ad esso è già passata alla Camera. Questo è il motivo per cui molti stock di marijuana sono stati in grado di prendere un’onda di slancio.

Il prossimo passo è far approvare questa legge dal Senato. Questo è il punto in cui tutti i progetti di legge sulla cannabis degli ultimi anni sono stati fermati. Tuttavia, con l’aumento del sostegno bipartisan, la banca della cannabis ha una buona possibilità di farcela questa volta. Tuttavia, anche se questa nuova legge passa, la fine della proibizione della cannabis è ancora l’ultimo ostacolo da superare.

Se e quando il proibizionismo sarà eliminato, permetterà a molte iniziative commerciali di avere luogo che sono attualmente illegali a causa delle restrizioni federali. Inoltre molti sono convinti che una volta che la proibizione della cannabis sarà finita, il settore mostrerà una maggiore consistenza verso l’alto. Anche se non è fissato in pietra la storia e recentemente hanno dimostrato che le notizie positive sulla questione hanno portato ad un migliore trading. Al momento molti stanno ancora approfittando di qualsiasi pullback che può andare avanti. Cioè quando il settore mostra un calo volatile è un’occasione per trovare i migliori stock di marijuana da comprare.

Titoli da seguire con attenzione nel febbraio 2022

Il 2022 sta mostrando finora un solido progresso fuori dal mercato con gli stati che hanno vendite da record. Il che è un fattore a cui alcuni investitori non stanno prestando piena attenzione. Con tutti i soldi e il successo fuori dal mercato, si spera, questo sarà visto come una ragione per innescare una migliore negoziazione. Il che posizionerebbe alcuni a vedere i guadagni venduti se riescono a vedere oltre la sola riforma federale. Tuttavia, è ancora presto nel 2022 e c’è ancora molto da vedere. Ancora quando si cerca di azioni di cannabis superiore per comprare sempre fare i vostri compiti a casa prima delle mani. Gli stock di cannabis qui sotto sono solo da tenere d’occhio nel 2022

Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF)

MariMed Inc. (MRMD)

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. produce, distribuisce e vende vari prodotti di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Negli ultimi mesi di trading, GTBIF ha lavorato per sostenere qualsiasi trading al rialzo. A dicembre, i primi 4 giorni delle azioni GTBIF non erano i migliori. Tuttavia, subito dopo, questo stock di marijuana ha visto una bella corsa che è durata fino al 12 dicembre. Eppure questa è stata la più grande salita anche attualmente con il recente aumento di slancio.

Dopo questo aumento di trading nel mese di dicembre le azioni GTBIF hanno visto un certo pullback. Ancora, durante il primo mese del 2022, questo stock di marijuana è stato un po’ più volatile nella sua performance. Anche se in gennaio e attualmente in febbraio ci sono stati alcuni picchi sottili nel commercio, questo ha permesso ad alcuni azionisti di fare alcuni guadagni quando il commercio verso l’alto sarebbe accaduto. Mentre il 2022 continua lo stock GTBIF è ancora uno da tenere d’occhio per molti investitori di stock di marijuana.

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore integrato di cannabis medica e benessere negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Cannabis Operations e Non-Cannabis Operations. Il segmento Cannabis Operations si occupa della produzione e della vendita di cannabis attraverso canali al dettaglio e all’ingrosso. Il segmento Non-Cannabis Operations fornisce servizi professionali.

Che include la coltivazione, la lavorazione, il know-how di vendita al dettaglio e l’amministrazione di back-office, per citarne alcuni. In una notizia recente, l’azienda è ora in una partnership con Repsly per una nuova tecnologia di vendita al dettaglio. Questo accordo sosterrà le operazioni all’ingrosso di Curaleaf in tutti gli Stati Uniti. Questo sarà dalla fornitura di soluzioni CRM, supporto all’esecuzione al dettaglio. Più l’analisi del business e gli approfondimenti per i team di Curaleaf. Nelle ultime 4-6 settimane di trading le azioni CURLF hanno iniziato a sembrare molto meglio.

Il trading di gennaio per le azioni CURLF è stato essenzialmente un calo volatile. Eppure per tutto il mese di gennaio le azioni CURLF hanno avuto momenti di trading migliori. Ora, anche se questo è stato di breve durata, l’azienda è ancora vista come una delle migliori azioni di marijuana da guardare nel 2022. Con il passare del tempo si spera che il successo operativo dell’azienda aiuti le azioni CURLF a vedere un recupero più forte.

MariMed Inc.

MariMed Inc. è impegnata nella coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis medicinale e ricreativa negli Stati Uniti. Oltre a distribuire anche a livello internazionale. L’azienda offre genetiche di cannabis, produce fiori e concentrati. Il 18 gennaio la società ha annunciato di aver acquisito una licenza di cannabis artigianale in Illinois. Questa licenza permetterà un’operazione di cannabis integrata verticalmente.

Questa transazione permetterà a MariMed di aggiungere la coltivazione, la produzione e la distribuzione alle sue attuali operazioni di cannabis al dettaglio nello stato. MariMed porterà il suo portafoglio completo di marche, genetiche e prodotti premiati e venduti in uno dei principali mercati della cannabis negli Stati Uniti. Nei primi 7-10 giorni di gennaio le azioni MRMD sono state in grado di vedere una bella spinta al rialzo. Dal 22 dicembre all’11 gennaio le azioni MRMD hanno visto un aumento del 18% nel trading.

Da questo momento la compagnia è scesa da questo livello di mercato. Non è stato fino agli ultimi giorni del mese che le cose hanno iniziato a sembrare migliori. Guardando dal 27 gennaio alla chiusura del 4 febbraio le azioni MRMD sono salite del 26% nel mercato. Speriamo che con tutto quello che sta succedendo con l’azienda e l’industria nel suo complesso questo stock di marijuana mostri una migliore consistenza verso l’alto.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 11 febbraio 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data dell’11 febbraio 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

L’australiana Creso Pharma entra nel mercato statunitense del CBD

Creso Pharma Limited (ASX:CPH) ha annunciato la scorsa settimana che intende acquisire la società di cura del corpo naturale con sede in Colorado, Sierra Sage Herbs, LLC.

Creso dice che l’acquisizione gli fornirà un punto d’appoggio nel mercato statunitense del CBD attraverso gli attuali 90.000 punti vendita di SSH con i principali rivenditori e più di 150.000 relazioni dirette al consumatore – e c’è di più da venire con Sierra Sage Herbs che anticipa che aggiungerà altri 20.000 punti vendita con rivenditori chiave nei prossimi mesi. “Intendiamo sfruttare in modo aggressivo queste relazioni e l’attuale base di clienti del gruppo introducendoli alla suite di prodotti esistenti di Creso Pharma per la salute umana, la salute degli animali e lo sport e il recupero”, ha detto il CEO e amministratore delegato di Creso William Lay. Il mercato statunitense del CBD dovrebbe crescere fino a 12 miliardi di dollari in valore entro il 2026, secondo il Brightfield Group. Sierra Sage Herbs è stata fondata nel 2008 da Jodi, Kathleen e Jennifer Scott; concentrandosi su prodotti di primo soccorso e di cura del corpo principalmente con il marchio Green Goo. Nel 2020, l’azienda ha introdotto una nuova gamma di prodotti a base di CBD (cannabidiolo) con il marchio ‘Good Goo’.L’acquisizione rimane soggetta a una serie di condizioni, tra cui l’approvazione degli azionisti di Creso. La società prevede di tenere un’assemblea degli azionisti per approvare la transazione verso la fine di marzo 2022, e la chiusura avverrà subito dopo, sempre che gli azionisti la approvino.

Il Consiglio del fiume Murray in Australia sostiene la ricerca sulla canapa

Un consiglio locale nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud sta sostenendo uno studio di fattibilità di coltivazione e lavorazione della canapa. Il Murray River Council è un’area di governo locale nella regione Riverina del Nuovo Galles del Sud; formato nel 2016 dopo la fusione del Murray Shire con il WakoolShire. Il Consiglio è stato contattato dal Western Murray Land Improvement Group (WMLIG) per un contributo di 20.000 dollari a sostegno del WMLIG e dell’Hemp Cluster Group – quest’ultimo un gruppo di lavoro di 8 membri – per intraprendere una sperimentazione sulla canapa e completare uno studio di fattibilità sulla lavorazione della canapa industriale. Gli obiettivi dichiarati di WMLIG sono quelli di contribuire a una comunità vitale, capace e adattabile, promuovendo pratiche sostenibili di gestione delle fattorie e dei terreni per una maggiore produttività agricola, sostenibilità e servizi ecosistemici. Il progetto consiste nell’accertare il potenziale di coltivazione della canapa nella regione del Murray River in una gamma di condizioni stagionali e per trasformarla in fibra utilizzabile per la creazione di prodotti da costruzione. Verranno anche esaminate le potenziali sinergie tra la produzione di canapa e l’uso del biochar nelle fattorie. La prova e lo studio di fattibilità avranno luogo nella regione di Wakool.

La Cannabis medica finalmente oltre la linea nel Mississippi

Il governatore Reeves ha avuto cinque giorni dal giorno in cui la legge è arrivata sulla sua scrivania il 27 per porre il veto, firmarla o lasciarla passare senza la sua firma. Ha scelto di firmare, ma in un post su Facebook ha dichiarato: “Ho chiarito che la legge sulla mia scrivania non è quella che avrei scritto …. Ora, si spera, possiamo lasciarci alle spalle questo problema e passare ad altre questioni urgenti che riguardano il nostro stato”. Il disegno di legge in qualche modo annacquato stabilisce che i pazienti registrati potranno acquistare 3,5 grammi di fiori, o un grammo di concentrato, o 100 milligrammi di THC in un prodotto infuso ogni giorno, per 6 giorni alla settimana. I pazienti saranno limitati ad un massimo di 84 grammi di fiori, un po’ meno di 3 once, per 30 giorni. Il governatore Reeves ha osservato: “Il “disegno di legge sulla marijuana medica” ha consumato un’enorme quantità di spazio sulle prime pagine dei media legacy in tutto il Mississippi negli ultimi 3+ anni”. … e per una buona ragione visto come si è evoluto il tutto. Un’iniziativa elettorale nel 2020 per legalizzare la cannabis medica ha ottenuto il 69,2% del sostegno degli elettori. Tuttavia, una decisione della Corte Suprema nel maggio dello scorso anno ha stabilito che l’iniziativa elettorale non era valida a causa di un cavillo, creando furore. Poi il governatore Reeves ha ostacolato la nuova legislazione, minacciando di porre il veto dopo aver dichiarato prima delle elezioni che non si sarebbe opposto ufficialmente se approvato dagli elettori del Mississippi. Il suo principale punto critico erano le quantità permesse, che sono state successivamente ridotte da un limite di 5 once di fiori al mese. Anche fino a poco prima di firmare, non era chiaro da che parte sarebbe andato il governatore. Mentre la legge è firmata ed entra in vigore immediatamente, questa lunga strada non è ancora finita per i pazienti del Mississippi che potrebbero beneficiare della cannabis medica. Il Mississippi State Department of Health ha annunciato venerdì che sta attualmente lavorando per stabilire le strutture per le licenze e il registro dei pazienti; con l’intenzione di iniziare ad accettare le domande di licenza online per i pazienti, i medici, le strutture di coltivazione della cannabis e altre parti interessate entro giugno 2022.

CHAMPS torna a Las Vegas per il 23° show annuale

Camminando tra i corridoi della 23esima fiera annuale CHAMPS a Las Vegas dal 2 al 5 febbraio, il consenso era chiaro tra gli espositori e i compratori: Gli affari vanno a gonfie vele. Fondata nel 1999, la fiera è cresciuta e si è evoluta nel corso degli anni, insieme alla percezione pubblica positiva della cannabis e alla crescente ondata verso la legalizzazione. “Siamo cresciuti ovunque”, ha detto Jeff Hirschfeld, fondatore e proprietario delle fiere CHAMPS, che si svolgono ogni anno a Las Vegas, Atlantic City, Denver, Orlando e Chicago. “A parte l’anno di COVID [2020], non abbiamo mai avuto un anno negativo. Questo sarà il nostro spettacolo più grande sia per i venditori che per i compratori”. Hirschfeld dice che i numeri sono sulla buona strada per un aumento del 10-15% degli stand e del 22% dei compratori. Soddisfatto dell’affluenza, dice che CHAMPS sta andando “su, su, su”; ma non sta solo diventando più grande. Man mano che la cannabis diventa quasi mainstream e più aziende entrano in questo spazio, dice che si tratta sempre più di rappresentare una vasta gamma di prodotti e aziende. “Oggi si tratta più di varietà”, ha detto Hirschfeld. “Questo è quello che vuoi. Il mercato cambia molto rapidamente, quindi non puoi sederti sulle cose. Quando abbiamo iniziato, eravamo fondamentalmente uno spettacolo di pipe ad acqua/bong. A un certo punto, era il 70% delle pipe ad acqua; oggi è il 20-25%”. Noto per la sua arte del vetro, il CHAMPS di Las Vegas di questo mese ha presentato 39 dei migliori artisti del vetro del 2021 che hanno gareggiato in una competizione di soffiatura del vetro chiamata “Glass Games”, che è stata allestita nel centro della sala della convention.

Il ‘selvaggio west’ colpisce New York City: I dispensari di cannabis non regolamentati sono in piena espansione

Un’azienda canadese che produce fibre non tessute naturali ha acquistato uno stabilimento nella Carolina del Nord dal gigante della cellulosa e della carta Georgia-Pacific. Bast FiberTechnologies Inc. afferma di voler espandere la fabbrica di cellulosa di Lumberton dalla produzione di prodotti igienici derivati ​​​​dalla polpa di legno come fazzoletti e carta igienica alla produzione anche di prodotti simili da canapa e lino. Un prezzo di acquisto non è stato rivelato per la fabbrica di Lumberton, a circa 80 miglia a ovest di Wilmington. Una portavoce della BFT ha detto a Hemp Industry Daily che la struttura manterrà i suoi circa 25 dipendenti e li trasferirà al lavoro con canapa e lino. “Quello che fa è portare un approvvigionamento sostenibile per i coltivatori di canapa del Nord America”, ha detto Larisa Harrison.BFT collabora da tempo con Georgia-Pacific. Due anni fa, BFT ha concesso in licenza una serie di brevetti relativi alle fibre liberiane in una varietà di prodotti e processi non tessuti da Georgia-Pacific Consumer Products. La fibra di rafia proviene dalla corteccia interna del gruppo di piante della famiglia di rafia, tra cui canapa, lino, iuta e kenaf. I materiali non tessuti sono realizzati con fibre legate a sostanze chimiche, solventi o calore. BFT ha sede a Victoria, British Columbia, ed è una società privata.

Lo stato di New York si trova in uno strano stato di limbo legale da quando la cannabis è stata legalizzata la scorsa primavera. Le sanzioni penali per il semplice possesso sono state eliminate, e quelle per la coltivazione domestica entro i limiti consentiti saranno rimosse entro la fine dell’estate 2022. Ma per il momento non c’è ancora una struttura normativa per la concessione di licenze e la supervisione di un settore commerciale e le vendite non regolamentate di cannabis sono in pieno sviluppo.

Tremaine Wright, presidente della neonata Cannabis Control Board dello stato, la scorsa settimana ha detto al sito di notizie locali Gothamist che i regolamenti saranno emessi “questo inverno o all’inizio della primavera”.

Alcuni, tuttavia, non hanno aspettato. L’estate scorsa, New York City ha assistito ad un’esplosione di mini-imprese dell’industria dei cottage (o forse dell’industria degli appartamenti), con bud, commestibili e altri prodotti a base di cannabis venduti da tavoli allestiti nei parchi e sui marciapiedi. Molte di queste erano vere e proprie attività con licenza, ma non attività di cannabis con licenza, perché non esistono ancora tali licenze. Generalmente, queste imprese evitavano di chiamare le transazioni monetarie “vendite”, dicendo che il prodotto di cannabis veniva offerto in cambio di una “donazione”, o come “promozione” per l’acquisto di altra merce (molto costosa).

Ora, con l’arrivo del freddo, in città hanno cominciato ad emergere dei veri e propri negozi su questo modello di cannabis non regolamentato. Una fiorente catena di tali esercizi ha aperto negozi in due quartieri di Manhattan.

Una catena di cannabis non regolamentata?

Questa impresa, soprannominata Empire Cannabis, ha aperto il suo primo punto vendita su Eight Ave. e 17th Street a Chelsea in ottobre, e ha appena aggiunto una seconda sede, al 172 di Allen Street nel Lower East Side, questo mese. Non c’è assolutamente alcun senso di volare sotto il radar. Nella sede del Lower East Side, il personale indossa magliette abbinate con il nome e il logo dell’attività. Le vetrine espongono bud di alta qualità identificati per varietà, e una vasta gamma di prodotti commestibili e cartucce, contrassegnati dal contenuto di THC e CBD.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database