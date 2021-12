Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, chiudono questa settimana col segno positivo. A parte l’indice globale che segnala comunque un segno negativo. In generale si tratta di una chiusura d’anno con valori estremamente deboli. L’aleatorietà delle piazze internazionali è stato il tratto distintivo di gran parte dell’anno borsistico 2021. Anche nella sua estrema coda. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 34.05, -0,27 (-0,79%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 41,68, +0,23 (+0,55%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 65,15, +0,20 (+0,31%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 202.98, +2,45 (+1,22%)

Gli ultimi aggiornamenti del settore canapa/cannabis e le previsioni a livello mondiale in previsione del 2022

Con l’arrivo del 2022, gli investitori in azioni di marijuana attendono con ansia. Nell’ultimo anno, i titoli di cannabis non hanno ottenuto i migliori risultati. Ora, anche se lo scorso anno è stato al ribasso, si sono verificati alcuni picchi volatili. Eppure non tutti sono stati in grado di vedere i guadagni che altri trader sono stati in grado di realizzare. Alcuni hanno continuato a comprare i tuffi e a mantenere un pop più grande nel trading. In questi ultimi mesi i rialzi più consistenti sono arrivati ​​dopo le notizie sulla riforma federale. Che per la maggior parte ha dettato il modo in cui la maggior parte delle azioni di cannabis è stata scambiata nel 2021.

Sebbene la riforma federale sia stata il più grande catalizzatore quest’anno, molte aziende di cannabis hanno visto una crescita enorme. Nel 2021 le persone hanno visto la creazione di alcune delle più grandi aziende di cannabis del settore. A cui molte persone stanno tenendo d’occhio per vedere cosa accadrà. Alcuni ritengono che ulteriori progressi al di fuori del mercato attireranno maggiore attenzione da parte degli investitori. Cosa che può accadere con il potenziale passaggio di nuovi stati legali. Con più stati che potrebbero legalizzare la cannabis, offrirà maggiori opportunità. In particolare con MSO e alcune aziende di cannabis pure-play. L’industria della cannabis in generale ha molto da fare mentre altre cose si sviluppano.

Azioni di marijuana da tenere d’occhio nel 2022

In questo momento gli azionisti vogliono vedere scambi migliori e più coerenza. In cima a chi commercia per dare più fiducia al settore. Guardando al futuro è solo un gioco di attesa, quindi sembra che gli investitori sentano che presto potrebbe verificarsi una grande corsa. Ora, questa non è una garanzia, anche se proprio prima del fine settimana ha iniziato a crescere più slancio. Si spera che, con un nuovo anno, le azioni di marijuana possano iniziare a vedere un commercio più sano. Come sempre prima di fare un investimento, assicurati di fare la tua due diligence. Concediti la posizione di limitare qualsiasi quantità di rischio. Le azioni di marijuana da tenere d’occhio di seguito sono alcune società da tenere d’occhio nel 2022.

Titoli da seguire con attenzione per gli inizi del 2022

Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN)

Planet 13 Holdings Inc. (OTC:PLNHF)

Greenlane Holding Inc.

Greenlane Holdings, Inc. vende accessori per cannabis, imballaggi a prova di bambino e prodotti di vaporizzazione speciali negli Stati Uniti, Canada, Europa, Australia e Sud America. A fine novembre la società ha completato l’acquisizione di DaVinci. Ciò ha rafforzato il portafoglio di marchi di proprietà con margini più elevati. DaVinci, uno sviluppatore leader e produttore di vaporizzatori portatili premium.

GNLN

Si prevede che DaVinci genererà circa 12 milioni di dollari di vendite con margini lordi del 60% nel 2021. Si prevede che l’acquisizione aumenterà immediatamente le entrate e gli utili di Greenlane. Il corrispettivo totale per l’acquisizione sarà di 20 milioni di dollari. Che è composto sia da contanti che da azioni, a seconda del raggiungimento di determinati guadagni basati sulle prestazioni.

Parole dall’azienda

“Siamo entusiasti di completare l’ennesima acquisizione di un marchio accessorio ad alto margine, in rapida crescita e innovativo che migliora significativamente il nostro portafoglio di marchi di proprietà”, ha affermato Nick Kovacevich, CEO di Greenlane. “DaVinci è stato per noi un partner eccezionale nel corso degli anni e siamo entusiasti di vederli entrare ufficialmente a far parte di Greenlane come nostro marchio di vaporizzatori proprietario. Ancora più entusiasmante è il fatto che abbiamo acquisito l’attività a meno di due volte le vendite nella fascia alta, che riteniamo sia un multiplo equo per un’attività ad alto margine che aumenterà immediatamente i nostri profitti e profitti. Questa acquisizione fa parte della nostra strategia più ampia per espandere la nostra offerta di prodotti, la quota di mercato, i ricavi, i margini e la redditività ridimensionando il nostro portafoglio di marchi di proprietà”.

Planet 13 Holdings Inc.

Planet 13 Holdings Inc. una società di cannabis, coltiva, produce, distribuisce e commercializza cannabis e prodotti a base di cannabis e prodotti correlati per i mercati di cannabis medica e al dettaglio in Nevada, Stati Uniti. Gestisce anche dispensari che forniscono cannabis, estratti di cannabis e prodotti infusi. In recenti sviluppi, l’azienda sta pianificando di acquisire Next Green Wave Holdings Inc. Ciò amplierà la sua presenza in California con coltivazioni indoor premium.

Oltre a un’ampia base di cultivar fenotipicamente individuata. Alcuni vantaggi di questa acquisizione sono che questa transazione dovrebbe aumentare immediatamente all’EBITDA del 2021 e del 2022. Così come gli azionisti di NGW che beneficiano immediatamente delle maggiori dimensioni, scala e liquidità della presenza sui mercati dei capitali di Planet 13. Le operazioni di NGW fungeranno da spina dorsale della continua attenzione di Planet 13 al mercato californiano. NGW consentirà a Planet 13 di introdurre il suo portafoglio diversificato di marchi di cultivar esotiche e cacciate da fenotipi al SuperStore di Santa Ana e in tutto lo Stato.

Parole da Planet 13 Holdings.

“L’annuncio di oggi è un’estensione della strategia che abbiamo definito per gli investitori di aggiungere coltivazione e produzione in California per integrare verticalmente e portare i nostri marchi molto popolari nello stato. Stiamo espandendo metodicamente la nostra impronta per guidare la crescita del fatturato e migliorare la redditività”, ha affermato Bob Groesbeck, Co-CEO e Co-fondatore di Planet 13. “Siamo rimasti incredibilmente colpiti dal team Next Green Wave e dalla loro capacità di generare entrate e EBITDA rettificato in base alla qualità della loro coltivazione e produzione in questo mercato molto competitivo”.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 30 dicembre 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 30 dicembre 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Una società di cannabis terapeutica neozelandese cerca un crowdfunder

La società neozelandese Medical Kiwi è entrata in conflitto con il Financial Markets Conduct Act (FMCA) del Paese e ne sta pagando il prezzo. La NZ’s Financial Markets Authority (FMA) ha annunciato mercoledì che Medical Kiwi ha ammesso di aver violato le disposizioni della legge sulla correttezza commerciale in relazione a una campagna di crowdfunding azionario iniziata nell’agosto dello scorso anno. Le violazioni hanno comportato dichiarazioni fuorvianti, anche in relazione alle sue affermazioni in merito alla licenza di cannabis. Sebbene Medical Kiwi avesse una licenza per coltivare una pianta proibita per la ricerca medica o scientifica al momento dell’avvio del crowdfunding, questa licenza è scaduta durante il periodo di offerta secondo la FMA.”Le dichiarazioni sono state anche fuorvianti in quanto hanno omesso qualsiasi spiegazione di altre licenze necessarie, ma non ancora ottenute, per produrre legalmente cannabis medicinale”, afferma l’Autorità. Inoltre, sono stati fatti riferimenti falsi o fuorvianti in relazione a un “accordo di partnership” tra Medical Kiwi e Hektares, che si è rivelato essere una “lettera di intenti di fornitura” non vincolante con una clausola che consente a Hektares di recedere immediatamente. Medical Kiwi ha fornito un impegno esecutivo alla Financial Markets Authority (FMA), parte del quale prevede che la società effettui un pagamento di $ 250.000 al posto di una sanzione pecuniaria e un’offerta di rimborso e uscita dagli azionisti che hanno partecipato all’offerta di crowdfunding. “Gli emittenti di crowdfunding non possono tralasciare informazioni essenziali o fare dichiarazioni fuorvianti nei loro documenti di offerta”, ha affermato Karen Chang, consigliere generale ad interim delle FMA. “Gli investitori hanno bisogno di una divulgazione di alta qualità per poter prendere decisioni informate e Medical Kiwi è nettamente inferiore agli standard richiesti”.

Il Missouri raggiunge 200 milioni di dollari nelle vendite totali nel programma di marijuana terapeutica

Le vendite totali nel programma di marijuana medica del Missouri hanno raggiunto la soglia dei 200 milioni di dollari e lo Stato ottiene la sua parte. Solo 14 mesi fa è avvenuta la prima vendita in un dispensario di marijuana medica autorizzato nel Missouri. A settembre di quest’anno, le vendite mensili di cannabis hanno superato per la prima volta i 20 milioni di dollari e a novembre le vendite totali sono arrivate a un soffio sotto i 26 milioni di dollari.Il totale di 200 milioni di dollari include una tassa del 4% sulla vendita al dettaglio di marijuana, il che significa che le casse dello stato hanno beneficiato di 8 milioni di dollari. Ci sono 158.169 pazienti qualificati (equivalenti a circa il 2% dell’intera popolazione dello stato), quindi le vendite totali ammontano in media a $ 1.264 per paziente, con poco più di $ 50 che vanno allo stato. Il denaro non andrà nelle entrate generali in quanto è stato stanziato per i servizi dei veterani. Secondo il Missouri Department of Health and Senior Services, più di 300 strutture per la cannabis medica operano ora nello stato in vari settori; compresi coltivatori, produttori, dispensari, laboratori di prova, trasportatori e fornitori di semi per la vendita. Per acquistare cannabis medicinale, i residenti del Missouri hanno bisogno di una certificazione medica che indichi che soffrono di una o più delle due dozzine di condizioni qualificanti che includono una condizione medica cronica che causa dolore grave e persistente o spasmi muscolari persistenti. Un medico può certificare che un paziente acquisisca fino a quattro once di marijuana essiccata e non lavorata, o il suo equivalente, in un periodo di 30 giorni. Tuttavia, se un paziente ha bisogno di una quantità maggiore, sono necessarie due certificazioni mediche indipendenti per giustificarlo.

Dermacann For Dogs abbatte l’ultimo ostacolo in Australiana

L’australiana AusCann (ASX:AC8) ha annunciato la scorsa settimana di aver presentato i documenti normativi finali necessari per ottenere il trattamento della pelle canina e della dermatite a base di cannabis dell’azienda in Australia. AusCann era originariamente focalizzata sullo sviluppo di medicinali a base di cannabis per l’uomo, ma nel novembre dello scorso anno ha annunciato l’intenzione di acquisire CannPal Animal Therapeutics. CannPal è un’azienda australiana che sviluppa prodotti farmaceutici e nutraceutici a base di cannabis per animali domestici, principalmente cani. Tale acquisizione è stata completata nel marzo di quest’anno. Può sembrare una mossa un po’ strana per AusCann dato il suo obiettivo originale, ma la società sottolinea che il mercato globale della pelle e della dermatite canina vale circa 1,5 miliardi di dollari a livello globale. CannPal aveva precedentemente affermato che circa il 20% dei cani soffre di una sorta di condizione dermatologica. Dermacann, che contiene una combinazione di ingredienti a base vegetale tra cui il cannabidiolo di elevata purezza (CBD), è stato sviluppato in 3 anni. Ma prima che possa essere fornito in Australia, è necessario superare alcuni ostacoli normativi finali in quanto è illegale vendere un prodotto per la salute degli animali contenente cannabinoidi in Australia a meno che non sia stato approvato come medicinale o integratore nutrizionale.

Il sistema di costruzione di blocchi di canapa di Just Biofiber

Se ti piacciono i Lego, probabilmente apprezzerai l’innovativo sistema di costruzione di questa azienda statunitense che utilizza la canapa industriale come componente principale. La canapa industriale è stata utilizzata per applicazioni edilizie per migliaia di anni. In tempi più recenti, la canapa ha goduto di una rinnovata popolarità nei paesi sviluppati grazie a un ambiente legale più favorevole. Come materiale da costruzione, la canapa ha molto da offrire: fantastici attributi termici e rispettosi dell’ambiente.Fondata nel 2014, Just Biofiber Structural Solutions ha sviluppato un sistema di costruzione brevettato basato su blocchi strutturali a base di canapa che si dice superi virtualmente tutti i sistemi di costruzione esistenti e alternativi. I blocchi sono realizzati con hurd/shiv di canapa, il nucleo legnoso della pianta di canapa, un mix proprietario di calce, sabbia e un telaio composito strutturale interno. È questa cornice che consente di impilare i blocchi come i Lego. Ogni blocco misura 21,332 x 10,666 x 8.000 pollici (541,83 x 270,92 x 203,20 mm) e per le applicazioni residenziali pesa 13,6 kg (30,0 libbre). Il blocco per applicazioni commerciali è un po’ più pesante con 32,5 libbre (14,7 kg).

New York allenta le normative sulla potenza dei prodotti CBD, la stabilità sugli scaffali e gli avvertimenti sul THC

I parlamentari di New York hanno allentato le restrizioni sul CBD, compresi i limiti di potenza, le dimensioni delle porzioni e gli avvertimenti sui livelli di THC. Le nuove regole approvate giovedì dal Cannabis Control Board di New York, che sovrintende alle industrie della canapa e della marijuana, modificano il limite di CBD per dose negli integratori alimentari da 75 milligrammi a 100 milligrammi. I regolatori hanno anche rimosso il requisito che i prodotti a base di canapa cannabinoide siano stabili a scaffale, una mossa per consentire cibi e bevande infusi con cannabinoidi.Le regole creano anche un nuovo tipo di licenza per “Cannabinoid Hemp Farm-Processors”, rivolto agli agricoltori che portano i fiori di canapa direttamente sul mercato senza trasformazione. Le nuove licenze sono valide per due anni e costano 400 dollari. (New York ha vietato le sigarette di fiori di canapa pre-rollate, anche se i fiori di canapa possono ancora essere venduti finché non sono confezionati e venduti per il fumo.). Altri aggiornamenti nelle regole includono: • Un requisito che le etichette includano lo stato o il paese di origine da cui proviene la canapa utilizzata nel prodotto, fornendo chiarezza nel mercato e l’opportunità per i consumatori di scegliere prodotti fabbricati nello Stato di New York. • Una nuova definizione di prodotti di canapa cannabinoide “artigianali”. La designazione richiede che il produttore coltivi meno di 1.000 libbre di canapa essiccata all’anno e che il prodotto debba essere “rifilato a mano, asciugato appeso” e “confezionato a mano”. • Non è più necessario che l’etichettatura la dimensione del carattere sul pannello del supplemento o dei dati nutrizionali sia maggiore di altre informazioni sull’etichetta del prodotto. • Non è più necessario che i produttori fuori dallo stato aggiungano avvertenze sull’etichetta che il prodotto potrebbe indurre un consumatore a fallire un test antidroga, a condizione che il prodotto sia fabbricato utilizzando isolati o un estratto di canapa senza THC rilevabile. • Un aumento della concentrazione accettabile di THC durante la lavorazione della canapa, dal 3% di THC al 5% di THC.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database