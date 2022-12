Borsa: canapa, Canada e USA in picchiata, chiusura settimanale pessima

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe con valori nettamente negativi. Oltre alla volatilità tipica che ha caratterizzato gran parte dell’intera annata borsistica, si sono via via aggiunti ulteriori fattori di complessità che non hanno fatto altro che indebolire progressivamente lo stato delle cose su tutte le piazze internazionali. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 10.81, -0,42 (-3,74%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 17,21, -0,96 (-5,28%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 16,84, -0,39 (-2,26%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 83.92, -4,15 (-4,71%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a metà dicembre 2022

Gli investitori in azioni di marijuana si aspettano che il nuovo anno porti una maggiore consistenza al rialzo. Il modo in cui la maggior parte del settore della cannabis ha operato ha dimostrato che la volatilità può giocare a favore dei trader. Ciò significa che la maggior parte delle volte la volatilità ha lasciato gli azionisti in perdita con un calo del settore. Tuttavia, con il drastico cambiamento delle modalità di negoziazione dei titoli della marijuana, alcuni sono stati in grado di sfruttare i modelli di volatilità. In effetti, si tratta di una strategia semplice che si rifà al detto di base “compra basso e vendi alto”. Quindi, quando c’è un calo di volatilità, può essere un buon momento per trovare azioni di marijuana da comprare.

Recentemente ci sono stati momenti migliori in cui il settore ha visto un aumento dei recuperi. Ma il periodo di tempo in cui un titolo di marijuana rimane in verde è ancora breve. Ciononostante, alcuni si sono laserati al punto da adattarsi prontamente a questa nuova strategia di trading. Un tempo, prima della pandemia di Covid, la maggior parte delle azioni di marijuana era in grado di mantenere un buon trading al rialzo. Non è più così dal 2022, ma con l’inizio del nuovo anno potremmo assistere a una minore volatilità e a un migliore trading complessivo. I titoli della cannabis da tenere d’occhio sono alcune opzioni da tenere d’occhio questa settimana.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di dicembre 2022

1. Red White & Bloom Brands Inc. ( OTC:RWBYF )

3. Trulieve Cannabis Corp. ( OTC:TCNNF )

Red White & Bloom Brands Inc.

Red White & Bloom Brands Inc. si occupa della coltivazione e della vendita al dettaglio di prodotti a base di cannabis principalmente in Michigan, California e Florida. Più l’Oklahoma. La società ha sede a Vancouver, in Canada. Il 29 novembre la società ha comunicato i risultati finanziari per i tre e nove mesi conclusi il 30 settembre 2022.

Risultati finanziari del terzo trimestre del 2022

Il fatturato è stato di 25.543.993 dollari, con un aumento di 14.341.672 dollari o del 128% rispetto agli 11.202.321 dollari del trimestre equivalente del 2021.

L’utile lordo prima degli aggiustamenti del valore equo per le attività biologiche è stato di 9.672.086 dollari, con un aumento di 3.809.225 dollari o del 65% rispetto ai 5.339.460 dollari dello stesso trimestre del 2021 e un aumento del 102% rispetto all’utile lordo prima degli aggiustamenti del valore equo per le attività biologiche registrato nel 2022-Q2.

L’utile lordo dopo gli aggiustamenti del valore equo per le attività biologiche è stato di 8.208.447 dollari, con un aumento di 1.344.504 dollari o del 20% rispetto all’utile lordo di 6.863.943 dollari dello stesso trimestre del 2021 e un aumento del 140% rispetto all’utile lordo dopo gli aggiustamenti del valore equo per le attività biologiche registrato nel 2022-Q2.

Le spese operative sono state pari a 9.964.922 dollari, con una diminuzione di 12.899.475 dollari o del 56% rispetto alle spese operative di 22.864.397 dollari dello stesso periodo del 2021.

L’EBITDA rettificato3 del trimestre è stato positivo per 3.311.531 dollari.

Cansortium Inc.

Cansortium Inc. attraverso le sue controllate produce e vende cannabis medica negli Stati Uniti. L’azienda si occupa di coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione. Recentemente la società ha comunicato i risultati finanziari del 3° trimestre 2022.

Punti salienti e menzioni chiave

I ricavi sono aumentati del 42% a 22,1 milioni di dollari rispetto ai 15,6 milioni di dollari.

Le entrate dalla Florida sono aumentate del 39% a 18,2 milioni di dollari rispetto a 13,1 milioni di dollari.

L’utile lordo rettificato[1] è aumentato del 71% a 16,7 milioni di dollari, pari al 75,5% del fatturato, rispetto ai 9,8 milioni di dollari, pari al 62,7% del fatturato.

L’EBITDA rettificato è aumentato del 140%, raggiungendo la cifra record di 11,7 milioni di dollari, pari al 53,1% del fatturato, rispetto ai 4,9 milioni di dollari, pari al 31,3% del fatturato.

La liquidità derivante dalle operazioni è aumentata in modo significativo, raggiungendo i 5,4 milioni di dollari, a fronte di una liquidità utilizzata di (4,2) milioni di dollari.

Trulieve Cannabis Corp.

Trulieve Cannabis Corp. insieme alle sue controllate opera come società di cannabis medica. Coltiva e produce prodotti internamente e distribuisce i suoi prodotti ai negozi (dispensari) a marchio Trulieve in Florida, oltre che tramite consegna a domicilio. Recentemente, la società ha aperto un nuovo dispensario di cannabis medica a Huntington, in West Virgini

Le parole dell’azienda

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in West Virginia con una sede a Huntington e non vediamo l’ora di servire i pazienti dell’area circostante”, ha dichiarato Kim Rivers, CEO di Trulieve. “Trulieve si impegna a fornire servizi e prodotti della migliore qualità ai pazienti registrati nello Stato per la cannabis terapeutica, rafforzando al contempo i legami con la comunità in questo mercato in via di sviluppo”.

Andamento borsistico aggiornato in data 16 dicembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 16 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Acreage raddoppia le opportunità di utilizzo da parte di adulti con l’operazione di Canopy Growth

Acreage Holdings (CSE: ACRG.A.U, ACRG.B.U) (OTCQX: ACRHF, ACRDF) ha subito una trasformazione negli ultimi due anni. L’organizzazione è stata ridimensionata e ora sta per concludere l’acquisizione da parte di Canopy Growth entro la fine del prossimo anno. L’amministratore delegato Peter Caldini ha parlato per l’ultima volta con New Cannabis Ventures a febbraio e, mentre il 2022 sta per concludersi, si è seduto di nuovo per parlare di come l’azienda si sta posizionando per il successo in tutta la sua area e di come potrebbe essere il futuro con Canopy USA.

L’operatore multistatale è presente in nove Stati: California, Oregon, Illinois, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey, Massachusetts e Maine. È integrato verticalmente in tutti questi mercati, tranne due. Nel Connecticut ha solo attività di vendita al dettaglio e in Pennsylvania è un operatore solo all’ingrosso.

Il fatturato del primo trimestre di HEXO è diminuito del 16% su base sequenziale a 35,8 milioni di dollari

HEXO Corp. (TSX: HEXO; NASDAQ: HEXO) (“HEXO” o la “Società”), produttore leader di prodotti a base di cannabis di alta qualità, ha comunicato oggi i risultati finanziari del primo trimestre (“Q1’23”). Tutti gli importi in valuta sono espressi in dollari canadesi, salvo diversa indicazione.

“Il primo trimestre del 2023 è stato un incredibile progresso per HEXO. Stiamo ora vedendo i risultati del riallineamento strategico che abbiamo eseguito negli ultimi due trimestri e siamo riusciti a reimpostare la Società per un successo a lungo termine”, ha dichiarato Charlie Bowman, Presidente e CEO di HEXO. “

La nostra attenzione laser per affrontare il bilancio, per ridurre i prodotti non redditizi dove i nostri punti di forza nella coltivazione premium non venivano sfruttati e per espanderci ulteriormente in opportunità dove sappiamo di poter vincere, sta dando i suoi frutti in tutta l’azienda”.

“Negli ultimi sei mesi abbiamo apportato modifiche favorevoli alla nostra struttura del debito e abbiamo estinto, all’inizio di dicembre, oltre 40 milioni di dollari di debiti pregressi. Abbiamo ridotto le spese generali e amministrative e quelle di vendita, marketing e promozione di 18 milioni di dollari e abbiamo abbassato notevolmente i costi generali”, ha sottolineato Julius Ivancsits, Chief Financial Officer di HEXO. “Abbiamo aumentato il nostro profitto lordo prima degli aggiustamenti del valore equo di circa 41 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente e abbiamo ridotto significativamente i nostri livelli di inventario. Abbiamo anche eliminato le vendite non redditizie, riallocando queste risorse in segmenti di business redditizi”.

Le vendite di cannabis in Illinois sono leggermente diminuite a novembre

Le vendite di cannabis per uso adulto dell’Illinois, pari a 130,5 milioni di dollari a novembre, con un giorno in meno rispetto a ottobre, sono diminuite dello 0,8% su base sequenziale e sono aumentate dell’8,1% rispetto a un anno fa.

Le vendite per uso adulto del 2021, pari a 1,38 miliardi di dollari, sono aumentate del 106% rispetto al 2020 in Illinois, e le vendite dell’anno scorso, pari a 1,41 miliardi di dollari, sono aumentate del 13,5% finora nel 2022. Nel mese di novembre, le vendite ai non residenti sono diminuite dal 30,9% di ottobre al 30,1% delle vendite totali. Lo Stato rilascia separatamente le vendite del suo programma medico, che hanno mostrato un calo sequenziale dell’1,0% a novembre, con 28,2 milioni di dollari. Il calo è stato del 10,5% rispetto a un anno fa. Le vendite totali di cannabis sono state di 158,7 milioni di dollari, con un calo dello 0,8% su base sequenziale e un aumento del 4,2% rispetto a un anno fa, il più rapido da giugno.

Per i primi 11 mesi dell’anno, le vendite totali sono state di 1,73 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento dell’8% rispetto ai primi 11 mesi del 2021. Nel 2021, le vendite combinate di cannabis sono cresciute del 72% per l’intero anno.

Il fatturato del terzo trimestre di Fire & Flower è aumentato dell’8% su base sequenziale, raggiungendo i 43,8 milioni di dollari

Come abbiamo descritto in un precedente articolo, il Global Cannabis Stock Index ha aggiunto al suo rally del 17,1% di ottobre un aumento del 3,7% a novembre. L’indice è ancora in calo del 58,4% nel 2022.

Fire & Flower Holdings Corp. (“Fire & Flower” o la “Società”) (TSX: FAF) (OTCQX: FFLWF), ha annunciato oggi i risultati finanziari e operativi del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 29 ottobre 2022.

“Sono entusiasta di vedere che il duro lavoro del nostro team e l’attenzione alle operazioni stanno dimostrando risultati operativi e finanziari misurabili alla fine del terzo trimestre e nelle ultime settimane. La Società continua a concentrarsi sull’obiettivo di un EBITDA rettificato e di un flusso di cassa libero positivi”, ha dichiarato Stéphane Trudel, Amministratore delegato di Fire & Flower.

“Il nostro rapporto strategico con l’Alimentation Couche-Tard si è rafforzato grazie al recente accordo di licenza per altri cinque negozi di cannabis in posizione congiunta, adiacenti a Circle K ad alto traffico nel mercato della Grande Toronto, espandendo il programma esistente nel Canada occidentale. Inoltre, se approvata dagli azionisti, Fire & Flower beneficerà di un finanziamento favorevole per realizzare i nostri piani di crescita con un collocamento privato di 5 milioni di dollari, oltre al prestito non diluitivo di 11 milioni di dollari che è stato garantito.”

I titoli della cannabis migliorano ancora a novembre

Due aziende produttrici di canapa si stanno opponendo al sequestro di una spedizione legale di prodotti di canapa dal Paraguay al Costa Rica, riflettendo le difficoltà di attuazione delle leggi e dei regolamenti sulla canapa nei Paesi dell’America Latina.

Il produttore paraguaiano Healthy Grains SA ha spedito una spedizione di cioccolatini e caramelle, vapes, cibo per animali e sigarette di canapa con CBD alla Costa Rica Hemp SA il 15 ottobre. La polizia antidroga del Costa Rica ha fermato la spedizione, ponendo l’azienda ricevente sotto il sospetto di traffico di droga, e sta ancora trattenendo i prodotti, secondo l’Associazione latinoamericana della canapa industriale (LAIHA), che è intervenuta nella questione.

“Chiediamo alle istituzioni governative coinvolte di cercare di non ritardare i processi commerciali e la schedatura comune in tutte le attività di mercato”, ha scritto Lorenzo Rolim da Silva, presidente della LAIHA, in una lettera del 12 dicembre a Francisco Ernesto Gamboa Soto, Ministro dell’Economia del Costa Rica.

Il sequestro dimostra che il Costa Rica non ha ancora aggiornato i protocolli di applicazione della legge per allinearsi alle disposizioni della nuova legge sulla coltivazione, produzione e commercializzazione della cannabis e ai suoi regolamenti, ha osservato Rolim da Silva nella lettera. “Questo danneggia non solo coloro che sono attualmente coinvolti, ma anche i potenziali imprenditori”, ha scritto.

