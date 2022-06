Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudono entrambe in profondo rosso, dopo una settimana che aveva registrato una timida chiusura positiva. Come chiaramente anticipato da tutte le fonti di settore, tutte le piazze borsistiche mondiali sono caratterizzate da forte volatilità, per diversi fattori soprattutto il peso dei costi nel settore dei trasporti e commerciale, causato dal correlativo innalzamento dei costi delle fonti primarie di energia come gas e in particolar modo il petrolio e la benzina che ne deriva, dopo lo scatenarsi della guerra connessa all’invasione russa dell’Ucraina. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 15.76, -0,17 (-1,07%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 28,60, -1,32 (-4,41%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 30,08, +0,08 (+0,27%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 97.75, -3,11 (-3,08%).

I migliori titoli di marijuana per la watchlist in vista del mese di giugno

Quando si tratta di investire in azioni di marijuana nel 2022, il mercato è un po’ diverso. Attualmente, le azioni della marijuana sono caratterizzate da una maggiore volatilità di trading che porta a lunghi trend di ribasso. Questo modello di trading per le azioni di marijuana può essere visto come positivo e negativo. Per cominciare, chi ha investito in azioni di cannabis si accorge che queste continuano a scendere più che a salire, il che può causare frustrazione. Una strategia per ovviare a questo problema consiste nell’acquistare i ribassi della stessa società di cannabis per abbassare la media dei costi.

In questo modo, si ha la possibilità di ottenere un rendimento migliore rispetto all’attesa di un rialzo del settore. Anche per gli altri che vogliono investire, un settore in ribasso significa una finestra di opportunità per trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare a livelli di ingresso più bassi. L’acquisto di azioni di marijuana in ribasso è una buona preparazione per il futuro. Cioè acquistare le posizioni degli investitori in ribasso per vedere i potenziali guadagni se e quando il settore ricomincia a salire.

Lo stato attuale del settore della cannabis

Al momento ci sono molte speculazioni su ciò che potrebbe accadere in futuro. Molti azionisti stanno giocando d’attesa, poiché ritengono che l’approvazione della riforma federale della cannabis causerà una possibile corsa all’acquisto, ma l’industria della cannabis nel suo complesso sta crescendo e le aziende stanno mostrando profitti solidi per la maggior parte. Quando una società di cannabis può mostrare progressi al di fuori del mercato, è un altro modo per indicare che la società potrebbe avere un valore. Quindi, per coloro che vogliono investire in azioni di marijuana, è sufficiente che facciano le dovute verifiche. Costruite un piano che vi porti a ottenere guadagni consistenti. Le azioni della marijuana che seguono sono diverse opzioni da tenere sotto controllo questo giugno.

2. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

3. Ascend Wellness Holdings, Inc. ( OTC:AAWH )

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore di cannabis negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Operazioni Cannabis e Operazioni Non Cannabis. Il segmento Cannabis Operations si occupa della produzione e della vendita di cannabis attraverso canali al dettaglio e all’ingrosso. Recentemente l’azienda ha festeggiato l’apertura del suo dispensario di Lancaster, in Pennsylvania. Curaleaf Lancaster è la quinta nuova sede aperta quest’anno nello Stato della Keystone, espandendo la sua presenza al dettaglio a 17 sedi in Pennsylvania e 134 a livello nazionale, con un’ulteriore espansione prevista nello Stato per il 2022.

Le parole dell’amministratore delegato

“La Pennsylvania è diventata uno dei mercati medici in più rapida crescita della nazione e siamo orgogliosi di poter ampliare l’accesso ai pazienti in tutto lo Stato”, ha dichiarato Matt Darin, amministratore delegato di Curaleaf. “Curaleaf Lancaster è il primo dispensario della Società nella Contea di Lancaster. Ci permetterà di presentarci a nuove comunità, fornendo prodotti di qualità e aiutando i pazienti a prendere decisioni informate sull’inserimento della marijuana medica nella loro vita”.

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Nell’ultimo mese, la società ha rilasciato diverse notizie. Il 4 maggio la società ha comunicato i suoi guadagni del 1° trimestre 2022. In quell’occasione l’azienda ha registrato un aumento del 25% dei ricavi rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 243 milioni di dollari. Rispetto al quarto trimestre del 2021.

Inoltre, la società ha conseguito il settimo trimestre consecutivo di utile netto GAAP positivo per 29 milioni di dollari. Inoltre, la società ha riportato il nono trimestre consecutivo di flusso di cassa positivo dalle operazioni, generando 55 milioni di dollari nel primo trimestre. All’inizio di giugno, l’azienda ha annunciato l’apertura delle domande per le sovvenzioni Good Green. Le sovvenzioni aiutano le organizzazioni non profit a investire nelle comunità nere e brune colpite dalla guerra alla droga.

Le parole dell’azienda

“Il programma Good Green Grant è nato dal desiderio di reinvestire i fondi della cannabis nella comunità e di creare opportunità per le organizzazioni non profit che stanno facendo il lavoro di base per creare progressi reali e duraturi contro la guerra alle droghe”, ha dichiarato Ben Kovler, fondatore e amministratore delegato di Green Thumb.

Ascend Wellness Holdings, Inc.

Ascend Wellness Holdings, Inc. si occupa di coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti confezionati a base di cannabis. Le sue categorie di prodotti di cannabis includono fiori, pre-roll, concentrati, vapes, edibles e altri prodotti legati alla cannabis. Proprio il mese scorso l’azienda ha comunicato i risultati del 1° trimestre 2022. Sfortunatamente, l’azienda non ha ottenuto i migliori risultati in questo periodo. Tuttavia, Ascend Wellness sta lavorando per apportare i cambiamenti necessari a migliorare i risultati complessivi.

Risultati finanziari del 1° trimestre 2022

Ricavi lordi: Il fatturato totale di 101,2 milioni di dollari è diminuito dello 0,8% nel trimestre e aumentato del 33,4% rispetto all’anno precedente.

Ricavi netti: I ricavi netti, che escludono la vendita intercompany di prodotti all’ingrosso, sono diminuiti del 3,8% rispetto al trimestre, ma sono aumentati del 28,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 85,1 milioni di dollari.

Perdita netta: perdita netta di 27,8 milioni di dollari nel trimestre, rispetto alla perdita netta di 16,5 milioni di dollari del quarto trimestre 2021.

EBITDA rettificato1: EBITDA rettificato1 di 16,4 milioni di dollari, pari a un margine del 19,2%.

Bilancio: Al 31 marzo 2022, le disponibilità liquide erano pari a 143,8 milioni di dollari e l’indebitamento netto2 era di 89,9 milioni di dollari.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 24 giugno 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 24 giugno. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la recente guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La ECS Botanics sta cercando di passare alla cannabis terapeutica ‘Pure-Play’

L’australiana ECS Botanics (ASX:ECS) ha delineato il suo piano per concentrare le sue operazioni interamente sulla cannabis terapeutica.

ECS Botanics ha attualmente le dita in un certo numero di torte di cannabis, che vanno dagli alimenti di canapa e dal benessere alle applicazioni mediche – ed è quest’ultimo il settore su cui l’azienda vuole concentrare i suoi sforzi.

Martedì scorso, ECS ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione intende attuare una strategia per ridurre le spese operative dell’azienda e concentrarsi su “opportunità di crescita e di profitto elevate” come azienda di cannabis terapeutica pura. Su questo fronte, ECS è attualmente specializzata nella coltivazione di cannabis che viene poi lavorata e fornita come fiore tagliato o estratta in resina per un’ulteriore formulazione o produzione.

ECS ha notato che le vendite di cannabis medica hanno rappresentato l’86% delle entrate del gruppo nell’ultimo trimestre e ha recentemente dichiarato di aspettarsi che il Regno Unito e l’Europa diventeranno un mercato significativo per l’azienda nel 2022 e 2023.

ECS ha già avviato i piani di dismissione della sua divisione di alimenti e benessere alla canapa e ora cercherà di vendere le sue proprietà in Tasmania e i beni durevoli.

Ci sono anche cambiamenti nella struttura dirigenziale dell’azienda. Tra questi, il Direttore Generale Esecutivo della cannabis terapeutica Nan-Maree Schoerie assumerà il ruolo di Amministratore Delegato da Alex Keach, mentre Keach passerà a Responsabile delle Operazioni Aziendali.

La signora Schoerie ha dichiarato che la strategia complessiva offrirà a ECS l’opportunità di capitalizzare un’importante opportunità di mercato e di posizionare l’azienda come leader nella coltivazione e nella fornitura di cannabis terapeutica.

“Con l’ingresso nel terzo anno di attività, i processi si sono consolidati e i nostri team sono diventati più esperti, consentendomi di avere più tempo per lavorare con Alex, Arthur e il consiglio di amministrazione mentre continuiamo a dimostrare i benefici terapeutici della coltivazione di cannabis di alta qualità utilizzando pratiche organiche e rigenerative”.

La signora Schoerie vive in loco presso la struttura vittoriana di ECS e gestisce l’attività vittoriana fin dall’inizio. Sebbene il piano preveda una riduzione della coltivazione in Tasmania, questa sarà sostituita da un aumento della coltivazione presso la struttura vittoriana. L’ECS ha acquisito la struttura vittoriana, situata sul fiume Murray nel nord-ovest dello Stato, da Murray Meds lo scorso anno.

La signora Schoerie, ex chimico con decenni di esperienza alla guida di grandi aziende, era in precedenza l’amministratore delegato di Murray Meds.

Nominato il Comitato Consultivo per la Cannabis Medica del Kentucky

Il governatore del Kentucky Andy Beshear sta continuando a portare avanti la cannabis terapeutica, realizzando un paio di importanti passi iniziali che si era impegnato a compiere.

A fine aprile abbiamo riferito che il governatore Beshear stava diventando sempre più frustrato per il ritmo dei cambiamenti in Kentucky e per l’incapacità dei legislatori di agire per rendere accessibile la cannabis medica; così il governatore ha deciso di prendere in mano la situazione.

Tra i passi da compiere c’erano l’acquisizione di un parere sull’azione esecutiva, la creazione di un gruppo consultivo e la possibilità per i cittadini del Kentucky di fornire un feedback.

Ieri il governatore Beshear ha annunciato i membri del suo Comitato Consultivo per la Cannabis Medica che gli forniranno consigli per garantire l’accesso alla cannabis medica ai pazienti del Kentucky che soffrono di dolore cronico e di altre patologie. A quanto pare, c’è stato un enorme interesse da parte di chi si è candidato per un posto nel comitato.

Inizialmente ci saranno 17 membri del team, tutti con esperienza nel campo dell’assistenza sanitaria, delle forze dell’ordine, dell’advocacy e della giustizia penale. Non si limiteranno a fornire consigli basati sulle proprie conoscenze e opinioni, ma anche sui feedback dei cittadini del Kentucky raccolti in incontri municipali ancora da programmare.

“Troppi cittadini del Kentucky soffrono di dolore cronico e di condizioni mediche per le quali la cannabis medica potrebbe dare sollievo”, ha dichiarato il Governatore su Facebook. “Quasi il 90% dei kentuckiani è favorevole alla legalizzazione della cannabis, ma i legislatori non hanno agito. È ora di fare qualcosa, perciò oggi ho agito”.

Il governatore Beshear ha anche annunciato il lancio di un nuovo sito web dove i cittadini del Kentucky possono inviare i loro commenti. Al momento è molto scarno, ma dalle piccole cose nascono le grandi.

“Voglio assicurarmi che ogni voce sia ascoltata mentre sto valutando un’azione esecutiva che potrebbe fornire l’accesso alla cannabis terapeutica nel Commonwealth”, ha dichiarato il governatore Beshear.

In termini di opzioni legali per l’azione esecutiva, ha detto che il processo sta continuando.

“Rimango impegnato a portare avanti la questione e a tutti coloro che stanno cercando un po’ di aiuto. Ora gli altri Stati lo stanno fornendo, e anche noi dovremmo farlo”.

Gli operatori multistatali della marijuana vedono entrate e perdite deboli nel primo trimestre

La maggior parte dei maggiori operatori multistatali statunitensi di marijuana ha registrato un calo dei ricavi nel primo trimestre del 2022 rispetto ai tre mesi precedenti, a causa di fattori stagionali, del calo dei prezzi della cannabis e delle pressioni inflazionistiche che potrebbero frenare la spesa dei consumatori.

Dei 12 maggiori MSO, solo Green Thumb Industries, con sede in Illinois, ha registrato un utile netto nei primi tre mesi del 2022.

La Trulieve Cannabis, con sede in Florida, ha superato la Curaleaf Holdings per quanto riguarda i ricavi.

Ma, in base alle previsioni di fatturato, la Curaleaf, con sede in Massachusetts, probabilmente recupererà la prima posizione, forse non appena saranno annunciati i risultati del secondo trimestre.

Secondo Frank Colombo, direttore dell’analisi dei dati di Viridian Capital Advisors, con sede a New York, la metà dei 16 maggiori MSO di marijuana ha battuto le stime sull’EBITDA (utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento), mentre la metà ha mancato le proiezioni, più o meno come ci si aspetterebbe in un determinato trimestre.

“Ciò che colpisce è la scarsa correlazione tra il mancato raggiungimento delle stime sull’EBITDA e l’andamento del titolo”, ha dichiarato Colombo a MJBizDaily via e-mail.

In effetti, la società che ha superato le stime dell’EBITDA su base percentuale – la Planet 13 Holdings, con sede in Nevada – ha avuto la peggiore performance azionaria relativa, secondo Viridian.

“Nel frattempo, la società che ha mancato di più le stime è stata TerrAscend (con uffici a New York e Toronto), ma il titolo ha leggermente sovraperformato il mercato”, ha scritto Colombo.

“La nostra conclusione è che gli investitori si sono scrollati di dosso i numeri del trimestre”.

I prezzi delle azioni della marijuana sono stati colpiti negli ultimi 18 mesi, soprattutto a causa della mancanza di progressi da parte del Congresso nella riforma delle leggi nazionali sulla marijuana.

Le accise arretrate dei produttori di cannabis canadesi sono più che triplicate a 52 milioni di dollari canadesi

Le accise federali non pagate si stanno accumulando nell’industria canadese della cannabis, con un debito di accise più che triplicato a 52,4 milioni di dollari canadesi (40 milioni di dollari) a marzo 2022, in netto aumento rispetto ai 16 milioni di dollari canadesi dovuti a marzo 2021, secondo un’analisi di MJBizDaily dei dati della Canada Revenue Agency.

Ciò suggerisce che almeno il 20% di tutte le aziende regolamentate a livello federale devono soldi all’agenzia federale delle entrate, l’ultimo segno che gli oneri delle accise stanno pesando sui produttori di cannabis già in difficoltà, dicono i funzionari dell’industria.

Essi citano il calo dei prezzi della marijuana e la feroce concorrenza tra i fattori che rendono difficile per i produttori pagare le accise – che sono imposte su una varietà di prodotti di cannabis – in modo tempestivo.

“L’industria della cannabis sta facendo una scelta, se pagare le tasse o tenere le luci accese”, ha detto a MJBizDaily Dan Sutton, amministratore delegato del produttore di cannabis Tantalus Labs, con sede nella Columbia Britannica.

L’accisa canadese imposta sulla cannabis essiccata dai produttori è di 1 dollaro canadese al grammo o del 10% del valore del grammo, a seconda di quale sia il maggiore.

Regole di accisa diverse si applicano ai vari derivati della cannabis e ad altri prodotti come gli edibles.

In totale, 254 imprese individuali di cannabis hanno accumulato 73 milioni di dollari australiani di debiti per accise da marzo 2019 a marzo 2022, secondo i dati della CRA.

Tuttavia, di questo totale, circa 52,4 milioni di dollari australiani rimangono in sospeso.

Al 31 marzo 2022, circa il 96% del debito residuo era dovuto agli accertamenti dell’anno precedente, ha osservato la CRA.

Secondo fonti del settore, le tasse arretrate derivano da una serie di fattori che hanno indebolito la situazione finanziaria di molte aziende, tra cui:

La forte compressione dei prezzi negli ultimi due anni ha limitato la capacità di molte aziende di pagare le fatture in tempo.

Una forte concorrenza, dato che il numero di licenze federali per la cannabis è passato da 342 nell’aprile 2020 a 634 nel 2021 e a 856 la scorsa settimana.

Un pesante onere fiscale che non discrimina tra grandi e piccole aziende.

La CRA definisce questi debiti “incontestati”, cioè nessuna delle aziende ha presentato ricorso all’agenzia fiscale federale.

Sundial farà un’offerta di acquisto per i beni della società di cannabis Zenabis

L’azienda canadese di cannabis Sundial Growers ha dichiarato di aver firmato un accordo per presentare un’offerta per acquistare i beni della controllata Zenabis Global della Hexo Corp. in difficoltà, che ha chiesto la protezione dei creditori la settimana scorsa.

La Sundial, con sede a Calgary, Alberta, non ha rivelato il valore dell’offerta.

Sundial, che ha investito in Zenabis nel dicembre 2020 con un prestito senior di 58,9 milioni di dollari canadesi (45,6 milioni di dollari), ha detto lunedì che Zenabis doveva ancora 51,9 milioni di dollari canadesi al 16 giugno.

Zenabis aveva precedentemente caratterizzato le azioni di Sundial relative a quel debito come “un tentativo di costringere Zenabis a essere acquisita da Sundial” e successivamente aveva accettato di essere acquisita da Hexo per 235 milioni di dollari canadesi.

Secondo un comunicato stampa di lunedì, la nuova offerta di Sundial per i beni di Zenabis copre:

L’impianto di coltivazione indoor di Atholville, nel New Brunswick, certificato dall’Unione Europea per le buone pratiche di fabbricazione (GMP).

“Un impianto indoor dismesso di 255.000 piedi quadrati a Stellarton, in Nuova Scozia, utilizzato come impianto di confezionamento, lavorazione e produzione di prodotti di cannabis a valore aggiunto”.

Sundial ha dichiarato di aver investito circa 108 milioni di dollari australiani in entrambe le strutture.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database