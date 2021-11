Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dopo due settimane di segno positivo, sebbene con valori alquanto risicati, questa settimana chiudono entrambe in rosso netto, con brutti picchi negativi sia nel caso della Borsa canadese sia in quello della Borsa statunitense. Vige ancora un clima generale debole e soprattutto intaccato dalle incertezze arrecate al contesto economico e finanziario globale dalla ripresa dei dati di diffusione del Covid, in particolare in Europa e nel contesto occidentale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 42.99, -1,39 (-3,13%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 49,84, -1,01(-1,99%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 84,18, -2,51(-2,90%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 250.42, -2,92(-1,15%)

Gli ultimi aggiornamenti del settore canapa/cannabis a livello mondiale nel mese di novembre 2021

Quando le azioni di marijuana inizieranno a salire nel commercio, quanto in alto saliranno? Molti stanno tenendo d’occhio le conseguenze di questa ripresa nel settore della cannabis. La maggior parte di coloro che sono attivamente coinvolti nel trading di azioni di marijuana sanno che gli ultimi 9 mesi sono stati duri. Da metà febbraio, sia i titoli azionari canadesi che quelli statunitensi hanno risentito dell’impatto della tendenza al ribasso. Questo drop-in di trading ha creato molta incertezza sul futuro delle azioni di marijuana. Il motivo era che anche quando sono state rilasciate buone notizie su un’azienda di cannabis, non ha fatto quasi nulla per il modo in cui l’azienda ha operato.

Anche durante i primi mesi del trend ribassista, la criptovaluta ha rubato i riflettori. Ciò ha anche distolto l’attenzione dal settore poiché le persone volevano investire in cose che generano profitti. Bene, le azioni di cannabis non lo facevano in quel momento come facevano una volta prima dell’inizio di febbraio. Da questo molti non sapevano cosa fare o come reagire, quindi le persone vendevano o tenevano. Alcuni hanno persino continuato a comprare i ribassi in modo da poter abbassare il costo della loro posizione. In questo modo si dà la possibilità agli azionisti di vedere qualche profitto o pareggiare. Inoltre, durante questo periodo è stata un’opportunità per trovare i migliori titoli di marijuana da acquistare.

Anche le migliori scorte di cannabis che la gente pensava sarebbero aumentate costantemente sono diminuite. Il che non è stato affatto male per coloro che sono stati in grado di acquistare i tuffi da queste aziende. Oltre a consentire un costo di posizione inferiore per vedere buoni ritorni se e quando il settore funziona. Quindi, con il recente trading che inizia a mostrare un migliore movimento al rialzo, le persone iniziano a sentirsi più sicure. Soprattutto con una grande spinta per l’approvazione della riforma federale sulla cannabis. Tutto sommato, i titoli di marijuana e il settore nel suo insieme sembrano essere un buon posto per ora. Di seguito sono riportati alcuni titoli di cannabis da tenere d’occhio mentre il settore continua a riprendersi

Titoli da seguire con attenzione intorno alla metà di Novembre 2021

Columbia Care Inc. (OTC:CCHWF)

Jushi Holdings Inc. (OTC:JUSHF)

Columbia Care Inc.

Columbia Care Inc. coltiva, produce e fornisce soluzioni per la salute e il benessere a base di cannabis e prodotti derivati. La società detiene licenze in 18 giurisdizioni negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Al 13 ottobre 2021, gestiva 130 strutture, inclusi 99 dispensari e 31 impianti di coltivazione e produzione. Nelle ultime notizie, la società ha riportato i risultati del terzo trimestre del 2021. Durante questo periodo la società ha raggiunto un fatturato trimestrale record di 132,3 milioni di dollari. Ciò comporta un aumento del 144% anno su anno e del 21% QoQ.

Anche Columbia Care ha registrato un EBITDA rettificato record di 31,0 milioni di dollari. Che ha portato a un aumento del 634% YoY, 89% QoQ. Inoltre, la società ha raggiunto un utile lordo trimestrale record di 64,5 milioni di dollari. Queste cifre hanno portato ad un aumento del 205% YoY, 35% QoQ. Un altro punto saliente da menzionare è che Columbia Care ha raggiunto un margine lordo rettificato record del 49%. Per la società si è trattato di un aumento di 965 pb su base annua, 527 pb trim/trim. Poiché Columbia Care mostra più successo, questo attirerà l’attenzione dei potenziali investitori.

Parole dall’azienda

“Siamo lieti di segnalare un’accelerazione e un altro trimestre record per Columbia Care poiché i fondamentali continuano a migliorare e noi mettiamo in atto la nostra strategia nazionale”, ha affermato Nicholas Vita, CEO di Columbia Care. “Con una crescita sequenziale dei ricavi di oltre il 20%, Columbia Care ha continuato a superare il mercato, pur mantenendo la disciplina dei margini per raggiungere una redditività aziendale record, che si riflette nell’aumento del margine EBITDA e del margine lordo per il trimestre”.

Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. è un’azienda di cannabis integrata verticalmente, impegnata nella coltivazione, lavorazione, vendita al dettaglio e distribuzione di prodotti medici e per adulti. Si concentra sulla costruzione di un portafoglio di beni di cannabis in varie giurisdizioni in Pennsylvania, Virginia, Ohio, Illinois, California, Nevada e Massachusetts. Nell’ultima settimana e mezza, l’azienda ha rilasciato alcuni importanti aggiornamenti di notizie. L’8 novembre Jushi ha annunciato che rilascerà i risultati finanziari del terzo trimestre.

Scorte disponibili Jushi

Questo rapporto sarà pubblicato il 17 novembre. La direzione terrà una teleconferenza e un webcast audio quella mattina alle 9:00 ET per discutere i risultati finanziari della Società. Successivamente negli sviluppi più recenti, Jushi ha annunciato il deposito del suo prospetto preliminare sullo scaffale di base. Lo Shelf Prospectus, una volta reso definitivo ed efficace, consentirà alla Società di offrire fino a 500 milioni di dollari canadesi di azioni con voto subordinato.

Oltre alle ricevute di sottoscrizione, titoli di debito, titoli convertibili, warrant e quote. Oltre a qualsiasi combinazione degli stessi, di volta in volta durante il periodo di 25 mesi di validità del Prospetto di scaffale. La Società intende presentare il Prospetto dello scaffale finale al fine di mantenere la flessibilità finanziaria. Ciò include rispondere a significativi miglioramenti normativi e perseguire acquisizioni opportunistiche. Con molto lavoro per l’azienda, il tempo mostrerà come questo aggiungerà più valore a questo stock di marijuana.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 19 novembre 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 19 novembre 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Apre il primo dispensario di cannabis terapeutica della West Virginia

Dicono che meglio tardi che mai, ma nel caso di rendere la cannabis medica disponibile localmente ai pazienti della Virginia Occidentale, wow. È stato nell’aprile 2017 quando il governatore della West Virginia Jim Justice ha firmato un disegno di legge che creava il Medical Cannabis Act dello stato. Ai sensi della legge, i pazienti adeguatamente certificati con una condizione qualificante potrebbero usare la cannabis in varie forme; comprese pillole, oli, forme topiche, per svapare, foglie secche, liquidi per tintura o cerotti cutanei. Spesso ci vuole tempo dalla firma di un disegno di legge per vedere i farmaci nelle mani dei pazienti, ma nel caso del West Virginia sono passati quattro anni e mezzo e più di 4.000 dei residenti dello stato hanno fatto domanda per il programma. Il problema è che la carta del paziente della West Virginia è valida solo in quello stato e non fornisce alcuna protezione legale per i prodotti ottenuti al di fuori di esso.

Il Gruppo Sustainable Nutrition Group avvia una partnership con Australian Plant Proteins

Sustainable Nutrition Group Ltd (ASX:TSN) ha collaborato con Australian Plant Proteins per sviluppare il proprio concentrato e isolato proteico derivato dai semi di canapa. Il gruppo di nutrizione sostenibile non è un nuovo giocatore nel gioco della canapa: era precedentemente noto come Australian Primary Hemp prima di cambiare nome il mese scorso. In base all’accordo con APP, il concentrato e l’isolato di canapa saranno sviluppati nella struttura fazionaria di isolati proteici di APP a Victoria. TSN deterrà la proprietà intellettuale del prodotto e avrà un’esclusiva di 15 anni sulla sua vendita. Si prevede che l’isolato di canapa conterrà tra l’88% e il 92% di proteine, pur mantenendo altri importanti aspetti nutrizionali che si trovano nei prodotti a base di proteine ​​di canapa di buona qualità. “Collaborando con APP, TSN può sfruttare le opportunità nel mercato delle proteine ​​vegetali per trarre vantaggio dalla forte domanda dei consumatori di prodotti per la salute e il benessere a base vegetale”, ha affermato l’amministratore delegato di TSN Neale Joseph. Questo segnerà anche una nuova fase per APP: fino ad oggi il suo lavoro sembra essere stato con legumi come il pisello giallo, il fagiolo verde e le lenticchie gialle. Il seme di canapa, che tecnicamente è una noce, viene spesso definito super-alimento per i suoi benefici nutrizionali e, a differenza di altri a cui è stato dato il titolo, se lo merita.

Un ex Capo FDA con nessuna pubblicazione sui cannabinoidi scelto da Biden come prossimo Commissario

Un cardiologo senza commenti pubblici sulle terapie con cannabinoidi, il dottor Robert Califf, è stato nominato per assumere la carica di commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha fatto la nomina venerdì, definendo Califf una “mano ferma e indipendente”. Sostituirà Stephen Hahn, che ha guidato la FDA da dicembre 2019 a gennaio 2021. Califf ha guidato per breve tempo la FDA sotto il presidente Barack Obama e in precedenza ha guidato la supervisione dell’agenzia sui prodotti medici e del tabacco. Non era immediatamente chiaro come la scelta di Califf potesse influenzare le industrie della canapa e della marijuana. La FDA ha esaminato il CBD da banco dal 2019, ma non ha ancora segnalato alcun cambiamento rispetto alla sua politica esistente: il cannabinoide è un ingrediente attivo in un farmaco e non dovrebbe essere assunto senza la supervisione di un medico. Califf non ha detto nulla pubblicamente sui cannabinoidi come il CBD.

Il produttore di canapa AgTech Scientific Group, in difficoltà, vende le sue serre a tecnologia avanzata

Il produttore di canapa in difficoltà AgTech Scientific Group sta vendendo la sua serra all’avanguardia e il suo impianto di produzione fuori Lexington, nel Kentucky. La società non ha fornito alcun prezzo richiesto per il complesso di 151 acri, che comprende una serra di 1,87 milioni di piedi quadrati e un vicino impianto di produzione e magazzino di 50.000 piedi quadrati su 10 acri. La vendita annunciata martedì fa parte dell’amministrazione controllata di AgTech, una manovra legale ordinata dal tribunale per le aziende in difficoltà nella ristrutturazione del debito. Uno dei creditori di AgTech, la Truist Bank con sede in North Carolina, ha posto in amministrazione controllata AgTech a luglio, dopo che la società non è riuscita a rimborsare una linea di credito di 15 milioni di dollari. Due anni fa, AgTech si è fusa con ColorPoint, precedentemente un grande attore nel settore dell’orticoltura ornamentale. Il complesso nella contea di Bourbon, Kentucky, è stato costruito nel 2001 per coltivare fiori ornamentali ed è stato convertito per coltivare canapa per CBD nel 2019.

La Curaleaf Holdings è il più recente produttore di CBD che fissa un contratto con un distributore nazionale di alcool

La Curaleaf Holdings, con sede nel Massachusetts, ha annunciato martedì di aver firmato un accordo di distribuzione nazionale per i suoi prodotti CBD con Wine & Spirits di Southern Glazer, il più grande distributore mondiale di bevande alcoliche. L’accordo potrebbe portare i prodotti Curaleaf Hemp e Select CBD in 44 stati. Southern Glazer’s distribuisce già prodotti CBD tra cui le bevande Martha Stewart CBD e Quatreau CBD, entrambe di proprietà della canadese Canopy Growth Corp. Curaleaf ha elogiato le “capacità di accesso al mercato senza pari” di Southern Glazer e ha affermato che l’accordo potrebbe in definitiva includere bevande e caramelle realizzate con cannabinoidi minori come CBN e CBG. La società non ha rivelato dove sarebbero stati venduti i suoi prodotti CBD a base di canapa distribuiti da Southern Glazer’s.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database