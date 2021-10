Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, mostrano segni di un calo sebbene alquanto contenuto. Nel caso dell’LP Index canadese corrisponde a -2,31 (0,91%) mentre nel caso dell’Operator Index USA corrisponde a -0,71 (-1,34%). L’Indice di Borsa Cannabis Globale è 43.67 e corrisponde a 0.13 (0,30%)

Gli ultimi aggiornamenti del settore canapa/cannabis a livello mondiale nel mese di ottobre 2021

Sundial Growers assolta dall’accusa di aver ingannato un gruppo di investitori in merito ad alcune acquisizioni

Una società canadese di cannabis è stata assolta da un’azione legale da parte di investitori arrabbiati che hanno affermato che la società li ha fuorviati sui piani per esportare canapa e CBD nell’Unione europea.Sundial Growers, un produttore di marijuana a Calgary, Alberta, è stato accusato di essere disonesto quando ha affermato che stava acquisendo una società britannica che avrebbe potuto “quasi immediatamente” iniziare a esportare prodotti di canapa e CBD nell’Unione europea. Ma il piano è stato afflitto da ritardi e Sundial ha venduto la società britannica (Bridge Farm) nel 2020. Un gruppo di investitori ha fatto causa alla Sundial di New York, chiedendo più di 7 milioni di dollari. Ma un giudice federale ha archiviato il caso la scorsa settimana, affermando che le discussioni di Sundial sull’esportazione di canapa e CBD in Europa sono state “accompagnate da un significativo linguaggio cautelativo” e che Sundial non è responsabile delle perdite degli investitori. Law360 ha segnalato per primo il licenziamento. La meridiana è quotata al Nasdaq come SNDL.

Effetti della crisi sui bilanci e sulla gestione delle voci debitorie. Il caso Plus Products

Plus Products, un’azienda di alimenti a base di canapa e marijuana, ha ricevuto un’ordinanza di protezione dei creditori iniziale da un tribunale canadese mentre tentava di ristrutturare la propria attività.Plus ha sede a San Mateo, California, ma mantiene una sede centrale a Vancouver, British Columbia, e le sue azioni vengono scambiate come PLUS sul Canadian Securities Exchange. L’ordine del tribunale iniziale ai sensi del Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) del Canada per una sospensione del procedimento di 10 giorni contro Plus potrebbe essere prorogato da un B.C. Tribunale. Il consiglio di amministrazione di Plus sta intraprendendo una revisione delle alternative strategiche “tra cui la sollecitazione, lo sviluppo e l’esecuzione di qualsiasi potenziale vendita o altra transazione strategica”, secondo un comunicato stampa di lunedì. Inoltre, che produce anche prodotti per il sonno, ha annullato la sua assemblea generale annuale degli azionisti, prevista per martedì. “La società spera di uscire dai procedimenti della CCAA in grado di continuare il successo del suo marchio negli Stati Uniti e continuare la sua missione di rendere la cannabis sicura e accessibile”, ha affermato Plus nel comunicato. In una dichiarazione, il co-fondatore e CEO di Plus Jake Heimark ha citato “il lento lancio delle licenze dei dispensari legali in California e la struttura del mercato californiano (che) ha reso difficile per i marchi indipendenti rimanere competitivi in ​​questo Stato”. “Continuiamo a credere che i marchi più forti usciranno dalla California e sono fiducioso che l’esito di questi procedimenti si tradurrà in un business che corrisponderà alla forza del nostro marchio per i nostri dipendenti, debitori e azionisti”.PricewaterhouseCoopers è stata nominata monitor dei procedimenti della CCAA. I documenti relativi al procedimento sono disponibili qui. Plus Products Inc. | PwC Canada

USA e novità normative. I coltivatori di canapa del Massachussetts possono ora vendere fiori fumabili ed estratti canapa a 236 dispensari dello Stato

I coltivatori di canapa del Massachusetts possono ora vendere fiori fumabili ed estratti di canapa ai 236 dispensari di marijuana dello Stato. Una nuova regola che è entrata in vigore lunedì fornisce ai coltivatori di canapa del Massachusetts istruzioni per testare ed etichettare i loro prodotti per la vendita agli acquirenti di marijuana medica o per adulti. La modifica è stata apportata dai legislatori del Massachusetts alla fine dell’anno scorso. Il cambiamento si applica solo agli agricoltori che coltivano canapa in Massachusetts; i prodotti di canapa fuori dallo Stato rimangono off-limits per i rivenditori di marijuana del Massachusetts. Le nuove regole richiedono che i prodotti di canapa venduti nei dispensari del Massachusetts riportino etichette che includano: Nome e indirizzo del produttore.Concentrazioni di THC e CBD. Un avvertimento che il prodotto “non è stato testato, analizzato o approvato dal Dipartimento delle risorse agricole del Massachusetts o dalla FDA”. La legge non ha posto fine al divieto di trattare prodotti di canapa e marijuana negli stessi luoghi. I produttori di marijuana avranno bisogno di licenze dal dipartimento dell’agricoltura statale prima di produrre prodotti elencati come canapa o derivati ​​dalla canapa. Il Massachusetts ha circa 65 coltivatori di canapa su 407 acri e 95.000 piedi quadrati coperti quest’anno. Il Massachusetts ha circa 168 rivenditori di marijuana ricreativa e 68 rivenditori di marijuana medica. Secondo il 2021 MJBizFactbook, questi dispensari hanno venduto circa $ 1,4 miliardi- $ 1,7 miliardi di prodotti l’anno scorso.

Un consumatore scatena una causa legale in Oregon per un errore nella etichettatura

Un errore di etichettatura del CBD in Oregon ha generato una causa legale da parte di un consumatore che si è involontariamente sballato dal THC in una delle tinture. Secondo The Oregonian, i regolatori statali della marijuana hanno appreso che Select – che fa affari come Cura Cannabis ed è di proprietà dell’operatore multistatale di cannabis Curaleaf – apparentemente ha confuso bottiglie di tinture durante il processo di etichettatura. Ciò ha portato a etichettare erroneamente le tinture con alti livelli di THC come contenenti solo CBD. Curaleaf ha affermato che il disguido è stato un semplice “errore umano” nel suo impianto di produzione, secondo The Oregonian. L’Oregon Liquor and Cannabis Commission ha ordinato un richiamo del prodotto il 21 settembre per almeno 630 bottiglie di tinture. Ma, secondo The Oregonian, non è chiaro quali sanzioni l’azienda potrebbe dover affrontare. Quindi, il 29 settembre, un consumatore che si è inavvertitamente sballato a causa delle tinture etichettate erroneamente – Jason Crawforth, residente in Idaho – ha intentato una causa contro la società presso la corte federale. I regolatori sono a conoscenza di almeno 12 consumatori che hanno utilizzato i prodotti richiamati.

I cambiamenti sulla cannabis in California stanno attraendo l’attenzione di tutto il mondo

La nuova legge sul CBD della California sta attirando l’attenzione degli operatori di cannabis ben oltre il Golden State. Hanno 3,2 trilioni di ragioni per preoccuparsene. Una modifica legale firmata dal governatore Gavin Newsom la scorsa settimana apre la quinta economia mondiale (con un prodotto statale lordo stimato di $ 3,2 trilioni) ai produttori di prodotti CBD derivati ​​dalla canapa in tutto il mondo. È un cambiamento che sta attirando l’attenzione dei maggiori operatori del settore del CBD. “Abbiamo lavorato su questo disegno di legge negli ultimi due anni e più”, ha affermato David Culver, capo del lobbismo per il gigante della cannabis Canopy Growth in Ontario, Canada. Canopy produce prodotti CBD derivati ​​dalla canapa, tra cui miscele di bevande sportive Biosteel e una linea di caramelle gommose al CBD di Martha Stewart. Ma Canopy ha trattenuto la vendita di quei prodotti in California perché lo stato che ha aperto la strada alla politica sulla marijuana non avrebbe consentito la vendita di CBD da banco, fino ad ora. “Questo è il conto che apre il mercato della California”, ha detto Culver a Hemp Industry Daily. “Questo fornirà quella certezza normativa per i rivenditori nello stato in modo che non siano preoccupati per la confisca dei prodotti”. Molto tempo a venire. La strada verso il CBD legale da banco in California è stata accidentata. I prodotti cannabinoidi a basso contenuto di THC sono stati per anni sugli scaffali dei rivenditori della California con poche regole di sicurezza. Ma un divieto del 2018 sul CBD derivato dalla canapa negli alimenti, nelle bevande e negli integratori alimentari ha comportato incursioni occasionali e sequestri di prodotti. “Abbiamo avuto un successo iniziale in California e abbiamo costruito molte relazioni, e poi ci è stato tolto il tappeto da sotto”, ha affermato Doug MacKay, vicepresidente senior degli affari scientifici e normativi presso il produttore di CBD CV Sciences. La società di San Diego vende CBD derivato dalla canapa nelle farmacie CVS e in altri rivenditori a livello nazionale, ma ha ritirato i prodotti dagli scaffali di mattoni e malta nel suo stato d’origine. MacKay ha citato una “forte lobby della marijuana” per la rapina nell’ottenere CBD nei negozi della California, ma ha accreditato i negoziatori di canapa e marijuana per aver continuato fino a quando non è stato raggiunto un compromesso. “Ciò che questo disegno di legge segna davvero (è) un percorso chiaro e inequivocabile verso il mercato che offre ai rivenditori un modo molto chiaro di lavorare con aziende di CBD responsabili che sono disposte a seguire le leggi e ad avere l’etichettatura giusta”, ha affermato MacKay. La nuova legge apre anche la porta ai prodotti derivati ​​dalla canapa oltre al CBD da vendere nei circa 1.859 rivenditori di marijuana per uso medico o per adulti della California. Secondo il 2021 MJBizFactbook, questi negozi dovrebbero raggiungere un fatturato di $ 4,9 miliardi – $ 5,7 miliardi nel 2021.

Dati tratti da: https://www.hempindustrydaily.com

Andamento borsistico aggiornato in data 15 ottobre 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 15 ottobre 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Carolina del Sud: il Delta-8 THC non è legale

Il Delta-8 THC non è legale anche se derivato da canapa che soddisfa i limiti federali di THC, secondo un parere non vincolante del procuratore generale della Carolina del Sud. Il procuratore generale Alan Wilson ha scritto che il delta-8 THC è un isomero del più noto delta-9 THC che non è protetto dalle leggi statali e federali sulla canapa. Ha detto alle forze dell’ordine statali che “tutti e tutti” gli isomeri di THC oltre le tracce che si trovano naturalmente in una pianta di canapa sono illegali. Wilson ha sostenuto nella lettera del 4 ottobre alle forze dell’ordine della Carolina del Sud che le leggi sulla canapa autorizzano solo delta-9 THC fino allo 0,3%. “La liceità della canapa e dei prodotti a base di canapa dipende tutta dal ‘livello di THC per la canapa definitodalla Confederazione'”, che include solo delta-9 THC, non alcun isomero. Ha aggiunto che i legislatori della Carolina del Sud intendevano che l’eccezione THC per la canapa fosse “stretta”.Law 360 riportò per primo l’opinione di Wilson.

Curaleaf colpita da quattro azioni legali federali

L’operatore multistatale di marijuana Curaleaf ora è stato colpito da quattro azioni legali federali in relazione a uno snafu sull’etichettatura del prodotto per il suo marchio Select in Oregon che ha portato alcuni clienti a ingerire THC ad alto contenuto di CBD invece di gocce per il benessere. Curaleaf ha completato l’acquisizione di Cura Cannabis, con sede a Portland, che possedeva il marchio Select, nel febbraio 2020. Secondo le cause, intentate tra il 29 settembre e il 6 ottobre, almeno tre persone sono andate al pronto soccorso dell’ospedale dopo aver subito reazioni avverse. Ognuna delle quattro cause contro Curaleaf, intentate presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Portland dallo stesso avvocato, chiede danni punitivi fino all’1% del patrimonio netto di Curaleaf. L’Oregon Liquor and Cannabis Commission, che ha emesso un richiamo esteso del prodotto il 24 settembre, ha affermato che 13 persone hanno riferito di aver preso le gocce con etichetta errata. Venerdì Curaleaf, con sede nel Massachusetts, ha rifiutato di commentare il contenzioso. Ma una dichiarazione rilasciata dalla società alla fine del mese scorso ha attribuito il disguido a un “errore umano non intenzionale”. Curaleaf ha affermato di aver collaborato con i regolatori dell’Oregon per richiamare i due lotti in questione. Sono stati prodotti a maggio.Prima del richiamo sono state vendute circa 500 bottiglie di gocce etichettate con CBD che contenevano THC elevato, così come 630 flaconi di gocce etichettate con THC che contenevano CBD ma poco o nessun THC, ha affermato la società. L’Oregon ha riferito che alcuni clienti che hanno preso gocce dalle bottiglie etichettate erroneamente potrebbero aver ricevuto più di 30 milligrammi di THC. Curaleaf si è scusata con i clienti colpiti dall’errore e ha affermato che sta rivedendo le pratiche di produzione, migliorando i processi di garanzia della qualità e conducendo una formazione aggiuntiva. Secondo The Oregonian, i regolatori statali continuano a indagare, ma hanno permesso a Curaleaf di continuare a operare normalmente in Oregon.

Un rivenditore canadese e la società di e-commerce High Tide hanno acquisito l’80% di Benedict CBD, un marchio CBD inglese

Un rivenditore canadese di cannabis e la società di e-commerce High Tide hanno acquisito l’80% di Benedict CBD, un marchio CBD derivato dalla canapa con sede nel Regno Unito, diretto al consumatore, in un affare del valore di poco più di 9 milioni di sterline britanniche (12,4 milioni di dollari). L’accordo include un’opzione di tre anni per acquisire il resto della Beata CBD. High Tide sta pagando 4,9 milioni di sterline di azioni High Tide più 4,2 milioni di sterline in contanti per Benedict, che ha sede in Scozia.Benedetta produce oli, creme, caramelle gommose, capsule e altri prodotti al CBD. Vithurs Thiru, fondatore e amministratore delegato di Blessed, si unirà a Hide Tide come senior manager della ricerca.“Questa acquisizione segna il nostro ingresso nello spazio CBD del Regno Unito, altamente redditizio e in rapida crescita, che prevediamo servirà come trampolino di lancio per l’alta marea per penetrare ulteriormente nell’UE. mercato dei prodotti CBD derivati ​​dalla canapa”, ha dichiarato il presidente e CEO di High Tide Raj Grover in un comunicato. High Tide, con sede a Calgary, Alberta, ha acquisito una serie di accessori per la cannabis e risorse di e-commerce CBD negli Stati Uniti quest’anno e intende entrare nel mercato della cannabis al dettaglio degli Stati Uniti in caso di legalizzazione federale della cannabis. High Tide si è recentemente classificata 82a nella classifica 2021 della rivista Report on Business delle migliori aziende in crescita del Canada. Le azioni della società sono scambiate come HITI sul Nasdaq e sul TSX Venture Exchange.

Il Global Hemp Innovation ingaggiato con 10 milioni di dollari di stanziamenti pubblici per esplorare le opportunità economiche per la canapa negli USA

Il Global Hemp Innovation Center dell’Oregon State University è stato ingaggiato per esplorare le opportunità economiche per la canapa negli Stati Uniti occidentali. La sovvenzione di $10 milioni del programma di sovvenzioni per i sistemi agricoli sostenibili del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti dell’Istituto nazionale per l’alimentazione e l’agricoltura finanzierà un progetto quinquennale da realizzare in collaborazione con altre istituzioni. Le regioni coperte includono Washington, Oregon, Nevada e California a est delle montagne Cascade-Sierra Nevada dal Canada al Messico. I ricercatori cercheranno di determinare i migliori ceppi di canapa per la produzione di cereali, fibre e “olio essenziale” (assunto: olio di CBD).Approfondirà anche come incorporare la canapa nei sistemi di produzione esistenti, esaminerà la lavorazione del materiale di canapa e quali saranno i probabili mercati di crescita per supportare l’espansione del settore. Il più grande centro di ricerca sulla canapa negli Stati Uniti, il Global Hemp Innovation Center di OSU è stato istituito nel 2019 come hub che riunisce una serie di parti interessate per rispondere a molte importanti domande senza risposta sull’industria della canapa. Alcune di queste domande rimangono oggi senza risposta. “Mentre l’entusiasmo per la canapa è cresciuto, c’è ancora un’enorme mancanza di conoscenza del raccolto”, ha affermato il direttore associato del centro, Jeffrey Steiner. L’attuale Innovation Center non è la prima struttura della sua natura ospitata presso l’OSU. Nel lontano 1880 e fino al 1932, l’OSU – allora noto come Oregon Agricultural College – aveva un centro di ricerca sulla canapa che lavorava con gli scienziati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Inoltre, questa sovvenzione non è la prima assegnata all’OSU quest’anno dall’USDA in relazione alla canapa. A marzo, ha ricevuto quasi 300.000 dollari per finanziare la ricerca sull’alimentazione del bestiame con biomassa di canapa esaurita.L’Oregon è una centrale elettrica della canapa, ma non senza le sue sfide; alcuni dei quali stanno dando un po’ di occhio nero al settore. È stato recentemente ampiamente riportato che più della metà delle aziende agricole autorizzate a coltivare canapa che sono state ispezionate dai funzionari statali è stata trovata coltivare marijuana illegalmente. Sebbene la marijuana possa essere coltivata legalmente nello stato, questa attività opera nell’ambito di un programma diverso e la coltivazione illegale sta avendo un impatto su coloro che rispettano le regole del mercato per uso adulto.

Il gigante della tecnologia in crescita Agrify si dedica all’estrazione, elaborando con acquisizioni da 50 milioni

Martedì, la società precedentemente nota come Lifespot Health Ltd (ASX:LSH) ha completato il processo di modifica del proprio nome in InhaleRx Limited (ASX:IRX). La modifica è stata apportata a causa del fatto che il consiglio di amministrazione e la direzione dell’azienda hanno determinato che il nome esistente non rifletteva più gli obiettivi, le aspirazioni e la direzione dell’azienda. In precedenza, l’azienda aveva un focus clinico sulla tecnologia di screening per il cancro della pelle. In questi giorni, Lifespot (InhaleRx) è impegnata nello sviluppo di sistemi di somministrazione di farmaci per via inalatoria. Questo spiega il nuovo nome: una combinazione di inalare (che non ha bisogno di spiegazioni) e Rx; essendo l’abbreviazione medica per prescrizione. Il prodotto di punta di InhaleRx è il Medihale Inhaler, che utilizza il calore per rilasciare i cannabinoidi da un liquido. Poiché non è coinvolta la combustione di materiale vegetale, ciò evita la produzione di tossine pirolitiche e agenti cancerogeni che possono essere creati. Quindi, fondamentalmente, è un vaporizzatore e molti australiani che sono passati dal fumo di tabacco ai liquidi “vaping” avrebbero familiarità con tali dispositivi. Il dispositivo utilizza “baccelli” pieni di liquidi contenenti il ​​cannabinoide CBD (cannabidiolo). Sebbene l’inalatore non richieda una prescrizione secondo le linee guida TGO110, i pod sono disponibili solo in Australia tramite prescrizione di uno dei partner prescrittivi dell’azienda. “Rispetto alla via di somministrazione orale più tradizionale, i farmaci per inalazione evitano il metabolismo di primo passaggio, con conseguente elevata biodisponibilità, che a sua volta può comportare requisiti di dosaggio ridotti per il paziente e un sistema di somministrazione più conveniente”, afferma il sito web InhaleRx. La società ha anche gli occhi puntati sui mercati esteri e ha tenuto discussioni iniziali con la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, InhaleRx ritiene che il percorso della FDA sarà più rapido per registrare l’inalatore come dispositivo medico rispetto a quanto otterrà con la Therapeutics Goods Administration (TGA) australiana. Non c’è dubbio che a questo punto anche il mercato statunitense, essendo molto più grande e generalmente più favorevole alla cannabis rispetto all’Australia, è attraente. Il CEO di InhaleRx è Matthew Golden, un professionista sanitario commerciale con 20 anni di esperienza nel settore farmaceutico alle spalle. Un nuovo arrivato nel team è il Dr. Andrew Saich, un medico specializzato nel Regno Unito con una laurea in fisiologia e una laurea in medicina presso l’Università di Londra. I visitatori del sito Web Lifespot vengono ora reindirizzati al nuovo sito InhaleRx.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database