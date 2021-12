Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dopo una settimana con valori lievemente positivi, in questa chiudono entrambe con valori negativi. Regna sovrana una forte volatilità sulle piazze mondiali e le curve borsistiche dei principali attori del settore canapa a livello mondiale ne sono la più chiara dimostrazione. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 35.19, -1,94 (-5,22%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 43,12, -1,63 (-3,64%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 65,37, -3,50 (-5,08%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 212.71, -12,55 (-5,57%).

Gli ultimi aggiornamenti del settore canapa/cannabis a livello mondiale nel mese di dicembre 2021

Mentre i titoli azionari della marijuana affrontano una nuova settimana, c’è una grande attesa nel settore. Da qualche tempo la maggior parte delle azioni di marijuana ha dovuto affrontare un sacco di scambi incoerenti. Ora, a causa della volatilità del settore, ci sono molte ragioni per questo trading su e giù. Tuttavia, il problema che sta causando più problemi agli azionisti è la riforma federale sulla cannabis. Negli ultimi mesi una grande quantità di sostegno bipartisan è arrivata dietro la fine del proibizionismo della cannabis. Quando le notizie e le notizie progressive vengono rilasciate storicamente, risuona bene per il settore.

Ma dall’altra parte della medaglia, quando le notizie non sono così grandi e si verificano problemi, la maggior parte delle volte le azioni di marijuana reagiscono male. Anche con la creazione di una situazione per trovare i migliori titoli di marijuana per acquistare gli investitori hanno bisogno di più. Quindi, con il possibile passaggio della banca della cannabis, gli investitori in azioni di cannabis attendono i risultati. Ora, ciò che desta più preoccupazione è quando Chuck Schumer ha detto che non avrebbe approvato la banca della cannabis prima di una riforma più modesta. Come porre fine una volta per tutte al proibizionismo della cannabis.

Molti di coloro che tengono d’occhio l’industria della cannabis mantengono questo come obiettivo principale. Andando oltre le semplici scorte di marijuana, la cannabis si sta facendo strada in quasi tutti gli stati americani. Essendo un settore relativamente nuovo, i progressi e il successo di ciò che è accaduto hanno infranto molte barriere. Sebbene la marijuana sia ancora illegale a livello federale, più della metà degli Stati Uniti ha legalizzato la marijuana in qualche modo.

Scorte di marijuana e industria della cannabis

Oltre ad ancora più stati che presto proporranno una legislazione sulla cannabis. Con la marijuana che diventa un’industria più legittima che mai, offre agli investitori più conforto. Investire è un rischio ma quando le cose possono essere redditizie in un mercato legale e regolamentato porta più interesse. Sì, poiché la cannabis sta diventando sempre più popolare l’idea di investire e diventare più presenti. Soprattutto con le azioni di marijuana nel 2021.

Titoli da seguire con attenzione nel mese di dicembre 2021

Planet 13 Holdings Inc. (OTC:PLNHF)

Jushi Holdings Inc. (OTC:JUSHF)

Planet 13 Holdings Inc.

Planet 13 Holdings Inc. una società di cannabis, coltiva, produce, distribuisce e commercializza cannabis e prodotti a base di cannabis e prodotti correlati per i mercati di cannabis medica e al dettaglio in Nevada. Nelle notizie più recenti della società, Planet 13 Holdings Inc. ha pubblicato i suoi guadagni del terzo trimestre del 2021. In questo momento le entrate del terzo trimestre della società hanno raggiunto $ 33,0 milioni. Questo è in aumento del 45% per la società rispetto al terzo trimestre del 2020. Anche l’EBITDA rettificato del terzo trimestre del 2021 della società è di 3,5 milioni di dollari. Un altro punto saliente è Planet 13 L’utile lordo prima degli aggiustamenti biologici era di $ 17,6 milioni o 53,5% rispetto a $ 13,0 milioni o 56,9%. Oltre alla perdita netta della società prima delle imposte di $ 4,6 milioni. Che viene confrontato con un utile netto di 3,4 milioni di dollari. Inoltre, Planet 13 è stato in grado di assicurarsi una grande vittoria. Ciò è avvenuto il 1° ottobre 2021, Planet 13 ha annunciato la chiusura della sua acquisizione della licenza di cannabis in Florida.

Parole dall’azienda

“Abbiamo continuato a ottenere ottime prestazioni durante il trimestre dalle nostre attività principali a Las Vegas”, ha affermato Larry Scheffler, Co-CEO di Planet 13. “Insieme alle nostre operazioni di dispensario, i nostri marchi di prodotti stanno ottenendo buoni risultati con i vaporizzatori Trendi che registrano vendite del 110% in dollari. crescita anno su anno secondo Headset. Ora rappresenta circa il 5% delle vendite di Vape e il 7% delle vendite di concentrati e gli edibili HaHa rappresentavano circa il 14% delle vendite di edibili nello Stato.

Jushi Holdings Inc.

Jushi Holdings Inc. una società di cannabis integrata verticalmente, si occupa di coltivazione, lavorazione e vendita al dettaglio. Oltre alla distribuzione di prodotti medici e per adulti. Si concentra sulla costruzione di un portafoglio di beni di cannabis in varie giurisdizioni. Come Pennsylvania, Virginia, Ohio, Illinois, California, Nevada e Massachusetts. Nelle ultime 2 settimane, l’azienda ha rilasciato 2 importanti aggiornamenti di notizie. Il 17 novembre, la società ha annunciato di aver ulteriormente ampliato la propria presenza in Nevada. Ciò è accaduto con l’acquisizione di un operatore statale verticalmente integrato NuLeaf, Inc. Lo stesso giorno, la società ha anche pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2021. In questo momento la società ha registrato un fatturato totale di $ 54,0 milioni. Ciò ha comportato un aumento del 13,1% sequenziale e del 116,7% anno su anno. Oltre a questo profitto lordo di Jushi di $ 24,5 milioni, un aumento dell’11,4% sequenzialmente e del 99,6% anno su anno. Successivamente Jushi ha anche lanciato la vendita di fiori in Virginia. Insieme all’introduzione dei marchi floreali, The Bank e Sèche. Negli ultimi sviluppi, l’azienda ha aperto il 25° e il 26° punto vendita a livello nazionale. Compreso il 16° negozio BEYOND / HELLO™ dell’azienda in Pennsylvania e il 2° negozio BEYOND / HELLO™ in Virginia. Annunciata inoltre la nomina di Edward Kremer a Chief Financial Officer.

Le parole dell’amministratore delegato

“La nostra performance finanziaria nel terzo trimestre dimostra la nostra capacità di continuare a guidare una forte crescita dei ricavi e una migliore redditività, sia su base sequenziale che anno su anno, continuando a investire nel business per supportare la nostra crescita futura”, ha affermato Jim Cacioppo, amministratore delegato, presidente e fondatore di Jushi.

Andamento borsistico aggiornato in data 3 dicembre 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 3 dicembre 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Curaleaf Holdings ancora sotto una pioggia di procedimenti legali e denunce in Oregon

L’operatore multistatale di marijuana Curaleaf Holdings continua a essere colpito da cause legali federali in Oregon da parte di clienti che affermano di aver richiesto cure mediche dopo aver assunto gocce di CBD che in realtà contenevano THC. Secondo i documenti del tribunale, sette cause sono state ora depositate presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Oregon in relazione a un mix di Select CBD Drops dell’azienda. Nell’ultima causa, depositata il 19 novembre, Ayuba Agbonkhese ha affermato di aver richiesto “un trattamento medico immediato al pronto soccorso e di aver subito danni tra cui la convinzione che sarebbe morto, tremori, battito cardiaco accelerato, psicosi, disagio e angoscia e interferenza con le attività della vita”. Le sette cause, ciascuna intentata dall’avvocato Michael Fuller, chiedono danni fino all’1% del patrimonio netto di Curaleaf. Curaleaf, con sede nel Massachusetts, ha attribuito il disguido a un “errore umano non intenzionale nella nostra struttura che ha portato alla produzione di un lotto di gocce di CBD che erano in realtà gocce di THC e viceversa”. La società si è scusata, ha collaborato con i regolatori dell’Oregon per richiamare i due lotti in questione e ha affermato che sta rivedendo i propri processi di produzione per prevenire futuri disguidi.

La canadese High Tide annuncia un accordo per acquisire l’80% di NuLeaf Naturals

La società canadese di vendita al dettaglio di cannabis, CBD e accessori High Tide ha annunciato un accordo per acquisire l’80% del produttore e distributore di prodotti per il benessere CBD con sede a Denver NuLeaf Naturals. High Tide ha anche un’opzione per acquisire il restante 20% della società del Colorado. L’accordo annunciato lunedì vale poco più di 31,2 milioni di dollari, che valuta NuLeaf a più di 39 milioni di dollari, secondo un comunicato stampa. High Tide sta pagando in azioni e avrà un’opzione call di tre anni per acquisire il resto. I proprietari di NuLeaf hanno anche un’opzione put di 18 mesi per vendere il resto della società a High Tide. Se High Tide acquisisce il resto di NuLeaf, pagherà in contanti. NuLeaf Naturals produce CBD derivato dalla canapa e altri prodotti cannabinoidi, tra cui tinture, softgel e topici, e li vende nei negozi al dettaglio e attraverso un sito Web di e-commerce. High Tide ha affermato che NuLeaf ha generato $ 19,4 milioni di entrate nell’anno conclusosi il 30 settembre, di cui $ 16,3 milioni derivanti dall’e-commerce diretto al consumatore.

La Camera USA approva un piano da 1,7 trilioni di dollari per rendere più redditizia la produzione di canapa

Il piano di spesa da 1,7 trilioni di dollari che la scorsa settimana ha approvato la Camera degli Stati Uniti potrebbe portare a investimenti storici in obiettivi climatici che potrebbero rendere più redditizia la produzione di canapa. Tuttavia, è quasi certo che il piano di spesa subirà grandi cambiamenti quando passerà al Senato per il dibattito, e la misura include tasse e sanzioni più elevate che potrebbero avere un impatto negativo su alcune aziende di canapa. I punti salienti della misura di spesa per gli operatori della canapa includono: • $ 100 miliardi dall’abrogazione delle scappatoie fiscali per l’energia da combustibili fossili. I sussidi di lunga data alla produzione di energia ad alta intensità di carbonio sono stati un blocco storico per l’adozione di fonti di energia rinnovabile come la canapa. • $ 6 miliardi per sconti più elevati per le aziende che installano “progetti di elettrificazione idonei” che si allontanano dall’energia da combustibili fossili. • 6 miliardi di dollari per sostenere gli agricoltori nuovi ed esistenti attraverso la divulgazione, l’istruzione e l’assistenza tecnica. (Ciò sostituirebbe un proposto programma di alleggerimento del debito dell’USDA per agricoltori svantaggiati e agricoltori di colore, un piano che è stato sospeso mentre i tribunali stabiliscono che quel programma discrimina gli agricoltori bianchi.) • 5 miliardi di dollari per l’assistenza alla conservazione del suolo per i produttori che stabiliscono colture di copertura per la salute del suolo. Gli agricoltori partecipanti riceverebbero 25 dollari per acro, fino a 1.000 acri. I proprietari terrieri non operativi riceverebbero $ 5 per acro. • 1 miliardo di dollari per il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per la ricerca sulle energie rinnovabili.

La Senatrice Hinchey sostiene una legge a favore dell’imballaggio con la canapa

Usare la canapa per l’imballaggio dei prodotti a base di cannabis ha molto senso e la senatrice dello Stato di New York Michelle Hincheyvuole farla diventare legge a New York. La senatrice Hinchey ha annunciato la scorsa settimana una nuova legislazione (S.7508), che secondo lei darà il via a un’industria della canapa industriale sostenibile e redditizia nel suo stato. Se dovesse essere approvato, il disegno di legge vedrebbe il Cannabis Control Board (CCB) dello Stato di New York sviluppare un piano che renda la canapa industriale un materiale di punta per tutti i prodotti a base di cannabis fabbricati nello stato. Secondo il Senato Bill 7508, i materiali di imballaggio della cannabis dovranno includere non meno del 30% di canapa.Inoltre, l’Office of Cannabis Management (OCM) e l’Empire State Development (ESD) avrebbero il compito di creare il “SustainableCannabis Packaging Incubator Program”. Questa iniziativa fornirebbe incentivi finanziari agli agricoltori e alle aziende produttrici di cannabis coinvolte nello sviluppo di materiali di imballaggio a base di canapa.

Prolungato l’Australian Cannabis Summit 2021

Se ti sei perso l’Australian Cannabis Summit tenutosi la scorsa settimana, sei fortunato: puoi recuperare gran parte di ciò che è successo a tuo piacimento. Il Summit è un evento online con un numero di esperti dall’Australia e da tutto il mondo. L’evento, lanciato per la prima volta nel 2019 per aiutare gli australiani ad accedere alle informazioni più recenti sulla cannabis, è stato premiato come Evento dell’anno ai Cannabis Industry Awards di quest’anno. Mentre l’Australian Cannabis Summit di quest’anno si è tenuto venerdì e sabato scorso, i replay di vari discorsi e discussioni sono disponibili online se non sei stato in grado di partecipare “virtualmente”. Non è previsto alcun costo per visualizzarli, ma dovrai registrarti. I relatori dell’Australian Cannabis Summit di quest’anno includevano medici, ricercatori, scienziati, farmacisti, pazienti, sostenitori e sostenitori locali e internazionali. Tra i relatori e le sessioni: • L’effetto Entourage – Dr Gull Herzberg BSc (Hons), MBBS (USyd), FRACGP; Specialisti medici della Croce del Sud. • Epilessia e uso dei cannabinoidi nei bambini – Dott.ssa Bonnie Goldstein; Direttore Sanitario, Canna-Centers Benessere ed Educazione. • Cannabis medica in pratica: introduzione alla vaporizzazione – Dr Mark A. Ware MBBS MRCP (UK) MSc; Direttore medico, Spectrum Therapeutics, Canopy GrowthCorporation. • Cannabis medica per l’ansia, la depressione e l’insonnia – Dr Imran Khan; Membro del consiglio di amministrazione dell’Australian & New Zealand College of Cannabinoid Practitioners.• L’importanza del CBD nel trattamento: Dr John Teh; Direttore medico, PlantMed. • Statistiche dell’industria della cannabis medica australiana: Juno Wilson; Consulente principale, FreshLeaf Analytics.• I poteri della canapa: Chloe Jean Teh; Direttore, PlantMed. • Lezioni apprese in 30 anni di prescrizione di cannabis: Dr Jeffrey Hergenrather; Membro fondatore e Past-President, Society of Cannabis Clinicians. • Genetica e allevamento di cannabis medica: Emily Rigby; Consulente per l’industria e la coltivazione della cannabis. • Spiegazione dell’ECS (Sistema Endocannabinoide): Dr Carrie Newbold; Direttore delle operazioni cliniche, CANNect Group, PRM Inc. .. e molti altri, tra cui tavole rotonde e domande e risposte. L’elenco completo degli oratori/argomento può essere trovato qui e, se sei davvero interessato, puoi anche guardare i replay di ACS 2019 e 2020. L’Australian Cannabis Summit di quest’anno è stato supportato da molti partecipanti del settore, tra cui AusCann, BodPharmaceuticals, ANTG, Althea e Cannatrek. È bello vedere crescere l’interesse in Australia e ricevere supporto con informazioni aggiornate rese pubblicamente accessibili gratuitamente.

