Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, chiudono anche questa settimana col segno positivo. Si conferma, comunque una forte volatilità sulle piazze borsistiche internazionali, con un nuovo attore entrato sulla scena mondiale di prepotenza negli ultimi giorni, la variante Omicron del virus Covid-19 che ha re-introdotto elementi di ansia e incertezza. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 36.97, 1,17 (3,27%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 44,56, 2,07 (4,87%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 69,40, 1,37 (2,01%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 215.91, 4,23 (2,00%)

Gli ultimi aggiornamenti del settore canapa/cannabis a livello mondiale nel mese di dicembre 2021

Le azioni della marijuana stanno ancora sperimentando una buona quantità di scambi al rialzo e al ribasso. Da questa azione volatile, c’è ancora la possibilità di trovare i migliori titoli di marijuana da acquistare. Come molti nell’industria della cannabis hanno visto che la misura bancaria della cannabis è stata rimossa dalla NDAA. Con grande sorpresa, il mercato non ha reagito così male come alcuni potrebbero aver creduto. In effetti, alcuni titoli di cannabis sono stati in grado di rimanere in verde.

Per quanto riguarda l’altra metà del settore, non è così. La cosa con il settore della cannabis è il modello commerciale imprevedibile. Con la quantità di volatilità presente nel settore, può essere difficile capitalizzare le oscillazioni dei prezzi. Soprattutto con il modo in cui la maggior parte delle azioni di marijuana è stata scambiata negli ultimi mesi. Ciò è dovuto principalmente alla battaglia per attuare la riforma federale sulla cannabis.

Per quanto riguarda la riforma federale sulla cannabis, si può affermare con sicurezza che la fine del proibizionismo sulla cannabis è in arrivo. Poiché viene riconquistata una maggiore fiducia da parte degli investitori con un maggiore sostegno alla riforma, ciò potrebbe avere un impatto sul settore. Ciò significa che con l’eventuale fine del divieto è possibile vedere una maggiore coerenza nel commercio di azioni di marijuana.

Le azioni di cannabis stanno lavorando per creare più slancio

In questo settore però le cose non sono sempre così semplici perché tutto può cambiare. Ecco perché è meglio tenere gli occhi aperti per sapere cosa sta succedendo nella nicchia. Più conosci e sei consapevole di ciò che accade, maggiori sono le possibilità che hai di fare il giusto investimento. Per non parlare della mitigazione del rischio all’interno di un settore rischioso. Tuttavia, il 2021 è stato un anno di crescita e di prova di ciò di cui è fatta l’industria della cannabis. Soprattutto negli Stati Uniti, dove vive la quota dominante del settore. Di seguito sono riportati alcuni titoli di cannabis da tenere d’occhio in vista del 2022.

Titoli da seguire con attenzione nel mese di dicembre 2021

1. Ayr Wellness Inc. ( OTC:AYRWF )

2. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

Ayr Wellness Inc.

Ayr Wellness Inc. è un operatore multistato di cannabis integrato verticalmente. Con questo coltiva, estrae, produce, distribuisce e vende al dettaglio prodotti a base di cannabis. Così come i prodotti confezionati con cannabis di marca. I prodotti a base di cannabis e cannabis dell’azienda includono concentrati, edibili e prodotti per vaporizzatori. Fornisce inoltre servizi amministrativi, di consulenza e di supporto operativo alle società di cannabis autorizzate. Inoltre, Ayr Wellness Inc. gestisce dispensari medici al dettaglio.

In notizie recenti, la società ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione per iniziare il suo impianto di coltivazione e produzione in Arizona. A seguito di questo rilascio, la società ha anche annunciato il lancio della sua iniziativa di 12 giorni di donazioni. Questo progetto è stato realizzato per fornire supporto alle comunità locali e alle persone colpite dalla proibizione della cannabis. A partire dal 13 dicembre e fino a venerdì 24 dicembre, i “12 giorni del dono” sosterranno le organizzazioni non profit con legami locali. La società si sta preparando per vedere un finale forte prima dell’inizio del nuovo anno. Con il 2022 dietro l’angolo, molti stanno tenendo d’occhio questo stock di cannabis da tenere d’occhio. Si spera che il 2022 porti con sé un trading migliore.

Parole dall’azienda

“Mentre l’industria della cannabis continua a crescere e consolidare il suo posto nella cultura americana, i marchi hanno la responsabilità di restituire alle loro comunità e assistere coloro che sono stati colpiti negativamente dal proibizionismo”, afferma Jon Sandelman, fondatore, presidente e CEO di Ayr Wellness. “Il nostro programma ’12 Days of Giving’ beneficia della nostra scala come MSO collegando la nostra attività e i nostri clienti con organizzazioni che supportano direttamente le esigenze uniche di ciascuna delle loro comunità”.

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue sussidiarie coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni Cresco ha apportato degli aggiornamenti importanti. Il 7 dicembre, la società ha annunciato l’apertura del 44esimo dispensario a Pensacola FL. Man mano che il settore continua a crescere, cresce anche Cresco Labs. Soprattutto in un mercato come FL dove l’azienda sta ulteriormente crescendo la sua presenza. In notizie più recenti l’azienda ha anche vinto un premio.

Laboratori Crespo

Questo onore è per il premio Clio sulla cannabis per il documentario sulla giustizia sociale. Il trailer del documentario “The Sentence of Michael Thompson” ha ottenuto un Silver Clio dai Clio Cannabis Awards 2021. Qual è il programma più prestigioso che onora il lavoro di marketing e comunicazione. Poiché la società ha continuato a mostrare più progressi, momenti come questo danno più fiducia agli investitori. Oltre a questi stessi investitori che ritengono che la società sia un solido titolo di marijuana da tenere d’occhio.

Parole dall’SVP del marketing

“È un onore per i nostri sforzi essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo da una piattaforma così prestigiosa. Il massimo riconoscimento per “The Sentence of Michael Thompson” è molto speciale perché l’equità sociale e la giustizia sociale sono fondamentali per la missione dell’azienda e il film mira ad aiutare le persone a comprendere veramente la gravità dell’impatto dell’ingiustizia sulla vita delle persone colpite negativamente da La guerra alla droga”, ha affermato Cory Rothschild, vicepresidente senior del marketing.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 10 dicembre 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 10 dicembre 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Rivenditori di CBD affrontano cause legali intentate da un acquirente cieco il quale afferma che i loro siti non sono accessibili ai non vedenti

Almeno due rivenditori di CBD di New York stanno affrontando azioni legali da parte di un acquirente legalmente cieco che afferma che i loro siti Web violano la legge federale perché non sono accessibili ai non vedenti. Prospect Farms Hemp Sales LLC e Highline Wellness Inc. sono accusate di non aver rispettato i requisiti previsti dall’Americans with Disabilities Act. La querelante Rasheta Bunting afferma in denunce separate che le società stanno “negando alle persone cieche e ipovedenti in tutti gli Stati Uniti l’uguale accesso ai beni e ai servizi” che vendono ad altri. “Ai clienti non vedenti è essenzialmente impedito di acquistare articoli” su entrambi i siti web, secondo le cause.Bunting chiede a un tribunale federale di New York di richiedere alle società di aggiornare i propri siti con tecnologie “prontamente disponibili” volte ad aiutare i non vedenti a navigare in un sito Web, come testo alternativo, moduli accessibili, collegamenti descrittivi e testo ridimensionabile. Chiede anche danni non specificati e status di class action. Bunting sta anche facendo causa ad almeno un altro rivenditore online di salute e benessere che non vende prodotti a base di cannabinoidi. Sostiene che i non vedenti hanno un bisogno maggiore di altri di fare acquisti online a causa delle difficoltà di mobilità. La legge 360 ​​ha segnalato per la prima volta la causa contro Prospect Farms.

Flora Growth Corp. sigla un accordo con Tonino Lamborghini per bevande a base di CBD per il mercato in Nord America e Colombia

Un nuovo accordo tra un marchio di beni di lusso e un produttore canadese di cannabis vedrà maggiori investimenti nel crescente mercato delle bevande al CBD nel 2022. La società di cannabis Flora Growth Corp. con sede a Toronto ha annunciato lunedì di aver firmato un accordo di licenza con Tonino Lamborghini, un marchio di lifestyle di lusso italiano con interessi nel settore alimentare e delle bevande, per vendere bevande a base di CBD in Nord America e Colombia. Tonino Lamborghini è gestito da membri della famiglia Lamborghini, discendenti di Ferruccio Lamborghini che ha fondato il marchio di auto sportive, ma l’azienda non è affiliata con la casa automobilistica, che ora è un’unità di Volkswagen. Le due società inizieranno con bevande al caffè prodotte in Florida, lanciando prodotti in vendita nel primo trimestre del 2022 in tutti gli Stati Uniti, “ovunque i prodotti a base di cannabis siano legali”. “Il mercato della cannabis rappresenta una nicchia molto interessante e intendiamo offrire un’esperienza di lusso diversa”, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato di Tonino Lamborghini Ferruccio Lamborghini, nipote del fondatore della dinastia Lamborghini. L’azienda opera nel settore del caffè da oltre 30 anni con la sua linea di marchi di caffè espresso premium, ha aggiunto Lamborghini. Flora Growth Corp. è quotata al Nasdaq come FLGC.

Ancora cause legali contr Curaleaf in Oregon

L’operatore multistatale di marijuana Curaleaf Holdings continua a essere colpito da cause legali federali in Oregon da parte di clienti che affermano di aver richiesto cure mediche dopo aver assunto gocce di CBD che in realtà contenevano THC. Secondo i documenti del tribunale, sette cause sono state ora depositate presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti in Oregon in relazione a un mix di Select CBD Drops dell’azienda. Nell’ultima causa, depositata il 19 novembre, Ayuba Agbonkhese ha affermato di aver bisogno di “cure mediche immediate al pronto soccorso e di aver subito danni tra cui la convinzione che sarebbe morto, tremori, battito cardiaco accelerato, psicosi, disagio e angoscia, e interferenza con le attività della vita”. Le sette cause, ciascuna intentata dall’avvocato Michael Fuller, chiedono danni fino all’1% del patrimonio netto di Curaleaf. Curaleaf, con sede nel Massachusetts, ha attribuito il disguido a un “errore umano non intenzionale nella nostra struttura che ha portato alla produzione di un lotto di gocce di CBD che erano in realtà gocce di THC e viceversa”. La società si è scusata, ha collaborato con i regolatori dell’Oregon per richiamare i due lotti in questione e ha affermato che sta rivedendo i propri processi di produzione per prevenire futuri disguidi.

Comitato per gli standard internazionali fissa nuovo metodo per valutare il deterioramento dei semi di canapa

Un comitato per gli standard internazionali ha approvato un nuovo metodo per valutare il deterioramento dei semi di canapa per gestire meglio la qualità degli alimenti e tutelare la sicurezza dei consumatori. Il comitato internazionale sulla cannabis ASTM, un’organizzazione senza scopo di lucro che sviluppa standard di consenso volontario, ha approvato il nuovo standard per fornire una guida agli agricoltori e ad altri che conservano i semi di canapa per la trasformazione in alimenti o ingredienti alimentari. “Vogliamo che gli agricoltori, le aziende alimentari, i consumatori e tutti i collegamenti in mezzo sappiano che questa guida è supportata dal loro settore come un modo realizzabile e credibile per valutare il potenziale deterioramento e aiutare la loro attività a fornire prodotti accettabili”, il membro di ASTM International Terry Grajczyk, della Canadian Hemp Trade Alliance, ha dichiarato in una nota.

Secondo gli esperti il Farm Bill del 2023 potrebbe anche creare divario tra Stati Uniti e Paesi rivali

Colmare il divario tra i Farm Bills 2014 e 2018 potrebbe fornire alle aziende di canapa statunitensi “un vantaggio sul commercio internazionale”, secondo Joy Beckerman, preside di Hemp Ace International con sede a New York. Beckerman ha parlato martedì all’Hemp Industry Daily Forum, un evento preconferenza della durata di un giorno tenutosi a Las Vegas in connessione con MJBizCon. Le aziende statunitensi della canapa che cercano di aprire nuovi mercati internazionali potrebbero beneficiare di sovvenzioni governative e programmi per finanziare costi come i viaggi, ha affermato Larry Farnsworth, vicepresidente senior delle comunicazioni e del marketing per il National Industrial Hemp Council. I fondi federali per tali progetti di sviluppo aziendale sono stati aperti alle società di canapa quando il Farm Bill del 2018 ha legalizzato la coltivazione, la lavorazione e la vendita della canapa e dei prodotti derivati.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database