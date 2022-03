Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, sono entrate in un clima vorticosamente volatile, mentre nella settimana precedente mostravano, qua e là, qualche segno che sembrava indurre ad una qualche tenuta, oggi le curve di entrambe vanno a colorarsi di rosso profondo. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 27.25, -0,28 (-1,02%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 38,16, -0,40 (-1,04%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 52,77, -1,42 (-2,62%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 162.05, -0,42 (-0,26%)

I migliori titoli di marijuana per la watchlist di marzo

Molti stock di marijuana sono stati in grado di vedere un po’ di trading decente quest’ultima settimana. All’inizio del 2022, c’è stato un pop iniziale nel mercato. Tuttavia, mentre il trading di gennaio continuava, le cose hanno cominciato a rallentare. Ora, con il modo in cui i titoli di marijuana si sono comportati nel 2021, molte persone erano ansiose di vedere cosa sarebbe e succederà quest’anno. Nel mese di febbraio ci sono stati alcuni rialzi volatili. La prima settimana del mese o giù di lì, alcuni pensavano che il settore fosse sulla buona strada per sostenere uno slancio migliore.

Ma poco dopo la seconda settimana di febbraio ancora una volta le azioni di marijuana avrebbero cominciato a perdere il loro slancio verso l’alto. Tuttavia, questo pullback non è tutto una perdita. Quando il settore inizia a calare nel trading per gli investitori è un’occasione per trovare i migliori stock di marijuana da comprare. Per alcuni, è sempre meglio fare le proprie ricerche e imparare quali sono le azioni di cannabis che potrebbero avere più valore su cui investire.

Il settore della cannabis è un settore volatile e imprevedibile. Quindi, avere quante più informazioni possibili prima di acquistare azioni di marijuana potrebbe darvi il vantaggio di cui avete bisogno. Investire è un rischio e le azioni di marijuana non sono diverse, un piano di gioco è sempre una buona strategia da avere. Fate un piano e scambiate il vostro piano, come alcuni investitori in azioni amano dire. Attualmente, la crescita complessiva e il successo dell’industria della cannabis sembrano buoni.

Azioni di marijuana da tenere d’occhio in un mercato volatile

Questo mese molte aziende hanno rilasciato i loro guadagni. Alcune società di cannabis hanno riportato risultati da record. Nell’ultima settimana o giù di lì i guadagni e diversi altri fattori hanno contribuito a vedere un aumento del trading. Alla chiusura del 18 marzo, molti dei migliori titoli di marijuana da tenere d’occhio erano in verde. Speriamo che, con l’inizio di una nuova settimana di trading, il settore continui a recuperare e raggiunga livelli di mercato più alti. Le società qui sotto sono solo alcuni titoli di marijuana che potrebbero essere un buon posto per la vostra lista di osservazione 2022.

Le migliori azioni di marijuana da seguire ora nel mese di marzo 2022

Trulieve Cannabis Corp. (OTC:TCNNF)

Planet 13 Holdings Inc. (OTC:PLNHF)

Trulieve Cannabis Corp.

Trulieve Cannabis Corp. insieme alle sue filiali opera come una società di cannabis medica. L’azienda coltiva e produce prodotti in-house e distribuisce i suoi prodotti ai negozi a marchio Trulievein tutti gli Stati Uniti. In una notizia recente, la società ha annunciato l’apertura di un dispensario di marijuana medica a Boca Raton, in Florida.

titoli di marijuana per guardare Trulieve (TRUL) (TCNNF)

I festeggiamenti per l’apertura del nuovo dispensario comprenderanno numerosi omaggi dei partner, musica, camioncini del cibo, offerte e offerte speciali. Inoltre tutti i pazienti registrati riceveranno uno sconto del 25%. Trulieve offre anche consegne a domicilio in tutto lo stato, comodi ordini online e ritiro in negozio.

Planet 13 Holdings Inc.

Planet 13 Holdings Inc. una società integrata di cannabis, coltiva, produce, distribuisce e commercializza cannabis. Così come prodotti infusi di cannabis per i mercati della cannabis medica e al dettaglio in Nevada, negli Stati Uniti. Il 17 marzo, l’azienda ha annunciato di aver avviato una tabella di marcia per un dispensario in Florida. Che sarebbe quello di firmare un contratto d’affitto per il primo dispensario della Florida a Jacksonville Florida.

Questa è la prima sede della sua rete di dispensari pianificata in Florida, situata nella città di Orange Park. Come pure in altre notizie, l’azienda ha finalizzato l’acquisizione di Next Green Waveintegrando verticalmente in California. Con tutto questo nei lavori e molto in corso, c’è una buona possibilità di vedere una migliore negoziazione per le azioni PLNHF nel prossimo futuro.

Parole della società

“Siamo stati a testa bassa lavorando duramente sulla nostra espansione in Florida. Stiamo procedendo bene nel localizzare e lavorare sia sulla coltivazione che sulla vendita al dettaglio sotto un piano a doppio binario per portare entrambi online allo stesso tempo”, ha detto Bob Groesbeck, Co-CEO di Planet 13.

Andamento borsistico aggiornato in data 24 marzo 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 24 marzo 2022. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Azienda neozelandese della cannabis ottiene la Certificazione B Corp

La neozelandese Greenfern Industries dice di essere la prima compagnia neozelandese di cannabis medicinale ad aver ottenuto la certificazione B Corp. Cos’è una “B Corp”? È una designazione che indica che un’azienda soddisfa alti standard di prestazioni verificate, responsabilità e trasparenza in vari aspetti; bilanciando il profitto con lo scopo. Raggiungendo un punteggio B Impact Assessment di 80 o superiore, significa che un’azienda ha dimostrato un alto rendimento sociale e ambientale. Secondo Greenfern, ha raggiunto un punteggio complessivo finalizzato di 86,8. “I valori di Greenfern sono molto allineati con le filosofie B Corp – i nostri pilastri non negoziabili di operare in modo sostenibile con le persone e l’ambiente sono in prima linea nella nostra mente”, ha detto l’amministratore delegato di GreenfernDan Casey. L’azienda afferma di essere solo una delle 83 altre imprese Kiwi B Corp. E’ un altro fiore all’occhiello di Greenfern – l’anno scorso è diventata la prima azienda neozelandese certificata Toitū carbonzero per la cannabis medicinale e la canapa industriale. Mentre la cannabis medica può avere una significativa impronta di carbonio, in particolare la coltivazione indoor, qualcosa che ha aiutato molto il credito ambientale dell’azienda in questo senso è la proprietà di una centrale idroelettrica sul fiume Waingongoro a Taranaki, situata accanto agli impianti di Greenfern. La storica Normanby Hydropower Station è stata una delle prime forniture elettriche pubbliche in Nuova Zelanda. Ricostruita nel 2008, la campagna di crowdfunding di Greenfernnel 2020 ha permesso all’azienda di acquistare la centrale in blocco. La stazione genera un surplus di elettricità per il fabbisogno di Greenfern, e l’eccesso viene rivenduto alla rete nazionale.

Progetto Twenty21 – Aumento dei prezzi della cannabis medica in attesa

L’ultimo aggiornamento del Project Twenty21 indica che l’iniziativa sta ancora rimuginando sui cambiamenti dei prezzi della cannabis medica. Il Progetto Twenty21 è stato lanciato nel 2019 nel Regno Unito per stabilire un ampio corpo di prove riguardanti l’efficacia e la tollerabilità della cannabis medica, e per vedere l’accesso alla cannabis medica nel NHS. I pazienti che partecipano al programma sono stati in grado di accedere ai farmaci a prezzi più bassi attraverso varie partnership stabilite dall’iniziativa. In cambio di queste medicine sovvenzionate dai produttori, i pazienti acconsentono a far raccogliere i loro dati medici da Drug Science, l’organizzazione dietro il Progetto Twenty21. A gennaio di quest’anno, Drug Science ha segnalato che dall’inizio di febbraio sarebbe stata introdotta una nuova tariffazione che avrebbe svantaggiato coloro che beneficiavano di sconti sugli acquisti di grandi quantità. Sembra che questo schema di prezzi debba ancora essere implementato. Nel suo aggiornamento di marzo, Drug Science dice che non ci sono cambiamenti nei costi delle prescrizioni per ora, mentre continua le discussioni con i partner del programma. L’ultimo aggiornamento rivela che 157 pazienti si sono uniti al programma nel febbraio 2022, portando il numero totale di pazienti partecipanti alla fine del mese scorso a 2.342. Di gran lunga, la condizione primaria dei nuovi pazienti era il dolore al 43%, seguita dall’ansia al 23%. L’età media di tutti i pazienti è di 38,6 anni, e il sesso si divide 68,3% maschile, 30,1% femminile e 1,6% non-binario. Secondo l’aggiornamento di Drug Science, su 1.140 pazienti con dati di follow-up di 3 mesi, il 91% ha riferito che la cannabis è utile nella gestione dei loro sintomi. E’ interessante notare che la soddisfazione per il trattamento sembra diminuire significativamente con l’aumentare dell’età – dal 95% per i pazienti con meno di 26 anni al 56% per i pazienti con più di 66 anni. La soddisfazione per i farmaci a base di cannabis nella gestione dei sintomi era più alta nei maschi (93%) che nelle femmine (87%)

Il consorzio di ricerca sulla canapa USA ha incassato

Un nuovo partenariato pubblico-privato che riunisce le università con i partecipanti dell’industria della canapa aiuterà ad affrontare le sfide del settore della canapa negli USA.

La settimana scorsa, la Foundation for Food & AgricultureResearch (FFAR) ha annunciato che avrebbe impegnato fino a 2,5 milioni di dollari per stabilire l’Hemp Research Consortium, con altri membri che avrebbero contribuito con fondi corrispondenti.

“Il consorzio di ricerca sulla canapa mira a condurre una ricerca altamente collaborativa e transdisciplinare che sfrutti le risorse tecniche e intellettuali dei partner accademici e industriali”, ha detto il direttore del consorzio e professore assistente alla NC State University, il dottor David Suchoff.

La conoscenza sviluppata dal Consorzio sarà resa pubblicamente disponibile attraverso pubblicazioni scientifiche, condivisione dei dati e distribuzione della ricerca come ritenuto appropriato.

Due delle principali barriere da affrontare con l’iniziativa sono la natura finanziariamente rischiosa della canapa attualmente, gran parte della quale ricade sulle spalle dei coltivatori, e la mancanza di ricerca derivante da decenni di proibizione negli USA. Solo nel 2018 la canapa è stata finalmente riconosciuta come una coltura agricola legale a livello federale.

Una senatrice della Pennsylvania spinge per la canapa nei mangimi animali

La senatrice della Pennsylvania Judy Schwank ha annunciato la settimana scorsa che presto presenterà una legislazione che consentirebbe la canapa nell’alimentazione animale. Negli Stati Uniti, l’alimentazione animale è regolata a livello federale dal Centro di Medicina Veterinaria della FDA (FDA-CVM). L’Association of American Feed Control Officials (AAFCO) è l’organismo che promuove la regolamentazione uniforme dei mangimi in tutto il paese, sulla base delle raccomandazioni della FDA. A livello statale, i mangimi sono di solito regolati dal Dipartimento dell’Agricoltura di ogni stato – e alcuni non permettono l’uso della canapa. Tra questi c’è la Pennsylvania, ma questo potrebbe presto cambiare. La senatrice Schwank ha detto che introdurrà una legislazione che permetterà l’uso della canapa, dei suoi sottoprodotti e derivati nei mangimi commerciali per animali, e che rispecchierà la legislazione passata in Montana.Mentre quella copriva il mangime commerciale per i cavalli, gli animali domestici e quelli speciali e il bestiame, le linee guida rilasciate in Montana nel giugno dello scorso anno coprivano solo gli animali domestici e i cavalli per cominciare. Forse la Pennsylvania andrà più forte, prima. È stata una situazione folle a livello federale, poiché i semi di canapa sono stati considerati sicuri per il consumo umano dall’USDA per molto tempo, ma sono ancora considerati illegali come mangime per animali. Ciò significa che in Montana, gli animali nutriti con canapa non possono entrare nel commercio interstatale o intrastatale perché sarebbero considerati “adulterati” dai federali. La senatrice Schwank ha invitato i suoi colleghi a fornire un nuovo mercato per i produttori di canapa della Pennsylvania co-sponsorizzando la sua legislazione. “Questa legislazione ha già il sostegno bi-partisan nel Senato della Pennsylvania e permetterà al Commonwealth di mantenere lo slancio che abbiamo avuto nella crescita della nostra industria della canapa”, ha detto

Le parrucche di giudici e avvocati fatte in canapa di Barrister sono un grande successo

Gli avvocati possono ora scambiare le loro parrucche di pelo di cavallo con una versione di canapa ecologica fatta su misura. Ma costerà un po’. La parrucca formale indossata dagli avvocati è stata una tradizione per secoli in un certo numero di paesi. Di solito fatta di peli di cavallo negli ultimi due secoli, questo ha posto un problema etico per alcuni avvocati. Tra questi c’è Samuel March – un avvocato di Londra che si identifica come vegano. Pur essendo specializzato in diritto penale e normativo, Samuel si diletta anche nel diritto della protezione degli animali e fa il volontario in qualità di paralegale con Advocates for Animals, un’organizzazione no-profit. “Mi rifiuto di sponsorizzare lo sfruttamento comprando oggetti costosi fatti con prodotti animali, perché questo aggiunge valore alla pratica di possederli e venderli per le parti”, dice. Ma la parrucca non è un abbigliamento opzionale, quindi ha dovuto trovare un’opzione accettabile. L’unica altra alternativa a quel punto erano quelle sintetiche.Quindi, entra in scena la canapa. E queste parrucche di canapa sembrano anche piuttosto buone – beh, per quanto qualsiasi parrucca di questa natura possa fare comunque. Mentre originariamente solo intenzione di avere una parrucca creata per se stesso, la reazione è stata così positiva Samuel ha ora impostato per averli fatti per altri avvocati. Nei commenti a LegalCheekl’anno scorso, Samuel ha detto: “La canapa è stata inizialmente un’idea di mio padre. Abbiamo entrambi trovato l’idea di indossare una pianta così strettamente legata alla cannabis nei tribunali penali deliziosamente dirompente”. Prodotta sotto il marchio “Hemp & Hemp”, la fibra utilizzata per le parrucche proviene da cooperative che uniscono i raccolti di piccoli gruppi di agricoltori impegnati in pratiche ecologiche. Le parrucche da avvocato di buona qualità generalmente non sono a buon mercato – e nemmeno queste lo sono, costando 600 sterline (+ IVA e spese di spedizione). Che è circa AUD $1,082 o USD $789 al tasso di cambio attuale. Ancora, con parrucche barrister di alta qualità che costano a nord di USD $1.000; forse questi sono un po’ un affare. Secondo Sam, qualsiasi profitto dalle vendite di parrucche andrà alla fine a cause che utilizzano la legge per promuovere la protezione degli animali. E chi lo sa, forse anche qualche giudice potrebbe voler saltare a bordo se Hemp & Hemp riuscirà a proporre una versione più lunga. Questa nuova applicazione della fibra di canapa si aggiunge alla lista sempre crescente degli usi della canapa.

