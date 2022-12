Borsa: canapa, Canada e USA ancora in rosso

Entrambe le principali piazze borsistiche a livello mondiale nel settore della Canapa, cioè Canada e USA, chiudono entrambe con valori chiaramente negativi. Il clima depressivo che ancora regna nelle piazze borsistiche internazionali, per differenti variabili intervenienti già note, si manifesta anche nella chiusura delle principali Borse Canapa a livello mondiale. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 9.55, -0,26 (-2,65%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 14,64, -0,37 (-2,47%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 14,85, -0,99 (-0,00%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 75.50, -1,66 (-2,15%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione a fine dicembre 2022

Le azioni della marijuana continuano a sentire la pressione della volatilità del mercato. L’attuale andamento del settore della cannabis ha reso difficile prendere profitti prima del nuovo anno. Tuttavia, con l’inizio del 2023, c’è un certo livello di ottimismo. Con una buona dose di speculazioni positive, è possibile che il settore veda un’ulteriore ripresa prima del nuovo anno. Al momento sono molti gli investitori che ritengono che il nuovo anno porterà un miglioramento delle contrattazioni. Soprattutto con un’altra possibilità di approvare la riforma federale.

Per un certo periodo di tempo il più grande fattore di mercato per le azioni della marijuana è stata la notizia della riforma federale. Ora, la grande proposta di legge per la legalizzazione federale della cannabis potrebbe essere ancora lontana. Tuttavia, l’approvazione di un qualche tipo di banca della cannabis ha un maggiore potenziale di realizzazione nel 2023. Non solo, l’industria della cannabis statunitense sta crescendo e progredendo a ritmo sostenuto. Speriamo di vedere altri Stati legalizzare la cannabis per continuare l’espansione. Attualmente più della metà degli Stati Uniti ha legalizzato la cannabis, creando opportunità di insediamento per le società MSO.

Tutti questi progressi e il continuo successo possono giocare un ruolo importante nel vedere un trading complessivamente migliore per le azioni della marijuana. Quindi, se pensate che investire in azioni di marijuana faccia per voi, assicuratevi di fare le vostre ricerche prima di investire. Stabilite un piano di gioco e siate in grado di adattarvi al modo in cui il settore della cannabis reagisce ai vari catalizzatori, siano essi negativi o positivi. Le società di seguito elencate sono diverse opzioni da prendere in considerazione se siete alla ricerca delle migliori azioni di marijuana da acquistare verso il 2023.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di dicembre 2022

1. Green Thumb Industries Inc. ( OTC:GTBIF )

3. Cresco Labs Inc. ( OTC:CRLBF )

Green Thumb Industries Inc.

Green Thumb Industries Inc. si occupa della produzione, distribuzione e vendita di vari prodotti a base di cannabis per uso medico e per adulti negli Stati Uniti. Recentemente, l’azienda ha annunciato l’ampliamento del suo team dirigenziale. L’azienda ha nominato quattro posizioni dirigenziali e un nuovo membro del consiglio di amministrazione.

I dirigenti sono stati promossi Anthony Georgiadis a Presidente e Matt Faulkner a Direttore finanziario. Inoltre, Bret Kravitz è stato nominato consigliere generale e segretario. Inoltre, sono state nominate Rachel Albert a Direttore amministrativo e Dawn Wilson Barnes nel Consiglio di amministrazione della Società. Queste nomine entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Le parole dell’azienda

“Questi cambiamenti riflettono la naturale evoluzione dei membri del team più performanti verso posizioni di maggiore responsabilità e dimostrano la nostra convinzione sulla forza della nostra leadership”, ha dichiarato Ben Kovler, fondatore, presidente e amministratore delegato di Green Thumb.

Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf Holdings, Inc. opera come operatore di cannabis negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Operazioni Cannabis e Operazioni Non Cannabis. Il 20 dicembre la società ha annunciato l’apertura del nuovo dispensario di Tallahassee, in Florida.

Con questa nuova sede, la presenza al dettaglio dell’azienda raggiunge ora le 55 sedi in Florida e le 145 a livello nazionale.

Le parole dell’amministratore delegato

“Siamo entusiasti di continuare a espandere l’accesso alla cannabis terapeutica per la crescente popolazione di pazienti della Florida”, ha dichiarato Matt Darin, CEO di Curaleaf. “Non vediamo l’ora di accogliere i pazienti di Tallahassee e di tutto il Sunshine State con un’esperienza di vendita al dettaglio senza pari e con i prodotti di cannabis di alta qualità e di fiducia su cui possono contare”.

Cresco Labs Inc.

Cresco Labs Inc. insieme alle sue filiali coltiva, produce e vende prodotti di cannabis medica e al dettaglio negli Stati Uniti. Il 6 dicembre scorso, la società ha annunciato l’espansione della sua presenza al dettaglio a Orlando, in Florida.

Cresco Labs ha aperto il suo secondo dispensario a Orlando, in Florida, al 6690 W Colonial Dr. Il nuovo punto vendita è il 21° aperto da Cresco nel Sunshine State e il 55° a livello nazionale.

Le parole del CEO e co-fondatore

“Mentre vediamo che uno dei più grandi programmi medici del Paese continua ad espandersi fino a raggiungere quasi 770.000 pazienti qualificati, siamo concentrati sulla crescita della nostra presenza al dettaglio in Florida per garantire un maggiore accesso ai nostri prodotti di marca”, ha dichiarato Charlie Bachtell, CEO e co-fondatore di Cresco Labs.

Andamento borsistico aggiornato in data 23 dicembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 23 dicembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Trulieve annuncia la chiusura del secondo finanziamento non diluitivo di 18,9 milioni di dollari per scopi aziendali generali

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (“Trulieve” o “la Società”), un’azienda di cannabis leader e con i migliori risultati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura di un prestito commerciale garantito da un impianto di coltivazione e produzione situato in West Virginia per un ricavo lordo complessivo di 18,9 milioni di dollari. Trulieve pagherà interessi a un tasso fisso del 7,3% per i primi cinque anni del prestito decennale. Dopo cinque anni, il tasso si fissa al tasso del Tesoro a cinque anni più il 3,5% per il resto del prestito. L’azienda può rimborsare anticipatamente il prestito con denaro proveniente dalle attività senza penali di pagamento anticipato in qualsiasi momento. La Società intende utilizzare i proventi netti del prestito per scopi aziendali generali.

Trulieve è un’azienda leader nel settore della cannabis integrata verticalmente e un operatore multistatale negli Stati Uniti, con hub consolidati nel Nord-Est, nel Sud-Est e nel Sud-Ovest, con posizioni di mercato leader in Arizona, Florida e Pennsylvania. Trulieve è pronta per una crescita e un’espansione accelerate, costruendo una scala nella vendita al dettaglio e nella distribuzione in mercati nuovi ed esistenti attraverso la sua strategia di hub. Fornendo prodotti innovativi e di alta qualità attraverso il suo portafoglio di marchi, Trulieve offre esperienze ottimali ai clienti e aumenta l’accesso alla cannabis, aiutando pazienti e clienti a vivere senza limiti. Trulieve è quotata al CSE con il simbolo TRUL e viene scambiata sul mercato OTCQX con il simbolo TCNNF. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Trulieve.com.

Trulieve ottiene un finanziamento non diluitivo di 71,5 milioni di dollari

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) (“Trulieve” o “la Società”), un’azienda di cannabis leader e con i migliori risultati negli Stati Uniti, ha annunciato oggi la chiusura di un prestito commerciale garantito da un sito di coltivazione e produzione in Florida per un ricavo lordo complessivo di 71,5 milioni di dollari. Trulieve pagherà interessi a un tasso fisso del 7,53% per la durata del prestito di cinque anni. I finanziatori erano costituiti da tre banche, con la Valley National Bank che ha svolto il ruolo di lead agent. La Società intende utilizzare i proventi netti del prestito per scopi aziendali generali.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Trulieve, uno dei principali fornitori dell’industria della cannabis medica e ricreativa”, ha commentato John Meyer, vicepresidente senior della divisione Commercial Lending della Valley Bank. “In qualità di una delle principali banche commerciali del Paese, Valley dispone di un’ampia gamma di soluzioni finanziarie innovative per servire ogni settore, comprese le imprese legate alla cannabis come Trulieve. Riteniamo che il nostro modello bancario basato sulle relazioni sia stato un elemento di differenziazione nella strutturazione di questo prestito commerciale con Trulieve e siamo entusiasti di sostenerli mentre continuano a crescere e ad espandersi in nuovi mercati”.

Informazioni su Valley

La Valley National Bank, principale filiale della Valley National Bancorp, è una banca regionale con quasi 56 miliardi di dollari di attività. Valley si impegna a dare alle persone e alle imprese il potere di avere successo. Valley gestisce numerose e comode filiali e uffici bancari commerciali in New Jersey, New York, Florida, Alabama, California e Illinois, e si impegna a fornire il servizio più conveniente, le ultime innovazioni e un team esperto e competente dedicato a soddisfare le esigenze dei clienti. Aiutare le comunità a crescere e prosperare è il cuore della filosofia di cittadinanza aziendale di Valley.

TerrAscend riduce il debito della Pennsylvania di 35 milioni di dollari con un accordo di credito migliorato

TerrAscend Corp. (“TerrAscend”) (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), uno dei principali operatori nordamericani di cannabis, ha annunciato oggi che la sua controllata, WDB Holding PA, Inc. ha completato un emendamento (l'”Emendamento”) al suo prestito a termine senior garantito da 115 milioni di dollari in Pennsylvania (il “Prestito”).

L’emendamento ridurrà il debito della Società di 35 milioni di dollari e la spesa annuale per interessi di 5 milioni di dollari. Insieme al recente annuncio del ritiro del debito di 125 milioni di dollari, il debito della Società si ridurrà cumulativamente di 160 milioni di dollari, con un risparmio annuo di 15 milioni di dollari sugli interessi. TerrAscend effettuerà il pagamento di 35 milioni di dollari il 15 marzo 2023 al prezzo originale di rimborso anticipato del 103,22% alla pari. Il prestito scade nel dicembre 2024 e originariamente non poteva essere prepagato senza penalità fino al giugno 2023.

Secondo i termini dell’emendamento, TerrAscend modificherà le garanzie per bilanciare in modo più appropriato il suo debito con le sue attività. Questo riequilibrio comprenderà l’inclusione dei beni della Società relativi ai dispensari di Maplewood e Lodi, nel New Jersey, come garanzia aggiuntiva per il Prestito Pennsylvania, al soddisfacimento di determinate condizioni. Inoltre, l’Emendamento offre alla Società la flessibilità di stipulare una transazione di vendita e retrolocazione o un’ipoteca, a sua discrezione, sul suo impianto di coltivazione in Pennsylvania, che ha un valore stimato di 50 milioni di dollari.

SNDL cerca di ridurre la proprietà di NOVA Cannabis con un accordo di partnership modificato

SNDL Inc. (Nasdaq: SNDL) (“SNDL” o la “Società”) e Nova Cannabis Inc. (TSX: NOVC) (“Nova”) sono liete di annunciare di aver concluso un accordo (l'”Accordo”) per l’attuazione di una partnership strategica (l'”Operazione”) che prevede la creazione di una piattaforma di vendita al dettaglio di cannabis ben capitalizzata in Canada secondo un modello di integrazione verticale con le capacità a monte di SNDL.

Tutte le informazioni finanziarie contenute nel presente comunicato stampa sono espresse in dollari canadesi, salvo diversa indicazione.

Questo comunicato stampa costituisce un “comunicato stampa designato” ai fini del supplemento al prospetto di Nova del 22 luglio 2022, al suo short form base shelf prospectus del 27 giugno 2022.

Riepilogo dell’operazione

Ai sensi dell’Operazione, Nova riceverà da SNDL:

Contributo al dettaglio: SNDL venderà al commercio al dettaglio di cannabis di Nova i suoi 26 negozi al dettaglio di cannabis esistenti con i marchi Spiritleaf e Superette situati in Ontario e Alberta. Nova avrà anche un diritto di prelazione sulla pipeline canadese di SNDL per la vendita al dettaglio di cannabis.

Servizi aziendali: L’accordo di gestione e servizi amministrativi esistente tra la controllata di SNDL, Alcanna Inc. e Nova viene modificato e rinnovato per aggiornare e mantenere l’accordo con SNDL. Per i primi tre anni successivi alla modifica e alla rideterminazione, Nova non dovrà versare alcuna commissione in base all’accordo di gestione e servizi amministrativi. Dopo la pausa di tre anni, Nova beneficerà di un compenso annuale a basso costo di 2 milioni di dollari, che è sostanzialmente inferiore al costo di costruzione e gestione dell’infrastruttura se Nova dovesse gestire questi servizi internamente.

Ristrutturazione del debito: SNDL eliminerà una linea di credito rotativa di 15 milioni di dollari, che dovrebbe essere interamente utilizzata al momento della chiusura dell’Operazione. Ciò fornirà immediatamente a Nova una liquidità aggiuntiva di circa 5,5 milioni di dollari grazie all’utilizzo dell’importo non utilizzato prima della chiusura. Inoltre, SNDL anticiperà una nuova linea di credito di 15 milioni di dollari a un tasso di Canadian Prime più 2,75% con una funzione “accordion” di 10 milioni di dollari che sarà disponibile a determinate condizioni.

Ritorno di capitale: Circa 14,3 milioni di azioni ordinarie di Nova (“Azioni Nova”) detenute dalle partecipazioni di SNDL saranno restituite alla tesoreria di Nova per essere annullate. Le parti hanno assegnato un valore di 7,5 milioni di dollari all’annullamento delle azioni Nova, con un numero di azioni calcolato sulla base di un prezzo di 0,526 dollari, che era il prezzo medio ponderato per il volume di 20 giorni delle azioni Nova alla Borsa di Toronto (“TSX”) fino al 16 dicembre 2022, e che rappresenta uno sconto del 19% circa rispetto alla chiusura del 19 dicembre 2022.

Aumento della liquidità: SNDL prevede di ridurre la sua partecipazione azionaria in Nova al di sotto del 20% attraverso la distribuzione di azioni Nova di proprietà di SNDL agli azionisti di SNDL. Ciò consentirà a Nova di scalare le proprie attività con la proprietà diretta di negozi al dettaglio di cannabis in Ontario e British Columbia.

Le vendite di cannabis canadese rallentano in ottobre

Statistics Canada ha pubblicato le vendite al dettaglio di ottobre per il paese, con un calo marginale delle vendite di cannabis rispetto a settembre a 389,2 milioni di dollari. La crescita giornaliera è rallentata, poiché ottobre ha un giorno in più rispetto a settembre. Settembre è stato rivisto da 389,9 milioni di dollari a 392,3 milioni di dollari. Le vendite sono aumentate del 9,5% rispetto a un anno fa, il dato più basso dall’inizio della legalizzazione e in calo rispetto al tasso di crescita del 12,2% di settembre, che è stato rivisto al 12,5%. Nel 2022, le vendite totali sono aumentate del 18,4% rispetto ai primi dieci mesi del 2021, raggiungendo i 3,72 miliardi di dollari.

L’aumento del numero di negozi e il calo dei prezzi dei fiori, che hanno sottratto i consumatori al mercato illegale, hanno favorito le vendite. In Ontario, la provincia più grande per popolazione, le vendite sono diminuite dell’1,2% rispetto a settembre e sono aumentate del 12% rispetto a un anno fa, riflettendo l’aumento del numero di negozi. L’Alberta, la seconda provincia in ordine di grandezza, ha registrato un aumento del 2,7% rispetto a settembre e del 12% rispetto a un anno fa. Il Quebec ha registrato un aumento dello 0,1% rispetto a settembre e un calo del 5% rispetto a un anno fa, mentre la Columbia Britannica ha registrato un calo del 6,7% rispetto a settembre e un aumento del 14% rispetto a un anno fa.

Hifyre IQ aveva previsto, sulla base dei suoi dati, vendite di ottobre pari a 396,0 milioni di dollari. In base ai suoi dati, il fornitore di analisi dei dati ha stimato che le vendite di novembre saranno inferiori del 5,9%, il che equivarrebbe a un calo del 4,2% rispetto al livello effettivo e a un aumento del 9,8% rispetto a un anno fa. Hifyre stima le vendite al di fuori dei fiori e dei pre-roll al 29,1% in ottobre e al 30,4% in novembre.

