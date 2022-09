Le due principali piazze borsistiche mondiali nel settore della produzione, trattamento e commercializzazione della canapa, ovvero Canada e USA, questa settimana chiudonoentrambe in modo nettamente negativo. Troppa volatilità sulle piazze internazionali e dopo qualche segnale timido positivo nelle due settimane precedenti, questa settimana chiudono entrambe in rosso. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 13.89, -0,76 (-5,19%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 22,72, -1,01 (-4,26%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 22,61, -1,14 (-4,80%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 93.30, -4,62 (-4,72%).

Titoli della cannabis da seguire con attenzione in questa parte del mese di settembre 2022

Per quanto riguarda le azioni della marijuana, le ultime due settimane si sono rivelate incredibilmente volatili. Questo continuo saliscendi è stato positivo per alcuni e non tanto per altri. Ad esempio, coloro che hanno continuato a comprare i ribassi sono riusciti a trarre dei bei profitti dalla chiusura del 9 settembre. La maggior parte degli azionisti venerdì scorso ha potuto trarre profitto. Tuttavia, l’inizio della giornata di trading non è stato dei migliori, ma è terminato per lo più in modo solido. C’è ancora molto da fare nel settore della cannabis. Ad esempio, presto altri Stati voteranno sulla legalizzazione della marijuana e su altre forme di regolamentazione. Più il settore avrà successo, più le azioni della marijuana potranno avere uno slancio migliore. La maggior parte delle società che gestiscono il mercato legale sono quotate in borsa.

Quindi, quando le cose vanno bene, spesso significa che le negoziazioni sono migliori e che gli azionisti possono guadagnare. D’altro canto, se le cose non vanno bene per queste società, si può verificare un calo delle negoziazioni. Poiché il settore è caratterizzato da un’elevata volatilità, ogni piccolo catalizzatore può determinare un miglioramento o un peggioramento del trading. Per questo motivo è meglio prendere profitto quando è possibile e lavorare per ridurre il costo medio della propria posizione a ogni pullback. C’è ancora la possibilità di trovare azioni di marijuana da acquistare che potrebbero essere un solido investimento da aggiungere al vostro portafoglio. Assicuratevi solo di fare le vostre ricerche sull’azienda e di avere le migliori possibilità di mitigare il rischio e di massimizzare le vostre possibilità di guadagno.

Titoli borsistici settore canapa e cannabis consigliati per il mese di settembre 2022

1. Trulieve Cannabis Corp. ( OTC:TCNNF )

2. Columbia Care Inc. ( OTC:CCHWF )

Trulieve Cannabis Corp.

Goodness Growth Holdings, Inc. opera come azienda di cannabis guidata da medici negli Stati Uniti. L’azienda coltiva cannabis in serre ecologiche. Inoltre, produce estratti di cannabis di grado farmaceutico.

Plus e vende i suoi prodotti attraverso la sua rete di dispensari al dettaglio a marchio Green Goods e altri Goodness Growth, oltre che attraverso dispensari di terzi. Il 25 agosto l’azienda ha annunciato il lancio dei pre rolls di Boundary Waters in Minnesota.

Le parole dell’azienda

“Il nostro marchio Boundary Waters è stato ispirato dalla bellezza e dalla calma della Boundary Waters Canoe Area Wilderness e dall’importanza di mantenere le terre pubbliche, come le Boundary Waters, pulite e sicure”, ha dichiarato Harris Rabin, Chief Marketing Officer di Goodness Growth. “Prendiamo sul serio questa missione e abbiamo applicato il concetto di conservazione ambientale al packaging dei nostri prodotti Boundary Waters”.

Columbia Care Inc

Trullieve Cannabis Corp. insieme alle sue controllate opera come società di cannabis medica. Coltiva e produce prodotti internamente e distribuisce i suoi prodotti ai negozi (dispensari) a marchio Trulieve in Florida, nonché tramite consegna a domicilio. Il 10 agosto scorso, la società ha comunicato gli utili del secondo trimestre 2022.

Dati finanziari del 2° trimestre 2022

I ricavi sono aumentati del 49% rispetto all’anno precedente, passando a 320,3 milioni di dollari da 215,1 milioni e dell’1% su base sequenziale.

I ricavi al dettaglio sono aumentati del 3% a 298,6 milioni di dollari, mentre i ricavi da vendita all’ingrosso, licenze e altro sono diminuiti del 22% su base sequenziale a 21,7 milioni di dollari.

L’utile lordo è stato di 182,2 milioni di dollari e il margine lordo GAAP del 57% nel secondo trimestre rispetto all’utile lordo di 178,2 milioni di dollari e al margine lordo GAAP del 56% nel primo trimestre del 2022.

L’EBITDA rettificato è cresciuto del 17% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 111,0 milioni di dollari*, pari al 35% del fatturato nel secondo trimestre, rispetto all’EBITDA rettificato di 105,5 milioni di dollari*, pari al 33% del fatturato nel primo trimestre del 2022.

Alla fine del trimestre la liquidità era di 181,4 milioni di dollari.

Dati tratti da https://www.marijuanastocks.com

Andamento borsistico aggiornato in data 16 settembre 2022

Uno sguardo contestualizzato alla data del 16 settembre. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Greenfern continua la ricerca sui semi di canapa con una sovvenzione

La neozelandese Greenfern Industries fa parte di una partnership che ha ricevuto una sovvenzione per la ricerca di potenziali prodotti di alto valore derivati dagli scarti della lavorazione dei semi di canapa.

Uno dei principali scarti della lavorazione dei semi di canapa (che tecnicamente è una noce) è il mallo – il duro rivestimento esterno. Un altro è il panello o la farina di semi di canapa, che è il sottoprodotto della spremitura a freddo dei semi di canapa per ottenere l’olio. Mentre quest’ultima viene utilizzata come mangime per il bestiame in alcune parti del mondo, non si fa molto con la prima. Inoltre, la farina di semi di canapa potrebbe avere altri usi più preziosi.

Greenfern, Hemp Connect e Callaghan Innovation hanno ottenuto una sovvenzione di 110.000 dollari dalla Bioresource Processing Alliance (BPA) per sostenere il lavoro su un progetto correlato iniziato lo scorso anno.

“Per cominciare, stiamo studiando una proteina solubile (peptide) di alta qualità a base vegetale ricavata dalla canapa coltivata in Nuova Zelanda”, ha dichiarato Dan Casey, amministratore delegato di Greenfern. “Le ricerche che abbiamo già fatto ci dicono che questo prodotto da solo sarebbe una novità per il mercato: non sembra esserci nulla di simile facilmente disponibile in altre parti del mondo”.

La Bioresource Processing Alliance, finanziata dal Ministero neozelandese per l’Economia, l’Innovazione e l’Occupazione, si occupa di generare ulteriori ricavi da esportazione per la Nuova Zelanda attraverso un migliore utilizzo dei sottoprodotti biologici.

Sembra che il progetto Greenfern si concentri inizialmente su un migliore utilizzo degli scafi. Altri usi potenziali potrebbero essere l’estrazione di lipidi per scopi alimentari o cosmetici.

“Se i gusci vengono estratti con composti di valore, si trasformano da un prodotto abbandonato o stoccato in una fonte di preziosi ingredienti nutraceutici”, ha dichiarato Casey. E ciò che rimane potrebbe essere utilizzato come integratore di fibre.

I semi di canapa potrebbero anche contenere composti farmaceutici. All’inizio di quest’anno l’azienda statunitense Brightseed ha scoperto che i semi di canapa contengono N-trans-caffeoiltiramina (NCT) e N-trans-feruloiltiramina (NFT), che secondo l’azienda hanno il potenziale di eliminare il grasso dal fegato dei topi e dalle cellule umane.

La ricerca neozelandese durerà circa 16 mesi, con l’obiettivo di stabilire un percorso di commercializzazione. Sia Greenfern che Hemp Connect stanno contribuendo al progetto con 15.000 dollari in contanti e 10.000 dollari in natura.

Tra le altre notizie recenti di Greenfern, la scorsa settimana la società ha lanciato un’offerta di 1,2 milioni di dollari neozelandesi agli investitori all’ingrosso, nell’ambito dell’obiettivo di raccogliere fino a 5 milioni di dollari.

Nikki Fried si infiamma per i limiti di THC della cannabis medica

Il Commissario per l’Agricoltura e i Servizi al Consumatore della Florida, Nikki Fried, ha chiesto che le regole recentemente implementate sui limiti di THC per la cannabis medica siano annullate.

Entrata in vigore il 29 agosto dopo le denunce di prescrizioni irresponsabili da parte di alcuni medici, la regola d’emergenza 64ER22-8, Limiti di dosaggio e di fornitura per la marijuana medica, ha stabilito nuovi limiti di dosaggio giornaliero di THC e di fornitura per 70 giorni. Stabilisce anche un limite di 2,5 once di cannabis fumabile in un periodo di 35 giorni.

Non c’è stata alcuna consultazione pubblica e i pazienti e i medici hanno avuto meno di tre giorni di preavviso per il cambiamento.

Il Commissario Fried ha invitato il Dipartimento della Salute della Florida (DOH) e il suo Ufficio per l’Uso Medico della Marijuana (OMMU) a mettere al primo posto i 700.000 pazienti dello stato, affermando che i cambiamenti hanno causato caos, confusione e panico.

“Questo cambiamento di regola non è necessario, la sua implementazione è stata malvista e il suo impatto è estremamente dannoso, con centinaia di migliaia di pazienti in Florida che non sono più in grado di accedere alle loro medicine nelle quantità necessarie per un trattamento efficace, come stabilito dai loro medici”, ha detto la signora Fried.

Il Commissario ha inviato una lettera alla fine della scorsa settimana al Chirurgo Generale della Florida, il dottor Joseph A. Ladapo, che supervisiona l’Ufficio per l’uso della marijuana medica. Una parte della lettera afferma che:

“La cannabis medica è una medicina e spero che il DOH e l’OMMU annullino queste dannose restrizioni e lavorino invece per migliorare il programma in un modo che metta al primo posto i pazienti e l’equità e che offra ai pazienti e ai fornitori un posto al tavolo quando vengono discusse le decisioni che hanno un impatto sulle loro cure”.

La lettera accusa lo Stato di inserirsi in decisioni delicate prese tra i pazienti e i loro fornitori di assistenza sanitaria. Il commissario Fried non ha certo usato mezzi termini, affermando che la situazione:

“… riflette una mancanza di comprensione della cannabis medica da parte del DOH e dell’OMMU nel migliore dei casi ed è un atto di crudeltà nel peggiore”.

Niki Fried è da anni una convinta sostenitrice della canapa e della cannabis terapeutica – e il Commissario si sta anche battendo per la piena legalizzazione nel suo Stato.

Una petizione correlata è stata organizzata dal Florida Cannabis Action Network (FLCAN) per inviare un messaggio forte al governatore dello stato, Ron DeSantis.

American Wealth Mining Corporation (HIPH) firma un accordo per l’acquisizione di una partecipazione del 10% nel distributore di veicoli elettrici da costruzione

American Wealth Mining Corporation (OTC:HIPH) (“AWM” o la “Società”) è lieta di annunciare di aver stipulato un term sheet con Lik Fong HK Limited (“LFHK”) per la proposta di acquisto del dieci per cento (10%) di New Energy Asia Pacific Company Limited (“New Energy”), una società di Hong Kong che fornisce vari tipi di veicoli elettrici da costruzione.

New Energy si occupa di rendere l’edilizia più sostenibile vendendo versioni completamente elettriche dei tradizionali veicoli da cantiere. Attualmente New Energy distribuisce due marchi di veicoli industriali elettrici: eTech, che produce pale gommate ed escavatori elettrici, e Foton, che produce betoniere e dumper elettrici.

Da anni sono disponibili sul mercato macchine elettriche ibride e modelli completamente elettrici di escavatori, pale, dumper e altri macchinari pesanti. Nei prossimi anni, New Energy prevede che le macchine pesanti elettriche si uniranno alle auto elettriche e ai mezzi di trasporto pubblico come alternativa ecologica, favorendo l’adozione di pratiche edilizie sostenibili.

L’azienda ritiene che New Energy sia in grado di capitalizzare sulla futura domanda di veicoli pesanti elettrici a Hong Kong, fortemente guidata dall’iniziativa del governo di Hong Kong per la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Il governo di Hong Kong ha formulato la “Roadmap for the Popularization of Electric Vehicles” (Tabella di marcia per la diffusione dei veicoli elettrici) nel 2021 e ha varato diverse misure per rafforzare la promozione dell’uso dei veicoli elettrici, tra cui agevolazioni fiscali e un New Energy Transportation Fund da 1,1 miliardi di dollari di Hong Kong per sostenere la sperimentazione e l’adozione di tecnologie di trasporto ecologiche, compresi i veicoli fuoristrada.

Ryan Fishoff, CEO di AWM, ha commentato: “Questa è un’opportunità straordinaria per la Società di acquisire una posizione di minoranza in una grande azienda (New Energy), in un settore che è esploso nell’ultimo anno e che continuerà a crescere con la sostenibilità come tema centrale per il settore pubblico e privato. Le aziende stanno passando a veicoli alimentati da fonti rinnovabili; il settore delle costruzioni è rimasto indietro rispetto a quello dei consumatori, ma la Società si aspetta che questo divario venga colmato dal momento che i progetti richiedono input sostenibili e che i vantaggi di queste tecnologie comportino una significativa riduzione dei costi. La transazione proposta si inserisce molto bene nel nuovo orientamento strategico della Società verso l’estrazione di ricchezza. New Energy sarà un’attività in bilancio che fornirà un significativo potenziale di crescita e di ricavi futuri, posizionando ulteriormente la Società per continuare a costruire la sua piattaforma di ricchezza ibrida. Sono ansioso di aggiornare gli azionisti nelle prossime settimane, quando l’acquisizione sarà conclusa, e di ricevere ulteriori aggiornamenti sulla nuova strategia della Società, incentrata sulle attività di wealth mining”.

Medical Marijuana, Inc. (MJNA) firma un accordo con un produttore e distributore leader in Europa

Medical Marijuana, Inc. (OTC: MJNA) (la “Società”), la prima società di cannabis quotata in borsa negli Stati Uniti che ha lanciato i primi prodotti nutraceutici, i primi marchi e la prima catena di approvvigionamento al mondo, ha annunciato oggi che la sua filiale, Kannaway, ha firmato un accordo di distribuzione con il partner di lunga data Complete Hemp Technologies (CHT) per espandere le sue capacità nel mercato europeo. L’accordo aggiunge l’immagazzinamento e le operazioni quotidiane ai servizi che CHT già fornisce a Kannaway in Europa, garantendo risparmi sui costi e miglioramenti dei margini lordi in uno dei maggiori mercati internazionali dell’azienda.

L’azienda collabora da anni con CHT per facilitare l’espansione in Europa, sfruttando le sue solide relazioni con le autorità di regolamentazione e le sue capacità di produzione di prodotti a base di cannabis leader del settore. CHT fornirà anche servizi di distribuzione, eliminando la necessità di trasportare i prodotti dopo la produzione e di finanziare ulteriori spazi di magazzino e i costi di manodopera associati.

“Come prima azienda statunitense a entrare in Europa con i nostri prodotti a base di canapa, abbiamo costruito relazioni di lunga data con le aziende più competenti della regione e questo accordo ne è un perfetto esempio”, ha dichiarato Blake Schroeder, CEO di Medical Marijuana, Inc. Blake Schroeder, amministratore delegato della Medical Marijuana, Inc. “È una vittoria per entrambe le aziende. Continueremo a sfruttare le nostre formulazioni di prodotti superiori e la nostra brand equity come fonte originale di fiducia per i prodotti di qualità, mentre saremo supportati da un’azienda rispettabile con una comprovata esperienza di successo”.

“Siamo felici di continuare a lavorare con Medical Marijuana, Inc. e la sua famiglia di aziende”, ha dichiarato Rafal Modlinski, CEO di Complete Hemp Technologies. “La loro dedizione alla creazione di prodotti di qualità e alla loro distribuzione su base globale è perfettamente in linea con la nostra visione qui alla CHT. Grazie a questo accordo saremo in grado di espandere sia la nostra portata che quella dei prodotti Medical Marijuana, Inc. e Kannaway”.

Tetra Bio-Pharma Inc. Annunciata la revisione dei termini e la prima chiusura del finanziamento con Alpha Blue Ocean

Tetra Bio-Pharma Inc. (“Tetra” o la “Società”) (TSX: TBP) (OTCQB: TBPMF) (FRA: JAM1), leader nella scoperta e nello sviluppo di farmaci a base di cannabinoidi, ha annunciato oggi che la Società ha rivisto i termini dell’accordo di finanziamento precedentemente annunciato (il “Finanziamento”) con Global Corporate Finance Opportunities 16 (l'”Investitore”), un veicolo di investimento con la consulenza di Alpha Blue Ocean (“ABO”), e ha chiuso la prima tranche del Finanziamento in base a tali termini rivisti, il tutto in base ai termini di un accordo di sottoscrizione modificato e rideterminato datato 2 settembre 2022 (l'”Accordo di sottoscrizione modificato e rideterminato”).

In base ai termini dell’Accordo di Sottoscrizione Modificato e Ristrutturato, l’Investitore ha ora accettato di acquistare fino a 10.000.000 di dollari di obbligazioni convertibili (le “Obbligazioni”) anziché fino a 6.000.000 di dollari di obbligazioni come inizialmente concordato. Inoltre, la Società ha concordato una nuova struttura delle commissioni, in base alla quale la Società ha pagato all’Investitore una commissione d’impegno pari all’8% dell’impegno totale dell’Investitore, pagata per il 3% attraverso l’emissione di obbligazioni dell’importo principale di 300.000 dollari (le “obbligazioni d’impegno”) e per il 5% attraverso l’emissione di 7.776.050 azioni ordinarie del valore complessivo di 500.000 dollari (le “azioni d’impegno”). I termini del finanziamento annunciato l’11 agosto 2022 rimangono invariati sotto tutti gli aspetti sostanziali.

Nell’ambito della chiusura della prima tranche del finanziamento, la Società ha emesso a favore dell’investitore (i) obbligazioni per un importo principale di 400.000 dollari, (ii) obbligazioni di impegno, (iii) azioni di impegno e (iv) warrant per l’acquisto di 1.196.172 azioni ordinarie al prezzo di 0,0836 dollari per azione (i “warrant”). Le obbligazioni emesse nell’ambito della prima tranche non producono interessi e scadranno il 7 settembre 2023. I Warrant emessi nell’ambito della prima tranche hanno una data di scadenza il 7 settembre 2025.

La Società intende utilizzare i proventi netti del finanziamento per finanziare i costi di produzione del farmaco candidato QIXLEEF, per rimborsare i debiti e per il capitale circolante.

La quotazione delle Azioni di Impegno e delle Azioni Comuni sottostanti le Obbligazioni e i Warrant è stata approvata in via condizionata dalla Borsa di Toronto. La quotazione resta soggetta all’approvazione definitiva della Borsa di Toronto.

Ogni chiusura di una tranche del Finanziamento è soggetta a una serie di condizioni sospensive. Non vi è alcuna garanzia che la Società sia in grado di soddisfare tutte le condizioni sospensive per una determinata tranche. Pertanto, i proventi effettivi che la Società riceverà in base ai termini dell’Accordo di Sottoscrizione Modificato e Ristrutturato non possono essere facilmente determinati in questo momento.

I titoli qui descritti non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o delle leggi statali sui titoli e, di conseguenza, non possono essere offerti o venduti all’interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, persone statunitensi (come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act) se non in conformità ai requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act e dei requisiti statali applicabili in materia di titoli o ai sensi delle relative esenzioni. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.

La Borsa di Toronto non ha approvato il contenuto del presente comunicato stampa. Né la Borsa di Toronto né il suo fornitore di servizi di regolamentazione (come tale termine è definito nelle politiche della Borsa di Toronto) si assumono la responsabilità dell’adeguatezza o dell’accuratezza del presente comunicato.

Dati tratti da

The Daily Marijuana Observer | Cannabis Investment News and More… (mjobserver.com)

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database