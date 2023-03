Borsa: canapa, bene il Canada, male per gli USA

La situazione borsistica mondiale sembra tirare il fiato dopo il tonfo bancario delle due settimane precedenti e stante l’ormai cristallizzata situazione del fronte legato al conflitto determinato dalla invasione russa dell’Ucraina. La Borsa statunitense non si è ancora ripresa dal clima pessimistico che aleggia nelle piazze borsistiche internazionali, la Borsa canadese, invece, mostra un qualche segno di resistenza se non di ripresa, visto che non se ne può ancora parlare, in questi termini, dato che permane una certa volatilità. Per avere dei raffronti nel settore parallelo della cannabis, si constata che l’indice generale Global Cannabis Stock Index chiude a 8.51, +0,08 (+0,95%). L’American Cannabis Operator Index chiude a 13,17, -0,20 (-1,50%). L’Ancillaris Cannabis Index chiude a 13,84, +0,25 (+1,84%). Il Canadian Cannabis LP Index chiude a 75.23, +0,37 (+0,49%).

Uno sguardo ai titoli su cui conviene investire in chiusura del mese di marzo 2023

Data la volatilità del settore della cannabis, gli investitori in azioni di marijuana sono alla ricerca di qualsiasi opportunità. Quando si investe nella cannabis, è fondamentale trovare le migliori azioni di marijuana da acquistare a prezzi bassi. Il vecchio detto dice “compra basso e vendi alto”, che non è cambiato. Il vero vantaggio di un settore volatile è che si è in grado di capitalizzare la ripresa. Soprattutto nel caso delle azioni della marijuana, dove un cambiamento nel trading può avvenire senza alcun segnale o avvertimento.

Chi è attivamente coinvolto nel settore della cannabis sa che c’è molto in ballo. Durante il mese di marzo alcune società hanno comunicato i loro guadagni e stanno continuando a farlo in aprile. Più i risultati sono positivi, maggiori sono le probabilità di vedere un qualche tipo di slancio verso l’alto. Anche se solo per un breve periodo di tempo, come è stato il modello ripetitivo per la maggior parte delle azioni della cannabis.

Tuttavia, se riuscite a conoscere il settore e a fare i compiti a casa per investire e fare trading sulle azioni della cannabis, ci sono maggiori possibilità di vedere solidi guadagni. Più si conosce e si comprende, più si è preparati ad affrontare qualsiasi tipo di cambiamento del mercato. Le società citate di seguito sono diverse azioni della marijuana da tenere d'occhio in aprile e che potrebbero presto iniziare a salire, dato che l'industria della cannabis si svilupperà ancora di più nel 2023.

Tre titoli consigliati da seguire con attenzione in questo momento:

1. Village Farms International, Inc. ( NASDAQ:VFF )

3. Organigram Holdings Inc. ( NASDAQ:OGI )

Village Farms International, Inc

Village Farms International, Inc. insieme alle sue controllate, produce, commercializza e vende pomodori, peperoni e cetrioli coltivati in serra in Nord America.

opera attraverso quattro segmenti: Produce, Cannabis-Canada, Cannabis-Stati Uniti ed Energia. Recentemente la società ha comunicato i risultati finanziari del quarto trimestre 2022.

I punti salienti del quarto trimestre 2022

Il fatturato consolidato è stato di 69,5 milioni di dollari, con un calo di (3,3 milioni di dollari), o del 5%, rispetto ai 72,8 milioni di dollari.

La perdita netta consolidata è stata di (49,3 milioni di dollari), o (0,54 dollari) per azione, rispetto a un utile netto di 2,1 milioni di dollari, o 0,03 dollari per azione.

Le vendite nette totali del segmento Cannabis sono diminuite del (2,0%) rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 33,2 milioni di dollari, che rappresentano il 47,9% delle vendite totali di Village Farms,

L’EBITDA rettificato del segmento Cannabis totale è stato di 5,0 milioni di dollari rispetto a 6,2 milioni di dollari.

Le vendite nette della Cannabis canadese sono aumentate del 13,1% a 27,9 milioni di dollari (38,2 milioni di dollari) a valuta costante;

Le vendite al dettaglio di Cannabis canadese sono aumentate del 25% rispetto all’anno precedente (quarto trimestre) e del 25% per l’intero anno 2022.

Tilray Brands, Inc.

Tilray Brands, Inc. si occupa di ricerca, coltivazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti a base di cannabis medica in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia, Nuova Zelanda, America Latina e a livello internazionale. L’azienda opera attraverso quattro segmenti: Cannabis Business, Distribuzione Business, Beverage Alcohol Business e Wellness Business. Il 16 marzo gli azionisti della società hanno approvato la modifica dello statuto per migliorare la governance aziendale. Inoltre, sostengono un piano di crescita strategica.

L’emendamento allo statuto, al momento del deposito, cancellerà le azioni ordinarie di classe 1 autorizzate ma non emesse della società e riassegnerà tali azioni autorizzate alle azioni ordinarie di classe 2. Al momento della presentazione dell’Emendamento allo Statuto, le “Azioni ordinarie di Classe 2” della Società saranno riclassificate e designate come “Azioni ordinarie”. L’Emendamento allo Statuto è descritto più dettagliatamente nella Dichiarazione per delega della Società datata 22 settembre 2022, integrata il 21 febbraio 2023.

Organigram Holdings Inc.

Organigram Holdings Inc. attraverso le sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di cannabis e di prodotti derivati in Canada. Il 21 marzo la società ha annunciato che la BAT ha designato la signora Caroline Ferland come candidato al consiglio di amministrazione di Organigram.

Caroline Ferland è un avvocato con una vasta esperienza internazionale che assiste le società multinazionali ad operare con fiducia e integrità in ambienti altamente regolamentati e ad alto rischio. Caroline ha inoltre esperienza nella gestione di contenziosi strategici e indagini normative.

Le parole dell’azienda

“Siamo entusiasti di accogliere Caroline nel nostro Consiglio di Amministrazione. La sua vasta esperienza in campo legale e normativo, combinata con l’esperienza in BAT, sarà un’enorme risorsa per il nostro Consiglio”, ha dichiarato Peter Amirault, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Organigram.

Andamento borsistico aggiornato in data 31 marzo 2023

Uno sguardo contestualizzato alla data del 31 marzo 2023. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale e la attuale guerra causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La grande catena di vendita farmaceutica canadese Shoppers Drug Mart esce dal settore della cannabis medica

La grande catena canadese di farmacie Shoppers Drug Mart sta scaricando la sua attività di distribuzione di cannabis medica, che ha 4 anni, a un’altra società, segnando la sua uscita dall’industria della marijuana.

Shoppers, una divisione della più grande catena canadese di alimentari Loblaw Cos., ha detto martedì che stava “passando” la sua attività di distribuzione di cannabis medica da Shoppers all’operatore biofarmaceutico Avicanna.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Shoppers ha lanciato l’attività di distribuzione di MMJ nel gennaio 2019.

“Nel momento in cui ci allontaniamo dalla distribuzione di cannabis medica, rimaniamo fermi nella nostra convinzione che questo farmaco debba essere dispensato in farmacia come tutti gli altri e continueremo a batterci per questo scopo”, ha dichiarato il presidente di Shoppers Jeff Leger in un comunicato stampa.

Il comunicato non ha dichiarato esplicitamente perché Shoppers abbia deciso di staccare la spina alle sue operazioni sulla cannabis terapeutica.

MJBizDaily ha chiesto a Loblaw di commentare le ragioni della mossa.

“La cannabis medica è l’unico farmaco che non viene dispensato in farmacia”, ha scritto in risposta il team di pubbliche relazioni di Loblaw.

“Come catena di farmacie al dettaglio, rimaniamo impegnati a sostenere i nostri pazienti e a concentrarci sul nostro core business, dove possiamo avere il maggiore impatto”.

Sebbene Shoppers vanti quasi 1.350 sedi in tutto il Canada, non ha mai avuto il permesso di distribuire marijuana medica in questi negozi.

Il programma canadese di cannabis medica, regolamentato a livello federale, si basa sulla vendita per corrispondenza ai pazienti registrati, e Shoppers offre una piattaforma online ai suoi clienti MMJ per facilitare questo processo.

Shoppers non ha coltivato la cannabis, ma ha firmato accordi di fornitura con i coltivatori.

La società madre Loblaw non ha specificato il valore dell’attività di Shoppers nel settore della marijuana medica nei recenti documenti finanziari.

Major Canadian pharmacy Shoppers Drug Mart exits medical cannabis (mjbizdaily.com)

Le vendite di cannabis medica in Danimarca sono in aumento, ma il programma pilota è in fase di stallo

Le vendite di cannabis terapeutica in Danimarca hanno avuto una pausa nel 2022 dopo una crescita costante per mezzo decennio, secondo i nuovi dati dell’Autorità Danese per la Salute e i Medicinali.

Le vendite complessive di tutti i prodotti a base di cannabis medica in Danimarca sono cresciute da circa 30,8 milioni di corone danesi (7,5 milioni di dollari) cinque anni fa a 64,3 milioni di corone nel 2021, per poi stabilizzarsi a 62,5 milioni di corone l’anno scorso – il che rappresenta un aumento del 102% nell’intero periodo.

I dati sulle vendite coprono i quattro potenziali percorsi per ottenere prodotti a base di cannabis medica in Danimarca.

I dati mostrano che le vendite attraverso il programma pilota, che consente la vendita di fiori e olio di cannabis senza efficacia provata, sono state di 8,7 milioni di corone nel 2022, pari al 14% delle vendite di cannabis medica nel 2022.

Coerentemente con quanto riportato in precedenza da MJBizDaily, le vendite al di fuori del programma pilota hanno continuato a rappresentare la stragrande maggioranza dei prodotti di cannabis medica spediti in Danimarca lo scorso anno.

La categoria delle preparazioni magistrali – che sono preparate in farmacia e includono THC e/o CBD isolati – ha rappresentato 25,5 milioni di corone l’anno scorso, ovvero circa il 40% di tutte le vendite.

Le vendite nel 2022 delle categorie di prodotti farmaceutici finiti con e senza autorizzazione all’immissione in commercio sono state rispettivamente di 24,2 milioni di corone e 4,1 milioni di corone.

I dati ricordano alle aziende internazionali che l’industria europea della cannabis terapeutica tende a essere più orientata alla farmaceutica e all’efficacia, mentre in Nord America l’industria della cannabis terapeutica, comprese le normative governative, tende a dare priorità all’accesso e alle opportunità economiche.

“E questo è del tutto naturale, dato lo stadio in cui ci troviamo (in Europa) come industria e sviluppo. Lo standard qui è EU-GMP (produzione)”, ha dichiarato via e-mail a MJBizDaily Jeppe Krog Rasmussen, CEO di DanCann Pharma, un’azienda di cannabinoidi terapeutici di Ansager.

Denmark medical cannabis sales mostly on the rise, but pilot program sputters (mjbizdaily.com)

L’azienda tecnologica della marijuana Leafly passa dal giornalismo ai contenuti per i consumatori

Il sito di e-commerce di cannabis Leafly Holdings, con sede a Seattle, si sta allontanando dalle notizie sull’industria della marijuana e si concentrerà invece sulla fornitura di contenuti orientati al consumatore, come le informazioni sui prodotti.

“I nostri contenuti saranno più orientati ai prodotti e al mercato… fornendo ai consumatori le informazioni che cercano per aiutarli a prendere decisioni informate su quale cannabis provare e comprare”, ha dichiarato un portavoce della società a MJBizDaily.

La notizia è stata precedentemente riportata da WeedWeek e dalla newsletter Cultivated.

La svolta giornalistica di Leafly arriva dopo che l’azienda ha licenziato 40 dipendenti all’inizio del mese, in concomitanza con la comunicazione dei risultati finanziari dell’intero anno e del quarto trimestre.

Il redattore senior Bruce Barcott, che ha guidato il team editoriale negli ultimi sette anni, ha annunciato su Twitter di voler lasciare l’azienda.

“È un momento davvero difficile per i media sulla cannabis”, ha scritto su LinkedIn la giornalista ed ex collaboratrice di Leafly Jackie Bryant.

Ben Adlin, ex redattore e senior editor di Leafly che ha lasciato l’azienda nel 2019, ha dichiarato a MJBizDaily di essere dispiaciuto per il cambiamento.

“Leafly è stata rilevante per alcuni anni perché ha preso sul serio il giornalismo sulla cannabis in un momento in cui nemmeno i principali organi di informazione lo facevano”, ha detto Adlin.

“A quanto pare pensano che si possano fare più soldi come Yelp dell’erba. Sarò curioso di vedere come andrà a finire”.

Marijuana tech firm Leafly pivots from news journalism to consumer content (mjbizdaily.com)

La catena canadese di vendita al dettaglio di marijuana Nova riporta una perdita netta ridotta per il 2022

Nova Cannabis, il rivenditore canadese di marijuana dietro la catena di discount Value Buds, ha riportato una perdita netta di 11,2 milioni di dollari canadesi (8,2 milioni di dollari) per l’anno fiscale 2022, in miglioramento rispetto alla perdita netta di 20,6 milioni di dollari del 2021.

Il fatturato per l’anno fiscale conclusosi il 31 dicembre è stato di 226,4 milioni di dollari canadesi, con un aumento del 68,5% rispetto al 2021.

Il margine lordo di Nova per l’anno è stato del 19,4% delle vendite, rispetto al 18,5% dell’anno precedente.

“La crescita dei ricavi è accompagnata da una crescita del margine lordo, poiché abbiamo iniziato ad adeguare i prezzi in alcune aree in cui la pressione della concorrenza è diminuita”, ha dichiarato Marcie Kiziak, CEO di Nova, in un comunicato.

“Questo, insieme all’aumento dei ricavi derivanti dalle licenze per l’analisi dei dati e al successo del lancio dei nostri prodotti a marchio privato in collaborazione con SNDL, ci offre le leve per guidare la futura crescita del margine lordo mentre conquistiamo una maggiore quota di mercato, convalidando ulteriormente la nostra strategia.”

SNDL, precedentemente nota come Sundial Growers, è l’azionista di maggioranza di Nova e il finanziatore della linea di credito revolving dell’azienda di Edmonton, Alberta.

Il fatturato del quarto trimestre di Nova è stato di 61,4 milioni di dollari australiani, con un aumento del 4,2% rispetto al trimestre precedente e del 28,9% rispetto al quarto trimestre del 2021.

Rispetto al terzo trimestre, le vendite nello stesso punto vendita in Ontario sono cresciute del 2,7% e quelle in Alberta dell’1,8%.

La perdita netta di Nova nel quarto trimestre è stata di 4,8 milioni di dollari australiani, rispetto ai 5,1 milioni di dollari australiani dello stesso trimestre dell’anno precedente.

Canadian marijuana retail chain Nova reports reduced net loss for 2022 (mjbizdaily.com)

Aurora Cannabis riceve un avvertimento dal Nasdaq per il basso prezzo delle azioni

Aurora Cannabis è stata informata dal Nasdaq che non soddisfa gli standard di quotazione della borsa dopo che il prezzo delle sue azioni è sceso al di sotto del requisito minimo di offerta di 1 dollaro per 30 giorni consecutivi.

Il produttore di cannabis con sede a Edmonton, Alberta, ha tempo fino al 20 settembre – 180 giorni di calendario dalla data della lettera di notifica – per tornare a soddisfare i requisiti di offerta minima del Nasdaq.

Le azioni della società erano scambiate a circa 70 centesimi (90 centesimi canadesi) venerdì pomeriggio.

Se le azioni di Aurora chiuderanno a un livello pari o superiore a 1 dollaro per azione per un minimo di 10 giorni lavorativi consecutivi durante il periodo di 180 giorni, il Nasdaq ha dichiarato che fornirà una notifica scritta che attesta che Aurora ha raggiunto la conformità.

In un comunicato stampa, Aurora ha dichiarato che intende monitorare il prezzo di offerta delle sue azioni e che prenderà in considerazione “tutte le opzioni disponibili per risolvere la carenza, con l’intenzione di tornare a rispettare il requisito del prezzo minimo di offerta”.

Aurora è entrata nel Nasdaq dopo aver lasciato la Borsa di New York nel maggio 2021.

Le azioni di Aurora sono scambiate come ACB sul Nasdaq e sulla Borsa di Toronto.

Un certo numero di società di cannabis che commerciano sul Nasdaq hanno avuto esperienze simili a quella di Aurora.

All’inizio di quest’anno, anche Organigram Holdings, con sede a Brunswick, ha ricevuto un avvertimento sul prezzo delle sue azioni.

Aurora Cannabis warned by Nasdaq about low stock price (mjbizdaily.com)

