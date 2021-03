Canada e USA chiudono anche questa settimana in rosso, con un vero e proprio tracollo nel caso canadese e con valori negativi ma solo un po’ meno drammatici nel caso americano. Sulla scia della settimana precedente, le Borse di tutto il Pianeta risentono di forte negatività e pessimismo ed i settori della coltivazione, produzione, trattamento, trasporto e commercializzazione della canapa non sono da meno

Indice Marijuana Canada 287.41

In data 5/3/2021 è

Negativo: -22,58

Costituenti: 14

Cambio: -7,28%

Prezzo di apertura: 305.88

Volume Totale: 370.00 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

25 febbraio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 348.61

26 febbraio 2021 ore 10,30 AM raggiunto 329.43

1° marzo 2021 ore 10.30 AM raggiunto 322.15

2 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 334.61

3 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 322,72

4 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 307,64

Indice Marijuana Stati Uniti 124.97

In data 5/3/2021

Negativo: -8,69

Costituenti: 26

Cambio: -6,50%

Prezzo di apertura: 132.93

Volume Totale: 41.37 m

Il picco nell’andamento di decrescita del valore dei titoli produzione canapa e marijuana è

25 febbraio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 139.55

26 febbraio 2021 ore 10.30 AM raggiunto 135.91

1° marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 137.12

2 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 136.62

3 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 137,40

4 marzo 2021 ore 10,30 AM raggiunto 132,66

Andamento borsistico aggiornato in data 5 marzo 2021

Uno sguardo contestualizzato alla data del 5 marzo 2021. Lo scenario globale delle società che operano nella lavorazione, coltivazione, trattamento e commercializzazione di canapa e le novità di un mercato di settore in forte fermento. Innovazione tecnologica, scoperte, variazioni economico/finanziarie, nuove opportunità di crescita, nonostante la crisi del Coronavirus a livello mondiale.

Nonostante i rumors intorno al Delta-8 THC, la coltivazione di cannabinoidi è dominata da CBD, CBG

L’intera industria della cannabis è in fermento per il delta-8 THC e altri cannabinoidi che si trovano raramente nella pianta ma stanno guadagnando il favore tra coltivatori e consumatori. In effetti, c’è stato un notevole spostamento verso i cosiddetti nuovi cannabinoidi tra i produttori di canapa intervistati da Hemp Industry Daily. Ma il CBD governa ancora il posatoio. Il cannabidiolo, di gran lunga, continua ad essere il cannabinoide che la maggior parte dei coltivatori si sforza di produrre. Ma uno dei cannabinoidi meno conosciuti, il CBG, sta guadagnando importanza. Nel 2019, il 19% della canapa coltivata per l’estrazione di cannabinoidi era per il CBG; nel 2020, quel numero è cresciuto al 43%. La percentuale di canapa coltivata per il CBD è scesa dal 96% nel 2019 all’80% nel 2020. Il cambiamento probabilmente deriva in parte dalla ricerca e dall’interesse pubblico per i nuovi cannabinoidi, anche se il CBD è ancora il cannabinoide più redditizio nel mercato della canapa. La canapa coltivata per CBN è rimasta quasi la stessa dal 2019 al 2020, rispettivamente al 10% e al 12%. Circa il 3% dei coltivatori coltivava la canapa per il delta-8 THC, una categoria che ha guadagnato terreno nell’ultimo anno. I trasformatori di canapa hanno acquistato sul mercato fiori e distillati in eccesso per produrre delta-8 THC, un estratto commestibile e fumabile che è diventato popolare tra i consumatori. Il mercato del delta-8 THC ha aiutato sia i coltivatori che gli estrattori a tenere le porte aperte mentre l’industria lotta con i bassi prezzi all’ingrosso a causa di un eccesso di offerta di canapa sul mercato e l’incertezza normativa, che hanno causato un collo di bottiglia per i marchi di CBD

Un processore di fibre di Alberta riprende la sua espansione dopo i ritardi dovuti al Covid

Canadian Rockies Hemp Corp., un decorticatore e trasformatore vicino a Edmonton, Alberta, afferma che i suoi piani di espansione per diventare il più grande impianto di lavorazione della canapa del Nord America sono tornati sulla buona strada dopo un’infusione di $ 14 milioni (CAD $ 18 milioni) da Merida Capital Holdings, una società privata fondo di investimento equity cannabis. Il prestito sarà utilizzato per aiutare il processore a completare i piani di espansione a 60.000 piedi quadrati che sono stati sospesi per nove mesi l’anno scorso dopo che il finanziamento originale del processore è fallito, ha riferito il quotidiano Alberta Farmer. L’amministratore delegato della società, Aaron Barr, ha detto a Hemp Industry Daily tramite e-mail che il problema tecnico del finanziamento era correlato alla pandemia COVID-19. Con la ripresa della costruzione, ha detto, l’azienda ha circa 5.000 acri di canapa in Alberta che crescono sotto contratto da 20 a 30 agricoltori. CRHC raccoglie, balla e trasporta la canapa al sito di lavorazione. L’espansione dovrebbe essere completata entro l’estate. CRHC è un’azienda privata e vende canapa e pellet per lettiere per animali e lettiere per gatti e fibre per la lavorazione tessile. Barr afferma che il clima arido della zona consente lo stoccaggio della canapa all’aperto per due o quattro anni senza decadimento, un vantaggio competitivo rispetto ai trasformatori in climi umidi che devono immagazzinare le balle al chiuso.

L’USDA vuole nuovi dati sulla produzione di canapa dagli agricoltori

I funzionari dell’agricoltura federale prevedono di raccogliere i dati sulla superficie e sulla produzione di canapa da migliaia di agricoltori statunitensi nei prossimi mesi. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso nel registro federale alla fine del mese scorso, chiedendo il permesso di raccogliere dati sulla produzione di canapa dalla Casa Bianca. Sebbene il tipo di dati che l’USDA sta cercando non sia ancora chiaro, l’agenzia ha affermato di aspettarsi circa 20.000 risposte dai produttori di canapa, sulla base di un elenco di produttori di canapa sviluppato dal National Agricultural Statistics Service. Secondo l’avviso, i dati saranno raccolti sotto l’autorità del Programma di produzione di canapa domestica, gestito dal Servizio di marketing agricolo dell’USDA. La direzione del NASS ha incontrato i rappresentanti dell’AMS, il servizio di ricerca economica dell’USDA, l’agenzia dei servizi agricoli, l’agenzia di gestione dei rischi e l’ufficio del segretario dell’agricoltura per determinare il tipo di dati necessari e la frequenza delle raccolte.

MJBizCon annuncia il ritorno a Las Vegas dal 20 al 22

MJBizCon tornerà come evento dal vivo in presenzaa a Las Vegas il prossimo ottobre, salvo eventuali sviluppi imprevisti legati alla pandemia di coronavirus, ha annunciato lunedì Marijuana Business Daily. La decima fiera annuale della cannabis, la più grande del settore, si terrà presso il Las Vegas Convention Center e includerà una componente online a partire dalla settimana del 18 ottobre. L’esposizione dal vivo si terrà dal 20 al 22 ottobre. 2021. “Ci stiamo preparando per un ritorno trionfante a un MJBizCon dal vivo a Las Vegas questo autunno”, ha affermato Chris Walsh, CEO e presidente di Marijuana Business Daily e Hemp Industry Daily. “Dopo un anno di incertezza, turbolenze e isolamento, la necessità per il settore di riunirsi è forse più forte che mai”, ha aggiunto. “Una cosa che abbiamo imparato tutti dalla pandemia è che le aziende di cannabis prosperano grazie alle connessioni faccia a faccia.” Walsh ha proseguito affermando che l’industria è pronta a uscire “a gran voce dalla pandemia”.

Le varietà di semi GoodHemp™ ottengono la certificazione AOSCA

Arcadia Biosciences, Inc.® (Nasdaq: RKDA), leader negli approcci basati sulla scienza per migliorare la qualità e il valore nutrizionale delle colture e degli ingredienti alimentari, ha annunciato oggi che quattro delle sue varietà GoodHemp ™ – Rogue, Umpqua, Santiam e Potomac – hanno tutti superato i rigorosi standard del comitato di revisione delle varietà dell’Associazione nazionale delle agenzie ufficiali di certificazione delle sementi (AOSCA). “In un settore emergente come la canapa, dove la qualità variabile delle sementi ha storicamente afflitto i coltivatori, essere in grado di fornire la garanzia di qualità che la certificazione AOSCA porta è fondamentale”, ha affermato Randy Shultz, Ph.D., chief technology officer di Arcadia Biosciences. “Siamo lieti di stabilire il livello di qualità, uniformità e prestazioni nel settore dei semi di canapa e non vediamo l’ora di supportare i coltivatori con una genetica superiore per consentire risultati di successo per loro e per l’industria nel suo insieme”.“L’obiettivo della certificazione delle sementi è mantenere la purezza varietale per garantire che i coltivatori ricevano il seme puro e di alta qualità che si aspettano”, ha affermato Chet Boruff, amministratore delegato di AOSCA. “Le varietà di canapa che hanno superato con successo il processo di revisione della varietà AOSCA sono idonee per la produzione di semi di canapa certificati, trapianti o cloni, secondo gli standard AOSCA. La revisione delle varietà è condotta dai rappresentanti delle agenzie di certificazione delle sementi, dal mondo accademico, dall’industria delle sementi e dall’USDA, in base ai requisiti stabiliti nella legge sui semi degli Stati Uniti, per garantire che alcune nuove varietà siano distinte, uniformi e stabili “, ha spiegato Boruff.

Dati tratti da

https://www.dailymarijuanaobserver.com/

Marijuana Investments Data base

https://www.dailymarijuanaobserver.com/marijuana-stock-database

