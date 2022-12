Borja Valero: ‘per un altro calcio’ dal Real Madrid al Lebowski

Mentre in Qatar si giocano i Mondiali di calcio tra i più inutili e miliardari della storia, discussi ed esecrati per le tante vittime (oltre 6 mila i lavoratori caduti durante la costruzione degli stadi,vere e proprie cattedrali nel deserto), per gli sprechi economici ed energetici (tanto da richiedere l’aria condizionata negli stessi stadi), discussi per gli episodi di corruzione che investono rappresentanti delle istituzioni europee, c’è chi pensa e sogna un altro ‘altro calcio’, meno divistico, dispendioso e meno ricco e più equo e ‘normale’. Di quella ‘normalità’ di cui si è fatto è promotore da tempo, uno dei giocatori più noti del calcio europeo, quel Borja Valero che dal Villarreal scelse la Fiorentina, poi l’Inter e, ora, la squadra del Centro Storico Lebowskyi gestita e finanziata dai propri stessi tifosi, che milita nel campionato Promozione, nata in un quartiere popolare di Firenze dove è ancora viva la solidarietà verso gli emarginati e fra le persone. Di questa esigenza di ‘normalità’ il campione madrileno, si fa portavoce anche in questi giorni, partecipando ad incontri con la popolazione e presentando il suo libro dal titolo ‘Un altro calcio. Dal Real Madrid al Centro Storico Lebowski, il mio viaggio a tutto campo’ (Ed. Rizzoli) fresco di stampa, scritto con l’aiuto del giornalista Benedetto Ferrara.

Che Borja fosse un calciatore ‘diverso’ dalla media i tifosi della Fiorentina se ne erano accorti subito: stupiti del fatto di incontrarlo spesso alla Coop a fare la spesa insieme alla moglie, o ad accompagnare o riprendere i due figli da scuola o dalla palestra. “Per me partecipare al menagefamiliare, aiutare la moglie in casa e fuori, è un fatto normale…. Non vi trovo niente di strano. Così’ facevano i miei familiari….” Di questa sua vita semplice e normale, in famiglia, da antidivo, il campione ne parla ancora una volta, nella Biblioteca Canova, nel quartiere 4 di Firenze, che in qualche modo – dice -rassomiglia al quartiere della periferia di Madrid in cui è nato e cresciuto. “No, non sono cambiato” – spiega il giocatore – “da quando ero solo il bambino della carretera, una specie di autostrada che scorreva a pochi metri dal letto in cui dormivo”, nella periferia di Madrid, “cercando di restare me stesso fino al debutto con il Real, poi dal breve periodo inglese all’approdo nella ‘mia’ Firenze dove sono rimasto complessivamente per sei stagioni, poi. Dopo la parentesi interista, per stabilirmi con la mia famiglia”.

Qui per tutti è ‘Il Sindaco’ – ricorda il Presidente del Quartiere Mirko Dormentoni nel presentarlo al numeroso pubblico – qui l’amore per la maglia viola continua a pulsare forte oggi come il primo giorno. E qui vive tuttora, dopo la clamorosa decisione dell’estate 2021 di lasciare i grandi palcoscenici e iniziare una nuova avventura al Centro Storico Lebowski. “Ad un certo punto della mia vita” – racconta il campione – “mi sono trovato di fronte ad un bivio: restare all’Inter o passare ad altre squadre con la prospettiva di disputare le coppe internazionali, o restare a Firenze, cambiando totalmente vita, magari andando a giocare nel Lebowsky, il cui Direttore Generale – Lorenzo Giudici – da qualche tempo mi aveva prospettato l’idea di un impegno di tipo diverso, sociale e non professionistico, di esperienza comunitaria, di aiuto agli altri a crescere secondo principi diversi”. “L’importante” – scrive nel libro – non sono i soldi, le chiacchiere e forse nemmeno la gloria: ciò che conta è la passione, la voglia di farsi dare il pallone lì in mezzo, ancora”. Per i tifosi viola era ‘l’unico 20’ – leale, carismatico, gran visione del gioco, dribbling, altruista – era l’uomo squadra, colui che lavorava per il collettivo. Doti che lo avevano fatto considerare il beniamino della tifoseria, che lo sentiva come ‘uno di loro’. Non a caso, soprannominato ‘il Sindaco’.

“Dopo 3 anni all’Inter, con cui raggiungemmo il secondo posto, decisi di chiudere la carriera a Firenze con la maglia viola rinunciando alla possibilità di partecipare ad una coppa internazionale.” Nel giugno 2021 l’annuncio del ritiro dal calcio professionistico. “Cercavo un modo di smettere senza trauma, senza allontanarmi dal pallone” – dice Borja – ”per condividere con i ragazzi le piccole gioie ed emozioni dello spogliatoio, delle partite giocate per il gusto di giocare, gli applausi ed il sostegno della curva Moana, piena dei sostenitori del Lebowski”. Il Campo si trova a Tavarnuzze sulle colline intorno a Firenze, la società è invece nata in piazza d’Azeglio bel centro storico di Firenze, come atto di protesta contro il calcio scintillante della serie A, dei campionati senza sorprese, delle classifiche disegnate dai diritti tv e dagli intrighi di palazzo, di un calcio senza attese e pause, che non riesce più ad aspettare la domenica, di un asservimento alle leggi del mercato che trasforma il gioco in merce, trasforma i tifosi in consumatori….

Allora, qual è il nostro calcio? Un calcio dove tra la squadra tifosi e società ci sia identità, un obbiettivo è esistere attraverso l’autofinanziamento, l’altro è lo stadio inteso come nuova casa del quartiere…. su questi principi il Centro Storico Lebowsky si è impegnato anche nel sociale ed è in quella realtà che si è attivata anche Rocio Rodriguez la moglie di Borja, appassionata sportiva e praticante (calcio, padel e maratone), la quale fin da piccola faceva calcetto, ma anche altri sport: “amo lo sport” – ha dichiarato – “per quello che ti dà non perché esteticamente devi essere magro o tonico”. Lei stessa ha contribuito alla scelta di vita del marito, con il quale ora può allenarsi a pallone, ma soprattutto può svolgere la professione di giornalista che ha sempre desiderato praticare. Borja Valero adesso racconta il piacere di raggiungere il campo di gioco in motorino come faceva da ragazzo e di condividere con gli altri gioie ed emozioni. A lui faccio presente che un altro grande dal passato in viola, sia pur per breve tempo, partecipava agli incontri nelle case del popolo per parlare della ‘democrazia corinthiana’. Era il grande Socrates, leader del Brasile, una sola (e magra) stagione in maglia viola. Sì, Borja ne è a conoscenza. Ma la sua idea di un altro calcio corrisponde ad uno stile di vita adottabile ovunque in grado di rendere tutti felici di giocare, campioni, virtuosi e mediocri, grandi e piccoli. “Un’idea di calcio in cui riponiamo le nostre speranze affinché anche nell’attuale sistema calcistico dominato dal business si cominci a cambiare qualcosa” ribadisce Ferrara a chiusura dell’incontro con Borja Valero. Grazie ‘sindaco’!