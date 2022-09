‘Bonus’ termine molto, forse troppo, in voga. Si va dai bonus scuola a quelli sociali elettrico, gas, idrico, trasporti, psicologo, ecc…, insomma bonus erogati dallo Stato per il soddisfacimento delle necessità (es. gas) basilari del cittadino, fino ai bonus, diciamo così, ‘ricreativi’, erogati in quasi tutti i casi da privati. Tra i bonus ricreativi ci sono quelli diretti a invogliare il gioco -attenzione a che il gioco sia ‘sicuro’, raccomandano tutti gli operatori del settore seri- sui casinò online.

Ma cosa si vuole intendere con il termine ‘bonus casino‘?

Intanto diciamo che il termine ‘bonus’ ha di per sé, immediatamente, una carica positiva che ce lo fa piacere subito, senza pensarci, senza porci domande, ci attrae e basta. E lo vogliamo. ‘Bonus’, si legge sul dizionario Treccani: «bònus s. m. [forma sost. dell’agg. lat. bonus –a -um «buono»]. – Sconto, abbuono, spec. in ambiti come le assicurazioni e i trasporti».

Altrove ci viene spiegato ancora più nel dettaglio. «La parola bonus deriva dal latino e si traduce letteralmente come ‘buono’. Il termine si usa per indicare tutto quello che è in più rispetto a quanto è stato originariamente pattuito». «Quando si parla di bonus si intende un incentivo economico che vuole premiare la qualità di un lavoro svolto». «Si usa questa espressione quando si intende una gratifica o un incentivo economico». Nell’ambito delle aziende di «offrono delle somme di denaro in caso di raggiungimento di determinati obiettivi che vanno a sommarsi allo stipendio di base». «Nel corso degli anni, questa parola di origine latina ha iniziato ad assumere anche altre sfumature. Oggi infatti il termine si utilizza per indicare tutto ciò che è in più rispetto a quello che spetta di diritto. La parola, quindi, viene impiegata non solo quando si parla di questioni economiche ma anche in molte altre situazioni».

Sempre in ambito economico il termine si usa anche per indicare incentivi del governo che vogliono dare una mano dal punto di vista economico alla popolazione. In questo caso i bonus sono aiuti dello Stato a favore dei cittadini e che contestualmente hanno lo scopo di stimolare alcuni settori economici.

Nel settore dei giochi online la parola va ad indicare un premio elargito a un giocatore che ha raggiunto specifici risultati, oppure un incentivo volto a sollecitare il giocatore alle sue prime esperienze su di una determinata piattaforma.

Veniamo, a questo punto, a cercare di capire meglio cosa sono i bonus offerti ai giocatori che entrano in una specifica piattaforma.

Nell’ambito dei casinò su internet, infatti, si nota ancora un po’ di esitazione nell’effettuare la prima giocata. Le motivazioni di questa esitazione possono essere molteplici, ma anche dovute alla naturale predisposizione dell’individuo a evitare qualsiasi forma di rischio economico. Eppure una vincita può fruttare anche cifre significative. Cosa fare per dare la spinta d’esordio al giocatore e convincerlo a provare la fortuna?

Ci viene spiegato dagli esperti in materia che il bonus (denaro nominale) viene offerto ai giocatori in modo che questi possano «giocare con una quantità di soldi maggiore di quella effettivamente depositata». Alcune aziende mettono a disposizione veri e propri incentivi sotto forma di bonus di benvenuto. Altre compagnie, invece, hanno optato per i giri gratis alle slot machine, che vengono riconosciuti proprio ai nuovi clienti per dare l’opportunità di buttarsi a capofitto nei sistemi elettronici di scommesse.

Le giocate gratis per alcuni siti hanno una durata predeterminata a scadenza e per altri sistemi di gioco, invece, sono giri aggiuntivi della slot machine o altre formule per la sezione casinò.

Non occorre versare preventivamente alcuna cifra e si può subito iniziare a giocare. L’unica azione richiesta, nella quasi totalità dei casi, è la registrazione al sito o alla app inserendo i propri dati e ottenendo le credenziali di accesso. La verifica del documento di identità serve a completare la procedura di registrazione e per permettere di usufruire dei bonus senza deposito offerti dai sistemi di casino con licenza AAMS.

Gli iscritti possono beneficiare degli sconti inserendo anche i codici bonus, oltre ai numerosi bonus registrazione che alcune società mettono in campo per tutti i nuovi clienti.

Dunque come funzionano queste promozioni? «All’atto pratico il casino online mette a disposizione una somma di denaro ulteriore sul conto del giocatore, ponendo però alcuni vincoli e condizioni» che possono variare a seconda delle piattaforme.

Esistono sostanzialmente due tipologie di bonus: quelli con accredito automatico e quelli che richiedono di essere sbloccati.

«Nel primo caso l’accredito del bonus è immediato nel momento in cui il giocatore effettua un deposito che soddisfa i requisiti per accedere alla promozione. Nel secondo caso invece è necessario raggiungere un certo numero di scommesse per poter accedere al credito bonus». Alcune promozioni infine richiedono l’uso di un codice promozionale per essere attivate. «Le regole specifiche si possono leggere sul sito del casino».

Come godere, quindi, del bonus? «Quando un bonus viene accreditato immediatamente, questo si somma al deposito del giocatore e va a costituire parte del saldo totale del conto. In questo caso, al giocatore sono solitamente imposti dei vincoli o dei volumi di gioco da realizzare per poter prelevare le vincite realizzate utilizzando il bonus. Un bonus progressivo al contrario non viene accreditato subito, ma viene posto in uno stato pendente, fino al raggiungimento di determinati requisiti per la riscossione. Una volta soddisfatti questi requisiti, il bonus viene sommato al saldo del conto del giocatore e le vincite realizzate con esso sono subito prelevabili. In alcuni casi è possibile prelevare le vincite in qualsiasi momento».

Ci sono poi ‘real bonus’ e ‘fun bonus’: il ‘real bonus’ è la forma più conveniente di promozione, perché è vincolata ad un requisito di scommessa pari ad una sola volta il suo importo. I ‘fun bonus’ sono bonus offerti dal casino online e soggetti a qualche tipo di requisito più stringente, generalmente un volume di scommessa pari ad un certo numero di volte il suo importo (fanno parte di questa categoria solitamente i bonus senza deposito e alcune volte quelli di benvenuto). L’unica differenza pratica tra queste due tipologie riguarda il fatto che i fun bonus hanno dei requisiti più alti: devono prima essere convertiti in real bonus effettuando un certo volume di scommesse

La tipologia migliore dipende dalle preferenze del giocatore, non esiste ‘la’ tipologia migliore in assoluto. Il giocatore può anche preferire di non volere il bonus, infatti i bonus si possono anche rifiutare.

Questi sistemi di incentivi sono, però, un’occasione imperdibile perché rappresentano denaro virtuale da spendere per testare personalmente il livello di qualità, i servizi erogati, il funzionamento del payout, l’assistenza e tutte le altre caratteristiche delle piattaforme di gioco online. In questo modo, anche gli inesperti hanno il privilegio di imparare come si gioca alle slot machine, come si scommette su un evento sportivo e come si può vincere. In caso di vincita, con i bonus di benvenuto senza deposito, i soldi virtuali possono poi diventare reali al momento del successo.