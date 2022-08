Quando si tratta di scegliere le bomboniere per la Comunione, al giorno d’oggi, la maggior parte delle persone opta per quelle solidali. Sono infatti questi i portaconfetti che vanno di moda in questi ultimi anni e bisogna ammettere che rappresentano una validissima alternativa a quelli tradizionali, considerati ormai troppo banali. Per quale ragione però vale la pena acquistare delle bomboniere solidali? Scopriamolo insieme.

# Hanno un valore aggiunto

Le bomboniere solidali non hanno nulla di diverso rispetto a quelle tradizionali, almeno dal punto di vista prettamente estetico. Parliamo infatti di portaconfetti che si possono trovare sul mercato in moltissime tipologie differenti: dalle scatoline di cartone ai sacchettini di yuta, con tanto di nastrino colorato e bigliettino personalizzato. Le bomboniere solidali tuttavia hanno un grandissimo valore aggiunto, perché l’intero ricavato della loro vendita viene utilizzato dall’associazione umanitaria che le propone per finanziare i propri progetti. Scegliendo questi portaconfetti dunque si compie un gesto di beneficenza e si fornisce un aiuto concreto a chi ne ha veramente bisogno. È questo il dettaglio che rende le bomboniere solidali così speciali e ricche di valore.

# Si possono ordinare anche online

Al giorno d’oggi è possibile scegliere le bomboniere solidali per Comunione direttamente online e riceverle comodamente a casa. Sul portale dedicato di Save the Children viene offerta questa opportunità e si tratta di un vantaggio non da poco. Quando infatti si è alle prese con i preparativi per la Comunione sono parecchie le cose a cui pensare. Poter ordinare le bomboniere online e riceverle direttamente a casa fa la differenza, perché consente di risparmiare moltissimo tempo.

# Non costano più di quelle tradizionali

Un altro motivo per cui vale la pena prendere in considerazione le bomboniere solidali per Comunione è che il loro prezzo non è superiore rispetto a quelle tradizionali. Non si spende dunque di più e in tutti i casi il denaro che viene speso viene impiegato interamente per fornire aiuti concreti a chi ne ha realmente bisogno. Preferendo dunque le bomboniere solidali si compie un gesto di beneficenza, spendendo i propri soldi per aiutare il prossimo. Naturalmente, il prezzo dei portaconfetti solidali varia a seconda della tipologia dunque ognuno è libero di scegliere quelli che preferisce anche in base a tale fattore.

# Consentono di trasmettere dei valori importanti

Le bomboniere solidali sono perfette per una Comunione anche perché consentono di trasmettere ai propri figli dei valori importanti. Quelle di Save the Children permettono di sostenere dei progetti che hanno come obiettivo quello di garantire un futuro ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo. Chi le sceglie quindi può dare il buon esempio ai propri figli, trasmettendo loro principi e di valori che un domani metteranno in pratica. D’altronde, il futuro è in mano alle nuove generazioni e sono proprio i bambini che faranno la differenza nei prossimi anni, con le loro azioni e con la loro bontà d’animo.