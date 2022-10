Bomba sporca: è vero? e cosa significa?

Il 23 ottobre, il Ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha affermato che l’Ucraina si stava preparando a utilizzare una ‘bomba sporca‘, un’arma che utilizza esplosivi convenzionali intrecciati con materiale radioattivo. In una serie di telefonate ai suoi omologhi in Francia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti, Shoigu ha affermato di essere «preoccupato per le possibili provocazioni di Kiev che implicano l’uso di una bomba sporca».

I funzionari occidentali hanno rapidamente respinto l’idea che l’Ucraina stesse preparando qualsiasi ‘operazione sotto falsa bandiera’ che avrebbe incolpato la Russia. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha denunciato le accuse russe, dicendo a ‘Politico‘ in un’intervista che «l’accusa che l’Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda». Per respingere qualsiasi pensiero di illecito, l’Ucraina ha chiesto all’AIEA, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, di ispezionare i due siti nucleari in Ucraina menzionati nelle accuse della Russia. Le ispezioni hanno lo scopo di rilevare eventuali attività e materiali nucleari non dichiarati.

Gli astanti neutrali hanno anche respinto la probabilità e il significato di una bomba sporca utilizzata in Ucraina. Pavel Podvig, un esperto indipendente sulle forze nucleari russe, ha affermatosu Twitter che qualsiasi uso di una bomba sporca in Ucraina non cambierà molto sul campo, né militarmente, né politicamente. William Alberque, direttore della strategia, della tecnologia e del controllo degli armamenti presso l’Istituto internazionale di studi strategici, ha osservato che ci sono poche ragioni per cui l’Ucraina ricorra a un tale estremo quando sta già vincendo sul campo di battaglia, affermando che l’Ucraina non avrebbe «rischiato tutto facendo esplodere una bomba sporca per simulare un’arma nucleare tattica e dare la colpa alla Russia».

Funzionari ed esperti sembrano concordare sul fatto che l’episodio della bomba sporca sia una distrazione dalla Russia, sebbene le sue esatte motivazioni non siano chiare. Lunedì, Stoltenberg ha avvertito su Twitter che «la Russia non deve usare[questa accusa] come pretesto per l’escalation».

Certo, sarebbe abbastanza facile procurarsi le materie prime per una simile bomba. All’inizio della guerra, i saccheggiatori hanno fatto irruzione in un laboratorio di monitoraggio delle radiazioni a Chernobyl, ha riferito la rivista scientifica ‘Science‘. Il laboratorio conteneva materiali pericolosi come i potenti isotopi radioattivi utilizzati per calibrare gli strumenti, nonché campioni intensamente radioattivi del famigerato crollo del reattore di Chernobyl nel 1986. Questi materiali radioattivi possono essere mescolati con esplosivi convenzionali per formare una bomba sporca, con una contaminazione potenzialmente diffusa.

Questa non è la prima volta che ci sono preoccupazioni per le bombe sporche, a vari livelli.

Gli effetti di una bomba sporca dipendono da molte variabili, dal tipo di materiale radioattivo utilizzato, alla quantità di fumo e detriti nell’aria, alla vicinanza dell’esplosione. In ogni caso, la quantità di superficie che sarebbe interessata da una bomba sporca è molto inferiore a quella di una bomba nucleare: una bomba sporca potrebbe diffondere radiazioni solo per poche miglia quadrate, mentre una bomba nucleare in piena regola si diffonderebbe radiazioni su centinaia di miglia quadrate. Le differenze sono così estreme che la Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti ha scritto che «Una bomba sporca non è in alcun modo simile a un’arma nucleare».

Il che non vuol dire che non ci sia motivo di allarmarsi. Ci sarebbero state ripercussioni mediche a lungo termine se, ad esempio, l’attentato alla maratona di Boston avesse coinvolto una bomba sporca, come George M. Moore, scienziato presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies presso il Middlebury Institute of International Studies a Monterey, ha annotato in queste pagine nel 2013: «Se la maratona di Boston fosse stata attaccata con bombe sporche, gli ospedali avrebbero accolto vittime contaminate e pazienti con materiale radioattivo incorporato in esse. I protocolli per affrontare questi problemi avrebbero potuto portare a ritardi e ulteriori perdite di vite umane».

Forse il più grande take-away viene da un successivo articolo del ‘Bulletin‘ scritto da Moore nel 2019 , in cui osservava: «Il tipico scenario realistico per una bomba sporca è certamente serio, ma molti esperti ritengono che il pericolo immediato per le persone sarebbe minimo: è l’esplosione di una bomba sporca che ucciderebbe o ferirebbe persone. D’altra parte, i costi di pulizia di un incidente e altre perdite economiche potrebbero essere enormi. Ad esempio, ricorda i costi di pulizia associati alle lettere all’antrace post-11 settembre».

Nonostante il potenziale danno, la portata della distruzione di una bomba sporca non è in alcun modo paragonabile alla detonazione di un’arma nucleare tattica o strategica. Come ha osservato Elisabeth Eaves in un articolo del ‘Bulletin‘ del 2016 : «Le bombe sporche hanno più cose in comune con la medicina nucleare della guerra nucleare…».